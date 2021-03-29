Из двух новых смартфонов Samsung один оказался не хуже «китайцев» — да, мы тоже удивились
При взгляде на цены современных смартфонов сразу вспоминается старый добрый слоган “Евросети”. Если вы следите за смартфонами от случая к случаю, то вам индексы мобильников в этом обзоре ни о чём не говорят, но мы, обзорщики, ещё помним, что в 2019 году Galaxy A30 стоил в официальной рознице 14 тысяч рублей, а Galaxy A50 — 16 тысяч рублей (вот доказательство). А в 2021 году A32 обойдётся вам в 20 тысяч, тогда как A52 — в 27 тысяч у всё тех же официалов. Жить стало веселее.
Но и китайцы нынче тоже не те — мы дожили до момента, когда смартфон младшей линейки Redmi Note от Xiaomi, которые прославились за счёт малой наценки, продают за 29 тысяч рублей, и особо не стесняются.
В общем, смартфоны стали дороже сразу у всех производителей, поэтому важнее не цена конкретных моделей, а то, как они выглядят в сравнении со всеми мобильниками, выпущенными до них. A32 и A52 на фоне всех старых Самсунгов даже “на бумаге” характеристиками не разочаровывают. А уж работает ли всё это добро достойно на деле, и как выглядит на фоне других смартфонов по аналогичной цене, будем разбираться ниже по тексту.
Внешний вид
Я очень рад, что смартфоны Samsung наконец нашли свой фирменный стиль. Корейцы проделали огромный путь от статуса “обводчика айфонов” до собственного узнаваемого дизайна. По фоткам с камеры вам может казаться это не очевидным, но вживую их смартфоны на сегодняшний день — одни из самых красивых на рынке, что особенно выделяется учитывая “портативную электроплитку” от Apple, уход в тень Sony (смартфоны-то у них красивые, вот только их не покупают почти) и то, что на замену красивейшим и оригинальным Oppo Reno первых двух поколений китайцы начали клепать шаблонные и неприметные по дизайну Reno 3-4-5.
И хотя принципиально Samsung ничем не удивляет, всё-таки в мелочах современные Galaxy продуманы и сделаны, что называется, со вкусом. Это касается не только флагмана-лопаты S21 Ultra (топорного и нелепого на фотографиях, но красивого и брутального вживую), но и среднебюджетников A52 и A32. Когда мне на тестирование их только привезли — я был под впечатлением. Да, это одни из самых красивых смартфонов на рынке. Нет, мне никто не платил, чтобы я это сказал.
Причём, A32 мне даже нравится больше — его блестящая (кажется, стеклянная) спинка смотрится привлекательнее матовой у А52, и похожа на корпуса давно позабытых флагманов Galaxy A3, A5 и A7 2016 модельного года. С другой стороны, поверхность А52 вообще не пачкается (разве что, совсем чуть-чуть и если прям придираться).
Но у А32 ещё и нет никаких лишних надписей внизу, кроме логотипа компании, а у А52 никому не нужные простыни с данными о сертификации. Могли бы хоть наклейку наклеить, что ли.
Просто вот посмотрите, как рядом с этими среднебюджетниками смотрится мой когда-то флагманский и считавшийся красивым Galaxy S10. Сейчас он кажется страшненьким приветом из прошлого (кстати, знаю человека, который в своё время не взял себе Galaxy S10 только потому, что у него там текстолит в модуле подсветки рядом с камерами просматривается).
Да и камеры отлично вписаны в дизайн. У A52 они как бы на небольшом постаменте, но вровень с ним, у A32 подъёма нет, но три камеры слегка выступают над крышкой.
С лицевой стороны, правда, уже не так всё впечатляет, но когда экран занимает почти всю площадь — особо не разгуляешься.
В любом случае, в руке смартфоны лежат отменно. Не перевешивают, не норовят выскользнуть, да и толщина прям такая, как надо. Чехол это всё испортит, конечно, но в комплекте чехла и нет (это минус).
Экран и интерфейс
Экраны у обоих смартфонов практически одинаковые — разрешение 1080х2400 пикселей, максимальная яркость — до 800 кд/м2 (именно пиковая, которую “увидеть” можно только на короткое время и только в особых условиях, когда солнце яростно светит в датчик освещённости на передней панели).
Честно говоря, яркость в ручном режиме не радует — сравнимые по цене Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Realme 7 Pro выдадут в таком же режиме 450 кд/м2 минимум, что уже заметно ярче. Даже у снятого конвейера Samsung Galaxy A51 экран при ручной регулировке ярче и светится на уровне 410 кд/м2.
Но в авто-режиме только Самсунги среди всех конкурентов способны выдать 800 кд/м2: Redmi Note 10 Pro выжимает 720 кд/м2, Realme 7 Pro — 580 кд/м2, остальные конкуренты ещё хуже. В общем, всё делается для того, чтобы вы не “умничали”, а ходили со включенной авто-яркостью экрана и ничего не крутили самостоятельно.
|Samsung Galaxy A32
|Samsung Galaxy A52
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|342/1,66 кд/м2
|356/1,53 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,84
|2,98
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,0
|2,0
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500К–7500К
|6500К–7000К
Примечание к таблице: гамма указана средняя (график гаммы неровный), цветовая температура указана для режима естественных цветов (цифра слева) и насыщенных (цифра справа), цветовой охват в обоих режимах 100%
На самом деле, я бы отметил ещё одно субъективное различие, которое почти невозможно измерить колориметром. При одинаковой яркости и балансе белого, экран A32 “розовит” при взгляде под углом близким к 45 градусам. На А52 такого эффекта нет. Думаю, в целом в А52 стоит более качественный экран.
Самое интересное — и A52, и A32 поддерживают частоту обновления экрана 90 Гц, и она даже включена по умолчанию, что для Samsung где-то даже нетипично (в флагманах Galaxy S21 Ultra и др. по умолчанию стоит пониженная чёткость экрана — разрешение 2400x1080 вместо полноценного 3200x1440, чтобы аккумулятор не так быстро разряжался). Естественно, все упомянутые в обзоре тесты я выполнял именно с такой настройкой, как это всегда и делаю.
И на всякий случай отмечу, что на момент обзора оба смартфона работали на Android 11 с фирменным интерфейсом One UI 3.1.
Производительность и автономность
Пожалуй, самое главное, что стоит сказать о производительности (да и автономности тоже) Galaxy A52 и A32 — всё абсолютно нормально. Здесь нет непонятно откуда взявшихся неестественно больших для своего “железа” цифр, как у Xiaomi Mi 10 Ultra, и нет явной недостачи автономности, как у Asus из-за плохой оптимизации софта. И A52, и A32 расположились на наших графиках ровно в тех местах, где их можно ожидать, учитывая характеристики.
И напомню, что тест автономности был сделан с частотой обновления дисплея 90 Гц.
За всё время тестирования странность была ровно одна — почему-то именно в режиме игр А32 продержался меньше, чем А52, при том, что ёмкость аккумулятора у первого на 500 мАч больше и остальные тесты показали соответствие этому. Видимо, просто графика GPU Mali-G52 MC2 из состава MediaTek Helio G80 менее экономична, чем Adreno 618 у Qualcomm Snapdragon 720G.
Кстати, хоть я к MediaTek отношусь, скажем так, весьма прохладно, всё-таки в случае А32 я не заметил каких-либо проблем: притормаживаний, зависаний и т.п. Впрочем, это можно сказать и про остальные смартфоны на Helio G80. И не так уж он “жрёт”, как любят жаловаться владельцы Xiaomi Redmi 9 (в Redmi 9 причина плохой автономности — тусклый экран, который всегда работает на своей неказистой предельной яркости, и кушает соответственно).
По остальным аспектам аппаратное обеспечение смартфонов за исключением мощности процессоров, плюс-минус одинаковое: Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, модуль NFC, FM-радио (при подключении наушников к 3,5-мм разъёму).
Достаточно ли быстрые в Самсунгах процессоры, или как обычно, переплата за маломощное железо? Честно говоря, не особо.
Если брать официальную цену Samsung Galaxy A32 64 ГБ (адские 19-20 тысяч рублей, напомню вам) и сравнивать это с “серым” купленным на Aliexpress OnePlus Nord N10 (те же 20 тысяч, Snapdragon 690), он окажется быстрее на 40-45%! И, в общем-то, официальный Xiaomi Poco X3 NFC (Snapdragon 732G) будет быстрее на такую же величину. Poco X3 NFC уже постепенно отправляют на покой, но даже новый Redmi Note 10 (не Pro, а стандартный) за 19 тысяч с Snapdragon 678 быстрее на 30%. А ещё получается, что Samsung отправил на пенсию свой процессор Exynos 9611 (Galaxy M21, M31, A51 и др.), чтобы заменить его... таким же, но от другого производителя — Helio G80 и по процессорной производительности примерно такой же, как Exynos 9611, а по графике... даже хуже!
В случае с Galaxy A52 и его 26-27 тысяч за 128 ГБ-версию разница с китайскими конкурентами уже малозначительная. Realme 7 Pro с точно таким же процессором стоит аналогичные 27 тысяч рублей. А новейший Xiaomi Redmi Note 10 Pro с 128 ГБ стоит 29 тысяч, и со своим процессором Snapdragon 732G... почти такой же, быстрее будет только в играх, иногда. Но! Китайцы предлагают 6 или 8 ГБ оперативной памяти, тогда как у Самсунга её 4 ГБ (8 ГБ полагается только за 256 ГБ-версию постоянной памяти по совсем уж адским ценам). Если у вас в фоне работают и WhatsApp, и VK, и Telegram, и ещё всякая фигня для проверки уведомлений, и подключены умные часы/браслет по Bluetooth со своей отдельной программой, жмотство Самсунга с объёмом оперативной памяти даст о себе знать. Но если вы не сторонник держать кучу проверялок сообщений в фоне, вам и 4 ГБ хватит (это не отменяет того, что оперативной памяти в Galaxy A52 за 27 тысяч столько же, сколько в китайских смартфонах за 15 тысяч).
Камера
Оба Самсунга обладают примерно одинаковым набором камер, и… Пожалуй, этот тот пункт, в котором Самсунг скопировал у китайцев их неудачные начинания. Ну потому, что тут типичный китайский маркетинговый подход — мол, давайте поставим кучу модулей камеры, чтобы использовались 1-2. Я уж думал, что у A52 есть настоящий оптический зум 2х, но нет, облом.
Во всех режимах A52 снимает лучше, чем A32, хотя это не всегда прям очень очевидно. Ещё неприятно удивляет, что на экране самого А32 многие фотографии выглядят гораздо хуже, чем на мониторе (обычно у смартфонов бывает наоборот).
По селфи-камерам ситуация немного другая — там иногда A32 даже показывает кадры получше (особенно ночью), однако А52 умеет снимать 4К-видео на селфи-камеру. А32 — максимум Full-HD.
Вообще, по видео у А52 преимуществ гораздо больше, чем у младшего брата — есть поддержка и 1080p60 и 4Kp30, причём, в отличие от абсолютно всех китайцев, в режиме 4К нет ни малейшего намёка на перенасыщение цветов. Я бы даже сказал, что камеру А52 можно использовать для съёмок блога.
Как там с прогрессом относительно камер? Ну, в сравнении с Samsung Galaxy M21 или A31 новый A32 даёт чуть более чёткие фотографии вблизи (та же шерсть кошки при фото не сливается в кашу, как бывало раньше), и лучше приспособлен для съёмки рассветов/закатов/ночных фото — фотографии не настолько “рыхлые”, как было на старых сенсорах. Но... Galaxy A51 с уже немолодым 48 Мп сенсором Sony IMX582 фотографирует зачастую лучше, чем A32 с 64 Мп “нискажу” (Самсунг действительно не признаётся) сенсором. Возможно, потом поправят и доведут до ума в новых прошивках, смартфоны нынче редко фотографируют качественно в первые месяцы после выпуска.
При этом стоит отметить, что Galaxy A32 снимает более качественно, чем Xiaomi Redmi Note 9 (тот, который на MTK Helio G85) или Redmi Note 9T — сенсор Samsung S5KGM1 в бюджетных Xiaomi и по диапазону (способности снимать картинку без пересветов или ухода в слишком тёмную картинку), и по способности улавливать детали вблизи (какие-нибудь, фиг знает, трещины на стене) хуже, чем 64 Мп на Самсунге. А вот Poco X3 и Redmi Note 10 снимают, в целом, лучше Самсунга A32. Лучше фотографируют мелкие детали, более качественно снимают видео днём, да и ночью тоже.
Но есть и минусы: Poco X3 любит уводить картинку в слегка зеленоватый или фиолетовый оттенок (совсем малозаметный, но в сравнении с нейтральным Самсунгом бросается в глаза), а Redmi Note 10 откровенно лажает в ночной съёмке видео на селфи-камеру (если будете ночью в баре или на улице, и кто-то по звонит на WhatsApp с камерой, будете неприятно удивлены качеством картинки), и в ночном режиме (когда нужно нажать кнопку, замереть и держать смартфон неподвижно несколько секунд) Redmi Note 10 склонен делать картинку слишком тёмной. Когда снимаете здания, это хорошо (не будут слишком бледными, а такими, как должны быть ночью), но если в кадре люди, то получите “красноватые рожи алкашей” вместо нормального оттенка кожи. Правда, я не уверен, что кто-то фотографирует ночью людей на ночной режим, где нужно стоять истуканом, чтобы фотографию не размыло.
Конкуренты
|Samsung Galaxy A32
|Xiaomi Poco X3 NFC
|Samsung Galaxy A52
|Xiaomi Redmi Note 10 Pro
|Операционная система
|Android 11 + One UI 3.1
|Android 10 + MIUI 12
|Android 11 + One UI 3.1
|Android 11 + MIUI 12
|Экран
|6,4’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 90 Гц, 411 ppi
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, IPS, 395 ppi
|6,5’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 90 Гц, 407 ppi
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 120 Гц, 395 ppi
|Процессор
|Mediatek Helio G80, 2х Cortex A-75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 732G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 732G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Adreno 618
|Adreno 618
|Adreno 618
|Оперативная память
|4 Гбайт
|6 Гбайт
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|64 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|256 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная квадро: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,4 + 5 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 20 Мп f/2,2
|Основная квадро: 64 Мп f/1,9 + 13 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,5 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 20 Мп f/2,2
|Основная квадро: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,4 + 5 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 32 Мп f/2,2
|Основная квадро: 108 Мп f/1,9 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5160 мАч
|4500 мАч
|5020 мАч
|Размеры
|158,9x73,6x8,4 мм
|165,3x76,8x9,4 мм
|159,9x75,1x8,4 мм
|164x76,5x8,1 мм
|Масса
|184 г
|215 г
|189 г
|193 г
|Цена
|19 тысяч рублей
|19 тысяч рублей
|33 тысячи рублей
|29 тысяч рублей
Xiaomi Poco X3 NFC
Xiaomi Poco X3 NFC — идеальный конкурент для Samsung Galaxy A32. Стоит он столько же, но при этом в чём-то лучше, а в чём-то хуже. Лучше: процессор (он на 40% быстрее, чем в A32, и даже чуть быстрее, чем в A52), больше оперативной памяти. Хуже — экран IPS вместо более сочного и экономичного AMOLED, с другой стороны, он тут 120 Гц против 90 Гц у Samsung. В ручном режиме регулировки экран ярче у Poco, в авто — Samsung ярче со значительным отрывом.
По съёмке фото днём Poco немного лучше (картинка иногда чуть зеленит, но это мелочи) — фотографии чётче, оттенков больше. По видео Xiaomi тоже чуть впереди — в основном за счёт нормальной стабилизации при съёмке, тогда как у Samsung Galaxy A32 при съёмке видео на ходу картинка мелко дрожит. При этом ночью в специальном ночном режиме Xiaomi фотографирует хуже (у Самсунга в этом режиме качество фото улучшается, в Xiaomi теряются детали и фотография перекрашивается в ядовитые цвета).
Но в целом, не считая специальных ночных режимов фото и фотографий против света (где Покофон тоже лажает), камеры в уходящей Xiaomi чуть более качественные.
Лично на мой вкус у Poco X3 хуже эргономика (он уже лопата, значительно крупнее и тяжелее) и в целом дизайн, но это уже вкусовщина. По автономности Samsung предпочтительнее.
Пожалуй, если для вас производительность процессора и камеры важнее компактности, качества дисплея и автономности, и вы не боитесь кучи рекламы в смартфонах Xiaomi (или вас не напрягает её отключать), Xiaomi Poco X3 NFC — более предпочтительный вариант, чем Samsung Galaxy A32.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Redmi Note 10 Pro — прям совсем свежая новинка, разве что, если посмотреть на характеристики, то он не сильно отличается от Poco X3 NFC. Однозначно прокачали камеру (почему-то Xiaomi смогли за 30 тысяч поставить крутую 108 Мп-камеру на сенсоре Samsung S5KHM2, а Самсунг за 30 тысяч не смог), очень много оперативной памяти (8 ГБ против 4 ГБ у Самсунга), да и экран теперь AMOLED, но цена возросла на 10 тысяч. Вроде бы круто? При взгляде на характеристики кажется, что это “былинная победа” китайцев, но на деле есть нюансы, о которых нужно сказать.
Во-первых, у Samsung лучше селфи-камера. Дело даже не в мегапикселях (хотя их у Самсунга 32, а у Xiaomi 16), а в общем качестве съёмки и детализации. Самсунг даже позволяет записывать 4K-видео на переднюю камеру, тогда как в Xiaomi выше 1080p режимов не предусмотрено. Видео оба смартфона снимают так себе — компенсировать тряску при съёмке на ходу оба смартфона нормально не могут (какой-нибудь древний Samsung Galaxy S9, либо современный Honor 30 за эти же деньги снимают радикально лучше). И если в Full HD у Xiaomi картинка дрожит, как и у Самсунга, но дрожит меньше, то в 4K Самсунг, наоборот, более стабилен, тогда как в Redmi Note 10 Pro при записи 4K стабилизации нет вообще! Изображение прыгает, будто вы паралитик с трясущимися руками, либо снимаете видео, убегая от бойцовской собаки. Впрочем, чему тут удивляться — оптическую стабилизацию камеры в Xiaomi не завезли, а вот у Самсунга она (что поразительно для А-серии) есть.
По качеству фото:
Xiaomi намного лучше (чётче) фотографирует при дневном свете.
Samsung фотографирует лучше в помещениях, если лампы в комнате не очень мощные (у Xiaomi много цветового шума, так называемого “гороха” на картинке. Samsung это непотребство ликвидирует, но картинка становится чуть менее чёткой).
Если в кромешной темноте снимать что-то светящееся (музыкантов на сцене, игрушку на ёлке и т.д.), Xiaomi фотографирует ощутимо более качественно.
Если снимать ночью в ночном режиме при уличном освещении, Samsung почти всегда фотографирует лучше.
У Xiaomi более качественная дополнительная (сверхширокоугольная) камера в сравнении с Samsung.
Короче говоря: Samsung лучше снимает видео в целом и способен выдать ночью более качественное фото, если у вас есть несколько секунд, чтобы замереть и сфотографировать объект в ночном режиме. И ещё у Самсунга лучше передняя камера. Xiaomi лучше фотографирует днём и в сумерках. Фотографии людей (не важно, на переднюю или задние камеры) чаще всего получаются красивее на Самсунге. Однозначного победителя по качеству камер нет, как бы там Xiaomi ни преподносили в презентациях, что у них “длиннее и толще” со своими 108 Мп.
По процессорам смартфоны примерно равны, но оперативной памяти у Xiaomi намного (в 2 раза) больше, поэтому по скорости работы с пачкой установленных приложений он круче. А у Самсунга зато есть водозащита (IP67), что в Xiaomi появилось только сейчас, и только в супер-дорогом флагмане Mi 11 Ultra.
Итого
Здесь бы радостно постановить, что Самсунг наконец-таки догнал китайцев в моделях среднего класса по соотношению цены и характеристик, но это не совсем так — Galaxy A32, как видим, уже по производительности отстаёт от китайских смартфонов такого же класса на 30-40%, при этом из убедительных преимуществ предлагает только более качественный, чем у Xiaomi/Realme и др. экран.
Да, этот новый Самсунг компактный, красивый и по автономности сравним с лучшими моделями по своей цене, но де-факто это мобильник уровня Xiaomi Redmi Note 9/Vivo Y31, только с доплатой в +5000 рублей за AMOLED-дисплей. Это хорошо, что в A32 есть камера 64 Мп, но пока перед нами "64 Мп курильщика", которые работают на уровне 48 Мп в китайских мобильниках. А близкие по цене китайские мобильники с 64 Мп почти всегда фотографируют чуть лучше. Исправят ли это новыми прошивками для A32? Может и да, а может и нет, но на момент тестирования качество съёмки у Galaxy A32 в целом уступало таким мобильникам, как Realme 6 Pro или Xiaomi Poco X3.
Плохой смартфон? Не-а, нормальный, а в некоторых аспектах (классный дизайн, компактность) лучше всех конкурентов. Просто, повторюсь, сейчас это смартфон-аналог китайских мобильников стоимостью в 15 тысяч рублей, только с аномально крутым (и дорогим) 90 Гц AMOLED-дисплеем. Из-за этого самого дисплея новый доступный Samsung и попал не в свою лигу мобильников по цене. Покупать можно, просто имейте в виду, за что вы переплачиваете.
Galaxy A52 гораздо интереснее — уже тем, что его 64 Мп при оптике f/1.8 и оптической стабилизации в половине случаев (а в случае с видео — всегда) снимают лучше, чем у такого же по цене Xiaomi Redmi Note 10 Pro с 108 Мп! При этом и процессор не слабее, чем у новейшего "китайца", и водозащита, в отличие от всех новых китайских мобильников этого класса, есть.
Но, если Xiaomi поскупились на стабилизацию картинки, то Samsung отличился урезанным до неприличия (мы ведь о смартфонах за 30 тысяч рублей говорим) объёмом оперативной памяти: если у вас в смартфоне всегда напихано приложений на любой случай жизни, китайский смартфон сможет тащить их одновременную работу бодрее. Если у вас в смартфоне только самое основное, а видео или фото в ночном режиме снимаете чаще, Samsung будет более удачным вариантом.
Если вам кажется, что какие-то эти мобильники "за тридцатку" не убедительные по характеристикам, я вам напомню, что более крутые альтернативы будут либо без Google-сервисов (Honor 30) и по такой же цене, либо на 8-12 тысяч рублей дороже (Samsung Galaxy S20 FE, потому что S10 стоят столько же, и новыми их найти уже сложно). А в новой парадигме Samsung Galaxy A52 вполне даже хорош — гораздо лучше, чем мы привыкли ожидать от какой-либо модели смартфона серии Galaxy A. С чем всех его фанатов и поздравляем.