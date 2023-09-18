Одни из редких бюджетных наушников с шумодавом: тестируем HONOR Choice Earbuds X5

Одни из редких бюджетных наушников с шумодавом: тестируем HONOR Choice Earbuds X5Могут ли быть хорошими наушники с ANC до 3 тысяч рублей
Года 4 назад мы узнали, что неплохие TWS-наушники уже можно найти дешевле 10 тысяч рублей. В начала 2023 года видели TWS-наушники за 8 тысяч уже с активным шумодавом. Но теперь HONOR предлагает заплатить за модель с ANC всего… 2,7 тысячи рублей! И оно будет нормально работать?
Внешний вид
Дизайн наушников и зарядного кейса в меру лаконичный и визуально приятный. Поясню: когда только появились TWS-наушники дешевле 5000 рублей, они выглядели, на мой взгляд, слишком громоздко. Всегда были какие-то огромные кейсы и слишком длинные ножки у наушников.
HONOR Choice Earbuds X5 лишены этих недостатков. Они в этом далеко не первые (есть те же Realme Buds T100, например), но всё же. Выглядит модель тысяч на 9, а стоит — 3 тысячи, ну или 2,7 тысячи в среднем.
Тут, кстати, важно отметить, что с точно таким же названием уже была другая модель наушников, гораздо проще, и без шумодава (да-да).
На самом деле, то были HONOR Earbuds X5, без Choice, но в магазинах типа DNS можно было найти их в каталоге и с припиской Choice. В общем, внимательно посмотрите на фотографии в статье, чтобы не перепутать, если решите всё же такие купить. Впрочем, на момент уже публикации обзора вроде как все магазины, где я проверил, под именем HONOR Earbuds Choice X5 продают именно новые наушники.
Единственная претензия — как часто бывает с таким форм-фактором, вынимать наушники из кейса не всегда удобно, пальцы могут соскальзывать, а зацепиться особо не за что.
В нижней части кейса расположен разъём USB-C для зарядки. Беспроводной зарядки не предусмотрено, но это и понятно — при такой-то цене.
Функции
Много вы видели в официальной рознице (на Ali-то встречались) наушники менее чем за 3 тысячи рублей с активным шумоподавлением? Вот я особо не наблюдал таких. Иногда китайцы жульничают и пишут “шумоподавление” имея ввиду фильтрацию шума на микрофоне (те же Realme), но здесь присутствует настоящий ANC — тот самый шумодав, который позволяет вам путешествовать в общественном транспорте с чуть большим комфортом, а также не поднимать до максимума громкости, если вы в старом и гремящем вагоне метро.
|HONOR CHOICE Earbuds X5
|Подключение:
|Bluetooth 5.3 (A2DP 1.3, HFP 1.7, AVRCP 1.6)
|Кодеки:
|SBC, AAC
|Аккумулятор (наушники/кейс):
|45 мАч/460 мАч
|Частотный диапазон:
|20 Гц – 20 кГц
|Драйвер:
|10 мм, с подвижной катушкой
|Габариты наушников, масса:
|32х20,55х22,25 мм, 4,6 г
|Габариты кейса:
|63,77х49,31х25 мм, 31,2 г
|Цена:
|3 тысячи рублей (2,2 тысячи до 11 сентября)
Самое интересное, что для включения этой функции даже не обязательно ставить фирменное приложение. И это плюс, потому что приложение глючит. Вот вы подключили наушники, скачали фирменное приложение Ai Space, настроили что надо, а потом… А потом, при повторных запусках, приложение перестаёт видеть наушники. И таких отзывов в Google Play полно.
Я попробовал установить приложение на другой смартфон, но возникла другая проблема — не приходит на почту код авторизации. Ждал пол-дня, попробовал заново — всё равно не приходит. Оказывается, чтобы выслали код нужно нажать кнопку “Код”, хотя даже не сразу понятно, что это кнопка, и складывается ощущение, что код уже отправили, и его нужно просто ввести. Обычно в таких случаях пишут “Отправить код” на кнопке.
В приложении можно настраивать эквалайзер, выбирать режим работы шумодава, а также, что важно, менять управление. Потому что схема управления по умолчанию — это ещё один существенный минус.
Как нынче модно (и что мне совершенно не нравится) для управления здесь используются сенсорные зоны на самих наушниках. Где они? Фиг его знает. Как и всегда в таких случаях палец приходится прикладывать “абы куда”, надеясь, что попадёшь.
Фишка ещё в том, что управление на одно касание настроить нельзя вообще, только на двойное касание, тройное или удержание пальцем. Попасть дважды в одну сенсорную зону, когда толком не понимаешь, где она находится — та ещё возня, особенно учитывая задержку реакции где-то в секунду. Т.е. ставишь музыку на паузу — она ещё секунду-другую играет, потом ставится на паузу.
В теории всё это хотя бы должно предотвращать случайные нажатия, но… У бывало несколько раз, когда я поправлял наушник в ухе и случайно ставил воспроизведение на паузу. Да-да, я топлю за клавиши вместо сенсорных сегментов в наушниках. Только сейчас уже давно никто так не делает.
Или вот прикол: смотрю видео на YouTube, ставлю его на паузу дабл-тапом по наушнику, потом хочу запустить снова… Но вместо видео запускается музыка в аудиоплеере, хотя я никуда не переключался и приложение ютуба даже не сворачивал. Хотя ладно, это уже не к наушникам вопрос, а к идиотизму управлением громкостью у Android в целом.
До кучи, не совсем интуитивно сделано сопряжение — например, если вам нужно подключить наушники к другому устройству. Обычно для этого есть либо кнопка на кейсе, либо наушники сами переходят в режим сопряжения если лежат в открытом кейсе, либо нужно подержать кнопку на самих наушниках.
Здесь же нужно открыть кейс, достать наушники, и в пределах двух минут сделать двойной тап по сенсорной зоне любого наушника, задержав палец после второго тапа на три секунды.
Не, само движение (двойное постукивание с задержкой) я встречаю не впервые — у Samsung так же, но что это нужно сделать именно в течение двух минут после доставания наушников из кейса — вот это я не сразу понял. Пока инструкцию не прочитал.
С другой стороны, что тоже огромный плюс — наушники могут подключаться к нескольким устройствам. То есть их не нужно каждый раз переподключать (описанным выше способом), если вы их используете с несколькими источниками звука. Иногда, разве что, нужно тапнуть на них в списке Bluetooth-устройств — если они не подключились автоматически.
Опять же, такая функция редко бывает у наушников за 3 и менее тысячи рублей (т.е. всё же бывает, но редко).
Звук
Наушники HONOR Choice Earbuds X5 поддерживают кодеки SBC и AAC. При прослушивании музыки с кодеком SBC слышна “кашица” в высоких частотах, на AAC всё хорошо. Я бы даже сказал, отлично для такой цены и наличия шумодава. При этом, в отличие от некоторых новейших моделей Realme, нет чрезмерного упора в басы — звук ровный и достаточно качественный. Не уровень Sony WF-1000XM4 или XM5, но не хуже, чем JBL или Realme, ощутимо лучше, чем в младших моделях Anker Soundcore и радикально лучше, чем в, прости господи, Anker Soundcore или каких-нибудь Hoco.
Я давал послушать HONOR Choice Earbuds X5 своему другу, который выбирал себе замену для Air Pods Pro, в которых умерла батарейка. Друг послушал, сказал "слушай, а неплохо звучат!", и решил купить себе такие.
Т.е. представляете себе, да? Прилично звучащие TWS-"затычки" уже можно купить за 2,2 тысячи рублей! А у них ещё и шумодав есть! Кстати, о нём...
Шумодав
Ну ладно, всё это ерунда. Все же понимают, для чего мы тут собрались, так? Шумодав! Активный! В таких дешёвых наушниках! Что о нём можно сказать?
Ну… Он есть. И даже работает, заглушая определённые частоты (в-основном, нижнего спектра) и создавая “эффект тишины” в условиях домашней работы в Москве. Опять же, обещанное соло на басу вы в тоннеле метро услышите.
Более того! Помнится, я обозревал брендированные TWS-наушики Adidas и Marshall — так вот, там шумодав был хуже. А здесь уже на уровне JBL от 7-8 тысяч рублей, хотя и уступает уровню Realme Buds Air 5 Pro за те же 8 тысяч. Главное, не забудьте подобрать амбюшуры по размеру — это важно (в комплекте три пары разного размера).
Автономность
Несмотря на свою компактность, наушники работают достаточно долго: до 7 часов с включённым шумодавом, и до 9 часов — с выключенным. И это если не учитывать зарядку в кейсе! С ней получается, соответственно, 28 и 35 часов — т.е., наушники в кейсе можно зарядить аж три раза.
Конкуренты
Подобрать адекватных конкурентов для HONOR Earbuds Choice X5 было непросто. За 3 тысячи рублей среди адекватных брендов с шумоподавлением нет буквально ничего. Опять же, не сильно помогают агрегаторы типа Яндекс.Маркета, где по фильтру “наличие ANC” показывают те же Realme Buds Air 3S, у которых шумодав только на микрофон работает (так-то наушники хорошие, впрочем).
Ну и всякие ноунеймы за 500 рублей тоже брать неспортивно: судя по отзывам, там и советовать их кому-то — преступление против человечества.
Xiaomi Redmi Buds 4
Это самые дешёвые TWS-наушники с шумодавом, что мне удалось найти — всего 4 тысячи рублей. Если поискать, можно даже за три с небольшим найти — очень прилично, но HONOR всё равно дешевле. Правда, в некоторых обзорах и в каталогах магазинов пишут, что в них отсутствует кодек AAC, но на официальном сайте упоминание AAC есть, также я нашёл YouTube-видео, где показано включение AAC на этих наушниках без каких-либо костылей, перепрошивок и т.п.
То ли в зависимости от китайской/глобальной версии кодеки отличаются, но название и внешность остаются одинаковыми, то ли кто-то из обзорщиков криворукий или врёт. Обе ситуации я встречал не раз, но раз сам я Xiaomi Redmi Buds 4 не тестировал, поэтому не знаю, что из этого — правда.
В общем, реальные минусы Xiaomi Redmi Buds 4 — меньшая автономность (6 часов против 9 часов, а с подзарядкой — 30 часов против 38 часов) и чуть более старая версия Bluetooth — 5.2 вместо 5.3. Хотя, строго говоря, это связанные вещи.
Realme Buds T100
За сравнимые деньги (2,5 тысячи рублей) можно взять Realme Buds T100 — тоже неплохие бюджетные наушники, но уже без шумодава. Ещё они не умеют подключаться к нескольким устройствам, т.е. нужно каждый раз заново активировать сопряжение, если хотите сменить источник звука. Ну и автономность тоже ниже: всего 6 часов максимум, или 28 часов с подзарядкой. Вообще, когда-то Realme Buds T100 стоили аж 1,5 тысячи рублей... Вот были времена!
Итого
HONOR Earbuds Choice X5 — довольно противоречивая модель TWS-наушников. Во всём, что касается основных функций — шумодав, кодеки, версия Bluetooth, автономность — это просто лучший вариант за такие деньги (2.7 тысяч рублей на данный момент).
С другой стороны, глючное приложение и неудобное управление сильно смазывают впечатление. Правда, это всё равно не ужас-ужас, т.е. даже первые бюджетные Realme, что я тестировал пару лет назад, были гораздо более “стрёмными”, а в самых дешёвых Tecno, что я видел, стыдно было из дома выходить.
Так что, пожалуй, если не ставить фирменное приложение (лишив себя эквалайзера — да и пёс с ним) и привыкнуть к управлению, HONOR Earbuds Choice X5 вам определённо понравятся.
- Низкая цена
- Хорошее качество звука
- Активный шумодав
- Компактный, стильный дизайн
- Неудобное управление
- Глючное приложение