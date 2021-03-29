Из двух новых смартфонов Samsung один оказался не хуже «китайцев» — да, мы тоже удивились

Redmi Note 10 Pro — прям совсем свежая новинка, разве что, если посмотреть на характеристики, то он не сильно отличается от Poco X3 NFC. Однозначно прокачали камеру (почему-то Xiaomi смогли за 30 тысяч поставить крутую 108 Мп-камеру на сенсоре Samsung S5KHM2, а Самсунг за 30 тысяч не смог), очень много оперативной памяти (8 ГБ против 4 ГБ у Самсунга), да и экран теперь AMOLED, но цена возросла на 10 тысяч. Вроде бы круто? При взгляде на характеристики кажется, что это “былинная победа” китайцев, но на деле есть нюансы, о которых нужно сказать.

Во-первых, у Samsung лучше селфи-камера. Дело даже не в мегапикселях (хотя их у Самсунга 32, а у Xiaomi 16), а в общем качестве съёмки и детализации. Самсунг даже позволяет записывать 4K-видео на переднюю камеру, тогда как в Xiaomi выше 1080p режимов не предусмотрено. Видео оба смартфона снимают так себе — компенсировать тряску при съёмке на ходу оба смартфона нормально не могут (какой-нибудь древний Samsung Galaxy S9, либо современный Honor 30 за эти же деньги снимают радикально лучше). И если в Full HD у Xiaomi картинка дрожит, как и у Самсунга, но дрожит меньше, то в 4K Самсунг, наоборот, более стабилен, тогда как в Redmi Note 10 Pro при записи 4K стабилизации нет вообще! Изображение прыгает, будто вы паралитик с трясущимися руками, либо снимаете видео, убегая от бойцовской собаки. Впрочем, чему тут удивляться — оптическую стабилизацию камеры в Xiaomi не завезли, а вот у Самсунга она (что поразительно для А-серии) есть.

По качеству фото:

Xiaomi намного лучше (чётче) фотографирует при дневном свете.

Samsung фотографирует лучше в помещениях, если лампы в комнате не очень мощные (у Xiaomi много цветового шума, так называемого “гороха” на картинке. Samsung это непотребство ликвидирует, но картинка становится чуть менее чёткой).

Если в кромешной темноте снимать что-то светящееся (музыкантов на сцене, игрушку на ёлке и т.д.), Xiaomi фотографирует ощутимо более качественно.

Если снимать ночью в ночном режиме при уличном освещении, Samsung почти всегда фотографирует лучше.

У Xiaomi более качественная дополнительная (сверхширокоугольная) камера в сравнении с Samsung.

Короче говоря: Samsung лучше снимает видео в целом и способен выдать ночью более качественное фото, если у вас есть несколько секунд, чтобы замереть и сфотографировать объект в ночном режиме. И ещё у Самсунга лучше передняя камера. Xiaomi лучше фотографирует днём и в сумерках. Фотографии людей (не важно, на переднюю или задние камеры) чаще всего получаются красивее на Самсунге. Однозначного победителя по качеству камер нет, как бы там Xiaomi ни преподносили в презентациях, что у них “длиннее и толще” со своими 108 Мп.

По процессорам смартфоны примерно равны, но оперативной памяти у Xiaomi намного (в 2 раза) больше, поэтому по скорости работы с пачкой установленных приложений он круче. А у Самсунга зато есть водозащита (IP67), что в Xiaomi появилось только сейчас, и только в супер-дорогом флагмане Mi 11 Ultra.

Итого

Здесь бы радостно постановить, что Самсунг наконец-таки догнал китайцев в моделях среднего класса по соотношению цены и характеристик, но это не совсем так — Galaxy A32, как видим, уже по производительности отстаёт от китайских смартфонов такого же класса на 30-40%, при этом из убедительных преимуществ предлагает только более качественный, чем у Xiaomi/Realme и др. экран.

Да, этот новый Самсунг компактный, красивый и по автономности сравним с лучшими моделями по своей цене, но де-факто это мобильник уровня Xiaomi Redmi Note 9/Vivo Y31, только с доплатой в +5000 рублей за AMOLED-дисплей. Это хорошо, что в A32 есть камера 64 Мп, но пока перед нами "64 Мп курильщика", которые работают на уровне 48 Мп в китайских мобильниках. А близкие по цене китайские мобильники с 64 Мп почти всегда фотографируют чуть лучше. Исправят ли это новыми прошивками для A32? Может и да, а может и нет, но на момент тестирования качество съёмки у Galaxy A32 в целом уступало таким мобильникам, как Realme 6 Pro или Xiaomi Poco X3.

Плохой смартфон? Не-а, нормальный, а в некоторых аспектах (классный дизайн, компактность) лучше всех конкурентов. Просто, повторюсь, сейчас это смартфон-аналог китайских мобильников стоимостью в 15 тысяч рублей, только с аномально крутым (и дорогим) 90 Гц AMOLED-дисплеем. Из-за этого самого дисплея новый доступный Samsung и попал не в свою лигу мобильников по цене. Покупать можно, просто имейте в виду, за что вы переплачиваете.