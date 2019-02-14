Всё, что мы знаем о Samsung Galaxy S10 накануне презентации

Когда

Уже официально известно, что Samsung проведёт всемирный анонс новых смартфонов в городе Сан-Франциско 20 февраля в 11 утра. У нас это будет 10 вечера, так что, возможно, новости о нём вы будете читать в России уже утром 21-го февраля.

Какие смартфоны мы ждём

Мы рассчитываем, что Samsung покажет далеко не один смартфон, а сразу четыре. А именно сам Galaxy S10, более навороченную версию — Galaxy S10+. А также, впервые для Samsung, сразу и третий, младший флагман. Да, кроме S и S+ будет также модель попроще, правда, пока не известно, какое название она получит. Может быть, S10 Lite или S10e. Давайте пока сойдёмся на S10 Lite.

Но и это еще не всё. Вполне возможно, что мы увидим первый складной смартфон южнокорейского гиганта. По крайней мере, Samsung недавно прозрачно намекала, что мир увидит складной смартфон именно 20 февраля, то есть вместе с премьерой Galaxy S10. Но о «раскладушке мы поговорим чуть позже, а пока начнём с главных героев надвигающейся презентации.

Наконец-то безрамочный