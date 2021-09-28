Единственные качественные компактные наушники для тех, у кого болят уши от «затычек»Huawei FreeBuds 4
Форма Apple EarPods, ставшая классической для многих поколений наушников, постоянно появляется в арсенале то у одного производителя, то у другого. Дизайн оказался настолько удачным, что его самовоспроизведение можно увидеть и в 2021 году. Huawei, например, уже четыре поколения подряд не отступает от него в своей линейке FreeBuds.
Скажете, что все это вторичность и так делать плохо? Продажи наушников Apple, как прародителя всего этого TWS-разнообразия, показывают, что потребителя вполне устраивает такой форм-фактор. Пятнадцать миллионов пар AirPods компания продала только за второй квартал 2021 года. Поэтому почему бы и другим компаниям не попытаться повторить такой успех? Не все так просто.
Технические характеристики
|Huawei FreeBuds 4
|Bluetooth
|5.2, SBC, AAC
|Частотный диапазон наушников
|20 - 40000 Гц
|Диаметр излучателя
|14,3 мм
|Защита от воды и пыли
|IPX4
|Поддержка голосовых помощников
|Нет
|Автономность
|Один наушник - 30 мАч, кейс - 410 мАч. До 2,5 часов с шумоподавлением, либо 4 часа без шумоподавления
|Вес
|Один наушник - 4,1 г, кейс - 38 г
|Цвет
|Белый, серый
|Цена
|12-13 тысяч рублей
Внешний вид
На уровне ощущений от сборки чувствуется разница в подходе компании к разным ценовым сегментам. В Huawei FreeBuds 4i, которые стоят в половину меньше, крышка от кейса закрывалась от одного еле заметного наклона. Тут же ситуация обстоит куда лучше - механизм упругий, а шарнир не болтается.
Хорошим решением стало использование матовой текстуры пластика, которая почти не собирает следы и защищает поверхность от мелких царапин и потертостей. В отличие от глянца в Huawei FreeBuds 4i, местный пластик запросто выдержал месяц перемещений со стола в карман и из кармана в рюкзак.
Однако матовый пластик используется только в серой расцветке. Белая версия довольствуется глянцевой поверхностью — скучно и мало чем внешне отличается от кучи других наушников.
В сравнении с младшими моделями, в кейсе FreeBuds 4 лучше спроектированы разъемы под наушники. Тут они при помощи магнитов поворачиваются под нужным углом и буквально сами запрыгивают в кейс.
Из элементов управления — единственная кнопка, которой вы будете пользоваться редко и только при добавлении нового устройства. Если у вас не самое острое зрение, с полуметра вы ее уже не увидите - она неплохо спрятана на корпусе, за это плюс.
Что касается самих наушников, то к их форме вопросов нет, они удобно сидят и почти не ощущаются в ушах, разве что их ножка непривычно длинная. Не самый критичный недостаток (и недостаток ли?), однако использование наушников в комплекте с велошлемом по этой причине уже не представляется возможным. Крепление шлема начинает давить на ножку наушника, поэтому последний может запросто выпасть в неподходящий момент.
Если со спортом, в котором нужен шлем, вы никак не связаны, то длинная ножка — не так уж и плохо. Выполнять свайпы по ней приятно (да, поверхность наушников ещё и сенсорная), выглядит красиво. Кроме того, ещё и практично зимой, когда большинство из нас носит шапку. За счёт переноса аккумуляторов в ножку, наушникам удается избежать излишнего "выноса" корпуса во внешний мир. Короче, при ношении с шапкой никаких проблем не должно быть.
Шумодав без "резинок"
Обычно производители используют активное шумоподавление в тех случаях, когда нормальной пассивной изоляции уже не хватает. Поэтому "шумодав" обычно встречается либо в полноразмерных наушниках с плотным прилеганием к ушам, либо во внутриканальных наушниках — при совмещении этих двух типов шумоподавления можно полностью изолировать себя от внешних звуков. Но Huawei в этот раз выбрала какой-то свой особый путь, который я так и не смог понять.
Никакой пассивной шумоизоляции в FreeBuds 4 нет. Силиконовых проставок, которые улучшают прилегание корпуса к коже ушного прохода, тоже нет, поэтому в метро или другом шумном транспорте, когда вставите наушники, никаких изменений вы не почувствуете. Вместе со включенным шумодавом, кстати, тоже.
Однако чуть лучше ситуация обстоит, если использовать наушники в помещении, а не в метро, где все вибрации и прочие низкочастотные звуки буквально ощущаются пятой точкой. Вопрос: а зачем в тихом помещении шумодав? Непонятно. Но это, наверное, единственный адекватный вариант использования, в котором вы будете удовлетворены его работой.
Мне не хватило еще и настроек самого режима. Одного лишь выбора между пропуском и блокированием шума недостаточно — нужно больше вариантов за такие деньги. Нормальную реализацию такого функционала можно встретить, например, у Soundcore Liberty Air 2 Pro, которые дают возможность выбора “выпиливаемых” из диапазона частот. Полезно, если звуковой фон вокруг вас часто меняется.
Автономность
Небольшой корпус почти что чудом вместил в себе нормального объема аккумулятор. 410 мАч — неплохо, учитывая, что в каждый наушник "влезает" по 30 мАч. Плюс еще и беспроводная зарядка есть. Если телефон, с которым вы собираетесь использовать наушники, поддерживает реверсивную Qi-зарядку, то о проблеме разряженных наушников можно забыть. Положили - заряжается.
К неплохой автономности самих “ушей” можно добавить еще пять-шесть циклов заряда от кейса. В целом, это сходится с тем, что заявляет Huawei. Если не сильно "налегать" на шумоподавление, то несколько поездок на метро через весь город и еще часов пять воспроизведения вы точно получите, но при средне-высоком уровне громкости.
Звук
Начну с хорошего. По качеству аппаратной начинки у FreeBuds 4 все более чем здорово. Здоровенные излучатели с диаметром 14,3 мм, реализованная защита микрофона от ветра при помощи характерного строения корпуса. Добротный продукт, который делали со знанием дела. Но где все кодеки, Huawei? Где aptX?
Как стандарт для передачи звука по Bluetooth, SBC неплох, потому что, в теории, обеспечивает более стабильное подключение к устройству. Ни разрывов, ни помех быть не должно. Но после перехода на Bluetooth пятой версии, у TWS-наушников, кажется, стали исчезать проблемы со стабильностью. Хоть убей, не помню, чтобы протестированные за последний год наушники могли воспроизводить звук с задержкой от видео, например. Ожидаемо, что не делают этого и Huawei FreeBuds 4.
Есть ли у наушников низкие частоты? Да, вполне ощутимые. Плотный “кик” с перегруженным “808” басом звучат как надо, поэтому порой даже удивляешься, что наушники такого типа могут выдавать подобный звук — чисто и хорошо. Но все это до первой поездки в общественном транспорте, где половина внешних звуков смешается с вашей музыкой. Выход один — прибавить громкость, но ее максимального запаса может не хватить для того, чтобы “перебить” все остальные звуки.
Итого
Huawei FreeBuds 4 — неплохие наушники. Однако роль модного аксессуара они выполняют лучше, чем свою основную задачу. По крайней мере, в том цвете, в котором наушники попали ко мне на обзор. Найти такую броскую и стильную расцветку в рядах конкурентов сложно (если вообще возможно).
За счет добротного качества звука и хорошей работы микрофонов, это скорее очень и очень крутая гарнитура, которая может быть полезна в случае постоянных созвонов во время дистанционной работы. Наушники запросто могут переключаться между подключенными устройствами, а местного шумоподавления хватит, чтобы избавить себя от не самых громких звуков из-за окна, например.
Короче говоря, перед нами гаджет, который стал заложником своей старообрядческой конструкции — как классический револьвер на фоне современных пистолетов. Как металлический смартфон на фоне современных пластиково-стеклянных моделек, и так далее.
Если вы спокойно воспринимаете вакуумные наушники-«затычки», эта модель вас разочарует — шумоподавление у вакуумных наушников эффективнее, запас громкости больше, и даже по компактности современные модели затычек-TWS лучше (у вкладышей много драгоценной площади уходит именно на дизайн корпуса, тогда как в затычках на месте этого дизайна уже идут резиновые амбушюры). А гикам уже будет недоставать каких-нибудь кодеков aptX или LDAC, с которыми, по народным поверьям, маленькие TWS начинают наконец играть «на все деньги». Если же вы хотите примерно то же самое, только затычки — Huawei FreeBuds 4i или Realme Buds Air 2 за 4000-5500 рублей обеспечат вам примерно то же самое, что FreeBuds 4-«вкладыши».
Но если у вас болят и пухнут уши от плотно сидящих в ушной раковине вакуумниках, то вам будет плевать на аргументы выгоды. А с точки зрения абсолюта, FreeBuds 4 — последние высококлассные TWS-наушники без резинок в конструкции. И этим прекрасны. Если вы фанат, не проходите мимо — возможно, следующих наушников такого типа уже никто никогда не выпустит.
- Хорошее качество звука
- Дизайн. сборка и материалы
- Поддержка подключения к нескольким устройствам
- Шумоподавление, в силу конструкции, так себе
- Отсутствие современных кодеков высококачественного звука
- Очень дорого
- Не подходят для активных видов спорта
- Нет беспроводной зарядки