В чём китайские смартфоны превосходят Apple, Samsung, Sony или LG

Вот и сейчас. Сканер отпечатков пальцев в экране впервые появился именно у китайцев, а Apple до сих пор не может постичь сию тайну. Samsung же только в текущем поколении заставил эти сенсоры работать так же шустро и точно, как у китайцев, хотя у каких-нибудь Oppo и Xiaomi это уже несколько лет так.

Первый полноценный "ночной режим" фото в смартфонах — Huawei P20/P20 Pro, первый дешёвый смартфон с флагманским процессором — Xiaomi Pocophone F1, первые безрамочные смартфоны с выезжающими камерами — Vivo NEX. Даже "наркомания" наподобие обёрнутого вокруг корпуса дисплея, и та появилась у Xiaomi, а не Samsung или LG, которые эти дисплеи пекут как горячие пирожки для всех производителей телевизоров и мобильников.

Или вот взять супербыструю зарядку — она тоже впервые в китайских телефонах появилась. Сейчас вон SuperVOOC от Oppo может зарядить смартфон за 35-40 минут с нуля до 100%. Ну и где там эта Apple? Вы все знаете, где именно, просто боитесь это признать вслух.

Новые камеры

Новейшие сенсоры впервые появляются именно в китайских смартфонах: как правило, это Huawei и Xiaomi. Причём, Huawei ещё с 2018 года давно признан лидером среди камерафонов. И хотя видео китайцы до сих пор снимать нормально не научились, но по фото оставляют позади ААА-бренды. Думаю, именно благодаря китайцам мы сегодня имеем приличную фото-съёмку на смартфон даже в бюджетниках тех же Samsung, которые в случае, например, новым Galaxy M21 явно не опытом Apple вдохновлялись и не с iPhone SE 2016 года пытались конкурировать.