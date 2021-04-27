Остальные дороже или хуже: мы нашли «золотую середину» в Bluetooth-наушниках

Правда, эти наушники официально в России не продаются (там, где продаются, чаще всего стоят 10 тысяч рублей — неофициально, за «у Сяоми же всегда дёшево при доставке из Китая»), а кейс у них по размерам ближе к пачке сигарет, чем к пудренице или глазированному сырку. Если вы хотите заряжать наушники раз в неделю и согласны ради этого таскать более большой и тяжёлый кейс, пусть он даже и будет мешать вам в кармане куртки, это самые выносливые TWS в абсолюте. Если раз в четыре дня бросать кейс на зарядку вы не против, но хотите 7.5-8.5 часов (со включенным шумодавом — без включенного шумодава) работы наушников от одной зарядки, то Huawei Freebuds 4i будет удобнее.

Ладно, я ведь написал столько букв и не упомянул самого главного.

Качество звука в сравнении с конкурентами

А потому что мало чего о нём можно сказать такого, что не было бы «ловлей блох» в очень мелких нюансах между очень близкими по звучанию моделями наушников от «благородных» производителей при почти одинаковой цене.

Вот если копнуть глубоко и сравнить Freebuds 4i с Pioneer C8 образца 2019 года, то, господи Иисусе! — насколько современные Хуавеи кажутся «пришельцами из будущего» со всесторонне более качественным звуком. Равномерно качественном на любой громкости и более детализированным (в «Пионерах» кажется, будто твою музыку предварительно попортил Васян, который переконвертировал её в 128 кбит/с и залил во «ВКонтач». Ну или будто ты включил на YouTube качество 240p). О том, что Pioneer хрипел на максимальной громкости, был малопригодным для разговоров по телефону (микрофоны так себе) и регулярно терял связь из-за помех в городе там, где современные наушники их не замечают, я уже молчу.

А вот с современными наушниками… разница в нюансах, разве что. Apple AirPods по качеству звука очень близки, только вот разряжаются быстрее (за 4-4.5 часа, тогда как Huawei Freebuds 4i работают, повторюсь, 7.5-8.5 часов), и ещё удивляет, что в AirPods, если отключить шумоподавление, качество звука тоже портится. В Freebuds 4i звук одинаковый при всех режимах шумоподавления.

Ой, чуть не забыл, о режимах — их теперь три. Раньше было «шумоподавление включено — шумоподавление выключено». А теперь есть режим усиления звуков снаружи. То есть микрофоны берут наружный звук и подмешивают его вам в уши. Или сквозь музыку, или сквозь тишину.