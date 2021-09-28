Единственные качественные компактные наушники для тех, у кого болят уши от «затычек»

Никакой пассивной шумоизоляции в FreeBuds 4 нет. Силиконовых проставок, которые улучшают прилегание корпуса к коже ушного прохода, тоже нет, поэтому в метро или другом шумном транспорте, когда вставите наушники, никаких изменений вы не почувствуете. Вместе со включенным шумодавом, кстати, тоже.

Однако чуть лучше ситуация обстоит, если использовать наушники в помещении, а не в метро, где все вибрации и прочие низкочастотные звуки буквально ощущаются пятой точкой. Вопрос: а зачем в тихом помещении шумодав? Непонятно. Но это, наверное, единственный адекватный вариант использования, в котором вы будете удовлетворены его работой.

Мне не хватило еще и настроек самого режима. Одного лишь выбора между пропуском и блокированием шума недостаточно — нужно больше вариантов за такие деньги. Нормальную реализацию такого функционала можно встретить, например, у Soundcore Liberty Air 2 Pro, которые дают возможность выбора “выпиливаемых” из диапазона частот. Полезно, если звуковой фон вокруг вас часто меняется.

Автономность

Небольшой корпус почти что чудом вместил в себе нормального объема аккумулятор. 410 мАч — неплохо, учитывая, что в каждый наушник "влезает" по 30 мАч. Плюс еще и беспроводная зарядка есть. Если телефон, с которым вы собираетесь использовать наушники, поддерживает реверсивную Qi-зарядку, то о проблеме разряженных наушников можно забыть. Положили - заряжается.