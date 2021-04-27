Остальные дороже или хуже: мы нашли «золотую середину» в Bluetooth-наушниках
Я настолько старый, что помню времена, когда техника Huawei производилась исключительно людьми, которым медведь на ухо наступил. Давненько это было, но тем не менее: флагманские смартфоны Huawei P6, P7 и P8, всякие Mate 7 и Mate S стоили сотни и сотни долларов, но по качеству звука в наушниках были хуже современных дешёвых мобильников, которые стоят 7 тысяч рублей. Honor звучали ещё хуже, планшеты MediaPad вплоть до модели M2 включительно тоже не радовали. Звук был уровня «я влепил в Жигули-девятку колонки с мощным басом»: слышно было в основном низкочастотное «пум-пум-пум» и дребезг полки у задней двери, а не что-то более конкретное. Любые Huawei до 2016 года выпуска не дотягивали не то, что до Samsung, LG и Sony, а даже до Xiaomi и, тем более, Meizu.
Но Huawei P9 и P10 звучали уже приемлемо, а P20 Pro в 2018 году, хоть и не превзошёл Самсунги-Сони, но слушать это было приятно. В планшетах Huawei MediaPad M3 уже были классные динамики и неплохой звук в наушниках, не говоря уже о более новых моделях.
Новейшее время, когда Huawei «научился в хороший звук» — 2019 год и новее. И флагман P30 Pro звучал в наушниках достойно, и многочисленные Bluetooth-наушники Huawei особых нареканий не вызывали. А сегодня, поговаривают, мониторные наушники Huawei Studio и колонка Huawei Sound звучат не хуже этих ваших корейцев. Но тут, ребята, фиг его знает — нам эту технику в руки не давали, судить не могу.
Зато могу судить о Bluetooth-наушников формата TWS, потому что ровно год назад подробнейше тестировал Honor Magic Earbuds, которые — суть наушники Huawei Freebuds 3i, только с другой этикеткой.
Впечатления? Я бы сказал «старо-сяомовские»: это как в 2014 году, когда понимал, что у флагмана Xiaomi Mi 4 через задницу русифицированная прошивка, нет запчастей в российских мастерских, и что по некоторым аспектам (камера, водозащита) он отставал от Sony Xperia Z3 и Samsung Galaxy S5. Но тебе на это было мега-плевать, потому что Xiaomi стоил 11 тысяч рублей, а Samsung и Sony — 30-35 тысяч рублей. И самсунго-сони по качеству экрана и автономности были не особо лучше, а по быстродействию «китаец» уделывал тяжеловесную самсунговскую оболочку TouchWiz, как пьяный Семёныч уделывал дошкольников в дворовом футболе.
В общем, Freebuds 3i/Honor Magic Earbuds были альтернативой Apple AidPods Pro, только в два раза дешевле, такими же по шумоподавлению и автономности, но с чуть менее детализированным звуком. И своих денег стоили.
Прошёл год и у меня в руках следующее поколение хуавее-наушников — Freebuds 4i. И вы не поверите!.. а нет, поверите, потому что в заголовке я все карты раскрыл. В общем, то ли все конкуренты тунеядничают и расслабились, то ли лишённый возможности выпускать смартфоны Huawei решил демпинговать в сфере наушников и прочих ноутбуков, но новые «фрибадсы» по своей цене в 6500-8000 рублей — одни из лучших, если не самые лучшие. Если вас заколебала моя графомания, можете просто взять себе этот факт на заметку и дальше не читать. А если ждёте подробностей или аргументов, то поехали по порядку:
Кость широкая
Помимо баланса цены и характеристик, Huawei Freebuds 3i/Honor Magic Earbuds в 2020 году отличались своей… длиной. Во-от-такенная фиговина, которая торчит много ниже ваших ушей.
Зачем так сделали? Во-первых, потому что Apple AirPods Pro были похожи на смесь пиявки и тех хреновин под видом растений из старой игры Plants vs Zombies. Китайцы хотели сделать внешку своих наушников другой.
Во-вторых, Huawei захотели запихнуть по три (!) в каждый наушник, чтобы в разговоре по телефону владельца наушников было нормально слышно (а не как всегда бывает в TWS), и чтобы шумоподавление улавливало шумы снаружи более качественно. А микрофоны место занимают.
В-третьих, аккумулятор тоже нужно было куда-то лепить. Можно было, конечно, поступить как Samsung и сделать корпус вокруг наушников крупнее — те же Galaxy Buds выглядят так, будто ты берёшь и вишню запихиваешь себе в ухо. Но в итоге Huawei решили сделать тонкие наушники, но с длинными «ножками», как у грибов-опят.
Минусов у наушников с длинными ножками было немало: во-первых, с такими наушниками неудобно лежать на кровати — даже лёжа на спине головой пошевелить нельзя, ножка наушников обязательно зацепится о простыню. Не говоря уже о том, чтобы повернуться. Во-вторых, если вы, извините, «хомячите» что-нибудь и яростно двигаете щеками, из-за длинных ножек наушники снова сдвигаются и норовят выпасть из уха, а у вас руки в курочке-гриль/скумбрии холодного копчения, и от просмотра YouTube в наушниках не хочется прерываться.
Поэтому Huawei не сделали новые наушники совсем уж лютыми «головастиками», зато сделали ножку наушников короче, взамен сделав её… шире. В первые минуты знакомства с наушниками думаешь, «ещё одно изменение ради изменения — нахрена бы это нужно?». А потом понимаешь, что это лучший вариант из всех, которые были возможны:
- С автономностью всё стало не просто не хуже, а лучше, чем было раньше (об этом подробнее в соответствующем параграфе статьи).
- Много микрофонов с хорошим качеством звука на вызовах по телефону и хорошим шумоподавлением остались на месте.
- Ножки наушников больше не мешают жить.
- Перестаёшь себя чувствовать мужиком из «Русского лото». (вечная память ведущему, но микрофон у него был неудобным почти как не удобны наушники TWS в длинном корпусе).
И-и-и… остаётся ещё один минус, которым Хуавей любит хвастаться в презентациях, но это «минусоплюс», поэтому о нём упомяну отдельно: упомяну.
Кейс стал лучше… и хуже
Речка движется, и не движется в Подмосковные вечера, ага. Но мы сейчас будем говорить не про шизофрению в текстах советских песен, а о том, что с новым дизайном наушников их кейс-чехол стал лучше по одним параметрам, но хуже по другим.
Улучшился он в том, что стал ощутимо меньше и легче — если у Freebuds 3i/Honor Magic Earbuds длинноватый (потому что наушники длинные!) кейс в рюкзаке/сумке отнимал места, как швейцарский «мультитул»
или здоровенный глазированный сырок, новый округлый кейс стал легче и похожим на какую-то супер-компактную пудреницу (если на наш сайт гаджетофанатиков в комментарии занесёт девушку, она объяснит нам, бывают ли настолько компактные пудреницы вообще).
Но есть и минус — старым кейсом пользоваться (а не носить) было удобнее. Хватаешь наушники за длинную ножку — достаёшь, в новом для этого приходится хвататься за широкую ножку, которая уже кажется не «грибной ножкой», а «талией», и тянуть. Если пальцы мокрые, фиг вы так просто наушники достанете, как раньше.
И складывать наушники стало тоже сложнее: раньше просто кидаешь их куда-то в направлении кейса, а он сам магнитами их «хвать!», и всё на местах. В новом кейсе ножки наушников нужно пропихивать глубоко внутрь, как ядерные ракеты Родины в шахты — тут «на отвали» наушники в кейс не кинешь, нужно попасть в эти самые шахты (на ходу бывает сложно).
И, наконец, кейс уменьшился, как оказывается, не только из-за нового дизайна наушников, но и потому, что в нём стал меньше аккумулятор. Меньше и на фоне конкурентов, и тех же «фрибадсов» прошлогодней модели:
|Модель наушников
|Ёмкость аккумулятора кейса
|Huawei Freebuds 4i
|215 мАч
|Huawei Freebuds 3i
|410 мАч
|Apple AirPods Pro
|519 мАч
|Realme Buds Air Pro
|400 мАч
|Samsung Galaxy Buds Live
|472 мАч
|Oppo Enco W51
|480 мАч
Не-а, тут нет опечатки — действительно 215 мАч. «Ну и на кой так жить?», — спросите вы. Но, во-первых, как человек, который ходил с Freebuds 3i и помнит кейс ёмкостью 410 мАч, могу рассказать, что отличие на деле вот в чём:
410 мАч в кейсе — ездил по делам внутри города с наушниками в ушах в будние дни, по несколько часов каждый день с понедельника по пятницу. В пятницу вечером кейс разрядился «в ноль».
215 мАч в кейсе — в таком же режиме катаешься, кейс разрядился к утру или обеду четверга.
«А как это возможно? Почему разница небольшая?». А она кроется в том, что автономность TWS наушников состоит не из одного кейса. А из ёмкости аккумуляторов в самих наушниках + ёмкости аккумулятора кейса. Смотрите-ка сюда:
О-фи-ги-тель-на-я ав-то-ном-ность!
Если вы начнёте подробно сравнивать характеристики Huawei Freebuds 4i с конкурентами, вы будете под впечатлением «да не, не может такого быть!» два раза: первый раз можете наблюдать чуть выше, когда будете материться из-за малой ёмкости аккумулятора в кейсе. Второй раз удивитесь снова, но уже в резко положительную сторону, когда прочитаете, что эти маленькие наушники работают от одного заряда (читай — без подзарядки, подряд) от 7.5 до 10 часов! Это же просто нереально круто! Обычно такая автономность бывает у Bluetooth-наушников форм-фактора «ошейник», в которых все аккумуляторы огибают вам шею, а не сосредоточены в корпусе размером с косточку вишни + пару зубочисток.
«Наверное, врут, чёртовы китайские маркетологи!», — подумал я. И был неправ, когда впервые достал из кейса заряженные Freebuds 4i, пользовался ими весь день и… я капитулировал раньше, чем капитулировали маленькие TWS-наушники! Со мной такое впервые — с теми же Freebuds 3i походишь несколько часов, потом тебе тётка голосом похмельной стюардессы пропоёт «Battery low» в ухо — вздыхаешь, кидаешь наушники в кейс, идёшь пить водичку (если наушники разрядились в тренажёрном зале), или никуда не идёшь, а слушаешь неприятный окружающий мир (болтунов в метро и автобусе, идиотскую рекламу в торговом центре, и так далее).
А здесь — супер-выносливость! Одна из лучших моделей по автономности одной зарядки среди всех TWS-наушников дешевле 10 тысяч рублей! И берутся такие рекорды не с потолка, а благодаря вот этому сочетанию характеристик:
|Модель наушников
|Ёмкость аккумулятора в каждом наушнике
|Версия Bluetooth
|Huawei Freebuds 4i
|55 мАч
|5.2
|Huawei Freebuds 3i
|37 мАч
|5.0
|Apple AirPods Pro
|45 мАч
|5.0
|Realme Buds Air Pro
|43 мАч
|5.0
|Samsung Galaxy Buds Live
|60 мАч
|5.0
|Oppo Enco W51
|25 мАч
|5.0
Бывает ещё больше? Да, в Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro (какие козлы придумывали эти «легко запоминающиеся» названия?) 600 мАч в кейсе, по 50 мАч в каждом наушнике и Bluetooth 5.0.
Правда, эти наушники официально в России не продаются (там, где продаются, чаще всего стоят 10 тысяч рублей — неофициально, за «у Сяоми же всегда дёшево при доставке из Китая»), а кейс у них по размерам ближе к пачке сигарет, чем к пудренице или глазированному сырку. Если вы хотите заряжать наушники раз в неделю и согласны ради этого таскать более большой и тяжёлый кейс, пусть он даже и будет мешать вам в кармане куртки, это самые выносливые TWS в абсолюте. Если раз в четыре дня бросать кейс на зарядку вы не против, но хотите 7.5-8.5 часов (со включенным шумодавом — без включенного шумодава) работы наушников от одной зарядки, то Huawei Freebuds 4i будет удобнее.
Ладно, я ведь написал столько букв и не упомянул самого главного.
Качество звука в сравнении с конкурентами
А потому что мало чего о нём можно сказать такого, что не было бы «ловлей блох» в очень мелких нюансах между очень близкими по звучанию моделями наушников от «благородных» производителей при почти одинаковой цене.
Вот если копнуть глубоко и сравнить Freebuds 4i с Pioneer C8 образца 2019 года, то, господи Иисусе! — насколько современные Хуавеи кажутся «пришельцами из будущего» со всесторонне более качественным звуком. Равномерно качественном на любой громкости и более детализированным (в «Пионерах» кажется, будто твою музыку предварительно попортил Васян, который переконвертировал её в 128 кбит/с и залил во «ВКонтач». Ну или будто ты включил на YouTube качество 240p). О том, что Pioneer хрипел на максимальной громкости, был малопригодным для разговоров по телефону (микрофоны так себе) и регулярно терял связь из-за помех в городе там, где современные наушники их не замечают, я уже молчу.
А вот с современными наушниками… разница в нюансах, разве что. Apple AirPods по качеству звука очень близки, только вот разряжаются быстрее (за 4-4.5 часа, тогда как Huawei Freebuds 4i работают, повторюсь, 7.5-8.5 часов), и ещё удивляет, что в AirPods, если отключить шумоподавление, качество звука тоже портится. В Freebuds 4i звук одинаковый при всех режимах шумоподавления.
Ой, чуть не забыл, о режимах — их теперь три. Раньше было «шумоподавление включено — шумоподавление выключено». А теперь есть режим усиления звуков снаружи. То есть микрофоны берут наружный звук и подмешивают его вам в уши. Или сквозь музыку, или сквозь тишину.
Казалось бы, зачем? Можно ведь просто снять наушники, если хочешь слушать мир вокруг. Но в принципе, если неохота лезть в рюкзак за кейсом и засовывать наушники, а пять минут подряд есть необходимость слышать звуки (например, ждёшь, когда твою фамилию назовут в очереди в поликлинике, или ждёшь объявления своей остановки в автобусе), достаточно коснуться пальцем и удержать его у любого из наушников. Ну или просто можно болтать друг с другом, не снимая наушников.
Продолжаем о конкурентах. Samsung Galaxy Buds Live стоят сопоставимых денег и звучат тоже очень хорошо. Но шумоподавление в них очень хреновое в сравнении с Huawei. А если оно не нужно, то, получается, вы переплачиваете за наушники на ровном месте — покупайте простые Xiaomi AirDots Pro за 2500 рублей, а не вот это всё за 6000-8000, и будете довольны. В общем, дорогие (относительно) наушники Samsung с шумоподавлением, в которых это шумоподавление работает тяп-ляп — ну, я не знаю. Лучше предпочесть Huawei. А если хочется достойные наушники Samsung TWS — раскошеливайтесь уже на Buds Pro за 11-12 тысяч рублей. Дорого, зато всё на флагманском уровне.
Oppo Enco W51? Если отбросить тот факт, что автономности у них впритык, то по большинству свойств это аналог Huawei Freebuds 3i/Honor Magic Earbuds. То есть наушники с хорошим шумоподавлением и хорошими микрофонами, но звук немного грязноват.
Напомню: Freebuds 3i в сравнении с 4i звучат чуть более глухо (как-то многовато компрессии — вот этого всего «dolbit normalno», переизбыток низких частот и мало места для средних), не настолько чётко и с… металлическим, блин, оттенком слегка. Это такой эффект, будто вы поместили дорогую всесторонне крутую Bluetooth-колонку в «люминиевую кастрюлю». Даже если она не дребезжит, звук будет со странноватым и чуть режущим слух оттенком.
А вот что в сравнении с Freebuds 3i смущает — это то, что для приложения «Huawei AI Life», где в наушниках настраиваются функции на клавишах (отдельно правого, отдельно левого наушников) и обновляется прошивка, модели Freebuds 4i не существует! Или я чего-то не понимаю, или это раздолбайство и срамота — не добавлять возможность настройки наушников, которые уже давно в свободной продаже (даже в России, а уж в Китае их выпустили ещё раньше).
Короче говоря, Huawei молодцы в том плане, что выводы из критики старой модели сделали, и Freebuds 4i… вряд ли что-то серьёзно изменилось аппаратно в динамиках, но звук в мелочах подправили на такой, который не утомляет и не даёт веских поводов для придирок. Записи болтунов голосовыми сообщениями или расшифровку откровений маркетологов с диктофона тоже прекрасно слышно.
А большего от маленьких вакуумных «затычек» без кодеков aptX HD и LDAC и ожидать не следует — если вы ищете наушники, чтобы слушать дома более-менее проработанный звук или например, для компьютерных игр-шутеров, где важно понимать, подкрадываются ли к тебе сзади с ножом, лучше берите для этого полноразмерные Sony WH-1000XM4 или Huawei FreeBuds Studio. А TWS’ки нужны для нормального качества звука во всех ситуациях, когда вы не хотите носить мандолу с обручем и большими динамиками с массивными амбушюрами, от которых на улице потеет голова. Не говоря уже о том, что выглядеть на улице сбитым лётчиком с полноразмерными наушниками сегодня стесняются даже хипстеры.
Давай выводы, а то ты уже заколебал
Из всего этого длинного текста (мог быть ещё длиннее, но мне лень) намекаю, что:
- Huawei сделали самые «правильные» наушники в ценовой категории «менее 10 тысяч рублей». Заметьте, я не говорю «самые максимальные» — Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro со своими более крупными габаритами, ценой на 25% выше и кейсов настолько же крупнее будут «максимальнее» (термин выглядит издевательством над русским языком, но так и задумано). Только вот это уже специализированное оружие задротского поражения. Как смартфоны с 7000 мАч — круто, но мало кому нужно на деле. Потому что в реальной жизни важнее другое:
- Freebuds 4i — самые выносливые наушники с активным шумоподавлением в работе от одного заряда. Тот случай, когда заряда хватит и по пути на работу, и на рабочий день (если вы не раб и у вас есть обеденный перерыв, конечно). И на дорогу в тренажёрный зал, и на всю тренировку (включая продолжительное кардио). Спортсмены, которым приходится откладывать среди тренировки TWS-наушники и «пыхтеть» в тишине или под дегенеративную музыку, которую включает администрация «качалки», поймут, насколько ценны TWS’ки с хорошей автономностью.
- Общечеловеческие ценности не пострадали. Если кинуть наушники в кейс, за 10 минут они зарядятся на 4 часа автономности (очень много). Качество звука нормальное. Три размера амбушюр в комплекте.
- Можно найти очень дёшево с учётом уровня реализации и конкурентов. Напоминаю вам, что равные по возможностям этим наушникам конкуренты (Jabra Elite 75t, Xiaomi Air 2 Pro, Samsung Galaxy Buds Pro) стоят 9.5 — 12 тысяч рублей. Официальная цена Freebuds 4i — 8 тысяч рублей. А в эльдорадах-связных по предзаказу цена составляет 6500 рублей. Если за 8 тысяч ещё можно подумать, добавлять ли на бешено автономную «Сяому», то за 6500 точно ничего лучше нет.
Не забывайте о минусах, конечно: хрен чего настроишь по клавишам в приложении (временно?), кейс разряжается быстро (но при первой разрядке это не так заметно, потому что аккум в самих наушниках ого-го, заметно при последующих), на ходу доставать/складывать в кейс наушники не очень удобно — слишком плотная компоновка. Если вас эти минусы не смущают, покупайте — разочарованы не будете.
- Супер-выносливые в работе от одной зарядки
- За 10 минут заряжаются на 4 часа автономности
- Компактный кейс
- Хороший звук
- Эффективное (по меркам TWS-моделей) шумоподавление
- Автономность кейса самого по себе посредственная
- Сложно доставать и сложно складывать наушники в кейс на ходу