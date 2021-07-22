Против «синдрома алкоголика»: смартфон с защитой от прыгающего видео в камерах спереди и сзади

Должны же быть и недостатки в сравнении с конкурентами? Если где-то прибыло, значит где-то убыло?

Так точно!

Корпус сделали тонким (7.3 мм у Vivo, 8.4 мм у Samsung Galaxy A52, 8.1 мм у Xiaomi Redmi Note 10 Pro и у Realme 8 Pro), это вроде бы хорошо, но и аккумулятор у Vivo не на 5000 мАч, а на 4000 мАч. Соответственно, автономность тоже будет ниже.

Насколько ниже? Ну, уровня смартфонов с 5000 мАч и IPS-дисплеем (Xiaomi Poco X3, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 10, Realme 7, Poco M3 Pro и так далее). Я, конечно, замеры не проводил (иначе тут бы была табличка, как вы любите), а просто походил со смартфоном несколько дней, но по всему похоже, что основные конкуренты из Galaxy A52, Realme 8 Pro и Redmi Note 10 Pro продержатся эдак на 20% дольше.

Правда, Vivo V21 свои 4000 мАч и заполняет с 0% до 100% всего за час, а Samsung и Xiaomi заряжают свои 5000 мАч за полтора часа. Но всё это унылые показатели на фоне 38 минут, за которые Realme 8 Pro заряжается с нуля полностью.

А вот по качеству дисплея Vivo V21 по-самсунговски хорош. Да, здесь 90 Гц, а не 120 Гц, как у Redmi Note 10 Pro, зато в ручном режиме яркость почти такая же, как у Xiaomi (у Redmi 490 кд/м2, у Vivo 465 кд/м2), а в авто-режиме Vivo ярче (760 кд/м2 против 720 кд/2 у Redmi Note 10 Pro или 660 кд/м2 у Realme 8 Pro), и по этой характеристике близок к Самсунгам A52/A72 (у которых 800 кд/м2).

Вырез селфи-камеры в форме капли тоже надоел, как горькая редька — понятное дело, что стабилизатор было сложно впихнуть в другое место корпуса, чтобы вырез был маленьким и где-то в углу, но все эти «капли» по центру у верхней грани корпуса напоминают о всяком дешёвом ширпотребе за 8 тысяч рублей, и в смартфоне стоимостью 35+ тысяч видеть их не хотелось бы.