«Вроде хороший, но покупать вслепую страшно», — говорят о Vivo. Рассказываем, как оно на самом деле

«Вроде хороший, но покупать вслепую страшно», — говорят о Vivo. Рассказываем, как оно на самом делеНа примере новенького Vivo Y53s
Внешний вид
Прежде всего стоит отметить, что в мире существует две конфигурации Y53s — с припиской 4G и без неё. Судя по всем характеристикам, у меня на тесте была модель именно Y53s 4G, хотя никакого упоминания вот этого 4G в названии я нигде не обнаружил, что и правильно — по идее, это 5G-смартфоны надо как-то выделять.
Просто если вы будете вдруг проверять автора (знаю, есть любители) по GSMarena, то имейте в виду. Смартфон, который был у меня на тесте не поддерживает 5G, а потому работает на Helio G80, а не на Qualcomm Snapdragon 480 5G. Но и внешне эти смартфоны тоже отличаются — а именно спинкой. У Y53s на квалкоме с поддержкой 5G сзади видно два модуля камеры, а у тестового Y53s без 5G — три камеры (на деле это всего одна камера, но тем не менее).
Также внешне Y53s похож на Y21, который я совсем недавно обозревал, однако у младшей модели (Y21) спинка, как мне кажется, даже поприятнее смотрится.
В любом случае “смартфон как смартфон”, ничего особенно. Разве что у стандартных силиконовых чехлов Vivo из комплекта зачем-то имеется заглушка для USB-C порта. Она не делает смартфон водостойким, но постоянно бесит, когда нужно подключить кабель.
Все кнопки смартфона расположены справа — там качелька громкости и сканер отпечатков, встроенный в кнопку питания/блокировки. Снизу, кстати, даже имеется разъём 3,5-мм. FM-радио тоже поддерживется.
Экран
В отличие от младшей модели, Vivo Y21, у Y53s IPS-экран имеет разрешение FHD, но почти по всем характеристикам он уступает более дешёвому смартфону. И это очень странно.
|Vivo Y53s
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|422/1,7 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1200:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|99%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,53
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000K
Ну хорошо, точность цветопередачи выше у Y53s, но вы этого всё равно не заметите. А вот более низкую яркость, и, что гораздо хуже, более низкую контрастность — ещё как. Не то, чтобы всего этого прям не хватает. Но при прямом сравнении экран у более дешёвого смартфона от того же производителя получается как-то приятнее, что ли.
Производительность и автономность
Смартфон Vivo Y53s (который без поддержки 5G, и который я тестировал) построен на процессоре MediaTek Helio G80. И для своей цены производительность у Vivo Y53s по итогу вполне адекватная.
То же можно сказать и про автономность. Не лучше, но и не хуже, чем у прямых конкурентов.
Зато тут аж 6 Гбайт оперативной памяти плюс 2 Гбайт виртуальной, а накопитель — на 128 Гбайт. Прям как у Samsung Galaxy S21 FE за 60 тысяч рублей. У Самсунга, конечно, остальные характеристики прям на порядок лучше, но всё-таки — с памятью Vivo молодцы.
Разве что плавность работы смартфона мне не очень нравится, но в этом стоит винить оболочку Funtouch — она всегда так у Vivo работает. Чтобы стало плавнее нужен экран хотя бы 90 Гц, а здесь лишь 60 Гц. Зато есть NFC, ну и слот 3,5-мм.
Ещё смартфон поддерживает быструю зарядку — 33 Вт, соответствующий адаптер в комплекте. Ну и с датчиками движений здесь всё в порядке и полный набор: гироскоп, магнетометр, акселерометр.
Камера
Главная проблема у камеры Vivo Y53s одна — всё довольно печально с динамическим диапазоном. Снимать против Солнца просто невозможно, и даже под углом, если оно не попадает в кадр, но смартфон направлен примерно в его сторону. Снимок будет тёмным-мрачным.
В остальном — неплохое качество, но сверхширокоугольной камеры для съёмки чего-нибудь крупного не хватает. Но это типично для смартфонов этой ценовой категории (хотя вот у Xiaomi Redmi 9T сверхширик есть, но снимает скверно).
Селфи-камера — главное преимущество смартфона, она тут почти на уровне Realme 8 Pro (а камера от 8 Pro стоит в Realme GT и GT Neo 2, между прочим!). Очень хорошо справляется со снимками в темноте. Короче, автопортреты у вас будут получаться по качеству на уровне дорогостоящих iPhone и Samsung.
А вот качество видео так себе, причём лично мне ночная съёмка тут нравится даже больше, чем дневная. В том смысле, что как можно было умудриться так испортить качество съёмки при дневном освещении, пусть и в пасмурный день? Ощущение, будто там нативное разрешение съёмки ниже раза в два, а до FHD дотягивают искуственно.
Конкуренты
|Vivo Y53s
|Xiaomi Poco X3 NFC
|Infinix Note 11 NFC
|Операционная система
|Android 11 + Funtouch 11.1
|Android 10 + MIUI 12
|Android 11 + XOS 10
|Экран
|6,58'', 1080х2408 пикс., 20:9, IPS, 401 ppi
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, IPS 120 Гц, 395 ppi
|6,7”, 1080х2400 пикс., 20:9, AMOLED, 393 ppi
|Процессор
|Mediatek Helio G80, 2х Cortex A-75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 732G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|MediaTek Helio G88, 2x Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц)
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Adreno 618
|Mali-G52 MC2
|Оперативная память
|6 Гбайт
|6 Гбайт
|6 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная тройная: 64 Мп f/1,8 + 2 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,0
|Основная квадро: 64 Мп f/1,9 + 13 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,5 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео до 4K/30, фронтальная: 20 Мп f/2,2
|Основная двойная: 50 Мп f/1,6 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 1440@30 FPS, фронтальная: 16 Мп
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5160 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|164x75,5x8,4 мм
|165,3x76,8x9,4 мм
|164,4x76,7x7,9 мм
|Масса
|190 г
|215 г
|184 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Цена
|20 тысяч рублей
|22 тысячи рублей
|18 тысяч рублей
Infinix Note 11 NFC
Смартфон Infinix Note 11 NFC c точно такой же производительностью, как у Vivo Y53s, вы можете купить за 18 тысяч рублей. Характеристики плюс-минус те же самые, качество камеры тоже сравнимо. Единственный минус — автономность слабая, тут Vivo Y53s однозначно лучше.
Xiaomi Poco X3 NFC
Что ещё можно купить за 20-22 тысячи рублей, за которые продают Vivo Y53s? Вообще, много чего. Например, Xiaomi Poco M4 Pro 5G, но там будет 64 Гбайт памяти — не спортивно. Realme 8 тоже подойдёт, но на него номинальная цена — 24 тысячи, просто снижена сейчас до 20 тысяч. А вот Xiaomi Poco X3 NFC продают сейчас за 22 тысячи — как раз цена Vivo Y53s без скидки.
То есть, за цену Vivo Y53s вы получите смартфон на процессоре Qualcomm Snapdragon 732G с экраном 120 Гц и сверхширокоугольной камерой. Да и основная камера там будет лучше. Вообще, это до сих пор один из самых отточенных по качеству съёмки фото смартфон в своём бюджете.
Итого
На самом деле, если всё-таки подумать и посчитать, то конечно за 20 тысяч рублей альтернатив у Vivo Y53s выше крыши, и какой-то сверхспособности, за которую можно было бы сказать «Зато у Виво радикально лучше… чего-нибудь там» смартфон не предлагает. С ценой нужно что-то делать. Да, скоро всё нафиг подорожает до неадекватных уровней (уже началось), но на сегодня в продаже ещё остался, к примеру, Realme 8, который при такой же цене предлагает, в общем-то, AMOLED вместо IPS и качество фото немного выше. И это уже прощальные цены перед уходом модели, но и Vivo Y53s тоже не новинка. Смартфон аж в июле 2021 года вышел — пора бы как-то двигать цены в сторону более реалистичных.
Но в целом, если брать китайскую экзотику, я бы смотрел на Vivo Y31 — и цены адекватные, и производительность всё ещё нормальная, да и камера тоже приемлемая. У Y53s не особо лучше. То есть это тот случай, когда проверенная временем более дешёвая младшая модель в чём-то веселее старшей. Ну а дальше всё зависит от ценовых выкрутасов продавцов.
- Много памяти
- USB-C, NFC, 3,5-мм
- Неплохая селфи-камера
- Цена сильно завышена
- Плохое качество видеосъёмки
- Узкий динамический диапазон основной камеры