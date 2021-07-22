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Против «синдрома алкоголика»: смартфон с защитой от прыгающего видео в камерах спереди и сзади

Vivo V21
Вы тут любите во всех опросах выбирать варианты «запас мощности нам ващета нинужон, любим смартфоны, где камеры довели по качеству съёмки до ума, а не просто мегапикселей раздули». А вот как раз такой смартфон, где процессор рекордов мощности на потраченный рубль не бьёт, зато камеры тюнинговали настолько необычным образом, что такую же конструкцию вы найдёте не в современных мобильниках, а в раритетных Sony Xperia и флагманских HTC пятилетней давности. Ничего не поняли? Объясняем:
Против «синдрома алкоголика»: смартфон с защитой от прыгающего видео в камерах спереди и сзади

Сюда бы вступление, что в некотором царстве, некотором коммунистическом азиатском государстве родился производитель по имени Vivo, и было у него 100500 сыновей моделей смартфонов... но... вы же всё равно это всё не запомните? А если и запомните, то пример Xiaomi показывает, что производитель назло любителям запоминать модели смартфонов наплодит ещё тысячу наименований. Не для того маркетологи свой хлеб едят, чтобы вы начали разбираться в видах смартфонов!

Поэтому начнём с главного, что есть в Vivo V21, о котором говорим сегодня — с оптической стабилизации, которую впихнули не только в тыльную (основную), но и переднюю (селфи) камеру!

/и тут читатели такие/

Поэтому объясняем подробнее.

Эпично крутая селфи-камера

Если хотите очень подробно, читайте здесь, а в этом тексте объясним вкратце. Оптическая стабилизация (она же OIS и «оптостаб») — это, так сказать, «амортизаторы» в креплении камеры. Они нужны для более стабильной съёмки

Смартфон без стабилизации камеры и смартфон со стабилизацией. Здесь, правда, и электронную переключают, чтобы нагляднее было

Смартфон без стабилизации камеры и смартфон со стабилизацией. Здесь, правда, и электронную переключают, чтобы нагляднее было

Отчасти она нужна для того, чтобы при съёмке видео кадр «проплывал», а не прыгал. А ночью помогает в одних и тех же условиях улучшить качество фото, потому что в ночном режиме съёмки, когда вы должны несколько секунд держать смартфон неподвижно (пока он делает кучу светлых/тёмных кадров, а потом склеивает их в один), в смартфоне с OIS камера стоит более-менее на одном месте, а в смартфоне без оптической стабилизации за счёт миллиметрового движения вашей руки (мобильники-то нынче по 200 грамм, неподвижно с ними стоять проблематично) кадр размазывается. А если смартфон настроен, чтобы кадр не размазывался даже при шевелении (то есть смартфон выбирает короткую выдержку), то ночное фото получается менее качественным — «шершавым» из-за цифрового шума.

Почему же тогда в большинстве смартфонов, не считая флагманов, оптической стабилизации в камерах нет? Потому что, во-первых, это дорогое удовольствие, а во-вторых, производители «выезжают» за счёт электронной стабилизации на огромных 64 и 108 Мп-сенсорах. Условно говоря, от максимального качества картинки, которое может выдать камера, откусывается 20-25% на компенсацию «шевелёнки» и дерготни во время записи видео.

Против «синдрома алкоголика»: смартфон с защитой от прыгающего видео в камерах спереди и сзади

То есть сейчас в большинстве смартфонов не-флагманов оптическая стабилизация камере не положена — с прыгучей съёмкой и смазанными кадрами призвана бороться программная стабилизация. Именно из-за неё, когда вы в недорогих смартфонах включаете запись видео, изображение чуть «приближается» в сравнении с фото-режимом, и будто немного теряет в чёткости. Но иначе никак.

Исключения (смартфоны за 30-40 тысяч рублей в оф.рознице с оптостабом) можно пересчитать по пальцам. Из-за того, что OIS ставить в камеру обходится дорого, производители часто ставят стабилизацию, а на самом сенсоре камеры экономят. Так, например, произошло в TCL 20 Pro 5G (вот обзор, если любопытно), где оптическую стабилизацию дополнили 48 Мп-сенсором Sony IMX582 (такой же стоит в Xiaomi Redmi Note 10, Poco M3 Pro и др.) и... вроде бы иногда польза была, но в целом фотографировала эта конструкция намного хуже, чем ожидаешь от смартфона за 30+ тысяч рублей.

Есть и удачные примеры: Samsung Galaxy A52 (обзор) с его 64 Мп с оптостабом на сенсоре Sony IMX682. И вот эта конструкция «рвёт» всех конкурентов по качеству съёмки видео в диапазоне нынешних 30 тысяч рублей за смартфон.

Да и, в общем-то, всё. Если не брать иногда дешевеющие ниже отметки в 40 тысяч рублей смартфоны OnePlus 8 и 9 серий (прекрасные камерафоны, кстати), все остальные модели в этом диапазоне ограничиваются электронной стабилизацией.

Что нового на этом фоне предлагает Vivo в смартфоне V21? Предлагает оптостаб на тыльной основной 64 Мп-камере (о наименовании сенсора маркетологи компании, как и маркетологи всех других брендов, загадочно помалкивают. Но если вы знаете, напишите в комментарии), и... что гораздо важнее, оптостаб + автофокус на селфи-камере!

Для понимания, насколько это необычно и диковинно, напомню вам, что в фронтальные камеры стабилизацию-то вставлять не принято: отсыпали тебе мегапикселей — трахайся с ними сам. А то, что ночью это фотографирует плохо, либо на видео в WhatsApp/Telegram на ходу всё слишком трясётся — твои проблемы.

Знаете, когда в последний раз в мире выходил смартфон с оптической стабилизацией на тыльной и передней камерах? В 2016 году! Это был HTC 10, самый дорогой, на тот момент, смартфон HTC, флагман-ровесник Самсунга Galaxy S7 и LG G5. В общем, вы понимаете, сколько с тех пор воды утекло, а на новых камерах никто стабилизацию и спереди, и сзади одновременно прикручивать не пробовал.

А если только спереди? Тогда можно вспомнить «лопаты» Sony Xperia Ultra. Последняя из них (XA2 Ultra) получила в своё время 13 Мп с оптической стабилизацией в селфи-камере (и 23 Мп без оптической стабилизации с тыльной стороны, к сожалению) в 2018 году.

HTC 10: предыдущий смартфон с оптической стабилизацией и в селфи-камере, и в тыльной камере (2016 г.)

HTC 10: предыдущий смартфон с оптической стабилизацией и в селфи-камере, и в тыльной камере (2016 г.)

Забавно, что в те лохматые годы оптостаб спереди прикручивали либо для общения по WhatsApp без дрожащей картинки, либо для селфи в более высоком качестве. А в 2021 году Vivo V21 сконструировал аналогичный смартфон... для тиктокеров.

Да, тех самых, которые заняты танцульками в кадре. И именно для них спереди установили не только OIS, но и 44 Мп-модуль. По большому счёту, перед нами смартфон с одной из лучших селфи-камер в мире. Я бы сказал, что она может тягаться и с Samsung Galaxy S21 Ultra, и другими «супермоделями» по качеству автопортретов днём и ночью. И уж по качеству видео на фронталку это тоже лучший смартфон в категории до 40 тысяч рублей.

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Селфи на Vivo V21 вечером

Как обстоят дела с остальными камерами

Честно? Из того, о чём можно сказать с эмоциями «до чего техника дошла!» — да.

Vivo V21 — лучший смартфон для видеозвонков, записи видео и съёмки фото на селфи-камеру (она у него уровня смартфонов за 70-100 тысяч рублей). Это его главный, но, в общем-то, единственный «козырь» в сравнении с конкурентами.

«Так ведь ты же расписывал в предыдущих абзацах, что в тыльных камерах оптическая стабилизация тоже редкость!», — ткнут меня носом в мой же текст читатели. Да, всё верно — кроме Самсунга A52 и немного кривоватого по качеству съёмки на камеры TCL больше никого с оптостабом в тыльной камере не виднеется. Но его наличие, в отличие от фронталки, не даёт Vivo V21 превзойти конкурентов по фоточасти, а лишь позволяет быть с ними наравне.

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Основная камера

Ну то есть да, со стабилизацией этот Vivo круто фотографирует в ночном режиме — немного лучше, чем Xiaomi Redmi Note 10 Pro или Realme 8 Pro, например. Но днём стабилизация преимуществ в качестве фото над этими же конкурентами не даёт — там, где Xiaomi и Realme берут-откусывают от своих 108 Мп пространство для программной стабилизации, Vivo использует программную + оптическую, разница невелика. А если сравнить качество тыльной камеры с Galaxy A52 (у которого тоже 64 Мп и тоже стабилизация сзади), то Самсунг и по борьбе с дрожанием в кадре, и по цветопередаче будет немного лучше.

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Фото на основную камеру Vivo V21

Да, надо отдать должное — Vivo по умению выжимать из камер качественное видео и фото стоит выше смартфонов Tecno, Infinix, TCL, ZTE или Nokia. Примерно на одном уровне с Xiaomi, Realme и Oppo. Но до Samsung и OnePlus не дотягивает (уж не будем вспоминать про смартфоны Huawei и Honor, царствие им небесное).

Ещё среди камер есть широкоугольный модуль на 8 Мп без автофокуса, примерно такой же, как и в Vivo V20. О нём сказать нечего — абсолютно такое же качество снимков на сверхширокоугольные камеры выдают любые смартфоны приличных производителей стоимостью от 25 до 40 тысяч рублей. Ни лучше, ни хуже за эти деньги сверхшириков в мобилах вы не найдёте.

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Сверхширокоугольная камера

И, наконец, последний модуль, 2 Мп, макро. Скорее для красоты, чем для дела. Да, можете поймать повышенную детализацию каких-нибудь штуковин вблизи. Но вам понадобится очень много солнца/мощных ламп вокруг, и всё равно качество фото будет средним — что-нибудь подметить и отправить друзьям в Telegram/WhatsApp сойдёт, но для Instagram и других мест, где хвастаются качеством фото, надо бы качество повыше.

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Фото на макро-камеру Vivo V21

Зато Vivo V21 — один из двух (второй — Samsung Galaxy A52/A72) новых смартфонов дешевле 40 тысяч рублей, который умеет снимать стабильное видео в разрешении 4K без тряски и дрожания! Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Realme 8 Pro, например, хорошо стабилизируют картинку в разрешении 1080p за счёт «командирского запаса» больших сенсоров для программной стабилизации.

Но, как только переключаете видео в разрешение 4K, вырезать для компенсации «болтанки» этим двум смартфонам становится нечего — приходится выезжать за счёт физической компоновки камеры. А физически стабилизатора нет! И поэтому Redmi Note 10 Pro/Realme 8 Pro в съёмке 4K прыгают, будто вы алкоголик и снимаете видео трясущимися руками, а Vivo V21/Samsung Galaxy A52 снимают стабильно. Правда, ради экономии памяти на смартфоне сейчас, наверное, даже владельцы 4K-мониторов и 4K-телевизоров жертвуют качеством картинки и ведут запись в Full HD. В конце этой статьи как раз проверим мои догадки.

Что там с остальными характеристиками на фоне конкурентов?

Урок русского языка в грузинской школе.

Учитель:

- Дети, слова "учител","победител" пишутся с мягким знаком на конце, а слова "вилька", "тарелька" пишутся бэз мягкого знака.

Гоги:

-Учител, но как это понять?

Учитель:

- Гоги, это понять невозможно, это надо запомнить.

Чувствую себя грузинским учителем каждый раз, когда меня просят научить отличать уровень моделей Vivo по индексу. Вот как вам объяснить, что Vivo V15 — это смартфон среднего класса (тоже 30+ тысяч стоил на момент выхода), а Vivo V17 Neo — старший «бюджетник»? И при этом Vivo V19 лучше, чем Vivo V17 Neo, но хуже, чем Vivo V15. Господи, даже мне, обзорщику, плохеет, когда начинаю разбираться в этой наркомании...

Поэтому вы даже не пытайтесь запоминать. Просто конкретно про Vivo V21 помните, что это такой ответ Самсунгу A72 и Xiaomi Redmi Note 10 Pro/Realme 8 Pro с намного более качественной селфи-камерой и супер-стабильной (в отличие от Сяоми и Рилми) записью видео в 4K.

Против «синдрома алкоголика»: смартфон с защитой от прыгающего видео в камерах спереди и сзади

Должны же быть и недостатки в сравнении с конкурентами? Если где-то прибыло, значит где-то убыло?

Так точно!

Корпус сделали тонким (7.3 мм у Vivo, 8.4 мм у Samsung Galaxy A52, 8.1 мм у Xiaomi Redmi Note 10 Pro и у Realme 8 Pro), это вроде бы хорошо, но и аккумулятор у Vivo не на 5000 мАч, а на 4000 мАч. Соответственно, автономность тоже будет ниже.

Насколько ниже? Ну, уровня смартфонов с 5000 мАч и IPS-дисплеем (Xiaomi Poco X3, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 10, Realme 7, Poco M3 Pro и так далее). Я, конечно, замеры не проводил (иначе тут бы была табличка, как вы любите), а просто походил со смартфоном несколько дней, но по всему похоже, что основные конкуренты из Galaxy A52, Realme 8 Pro и Redmi Note 10 Pro продержатся эдак на 20% дольше.

Правда, Vivo V21 свои 4000 мАч и заполняет с 0% до 100% всего за час, а Samsung и Xiaomi заряжают свои 5000 мАч за полтора часа. Но всё это унылые показатели на фоне 38 минут, за которые Realme 8 Pro заряжается с нуля полностью.

А вот по качеству дисплея Vivo V21 по-самсунговски хорош. Да, здесь 90 Гц, а не 120 Гц, как у Redmi Note 10 Pro, зато в ручном режиме яркость почти такая же, как у Xiaomi (у Redmi 490 кд/м2, у Vivo 465 кд/м2), а в авто-режиме Vivo ярче (760 кд/м2 против 720 кд/2 у Redmi Note 10 Pro или 660 кд/м2 у Realme 8 Pro), и по этой характеристике близок к Самсунгам A52/A72 (у которых 800 кд/м2).

Вырез селфи-камеры в форме капли тоже надоел, как горькая редька — понятное дело, что стабилизатор было сложно впихнуть в другое место корпуса, чтобы вырез был маленьким и где-то в углу, но все эти «капли» по центру у верхней грани корпуса напоминают о всяком дешёвом ширпотребе за 8 тысяч рублей, и в смартфоне стоимостью 35+ тысяч видеть их не хотелось бы.

Против «синдрома алкоголика»: смартфон с защитой от прыгающего видео в камерах спереди и сзади

Но при этом никуда не делся главный архаизм предшественника — вырез под селфи-камеру в виде «капли». В мире, где существуют куда более интересные решения касательно размещения фронталки, такой вариант выглядит скорее как лень, чем технические ограничения.

Зато корпус матовый и не скользкий, в отличие от «рояльного» покрытия Redmi Note 10 Pro (который будет испачкан отпечатками и разводами через несколько секунд после того, как возьмёте его в руки) и вроде бы забавного, но дешёвенького пластика в Самсунгах А-серии.

Да и вообще, смартфон очень красивый. На задней стороне переливаются цвета с акцентом на золотистом и фиолетово-розовых оттенках. Россия для грустных, поэтому нашим соотечественникам «не зайдёт», им подавай белый/серый/чёрный, но это не отменяет того, что расцветка крутая.

Против «синдрома алкоголика»: смартфон с защитой от прыгающего видео в камерах спереди и сзади

На корпусе нет нет 3,5 мм аудиоджека (да и чёрт с ним, все пользуются TWS-наушниками или чем-то более крупным с aptX HD), но в вместе с устройством идёт специальный переходник. А ещё в комплекте есть проводные наушники. Последнее особенно удивило, так как сейчас производители наоборот стараются сделать комплектацию как можно более «бедной». Та же Apple вообще отказалась от поставки зарядного блока вместе с новыми iPhone 12 и свежими ревизиями прошлых моделей. С другой стороны, бюджетные проводные наушники сейчас никому не нужны — даже пенсионер загрустит, если вы подарите ему их вместо TWS-«затычек»

Слот карт памяти microSD есть, но не полноценный, а гибридный — или две симки, или одна симка + microSD. Сканер отпечатков расположен внутри дисплея и работает довольно круто (лучше, чем на Galaxy S10+, например).

MediaTek здорового человека

«Ну вот!», «Да какого хрена китайский процессор за такие деньги!» и прочие любимые фразы читателей смотрите в комментариях к обзору через три, два, одну сек...

Но лучше бы вы, ребята, вместо своей аллергии на MTK из-за ублюдочных MT6582/6589/Helio X20 и быстрых, но жрущих Helio G90T и т.д. вникли в суть, что такое Dimensity 800U.

А это процессор уровня аж Snapdragon 765G (или Snapdragon 845, если вам старыми флагманами измерять удобнее). Прежде чем приговаривать «я думал, намного лучше оно всё будет»,

Щас набегут задроты и начнут помахивать своими Xiaomi Poco F3 и Realme GT, заказанных у дядюшки Ляо из Алиэкспресса (а Realme ещё и с китайской прошивкой, с гугл-сервисами, но при иероглифах). Только эти смартфоны, хоть и намного более быстрые, всё равно фотографируют и снимают видео хуже. Потому что «гоночные» модели, их для игрунов и любителей запаса мощности делали в ущерб камерам.

Мне было лень гонять бенчмарки на этом конкретном смартфоне, но вот вам информация для размышления

Мне было лень гонять бенчмарки на этом конкретном смартфоне, но вот вам информация для размышления

Как только мы поглядываем на смартфоны с качественными камерами, то... быстрее от 30 до 40 тысяч рублей будет только Xiaomi Mi 10T Pro со своим Snapdragon 865, но он начинается с 39 тысяч. А стандартный Mi 10T конкуренцию по фото не вытянет.

Кто там ещё? Samsung Galaxy A72 и Realme 8 Pro с их Snapdragon 720G? Так ведь они медленнее, хоть и в процессорных задачах разница менее 10% (а вот в играх Самсунг и Рилми медленнее уже на 17-20%). Xiaomi Redmi Note 10 Pro с Snapdragon 732G? У Сяоми производительность процессора такая же, а графика слабее на 20%.

Это если мы говорим о наиболее вероятных противниках. А если учтём довольно высокую цену Vivo V21 и найдём конкурентов по ней, то... следует признать, что Xiaomi Mi 11 Lite 5G с Snapdragon 780G быстрее. И намного (на 40%, если быть точным). И сюда же можно было бы пришить Samsung Galaxy S20 FE, но он уже понемногу исчезает из продажи, а там, где есть, тоже стартует с 39+ тысяч рублей.

В общем, как я и сказал, более быстрая альтернатива — Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Да и то, стабилизаторов в ней нет, 64 Мп на сенсоре Samsung GW3 без стабилизации вряд ли «вывезут» по качеству фото. Во всяком случае, такой же сенсор стоит в Samsung Galaxy A32, который по качеству фото и видео проигрывает всухую даже Xiaomi Poco X3 NFC (а Poco стоит 20 тысяч).

Ничего не понял, можно о смартфоне вкратце?

Против «синдрома алкоголика»: смартфон с защитой от прыгающего видео в камерах спереди и сзади

Можно.

  • Обзор любого Vivo впору заканчивать словами «качественная штука, но дороговато». Vivo V21 не исключение — за 37 тысяч (а именно столько стоит V21, о котором вы читаете статью) даже с учётом объёма памяти в 8/256 ГБ мало кто решится такой покупать.
  • Вот за 32 хотя бы тысячи мы бы его очень рекомендовали как альтернативу всяческим Самсунгам A72 и Сяомам Redmi Note 10 Pro (напоминаю, что Редми стоит 29 тысяч в оф.рознице за 8/128, а камеры в нём снимают в лучшем случае так же, а в селфи или в 4K-видео на тыльную камеру даже хуже).
  • Вместо более толстого корпуса и 5000 мАч здесь выбрали меньшую толщину и 4000 мАч. С учётом полной (0% - 100%) зарядки за час кому-то это будет даже плюс.
  • Однозначно лучший смартфон по качеству селфи-камеры в бюджете до 40 тысяч рублей. Один из лучших по качеству фронталки среди всех современных смартфонов.
  • По скорости работы незначительно превосходит Xiaomi/Realme среднего класса в бюджете «25-30 тысяч рублей» и Самсунгов за 28-35 тысяч рублей, если брать с камерами такого же уровня. Но уступает «гоночным» смартфонам с Snapdragon 865/870 и 780G стоимостью 37-40+ тысяч рублей.
  • Дисплей отличный, уровня хороших Samsung.
  • По автономности — на 20% хуже, чем смартфоны с AMOLED-дисплеями и 5000 мАч, на одном уровне со смартфонами с IPS-дисплеями и 5000 мАч.
  • Нафиг не нужный 5G в процессоре нафиг не нужен (в России в ближайшие 2-3 года уж точно).

Если запас мощности процессора вас волнует слабо, а фото на фронтальную камеру и видеозвонки вы практикуете часто, это лучший вариант. Если снимаете видео в 4K на тыльную камеру и хотите смартфон в бюджете до 40 тысяч рублей в оф.рознице, выбирайте между Vivo V21, Samsung Galaxy A52 или A72. В неофициальной — Realme 8 Pro за 22 тысячи у «серовозов» будет незначительно хуже, а OnePlus 9 за 40-42 тысячи — значительно лучше.

А если вы тиктокер, то этот смартфон и вправду создан специально для вас (наконец-то хоть что-то создали для тиктокеров, кроме групп в Telegram с «ну вы посмотрите, чем сейчас молодёжь занимается!»).