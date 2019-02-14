Всё, что мы знаем о Samsung Galaxy S10 накануне презентации

Когда
Уже официально известно, что Samsung проведёт всемирный анонс новых смартфонов в городе Сан-Франциско 20 февраля в 11 утра. У нас это будет 10 вечера, так что, возможно, новости о нём вы будете читать в России уже утром 21-го февраля.
Какие смартфоны мы ждём
Мы рассчитываем, что Samsung покажет далеко не один смартфон, а сразу четыре. А именно сам Galaxy S10, более навороченную версию — Galaxy S10+. А также, впервые для Samsung, сразу и третий, младший флагман. Да, кроме S и S+ будет также модель попроще, правда, пока не известно, какое название она получит. Может быть, S10 Lite или S10e. Давайте пока сойдёмся на S10 Lite.
Но и это еще не всё. Вполне возможно, что мы увидим первый складной смартфон южнокорейского гиганта. По крайней мере, Samsung недавно прозрачно намекала, что мир увидит складной смартфон именно 20 февраля, то есть вместе с премьерой Galaxy S10. Но о «раскладушке мы поговорим чуть позже, а пока начнём с главных героев надвигающейся презентации.
Наконец-то безрамочный
Если Galaxy S9 не отличался от S8 радикально, то с 10-кой нас ждут большие изменения. В первую очередь, дисплей наконец-то будет занимать почти всю поверхность лицевой панели смартфона. Это замечательно, правда, наверное, уже и не осталось производителя, который бы не выпустил минимум одну модель с «безрамочным» экраном. Samsung долго обходила стороной идею влепить «бровь» или сделать фронтальные камеры выдвижными, и, наконец, остановилась на том, чтобы просто вырезать маленькое круглое отверстие в дисплее только для фронтальной камеры. Правда, и здесь Galaxy S не первый. У самого южнокорейского гиганта уже есть смартфон с таким решением — Samsung Galaxy A8s. Да и не только у Samsung — Honor недавно начала продажи смартфона с подобным дизайном лицевой панели — View 20 (обзор). Только, судя по многочисленным утекшим в сеть фото и видео, у Galaxy S10 фронталка будет находиться справа.
S10 пророчат 6,1-дюймовый дисплей с разрешением 3040x1440 пикселей (на капельку больше, чем раньше) и c соотношением сторон 19:9. При этом смартфон почти совсем не изменится по габаритам, не считая десятые доли миллиметра. Последние утечки говорят нам о том, что это будет не привычный Super AMOLED дисплей, а некий Dynamic AMOLED HDR+ с защитным стеклом Gorilla Glass 6.
У S10+ дисплей будет побольше, но все еще не такой большой, как у Galaxy Note 9 — 6,3 дюйма. А у облегчённой версии экран будет самым маленьким — 5,8 дюйма. Что, к слову, считалось невероятной лопатой еще несколько лет назад. У «плюса» разрешение будем тем же, а вот у на S10 Lite более мейнстримовое — 2280х1080 точек. Еще одно различие аппаратов — самая старшая модель получит двойную фронтальную камеру. Что, с одной стороны, хорошо, с другой — вырез для неё в экране будет больше.
А как разблокировать?
Задняя панель останется стеклянной, но теперь на ней не будет привычного сканера отпечатка пальца. Что же с разблокировкой смартфона? Есть две версии. Либо это будет ультразвуковой сенсор Qualcomm, встроенный прямо в дисплей, либо распознавание по лицу, либо всё вместе. Учитывая, что остальные смартфоны с действительно серьёзными датчиками для распознавания лица выделяют под них много места (вспомните огромную бровь у Huawei Mate 20 Pro), а у Galaxy S10, судя по фотографиям, на передней панели лишь одна фронтальная камера, то я больше склонен верить во встроенный в экран сканер пальца. И, хочется надеяться, что он будет не оптический, а ультразвуковой — оптические всё-таки чуть медленнее.
«Лайтовая» модель скорее всего либо получит менее продвинутый сканер отпечатка пальца в экране — оптический, либо он и вовсе будет встроен в кнопку разблокировки, как у Galaxy A7 (обзор). А также двойную тыловую камеру вместо тройной.
Камеры
На задней панели утекших в сеть фотографий бутафорных моделей новых Galaxy S для производителей чехлов (просто модельки, которые повторяют внешний вид настоящих смартфонов, чтобы можно было на их основе уже начать делать аксессуары), мы видим, что на задней панели Galaxy S10 сразу три камеры вместо одинарной, как это было у Galaxy S9.
Пока писал этот текст, в сеть утекли детальные характеристики камер, которые, правда, пока трудно подтвердить или опровергнуть. Но суть использования трёх модулей, если верить этой утечке, будет та же, что и у Huawei Mate 20 или, например, Samsung Galaxy A7. То есть, все три камеры будут иметь разное фокусное расстоянием, чтобы вы могли снимать как издалека, так и в близи, так и средние планы. Ведь именно этим современные смартфоны зачастую проигрывают фотоаппаратам — возможностью регулировать фокус. Конечно, три фиксированных объектива — это еще не предел мечтаний, но уже заметный шаг в нужном направлении.
Основная камера, возможно, получит объектив с довольно большой светосилой — f/1.5 (скорее всего с переменным значением, как в Note 9, но пока неизвестно точно), с фокусным расстоянием примерно 25 мм и плюс 12-мегапиксельную матрицу. Телефото-объектив, как это обычно бывает, уже не с такой замечательной светосилой — f/2.4. Его фокусное расстояние будет примерно равняться 45-50 мм, а матрица также получит 12 Мп. Наконец, фокусное расстояние «ширика» составит около 10 мм, а мегапикселей у матрицы будет даже побольше — 16, а апертура будет чуть получше, чем у телефото — f/2.4. У среднеплановой и у телефото-камеры неизвестный источник заявляет наличие оптической стабилизации. Модель Galaxy S10 Lite будет лишена телефото-камеры, остальные две будут такими же, как у старших братьев.
Что любопытно, всем трём новинкам пророчат селфи-камеры с первой на рынке фишкой — съёмкой в видео в 4К. Любопытно смотреть, как фронтальные камеры смартфонов «растут» год от года», пока производители ноутбуков вообще про них едва ли не забыли. Также интересно, что у будущих «топчиков» Samsung матрицы фронталок, возможно, будут по 10 мегапикселей, вместо непонятно-куда-так-много 24-мегапикселей у того же Huawei Mate 20.
Звук
Если вы до сих пор не перешли на беспроводные наушники, то Samsung даёт шанс задержаться еще немножко — у смартфонов, скорее всего, будет мини-джек. Кстати, некие умельцы недавно смогли найти скрытую информацию на русскоязычном сайте Samsung, что при предварительном заказе смартфона вы получите еще не анонсированные беспроводные наушники — Galaxy Buds. Если это так, то их тоже представят 20 февраля вместе со смартфонами. Естественно, подтверждённой информации по ним пока нет, а слухи разнятся. Одни из последних гласят, что аккумуляторы в них будут поменьше, чем в Gear IconX, а вот памяти станет вдвое больше — 8 ГБ. Они, возможно, будут поддерживать Bluetooth 5.0
Железо
Все три смартфона получат по новому процессору Samsung Exynos 9820, а в США — Qualcomm Snapdragon 855. Ни первый, ни второй уже не являются коммерческой тайной, а их характеристики легко можно найти — да хотя бы у нас на сайте. Exynos 9820, с которым вам скорее всего и достанется один из новых Galaxy S10, выполнен по 8-нм техпроцессу (его предшественник, Exynos 9820, был основан на 10-нм техпроцессе). В состав нового чипа войдут 8 ядер, графика ARM Mali-G76 MP12 и модуль нейронных вычислений NPU (Neural Processing Unit).
Памяти у всех смартфонов будет по-разному. Самый младший, предположительно, получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной с возможностью использовать карту microSD ёмкостью до 512 ГБ. Galaxy S10 будет также в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. Наконец, Galaxy S10+ якобы получит совсем уж неприличный объём памяти — 12 ГБ оперативной и накопитель на терабайт. О таких объёмах владельцы ультрабуков за 100 тысяч рублей чаще всего могут только мечтать.
Аккумулятор
Больная тема флагманских смартфонов Samsung. Но здесь есть некоторые улучшения. Точнее, мы надеемся, что утечки подтвердятся, и Galaxy S10+ получит 4100 мАч вместо прошлогодних 3500 мАч. А вот у Galaxy S10 как раз, скорее всего, будет 3400 мАч, но это опять-таки заметно лучше, чем 3000 мАч в Galaxy S9. И, наконец, самой младшей модели достанутся 3100 мАч.
Связь
Любопытную версию выдвигают насчёт поддержки 5G в новых смартфонах. Якобы, в тех, что будут представлены 20 февраля, будет только старый-добрый стандарт связи 4G, а марте выйдет еще более дорогой смартфон с 5G под названием Samsung Galaxy S10 X. Но это уже тема отдельной статьи со слухами.
Зато уже в текущих «самсунгах», возможно, будет поддержка Wi-Fi 6 — то есть самой свежей и быстрой версии. Если вы не слышали про Wi-Fi 6, то так теперь будут обозначаться версии стандартов вместо предыдущего обозначения — IEEE 802.11. По сути, Wi-Fi 6 — это следующий за 802.11ac стандарт, который иначе называется 802.11ax. Пока, правда, это скорее задел на будущее, так как маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 6 только-только вылупаются из скорлупы, несмело открывают веки и делают первые неуверенные движения на встречу магазинным полкам.
Цены
О ценах тоже кое-то известно заранее. К примеру, предполагается, что даже самая простая модель — Galaxy S10 Lite, будет стоить в районе 850 долларов (~56 000 рублей). Тогда у него будет довольно жестокая конкуренция с Huawei Mate 20 Pro, который, с момента выхода в ноябре 2018-го, успел подешеветь с 77 000 рублей до 60 000. Для S10 прогнозируют цену уже от 1015 (~68 000 рублей) до 1295 долларов (~86 000 рублей). И ведь это мы еще не дошли до старшей версии — S10+. По слухам, за версию с 6/128 памяти попросят 1125 долларов (75 000 рублей), за 8/512 ГБ — $1410 (95 000 рублей) и, наконец, за самую навороченную с 12/1024 памяти — $1690 (118 000 рублей). Что ж, хочется надеяться, что слухи не подтвердятся и цены будут всё-таки подемократичнее. Впрочем, скоро узнаем.
Складной смартфон
О нём пока что известно меньше всего, хотя его уже мельком показывали на конференции Samsung для разработчиков в ноябре прошлого года. У необычного смартфона будет сразу два дисплея. Один из них складной с диагональю 7,3 дюйма с разрешением 2152x1536 пикселей (с соотношение сторон 4,2x3). Называется он Infinity Flex, но, насколько известно, основан на основе OLED-матрицы. Он будет основным экраном нового гаджета. Второй же нужен для того, чтобы пользоваться смартфоном в уже сложенном состоянии. Он немного поменьше, 4,58 дюйма, и то же с неожиданным соотношением сторон — 21:9, и не самым распространённым разрешением — 1960х840 пикселей.