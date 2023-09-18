Одни из редких бюджетных наушников с шумодавом: тестируем HONOR Choice Earbuds X5

В теории всё это хотя бы должно предотвращать случайные нажатия, но… У бывало несколько раз, когда я поправлял наушник в ухе и случайно ставил воспроизведение на паузу. Да-да, я топлю за клавиши вместо сенсорных сегментов в наушниках. Только сейчас уже давно никто так не делает.

Или вот прикол: смотрю видео на YouTube, ставлю его на паузу дабл-тапом по наушнику, потом хочу запустить снова… Но вместо видео запускается музыка в аудиоплеере, хотя я никуда не переключался и приложение ютуба даже не сворачивал. Хотя ладно, это уже не к наушникам вопрос, а к идиотизму управлением громкостью у Android в целом.

До кучи, не совсем интуитивно сделано сопряжение — например, если вам нужно подключить наушники к другому устройству. Обычно для этого есть либо кнопка на кейсе, либо наушники сами переходят в режим сопряжения если лежат в открытом кейсе, либо нужно подержать кнопку на самих наушниках.

Здесь же нужно открыть кейс, достать наушники, и в пределах двух минут сделать двойной тап по сенсорной зоне любого наушника, задержав палец после второго тапа на три секунды.

Не, само движение (двойное постукивание с задержкой) я встречаю не впервые — у Samsung так же, но что это нужно сделать именно в течение двух минут после доставания наушников из кейса — вот это я не сразу понял. Пока инструкцию не прочитал.

С другой стороны, что тоже огромный плюс — наушники могут подключаться к нескольким устройствам. То есть их не нужно каждый раз переподключать (описанным выше способом), если вы их используете с несколькими источниками звука. Иногда, разве что, нужно тапнуть на них в списке Bluetooth-устройств — если они не подключились автоматически.

Опять же, такая функция редко бывает у наушников за 3 и менее тысячи рублей (т.е. всё же бывает, но редко).

Звук

Наушники HONOR Choice Earbuds X5 поддерживают кодеки SBC и AAC. При прослушивании музыки с кодеком SBC слышна “кашица” в высоких частотах, на AAC всё хорошо. Я бы даже сказал, отлично для такой цены и наличия шумодава. При этом, в отличие от некоторых новейших моделей Realme, нет чрезмерного упора в басы — звук ровный и достаточно качественный. Не уровень Sony WF-1000XM4 или XM5, но не хуже, чем JBL или Realme, ощутимо лучше, чем в младших моделях Anker Soundcore и радикально лучше, чем в, прости господи, Anker Soundcore или каких-нибудь Hoco.