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Единственные качественные компактные наушники для тех, у кого болят уши от «затычек»

Huawei FreeBuds 4
Представьте себе на минуту ситуацию, в которой «Москвич» и «Волга» не умерли, а продолжили жить и побеждать на постсоветской территории. Или что на мобильниках вместо надписи «Carl Zeiss» и «Leica» у камер красовалась бы надпись «ЛОМО», «Смена» или «Зенит». Не получается такое нафантазировать? В гаджетах попытки не побежать вслед за всеми, а довести до ума какую-то классическую конструкцию — тоже редкость, но сегодня у нас на тесте именно такой случай. Huawei FreeBuds 4 — самые крутые в мире наушники в формате «TWS-вкладыши». То есть доведённые до абсолюта и стандартов 2021 года Apple AirPods, только с шумоподавлением. Ну и как оно ощущается на деле?
Единственные качественные компактные наушники для тех, у кого болят уши от «затычек»
7.5
/10
Оценка по версии Ferra
Huawei FreeBuds 4

Форма Apple EarPods, ставшая классической для многих поколений наушников, постоянно появляется в арсенале то у одного производителя, то у другого. Дизайн оказался настолько удачным, что его самовоспроизведение можно увидеть и в 2021 году. Huawei, например, уже четыре поколения подряд не отступает от него в своей линейке FreeBuds.

Apple EarPods

Apple EarPods

Скажете, что все это вторичность и так делать плохо? Продажи наушников Apple, как прародителя всего этого TWS-разнообразия, показывают, что потребителя вполне устраивает такой форм-фактор. Пятнадцать миллионов пар AirPods компания продала только за второй квартал 2021 года. Поэтому почему бы и другим компаниям не попытаться повторить такой успех? Не все так просто.

Технические характеристики

Huawei FreeBuds 4
Bluetooth5.2, SBC, AAC
Частотный диапазон наушников20 - 40000 Гц
Диаметр излучателя14,3 мм
Защита от воды и пылиIPX4
Поддержка голосовых помощниковНет
АвтономностьОдин наушник - 30 мАч, кейс - 410 мАч. До 2,5 часов с шумоподавлением, либо 4 часа без шумоподавления
ВесОдин наушник - 4,1 г, кейс - 38 г
ЦветБелый, серый
Цена12-13 тысяч рублей

Внешний вид

На уровне ощущений от сборки чувствуется разница в подходе компании к разным ценовым сегментам. В Huawei FreeBuds 4i, которые стоят в половину меньше, крышка от кейса закрывалась от одного еле заметного наклона. Тут же ситуация обстоит куда лучше - механизм упругий, а шарнир не болтается.

Хорошим решением стало использование матовой текстуры пластика, которая почти не собирает следы и защищает поверхность от мелких царапин и потертостей. В отличие от глянца в Huawei FreeBuds 4i, местный пластик запросто выдержал месяц перемещений со стола в карман и из кармана в рюкзак.

Huawei FreeBuds 4

Huawei FreeBuds 4

Однако матовый пластик используется только в серой расцветке. Белая версия довольствуется глянцевой поверхностью — скучно и мало чем внешне отличается от кучи других наушников.

В сравнении с младшими моделями, в кейсе FreeBuds 4 лучше спроектированы разъемы под наушники. Тут они при помощи магнитов поворачиваются под нужным углом и буквально сами запрыгивают в кейс.

Из элементов управления — единственная кнопка, которой вы будете пользоваться редко и только при добавлении нового устройства. Если у вас не самое острое зрение, с полуметра вы ее уже не увидите - она неплохо спрятана на корпусе, за это плюс.

С разъемом все в порядке. Любимый и почти стандартный в 2021 году USB Type-С

С разъемом все в порядке. Любимый и почти стандартный в 2021 году USB Type-С

Что касается самих наушников, то к их форме вопросов нет, они удобно сидят и почти не ощущаются в ушах, разве что их ножка непривычно длинная. Не самый критичный недостаток (и недостаток ли?), однако использование наушников в комплекте с велошлемом по этой причине уже не представляется возможным. Крепление шлема начинает давить на ножку наушника, поэтому последний может запросто выпасть в неподходящий момент.

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Управление в Huawei FreeBuds 4 сенсорное

Если со спортом, в котором нужен шлем, вы никак не связаны, то длинная ножка — не так уж и плохо. Выполнять свайпы по ней приятно (да, поверхность наушников ещё и сенсорная), выглядит красиво. Кроме того, ещё и практично зимой, когда большинство из нас носит шапку. За счёт переноса аккумуляторов в ножку, наушникам удается избежать излишнего "выноса" корпуса во внешний мир. Короче, при ношении с шапкой никаких проблем не должно быть.

Шумодав без "резинок"

Обычно производители используют активное шумоподавление в тех случаях, когда нормальной пассивной изоляции уже не хватает. Поэтому "шумодав" обычно встречается либо в полноразмерных наушниках с плотным прилеганием к ушам, либо во внутриканальных наушниках — при совмещении этих двух типов шумоподавления можно полностью изолировать себя от внешних звуков. Но Huawei в этот раз выбрала какой-то свой особый путь, который я так и не смог понять.

Huawei FreeBuds 4

Huawei FreeBuds 4

Никакой пассивной шумоизоляции в FreeBuds 4 нет. Силиконовых проставок, которые улучшают прилегание корпуса к коже ушного прохода, тоже нет, поэтому в метро или другом шумном транспорте, когда вставите наушники, никаких изменений вы не почувствуете. Вместе со включенным шумодавом, кстати, тоже.

Однако чуть лучше ситуация обстоит, если использовать наушники в помещении, а не в метро, где все вибрации и прочие низкочастотные звуки буквально ощущаются пятой точкой. Вопрос: а зачем в тихом помещении шумодав? Непонятно. Но это, наверное, единственный адекватный вариант использования, в котором вы будете удовлетворены его работой.

Мне не хватило еще и настроек самого режима. Одного лишь выбора между пропуском и блокированием шума недостаточно — нужно больше вариантов за такие деньги. Нормальную реализацию такого функционала можно встретить, например, у Soundcore Liberty Air 2 Pro, которые дают возможность выбора “выпиливаемых” из диапазона частот. Полезно, если звуковой фон вокруг вас часто меняется.

Автономность

Небольшой корпус почти что чудом вместил в себе нормального объема аккумулятор. 410 мАч — неплохо, учитывая, что в каждый наушник "влезает" по 30 мАч. Плюс еще и беспроводная зарядка есть. Если телефон, с которым вы собираетесь использовать наушники, поддерживает реверсивную Qi-зарядку, то о проблеме разряженных наушников можно забыть. Положили - заряжается.

Единственные качественные компактные наушники для тех, у кого болят уши от «затычек»

К неплохой автономности самих “ушей” можно добавить еще пять-шесть циклов заряда от кейса. В целом, это сходится с тем, что заявляет Huawei. Если не сильно "налегать" на шумоподавление, то несколько поездок на метро через весь город и еще часов пять воспроизведения вы точно получите, но при средне-высоком уровне громкости.

Звук

Начну с хорошего. По качеству аппаратной начинки у FreeBuds 4 все более чем здорово. Здоровенные излучатели с диаметром 14,3 мм, реализованная защита микрофона от ветра при помощи характерного строения корпуса. Добротный продукт, который делали со знанием дела. Но где все кодеки, Huawei? Где aptX?

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А модных кодеков-то и нет

Как стандарт для передачи звука по Bluetooth, SBC неплох, потому что, в теории, обеспечивает более стабильное подключение к устройству. Ни разрывов, ни помех быть не должно. Но после перехода на Bluetooth пятой версии, у TWS-наушников, кажется, стали исчезать проблемы со стабильностью. Хоть убей, не помню, чтобы протестированные за последний год наушники могли воспроизводить звук с задержкой от видео, например. Ожидаемо, что не делают этого и Huawei FreeBuds 4.

Есть ли у наушников низкие частоты? Да, вполне ощутимые. Плотный “кик” с перегруженным “808” басом звучат как надо, поэтому порой даже удивляешься, что наушники такого типа могут выдавать подобный звук — чисто и хорошо. Но все это до первой поездки в общественном транспорте, где половина внешних звуков смешается с вашей музыкой. Выход один — прибавить громкость, но ее максимального запаса может не хватить для того, чтобы “перебить” все остальные звуки.

Итого

Huawei FreeBuds 4 — неплохие наушники. Однако роль модного аксессуара они выполняют лучше, чем свою основную задачу. По крайней мере, в том цвете, в котором наушники попали ко мне на обзор. Найти такую броскую и стильную расцветку в рядах конкурентов сложно (если вообще возможно).

Huawei Freebuds 4

Huawei Freebuds 4

За счет добротного качества звука и хорошей работы микрофонов, это скорее очень и очень крутая гарнитура, которая может быть полезна в случае постоянных созвонов во время дистанционной работы. Наушники запросто могут переключаться между подключенными устройствами, а местного шумоподавления хватит, чтобы избавить себя от не самых громких звуков из-за окна, например.

Короче говоря, перед нами гаджет, который стал заложником своей старообрядческой конструкции — как классический револьвер на фоне современных пистолетов. Как металлический смартфон на фоне современных пластиково-стеклянных моделек, и так далее.

Если вы спокойно воспринимаете вакуумные наушники-«затычки», эта модель вас разочарует — шумоподавление у вакуумных наушников эффективнее, запас громкости больше, и даже по компактности современные модели затычек-TWS лучше (у вкладышей много драгоценной площади уходит именно на дизайн корпуса, тогда как в затычках на месте этого дизайна уже идут резиновые амбушюры). А гикам уже будет недоставать каких-нибудь кодеков aptX или LDAC, с которыми, по народным поверьям, маленькие TWS начинают наконец играть «на все деньги». Если же вы хотите примерно то же самое, только затычки — Huawei FreeBuds 4i или Realme Buds Air 2 за 4000-5500 рублей обеспечат вам примерно то же самое, что FreeBuds 4-«вкладыши».

Но если у вас болят и пухнут уши от плотно сидящих в ушной раковине вакуумниках, то вам будет плевать на аргументы выгоды. А с точки зрения абсолюта, FreeBuds 4 — последние высококлассные TWS-наушники без резинок в конструкции. И этим прекрасны. Если вы фанат, не проходите мимо — возможно, следующих наушников такого типа уже никто никогда не выпустит.

7.5
/10
Оценка по версии Ferra
Huawei FreeBuds 4
Плюсы
  • Хорошее качество звука
  • Дизайн. сборка и материалы
  • Поддержка подключения к нескольким устройствам
Минусы
  • Шумоподавление, в силу конструкции, так себе
  • Отсутствие современных кодеков высококачественного звука
  • Очень дорого
  • Не подходят для активных видов спорта
  • Нет беспроводной зарядки