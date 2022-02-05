«Вроде хороший, но покупать вслепую страшно», — говорят о Vivo. Рассказываем, как оно на самом деле

Ну хорошо, точность цветопередачи выше у Y53s, но вы этого всё равно не заметите. А вот более низкую яркость, и, что гораздо хуже, более низкую контрастность — ещё как. Не то, чтобы всего этого прям не хватает. Но при прямом сравнении экран у более дешёвого смартфона от того же производителя получается как-то приятнее, что ли.

Производительность и автономность

Смартфон Vivo Y53s (который без поддержки 5G, и который я тестировал) построен на процессоре MediaTek Helio G80. И для своей цены производительность у Vivo Y53s по итогу вполне адекватная.