В чём китайские смартфоны превосходят Apple, Samsung, Sony или LG
Ремонтопригодность
Для тех же айфонов сейчас считается неплохо, если батарейку или экран можно в специализированном сервисе заменить дешевле, чем за пол-стоимости смартфона. Это следствие не только дорогих комплектующих (тем более, не такие уж они там дорогие — себестоимость всего iPhone 11 Pro Max в топовой комплектации составляет 490 долларов при цене в магазине 1249 долларов), сколько специально усложнённой конструкцией, чтобы всякие “дяди Васи” из ремонта обуви не справились. Второе следствие такой политики — если сломал смартфон иногда проще купить новый, чем ремонтировать старый.
И даже по программной части ведущие бренды любят подстроить подлость для ремонтников — Айфоны, например, отказываются показывать статус аккумулятора после ремонта в неофициальных сервисных-центрах.
И хотя “китайцы” вовсю пытаются копировать Apple, всё-таки их аппараты чинятся гораздо проще и дешевле. Более того, у некоторых моделей Oppo, OnePlus и Realme, есть взаимозаменяемые запчасти, не говоря уже об унификации Huawei и Honor (с этими-то понятно, один производитель под двумя этикетками). Чем больше выбор и универсальность запчастей — тем они доступнее, а ремонт обходится дешевле.
Эксперименты с новыми технологиями
Ещё во времена кнопочных “звонилок” и смартфонов на Symbian, китайцы раньше других внедряли новые экспериментальные технологии, и даже задавали определённые тренды. Например, тренд на двухсимочность пошёл именно с китайцев, жаль только три симки не прижились. А помните смартфоны с ТВ-антеннами?
Вот и сейчас. Сканер отпечатков пальцев в экране впервые появился именно у китайцев, а Apple до сих пор не может постичь сию тайну. Samsung же только в текущем поколении заставил эти сенсоры работать так же шустро и точно, как у китайцев, хотя у каких-нибудь Oppo и Xiaomi это уже несколько лет так.
Первый полноценный "ночной режим" фото в смартфонах — Huawei P20/P20 Pro, первый дешёвый смартфон с флагманским процессором — Xiaomi Pocophone F1, первые безрамочные смартфоны с выезжающими камерами — Vivo NEX. Даже "наркомания" наподобие обёрнутого вокруг корпуса дисплея, и та появилась у Xiaomi, а не Samsung или LG, которые эти дисплеи пекут как горячие пирожки для всех производителей телевизоров и мобильников.
Или вот взять супербыструю зарядку — она тоже впервые в китайских телефонах появилась. Сейчас вон SuperVOOC от Oppo может зарядить смартфон за 35-40 минут с нуля до 100%. Ну и где там эта Apple? Вы все знаете, где именно, просто боитесь это признать вслух.
Новые камеры
Новейшие сенсоры впервые появляются именно в китайских смартфонах: как правило, это Huawei и Xiaomi. Причём, Huawei ещё с 2018 года давно признан лидером среди камерафонов. И хотя видео китайцы до сих пор снимать нормально не научились, но по фото оставляют позади ААА-бренды. Думаю, именно благодаря китайцам мы сегодня имеем приличную фото-съёмку на смартфон даже в бюджетниках тех же Samsung, которые в случае, например, новым Galaxy M21 явно не опытом Apple вдохновлялись и не с iPhone SE 2016 года пытались конкурировать.
В общем, хочешь посмотреть, какие сенсоры будут стоять в айфонах и самсунгах через полгода-год? Покупай Xiaomi/Huawei. К слову, благодаря возможности поставить на большинство китайских смартфонов что угодно — можно даже не париться, если сами китайцы не озаботились сделать достойное приложение, раскрывающее все возможности этой камеры. Просто поставьте себе какую-нибудь Google-камеру и радуйтесь жизни. И тут стоит отметить следующий пункт...
Автономность
Когда-то считалось, что "правильно готовить" Android не под силы обычным смертным и, уж тем более, производителям из Китая — только мудрейшие опытные производители уровня Samsung, Google, LG и Sony это постигли. А на деле сейчас видим ситуацию, когда смартфоны Huawei при близком по мощности процессоре и размере экранов всегда работают дольше, чем Samsung с аналогичными параметрами.
Здесь, конечно, очень удобно отмазываться, что это из-за спроектированных через задницу процессоров Samsung Exynos, а на "православных" Qualcomm Snapdragon смартфоны работают, как положено. Но и здесь оказывается, что при прочих равных Xiaomi c Snapdragon на борту работают дольше, чем LG, Samsung и Sony.
Есть только одно исключение из этого правила — смартфоны на базе процессоров MediaTek. Из-за того, что эти процессоры созданы в лучших традициях Жигулей с лозунгом "плевать мы хотели, что вы там хотите — мы делаем не как лучше, а как дешевле!", смартфоны на их базе обделываются в бенчмарках с треском. Например, Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 4500 мАч работает на уровне 4000 мАч, и это единственный случай, когда у Xiaomi автономность не слава богу. При этом даже MediaTek иногда обеспечивают хорошую автономность — смартфона на базе Helio P60 и P70, как правило, уравновешенные.
И, тем не менее, исключение только подтверждает правило.
Дружелюбны к перепрошивке
Хотите поставить Lineage OS? Или ещё как-нибудь поизвращаться со своим смартфоном? Это вам к китайцам — Xiaomi, OnePlus, Nokia (теперь они тоже китайцы, которые Foxconn), в меньшей степени Realme. Samsung, LG делают всё, чтобы даже загрузчик разблокировать было нельзя. Причём у Самсунгов "тикает счётчик" пользовательских перепрошивок KNOX, чтобы в сервисном центре вам сказали "ага, козёл! Мы тут видим, ты прошивал свой Galaxy! Тебе отказано в гарантийном ремонте!" даже если в смартфоне просто бракованный экран или камера.
С одной стороны, защита от перепрошивок — это не так уж плохо, всё-таки меры безопасности от вирусов. С другой — некоторые пользователи хотят сами решать, что и как им ставить, и сами готовы контролировать сохранность своих данных. Или хотят обновить Android на смартфоне, в котором производитель обновлениями давно уже не занимается. Должен же у них быть выбор, так?
Не все китайские вендоры дружелюбны к перепрошивкам — Meizu и Huawei/Honor этому всячески противятся. И не все классические производители ставят палки в колёса любителям прошиваться — немалая часть Sony Xperia (кроме самых новых) по широте доступных прошивок переплюнут китайские смартфоны. Но всё-таки тенденция налицо — китайцы чаще позволяют вам менять программную часть смартфона, чем производители из других стран.
Чистый Android
Если вам по душе “чистая” и ничем не замутнённая версия операционной системы, то вам или покупать дорогой Google Pixel (который ещё и нормально в России не купишь), или посмотреть, что там есть у китайцев. Nokia, Asus и даже Xiaomi (серия A) отметились выпуском нескольких моделей без всяких там фирменных оболочек — как раз для тех, кому всё это не нужно. От Samsung и LG такого не дождёшься. А у малоизвестных китайских производителей (их тех, чьи смартфоны продают на развес на Aliexpress — всякие там UMI, Doogee, и прочие Blackview) Android без перерисованной оболочки — обычная картина. Не от хорошей жизни, наверное — просто у них зачастую нет денег перерисовывать Android на свой лад. Но прикол заключается в том, что эти смартфоны с дешёвыми процессорами и не перегруженными прошивками зачастую работают быстрее, чем нафаршированные всякой фигнёй бюджетные Samsung или LG.
Оригинальный дизайн
Да-да, поначалу такое заявление может вызвать смех. Мол, разве не китайцы как один копировали жуткую “монобровь” после выхода iPhone X? Да, китайцы. Но они довольно быстро исправились, предложив альтернативы, в том числе, с полной безрамочностью, которой как раз и добивалась Apple, но не смогла достичь. Я имею ввиду варианты с выезжающей камерой, как у Xiaomi Mi 9T или Oppo Reno, или с поворотной, как у Asus Zenfone 6.
А как вам спинка Oppo Reno и Oppo Reno2, где единственная выступающая часть — это специальная полусфера, которую придумали, чтобы камера не царапалась, зато все остальные элементы (включая камеру) надёжно спрятаны под стекло?
К сожалению, даже Samsung давно перестали удивлять дизайном (Sony ещё куда ни шло, хотя сзади уже стали напоминать китайщину). Современные Galaxy S20 хотя и хорошие смартфоны (не считая Ultra, которая всё же откровенно неудачной получилась), но дизайн у них… Такое себе. Видно, что сразу делали под чехол. При этом...
Чехол в комплекте
Да, это касается не прям 100% китайских смартфонов (как, впрочем, и остальные пункты), но всё же именно китайцы ввели моду на чехлы в комплекте. Сегодня любой смартфон от Oppo, Realme, большинство от Xiaomi имеет стандартный чехол, который не надо докупать отдельно. Причём, в случае Oppo Reno2 это был именно крутой, красивый и очень удобный чехол, в стиле тех, что Apple продаёт за отдельные (и бешеные!) деньги.
Конечно, не всегда эти чехлы бывают прям хорошими. Скажем, у Xiaomi обычно с этим всё нормально, а вот чехлы от Realme мне не нравятся — слишком толстые и неудобные. И всё-таки, лучше, когда пусть даже такой чехол есть в комплекте. Потом к смартфону можно купить что-то более удобное и красивое, но разбить гаджет почему-то меньше всего хочется именно в первые дни после покупки. Как назло, это именно то время, когда руки ещё не привыкли к нему.
К слову, простые прозрачные силиконовые чехлы на тот же айфон стоят на алиэкспрессе по 80-200 рублей. Что мешает Apple класть хотя бы такие в комплект? Ну да, потеряют товарный вид через полгода, ну так и чего? Дорогущие (4-5 тысяч рублей) фирменные кожаные чехлы теряют товарный вид уже через две недели! Зато в прозрачном чехле можно рассматривать дизайн смартфона, а то не понятно, зачем им так долго хвастаются на презентациях?
Ну и наконец…
Цена
Да, конечно и “китайцы” сейчас начинают дорожать, а лучший бюджетник, как ни странно, у Samsung (Galaxy M21), но всё-таки согласно “средней температуре по больнице” стоимость китайских смартфонов ниже, при той же примерно функциональности и производительности. При этом, как я уже отметил в этом материале, иногда они даже лучше.
Более того, в “серой” рознице цена на китайские смартфоны значительно выгоднее, из ААА-брендов вкусные предложения можно найти только у Samsung, и то не всегда, а только у флагманов спустя несколько месяцев после выхода.