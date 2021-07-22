Против «синдрома алкоголика»: смартфон с защитой от прыгающего видео в камерах спереди и сзади

Против «синдрома алкоголика»: смартфон с защитой от прыгающего видео в камерах спереди и сзадиVivo V21
Сюда бы вступление, что в некотором царстве, некотором коммунистическом азиатском государстве родился производитель по имени Vivo, и было у него 100500
сыновей моделей смартфонов... но... вы же всё равно это всё не запомните? А если и запомните, то пример Xiaomi показывает, что производитель назло любителям запоминать модели смартфонов наплодит ещё тысячу наименований. Не для того маркетологи свой хлеб едят, чтобы вы начали разбираться в видах смартфонов!
Поэтому начнём с главного, что есть в Vivo V21, о котором говорим сегодня — с оптической стабилизации, которую впихнули не только в тыльную (основную), но и переднюю (селфи) камеру!
/и тут читатели такие/
Поэтому объясняем подробнее.
Эпично крутая селфи-камера
Если хотите очень подробно, читайте здесь, а в этом тексте объясним вкратце. Оптическая стабилизация (она же OIS и «оптостаб») — это, так сказать, «амортизаторы» в креплении камеры. Они нужны для более стабильной съёмки
Отчасти она нужна для того, чтобы при съёмке видео кадр «проплывал», а не прыгал. А ночью помогает в одних и тех же условиях улучшить качество фото, потому что в ночном режиме съёмки, когда вы должны несколько секунд держать смартфон неподвижно (пока он делает кучу светлых/тёмных кадров, а потом склеивает их в один), в смартфоне с OIS камера стоит более-менее на одном месте, а в смартфоне без оптической стабилизации за счёт миллиметрового движения вашей руки (мобильники-то нынче по 200 грамм, неподвижно с ними стоять проблематично) кадр размазывается. А если смартфон настроен, чтобы кадр не размазывался даже при шевелении (то есть смартфон выбирает короткую выдержку), то ночное фото получается менее качественным — «шершавым» из-за цифрового шума.
Почему же тогда в большинстве смартфонов, не считая флагманов, оптической стабилизации в камерах нет? Потому что, во-первых, это дорогое удовольствие, а во-вторых, производители «выезжают» за счёт электронной стабилизации на огромных 64 и 108 Мп-сенсорах. Условно говоря, от максимального качества картинки, которое может выдать камера, откусывается 20-25% на компенсацию «шевелёнки» и дерготни во время записи видео.
То есть сейчас в большинстве смартфонов не-флагманов оптическая стабилизация камере не положена — с прыгучей съёмкой и смазанными кадрами призвана бороться программная стабилизация. Именно из-за неё, когда вы в недорогих смартфонах включаете запись видео, изображение чуть «приближается» в сравнении с фото-режимом, и будто немного теряет в чёткости. Но иначе никак.
Исключения (смартфоны за 30-40 тысяч рублей в оф.рознице с оптостабом) можно пересчитать по пальцам. Из-за того, что OIS ставить в камеру обходится дорого, производители часто ставят стабилизацию, а на самом сенсоре камеры экономят. Так, например, произошло в TCL 20 Pro 5G (вот обзор, если любопытно), где оптическую стабилизацию дополнили 48 Мп-сенсором Sony IMX582 (такой же стоит в Xiaomi Redmi Note 10, Poco M3 Pro и др.) и... вроде бы иногда польза была, но в целом фотографировала эта конструкция намного хуже, чем ожидаешь от смартфона за 30+ тысяч рублей.
Есть и удачные примеры: Samsung Galaxy A52 (обзор) с его 64 Мп с оптостабом на сенсоре Sony IMX682. И вот эта конструкция «рвёт» всех конкурентов по качеству съёмки видео в диапазоне нынешних 30 тысяч рублей за смартфон.
Да и, в общем-то, всё. Если не брать иногда дешевеющие ниже отметки в 40 тысяч рублей смартфоны OnePlus 8 и 9 серий (прекрасные камерафоны, кстати), все остальные модели в этом диапазоне ограничиваются электронной стабилизацией.
Что нового на этом фоне предлагает Vivo в смартфоне V21? Предлагает оптостаб на тыльной основной 64 Мп-камере (о наименовании сенсора маркетологи компании, как и маркетологи всех других брендов, загадочно помалкивают. Но если вы знаете, напишите в комментарии), и... что гораздо важнее, оптостаб + автофокус на селфи-камере!
Для понимания, насколько это необычно и диковинно, напомню вам, что в фронтальные камеры стабилизацию-то вставлять не принято: отсыпали тебе мегапикселей — трахайся с ними сам. А то, что ночью это фотографирует плохо, либо на видео в WhatsApp/Telegram на ходу всё слишком трясётся — твои проблемы.
Знаете, когда в последний раз в мире выходил смартфон с оптической стабилизацией на тыльной и передней камерах? В 2016 году! Это был HTC 10, самый дорогой, на тот момент, смартфон HTC, флагман-ровесник Самсунга Galaxy S7 и LG G5. В общем, вы понимаете, сколько с тех пор воды утекло, а на новых камерах никто стабилизацию и спереди, и сзади одновременно прикручивать не пробовал.
А если только спереди? Тогда можно вспомнить «лопаты» Sony Xperia Ultra. Последняя из них (XA2 Ultra) получила в своё время 13 Мп с оптической стабилизацией в селфи-камере (и 23 Мп без оптической стабилизации с тыльной стороны, к сожалению) в 2018 году.
Забавно, что в те лохматые годы оптостаб спереди прикручивали либо для общения по WhatsApp без дрожащей картинки, либо для селфи в более высоком качестве. А в 2021 году Vivo V21 сконструировал аналогичный смартфон... для тиктокеров.
Да, тех самых, которые заняты танцульками в кадре. И именно для них спереди установили не только OIS, но и 44 Мп-модуль. По большому счёту, перед нами смартфон с одной из лучших селфи-камер в мире. Я бы сказал, что она может тягаться и с Samsung Galaxy S21 Ultra, и другими «супермоделями» по качеству автопортретов днём и ночью. И уж по качеству видео на фронталку это тоже лучший смартфон в категории до 40 тысяч рублей.
Как обстоят дела с остальными камерами
Честно? Из того, о чём можно сказать с эмоциями «до чего техника дошла!» — да.
Vivo V21 — лучший смартфон для видеозвонков, записи видео и съёмки фото на селфи-камеру (она у него уровня смартфонов за 70-100 тысяч рублей). Это его главный, но, в общем-то, единственный «козырь» в сравнении с конкурентами.
«Так ведь ты же расписывал в предыдущих абзацах, что в тыльных камерах оптическая стабилизация тоже редкость!», — ткнут меня носом в мой же текст читатели. Да, всё верно — кроме Самсунга A52 и немного кривоватого по качеству съёмки на камеры TCL больше никого с оптостабом в тыльной камере не виднеется. Но его наличие, в отличие от фронталки, не даёт Vivo V21 превзойти конкурентов по фоточасти, а лишь позволяет быть с ними наравне.
Ну то есть да, со стабилизацией этот Vivo круто фотографирует в ночном режиме — немного лучше, чем Xiaomi Redmi Note 10 Pro или Realme 8 Pro, например. Но днём стабилизация преимуществ в качестве фото над этими же конкурентами не даёт — там, где Xiaomi и Realme берут-откусывают от своих 108 Мп пространство для программной стабилизации, Vivo использует программную + оптическую, разница невелика. А если сравнить качество тыльной камеры с Galaxy A52 (у которого тоже 64 Мп и тоже стабилизация сзади), то Самсунг и по борьбе с дрожанием в кадре, и по цветопередаче будет немного лучше.
Да, надо отдать должное — Vivo по умению выжимать из камер качественное видео и фото стоит выше смартфонов Tecno, Infinix, TCL, ZTE или Nokia. Примерно на одном уровне с Xiaomi, Realme и Oppo. Но до Samsung и OnePlus не дотягивает (уж не будем вспоминать про смартфоны Huawei и Honor, царствие им небесное).
Ещё среди камер есть широкоугольный модуль на 8 Мп без автофокуса, примерно такой же, как и в Vivo V20. О нём сказать нечего — абсолютно такое же качество снимков на сверхширокоугольные камеры выдают любые смартфоны приличных производителей стоимостью от 25 до 40 тысяч рублей. Ни лучше, ни хуже за эти деньги сверхшириков в мобилах вы не найдёте.
И, наконец, последний модуль, 2 Мп, макро. Скорее для красоты, чем для дела. Да, можете поймать повышенную детализацию каких-нибудь штуковин вблизи. Но вам понадобится очень много солнца/мощных ламп вокруг, и всё равно качество фото будет средним — что-нибудь подметить и отправить друзьям в Telegram/WhatsApp сойдёт, но для Instagram и других мест, где хвастаются качеством фото, надо бы качество повыше.
Зато Vivo V21 — один из двух (второй — Samsung Galaxy A52/A72) новых смартфонов дешевле 40 тысяч рублей, который умеет снимать стабильное видео в разрешении 4K без тряски и дрожания! Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Realme 8 Pro, например, хорошо стабилизируют картинку в разрешении 1080p за счёт «командирского запаса» больших сенсоров для программной стабилизации.
Но, как только переключаете видео в разрешение 4K, вырезать для компенсации «болтанки» этим двум смартфонам становится нечего — приходится выезжать за счёт физической компоновки камеры. А физически стабилизатора нет! И поэтому Redmi Note 10 Pro/Realme 8 Pro в съёмке 4K прыгают, будто вы алкоголик и снимаете видео трясущимися руками, а Vivo V21/Samsung Galaxy A52 снимают стабильно. Правда, ради экономии памяти на смартфоне сейчас, наверное, даже владельцы 4K-мониторов и 4K-телевизоров жертвуют качеством картинки и ведут запись в Full HD. В конце этой статьи как раз проверим мои догадки.
Что там с остальными характеристиками на фоне конкурентов?
Урок русского языка в грузинской школе.
Учитель:
- Дети, слова "учител","победител" пишутся с мягким знаком на конце, а слова "вилька", "тарелька" пишутся бэз мягкого знака.
Гоги:
-Учител, но как это понять?
Учитель:
- Гоги, это понять невозможно, это надо запомнить.
Чувствую себя грузинским учителем каждый раз, когда меня просят научить отличать уровень моделей Vivo по индексу. Вот как вам объяснить, что Vivo V15 — это смартфон среднего класса (тоже 30+ тысяч стоил на момент выхода), а Vivo V17 Neo — старший «бюджетник»? И при этом Vivo V19 лучше, чем Vivo V17 Neo, но хуже, чем Vivo V15. Господи, даже мне, обзорщику, плохеет, когда начинаю разбираться в этой наркомании...
Поэтому вы даже не пытайтесь запоминать. Просто конкретно про Vivo V21 помните, что это такой ответ Самсунгу A72 и Xiaomi Redmi Note 10 Pro/Realme 8 Pro с намного более качественной селфи-камерой и супер-стабильной (в отличие от Сяоми и Рилми) записью видео в 4K.
Должны же быть и недостатки в сравнении с конкурентами? Если где-то прибыло, значит где-то убыло?
Так точно!
Корпус сделали тонким (7.3 мм у Vivo, 8.4 мм у Samsung Galaxy A52, 8.1 мм у Xiaomi Redmi Note 10 Pro и у Realme 8 Pro), это вроде бы хорошо, но и аккумулятор у Vivo не на 5000 мАч, а на 4000 мАч. Соответственно, автономность тоже будет ниже.
Насколько ниже? Ну, уровня смартфонов с 5000 мАч и IPS-дисплеем (Xiaomi Poco X3, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 10, Realme 7, Poco M3 Pro и так далее). Я, конечно, замеры не проводил (иначе тут бы была табличка, как вы любите), а просто походил со смартфоном несколько дней, но по всему похоже, что основные конкуренты из Galaxy A52, Realme 8 Pro и Redmi Note 10 Pro продержатся эдак на 20% дольше.
Правда, Vivo V21 свои 4000 мАч и заполняет с 0% до 100% всего за час, а Samsung и Xiaomi заряжают свои 5000 мАч за полтора часа. Но всё это унылые показатели на фоне 38 минут, за которые Realme 8 Pro заряжается с нуля полностью.
А вот по качеству дисплея Vivo V21 по-самсунговски хорош. Да, здесь 90 Гц, а не 120 Гц, как у Redmi Note 10 Pro, зато в ручном режиме яркость почти такая же, как у Xiaomi (у Redmi 490 кд/м2, у Vivo 465 кд/м2), а в авто-режиме Vivo ярче (760 кд/м2 против 720 кд/2 у Redmi Note 10 Pro или 660 кд/м2 у Realme 8 Pro), и по этой характеристике близок к Самсунгам A52/A72 (у которых 800 кд/м2).
Вырез селфи-камеры в форме капли тоже надоел, как горькая редька — понятное дело, что стабилизатор было сложно впихнуть в другое место корпуса, чтобы вырез был маленьким и где-то в углу, но все эти «капли» по центру у верхней грани корпуса напоминают о всяком дешёвом ширпотребе за 8 тысяч рублей, и в смартфоне стоимостью 35+ тысяч видеть их не хотелось бы.
Но при этом никуда не делся главный архаизм предшественника — вырез под селфи-камеру в виде «капли». В мире, где существуют куда более интересные решения касательно размещения фронталки, такой вариант выглядит скорее как лень, чем технические ограничения.
Зато корпус матовый и не скользкий, в отличие от «рояльного» покрытия Redmi Note 10 Pro (который будет испачкан отпечатками и разводами через несколько секунд после того, как возьмёте его в руки) и вроде бы забавного, но дешёвенького пластика в Самсунгах А-серии.
Да и вообще, смартфон очень красивый. На задней стороне переливаются цвета с акцентом на золотистом и фиолетово-розовых оттенках. Россия для грустных, поэтому нашим соотечественникам «не зайдёт», им подавай белый/серый/чёрный, но это не отменяет того, что расцветка крутая.
На корпусе нет нет 3,5 мм аудиоджека (да и чёрт с ним, все пользуются TWS-наушниками или чем-то более крупным с aptX HD), но в вместе с устройством идёт специальный переходник. А ещё в комплекте есть проводные наушники. Последнее особенно удивило, так как сейчас производители наоборот стараются сделать комплектацию как можно более «бедной». Та же Apple вообще отказалась от поставки зарядного блока вместе с новыми iPhone 12 и свежими ревизиями прошлых моделей. С другой стороны, бюджетные проводные наушники сейчас никому не нужны — даже пенсионер загрустит, если вы подарите ему их вместо TWS-«затычек»
Слот карт памяти microSD есть, но не полноценный, а гибридный — или две симки, или одна симка + microSD. Сканер отпечатков расположен внутри дисплея и работает довольно круто (лучше, чем на Galaxy S10+, например).
MediaTek здорового человека
«Ну вот!», «Да какого хрена китайский процессор за такие деньги!» и прочие любимые фразы читателей смотрите в комментариях к обзору через три, два, одну сек...
Но лучше бы вы, ребята, вместо своей аллергии на MTK из-за ублюдочных MT6582/6589/Helio X20 и быстрых, но жрущих Helio G90T и т.д. вникли в суть, что такое Dimensity 800U.
А это процессор уровня аж Snapdragon 765G (или Snapdragon 845, если вам старыми флагманами измерять удобнее). Прежде чем приговаривать «я думал, намного лучше оно всё будет»,
Щас набегут задроты и начнут помахивать своими Xiaomi Poco F3 и Realme GT, заказанных у дядюшки Ляо из Алиэкспресса (а Realme ещё и с китайской прошивкой, с гугл-сервисами, но при иероглифах). Только эти смартфоны, хоть и намного более быстрые, всё равно фотографируют и снимают видео хуже. Потому что «гоночные» модели, их для игрунов и любителей запаса мощности делали в ущерб камерам.
Как только мы поглядываем на смартфоны с качественными камерами, то... быстрее от 30 до 40 тысяч рублей будет только Xiaomi Mi 10T Pro со своим Snapdragon 865, но он начинается с 39 тысяч. А стандартный Mi 10T конкуренцию по фото не вытянет.
Кто там ещё? Samsung Galaxy A72 и Realme 8 Pro с их Snapdragon 720G? Так ведь они медленнее, хоть и в процессорных задачах разница менее 10% (а вот в играх Самсунг и Рилми медленнее уже на 17-20%). Xiaomi Redmi Note 10 Pro с Snapdragon 732G? У Сяоми производительность процессора такая же, а графика слабее на 20%.
Это если мы говорим о наиболее вероятных противниках. А если учтём довольно высокую цену Vivo V21 и найдём конкурентов по ней, то... следует признать, что Xiaomi Mi 11 Lite 5G с Snapdragon 780G быстрее. И намного (на 40%, если быть точным). И сюда же можно было бы пришить Samsung Galaxy S20 FE, но он уже понемногу исчезает из продажи, а там, где есть, тоже стартует с 39+ тысяч рублей.
В общем, как я и сказал, более быстрая альтернатива — Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Да и то, стабилизаторов в ней нет, 64 Мп на сенсоре Samsung GW3 без стабилизации вряд ли «вывезут» по качеству фото. Во всяком случае, такой же сенсор стоит в Samsung Galaxy A32, который по качеству фото и видео проигрывает всухую даже Xiaomi Poco X3 NFC (а Poco стоит 20 тысяч).
Ничего не понял, можно о смартфоне вкратце?
Можно.
- Обзор любого Vivo впору заканчивать словами «качественная штука, но дороговато». Vivo V21 не исключение — за 37 тысяч (а именно столько стоит V21, о котором вы читаете статью) даже с учётом объёма памяти в 8/256 ГБ мало кто решится такой покупать.
- Вот за 32 хотя бы тысячи мы бы его очень рекомендовали как альтернативу всяческим Самсунгам A72 и Сяомам Redmi Note 10 Pro (напоминаю, что Редми стоит 29 тысяч в оф.рознице за 8/128, а камеры в нём снимают в лучшем случае так же, а в селфи или в 4K-видео на тыльную камеру даже хуже).
- Вместо более толстого корпуса и 5000 мАч здесь выбрали меньшую толщину и 4000 мАч. С учётом полной (0% - 100%) зарядки за час кому-то это будет даже плюс.
- Однозначно лучший смартфон по качеству селфи-камеры в бюджете до 40 тысяч рублей. Один из лучших по качеству фронталки среди всех современных смартфонов.
- По скорости работы незначительно превосходит Xiaomi/Realme среднего класса в бюджете «25-30 тысяч рублей» и Самсунгов за 28-35 тысяч рублей, если брать с камерами такого же уровня. Но уступает «гоночным» смартфонам с Snapdragon 865/870 и 780G стоимостью 37-40+ тысяч рублей.
- Дисплей отличный, уровня хороших Samsung.
- По автономности — на 20% хуже, чем смартфоны с AMOLED-дисплеями и 5000 мАч, на одном уровне со смартфонами с IPS-дисплеями и 5000 мАч.
- Нафиг не нужный 5G в процессоре нафиг не нужен (в России в ближайшие 2-3 года уж точно).
Если запас мощности процессора вас волнует слабо, а фото на фронтальную камеру и видеозвонки вы практикуете часто, это лучший вариант. Если снимаете видео в 4K на тыльную камеру и хотите смартфон в бюджете до 40 тысяч рублей в оф.рознице, выбирайте между Vivo V21, Samsung Galaxy A52 или A72. В неофициальной — Realme 8 Pro за 22 тысячи у «серовозов» будет незначительно хуже, а OnePlus 9 за 40-42 тысячи — значительно лучше.
А если вы тиктокер, то этот смартфон и вправду создан специально для вас (наконец-то хоть что-то создали для тиктокеров, кроме групп в Telegram с «ну вы посмотрите, чем сейчас молодёжь занимается!»).