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Остальные дороже или хуже: мы нашли «золотую середину» в Bluetooth-наушниках

По крайней мере, среди TWS с активным шумоподавлением
9
/10
Оценка по версии Ferra
Huawei Freebuds 4i
У этого текста будет три вида читателей: первые скажут «ещё один продажный текст безмозглого обзорщика» — и сразу отправятся в известном направлении. Вторые скажут «да это понятно, Huawei делает клёвые вещи!», и тоже будут по-своему не правы, потому что наушников Huawei много, и некоторые из них по соотношению цены и качества хуже конкурентов. А третья категория читателей напишет: «Ну-ну, а чем докажешь?». Вот для вас этот текст и написан. Добро пожаловать!

Я настолько старый, что помню времена, когда техника Huawei производилась исключительно людьми, которым медведь на ухо наступил. Давненько это было, но тем не менее: флагманские смартфоны Huawei P6, P7 и P8, всякие Mate 7 и Mate S стоили сотни и сотни долларов, но по качеству звука в наушниках были хуже современных дешёвых мобильников, которые стоят 7 тысяч рублей. Honor звучали ещё хуже, планшеты MediaPad вплоть до модели M2 включительно тоже не радовали. Звук был уровня «я влепил в Жигули-девятку колонки с мощным басом»: слышно было в основном низкочастотное «пум-пум-пум» и дребезг полки у задней двери, а не что-то более конкретное. Любые Huawei до 2016 года выпуска не дотягивали не то, что до Samsung, LG и Sony, а даже до Xiaomi и, тем более, Meizu.

Но Huawei P9 и P10 звучали уже приемлемо, а P20 Pro в 2018 году, хоть и не превзошёл Самсунги-Сони, но слушать это было приятно. В планшетах Huawei MediaPad M3 уже были классные динамики и неплохой звук в наушниках, не говоря уже о более новых моделях.

Новейшее время, когда Huawei «научился в хороший звук» — 2019 год и новее. И флагман P30 Pro звучал в наушниках достойно, и многочисленные Bluetooth-наушники Huawei особых нареканий не вызывали. А сегодня, поговаривают, мониторные наушники Huawei Studio и колонка Huawei Sound звучат не хуже этих ваших корейцев. Но тут, ребята, фиг его знает — нам эту технику в руки не давали, судить не могу.

До 2016 года звук в любых Хуавеях годился только для того, чтобы над ними поржать. Что не мешало китайцам рекламировать «невероятное качество звука» со сцены на серьёзных щах. Кто-то даже верил

Зато могу судить о Bluetooth-наушников формата TWS, потому что ровно год назад подробнейше тестировал Honor Magic Earbuds, которые — суть наушники Huawei Freebuds 3i, только с другой этикеткой.

Впечатления? Я бы сказал «старо-сяомовские»: это как в 2014 году, когда понимал, что у флагмана Xiaomi Mi 4 через задницу русифицированная прошивка, нет запчастей в российских мастерских, и что по некоторым аспектам (камера, водозащита) он отставал от Sony Xperia Z3 и Samsung Galaxy S5. Но тебе на это было мега-плевать, потому что Xiaomi стоил 11 тысяч рублей, а Samsung и Sony — 30-35 тысяч рублей. И самсунго-сони по качеству экрана и автономности были не особо лучше, а по быстродействию «китаец» уделывал тяжеловесную самсунговскую оболочку TouchWiz, как пьяный Семёныч уделывал дошкольников в дворовом футболе.

В общем, Freebuds 3i/Honor Magic Earbuds были альтернативой Apple AidPods Pro, только в два раза дешевле, такими же по шумоподавлению и автономности, но с чуть менее детализированным звуком. И своих денег стоили.

Прошёл год и у меня в руках следующее поколение хуавее-наушников — Freebuds 4i. И вы не поверите!.. а нет, поверите, потому что в заголовке я все карты раскрыл. В общем, то ли все конкуренты тунеядничают и расслабились, то ли лишённый возможности выпускать смартфоны Huawei решил демпинговать в сфере наушников и прочих ноутбуков, но новые «фрибадсы» по своей цене в 6500-8000 рублей — одни из лучших, если не самые лучшие. Если вас заколебала моя графомания, можете просто взять себе этот факт на заметку и дальше не читать. А если ждёте подробностей или аргументов, то поехали по порядку:

Кость широкая

Помимо баланса цены и характеристик, Huawei Freebuds 3i/Honor Magic Earbuds в 2020 году отличались своей… длиной. Во-от-такенная фиговина, которая торчит много ниже ваших ушей.

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Freebuds 3i были неплохими по характеристикам, но длинноватыми

Зачем так сделали? Во-первых, потому что Apple AirPods Pro были похожи на смесь пиявки и тех хреновин под видом растений из старой игры Plants vs Zombies. Китайцы хотели сделать внешку своих наушников другой.

Во-вторых, Huawei захотели запихнуть по три (!) в каждый наушник, чтобы в разговоре по телефону владельца наушников было нормально слышно (а не как всегда бывает в TWS), и чтобы шумоподавление улавливало шумы снаружи более качественно. А микрофоны место занимают.

В-третьих, аккумулятор тоже нужно было куда-то лепить. Можно было, конечно, поступить как Samsung и сделать корпус вокруг наушников крупнее — те же Galaxy Buds выглядят так, будто ты берёшь и вишню запихиваешь себе в ухо. Но в итоге Huawei решили сделать тонкие наушники, но с длинными «ножками», как у грибов-опят.

Минусов у наушников с длинными ножками было немало: во-первых, с такими наушниками неудобно лежать на кровати — даже лёжа на спине головой пошевелить нельзя, ножка наушников обязательно зацепится о простыню. Не говоря уже о том, чтобы повернуться. Во-вторых, если вы, извините, «хомячите» что-нибудь и яростно двигаете щеками, из-за длинных ножек наушники снова сдвигаются и норовят выпасть из уха, а у вас руки в курочке-гриль/скумбрии холодного копчения, и от просмотра YouTube в наушниках не хочется прерываться.

Слева Freebuds 4i, справа — Honor Magic Earbuds (они же Freebuds 3i). Как видите, ножку в новой модели сделали короче, но шире

Поэтому Huawei не сделали новые наушники совсем уж лютыми «головастиками», зато сделали ножку наушников короче, взамен сделав её… шире. В первые минуты знакомства с наушниками думаешь, «ещё одно изменение ради изменения — нахрена бы это нужно?». А потом понимаешь, что это лучший вариант из всех, которые были возможны:

  • С автономностью всё стало не просто не хуже, а лучше, чем было раньше (об этом подробнее в соответствующем параграфе статьи).
  • Много микрофонов с хорошим качеством звука на вызовах по телефону и хорошим шумоподавлением остались на месте.
  • Ножки наушников больше не мешают жить.
  • Перестаёшь себя чувствовать мужиком из «Русского лото». (вечная память ведущему, но микрофон у него был неудобным почти как не удобны наушники TWS в длинном корпусе).

Примерно так в моих глаза выглядят люди, которые пользуются TWS-наушниками с длинными ножками корпуса

И-и-и… остаётся ещё один минус, которым Хуавей любит хвастаться в презентациях, но это «минусоплюс», поэтому о нём упомяну отдельно: упомяну.

Кейс стал лучше… и хуже

Речка движется, и не движется в Подмосковные вечера, ага. Но мы сейчас будем говорить не про шизофрению в текстах советских песен, а о том, что с новым дизайном наушников их кейс-чехол стал лучше по одним параметрам, но хуже по другим.

Улучшился он в том, что стал ощутимо меньше и легче — если у Freebuds 3i/Honor Magic Earbuds длинноватый (потому что наушники длинные!) кейс в рюкзаке/сумке отнимал места, как швейцарский «мультитул» или здоровенный глазированный сырок, новый округлый кейс стал легче и похожим на какую-то супер-компактную пудреницу (если на наш сайт гаджетофанатиков в комментарии занесёт девушку, она объяснит нам, бывают ли настолько компактные пудреницы вообще).

Фото этого не передаёт, но на самом деле кейс Freebuds 4i (слева) занимает в рюкзаке меньше места, чем кейс Freebuds 3i (справа)

Но есть и минус — старым кейсом пользоваться (а не носить) было удобнее. Хватаешь наушники за длинную ножку — достаёшь, в новом для этого приходится хвататься за широкую ножку, которая уже кажется не «грибной ножкой», а «талией», и тянуть. Если пальцы мокрые, фиг вы так просто наушники достанете, как раньше.

И складывать наушники стало тоже сложнее: раньше просто кидаешь их куда-то в направлении кейса, а он сам магнитами их «хвать!», и всё на местах. В новом кейсе ножки наушников нужно пропихивать глубоко внутрь, как ядерные ракеты Родины в шахты — тут «на отвали» наушники в кейс не кинешь, нужно попасть в эти самые шахты (на ходу бывает сложно).

Кейс справа — кидаешь в него наушники, они сами прилипают к магниту в нужных местах. Кейс слева — нужно попасть именно в «шахты» для ножек наушников, а достать наушники мокрыми пальцами почти нереально

И, наконец, кейс уменьшился, как оказывается, не только из-за нового дизайна наушников, но и потому, что в нём стал меньше аккумулятор. Меньше и на фоне конкурентов, и тех же «фрибадсов» прошлогодней модели:

Модель наушниковЁмкость аккумулятора кейса
Huawei Freebuds 4i215 мАч
Huawei Freebuds 3i410 мАч
Apple AirPods Pro519 мАч
Realme Buds Air Pro400 мАч
Samsung Galaxy Buds Live472 мАч
Oppo Enco W51480 мАч

Не-а, тут нет опечатки — действительно 215 мАч. «Ну и на кой так жить?», — спросите вы. Но, во-первых, как человек, который ходил с Freebuds 3i и помнит кейс ёмкостью 410 мАч, могу рассказать, что отличие на деле вот в чём:

  • 410 мАч в кейсе — ездил по делам внутри города с наушниками в ушах в будние дни, по несколько часов каждый день с понедельника по пятницу. В пятницу вечером кейс разрядился «в ноль».

  • 215 мАч в кейсе — в таком же режиме катаешься, кейс разрядился к утру или обеду четверга.

«А как это возможно? Почему разница небольшая?». А она кроется в том, что автономность TWS наушников состоит не из одного кейса. А из ёмкости аккумуляторов в самих наушниках + ёмкости аккумулятора кейса. Смотрите-ка сюда:

О-фи-ги-тель-на-я ав-то-ном-ность!

Если вы начнёте подробно сравнивать характеристики Huawei Freebuds 4i с конкурентами, вы будете под впечатлением «да не, не может такого быть!» два раза: первый раз можете наблюдать чуть выше, когда будете материться из-за малой ёмкости аккумулятора в кейсе. Второй раз удивитесь снова, но уже в резко положительную сторону, когда прочитаете, что эти маленькие наушники работают от одного заряда (читай — без подзарядки, подряд) от 7.5 до 10 часов! Это же просто нереально круто! Обычно такая автономность бывает у Bluetooth-наушников форм-фактора «ошейник», в которых все аккумуляторы огибают вам шею, а не сосредоточены в корпусе размером с косточку вишни + пару зубочисток.

«Наверное, врут, чёртовы китайские маркетологи!», — подумал я. И был неправ, когда впервые достал из кейса заряженные Freebuds 4i, пользовался ими весь день и… я капитулировал раньше, чем капитулировали маленькие TWS-наушники! Со мной такое впервые — с теми же Freebuds 3i походишь несколько часов, потом тебе тётка голосом похмельной стюардессы пропоёт «Battery low» в ухо — вздыхаешь, кидаешь наушники в кейс, идёшь пить водичку (если наушники разрядились в тренажёрном зале), или никуда не идёшь, а слушаешь неприятный окружающий мир (болтунов в метро и автобусе, идиотскую рекламу в торговом центре, и так далее).

А здесь — супер-выносливость! Одна из лучших моделей по автономности одной зарядки среди всех TWS-наушников дешевле 10 тысяч рублей! И берутся такие рекорды не с потолка, а благодаря вот этому сочетанию характеристик:

Модель наушниковЁмкость аккумулятора в каждом наушникеВерсия Bluetooth
Huawei Freebuds 4i55 мАч5.2
Huawei Freebuds 3i37 мАч5.0
Apple AirPods Pro45 мАч5.0
Realme Buds Air Pro43 мАч5.0
Samsung Galaxy Buds Live60 мАч5.0
Oppo Enco W5125 мАч5.0

Бывает ещё больше? Да, в Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro (какие козлы придумывали эти «легко запоминающиеся» названия?) 600 мАч в кейсе, по 50 мАч в каждом наушнике и Bluetooth 5.0.

Сяомо-наушники огромные (и сами крупнее, и кейс здоровенный) и более дорогие, но это самый сильный конкурент по совокупности характеристик

Правда, эти наушники официально в России не продаются (там, где продаются, чаще всего стоят 10 тысяч рублей — неофициально, за «у Сяоми же всегда дёшево при доставке из Китая»), а кейс у них по размерам ближе к пачке сигарет, чем к пудренице или глазированному сырку. Если вы хотите заряжать наушники раз в неделю и согласны ради этого таскать более большой и тяжёлый кейс, пусть он даже и будет мешать вам в кармане куртки, это самые выносливые TWS в абсолюте. Если раз в четыре дня бросать кейс на зарядку вы не против, но хотите 7.5-8.5 часов (со включенным шумодавом — без включенного шумодава) работы наушников от одной зарядки, то Huawei Freebuds 4i будет удобнее.

Ладно, я ведь написал столько букв и не упомянул самого главного.

Качество звука в сравнении с конкурентами

А потому что мало чего о нём можно сказать такого, что не было бы «ловлей блох» в очень мелких нюансах между очень близкими по звучанию моделями наушников от «благородных» производителей при почти одинаковой цене.

Вот если копнуть глубоко и сравнить Freebuds 4i с Pioneer C8 образца 2019 года, то, господи Иисусе! — насколько современные Хуавеи кажутся «пришельцами из будущего» со всесторонне более качественным звуком. Равномерно качественном на любой громкости и более детализированным (в «Пионерах» кажется, будто твою музыку предварительно попортил Васян, который переконвертировал её в 128 кбит/с и залил во «ВКонтач». Ну или будто ты включил на YouTube качество 240p). О том, что Pioneer хрипел на максимальной громкости, был малопригодным для разговоров по телефону (микрофоны так себе) и регулярно терял связь из-за помех в городе там, где современные наушники их не замечают, я уже молчу.

А вот с современными наушниками… разница в нюансах, разве что. Apple AirPods по качеству звука очень близки, только вот разряжаются быстрее (за 4-4.5 часа, тогда как Huawei Freebuds 4i работают, повторюсь, 7.5-8.5 часов), и ещё удивляет, что в AirPods, если отключить шумоподавление, качество звука тоже портится. В Freebuds 4i звук одинаковый при всех режимах шумоподавления.

Ой, чуть не забыл, о режимах — их теперь три. Раньше было «шумоподавление включено — шумоподавление выключено». А теперь есть режим усиления звуков снаружи. То есть микрофоны берут наружный звук и подмешивают его вам в уши. Или сквозь музыку, или сквозь тишину.

В режиме «прозрачности» Freebuds 4i усиливают звуки снаружи. Чтобы можно было болтать, не вынимая наушники из ушей

Казалось бы, зачем? Можно ведь просто снять наушники, если хочешь слушать мир вокруг. Но в принципе, если неохота лезть в рюкзак за кейсом и засовывать наушники, а пять минут подряд есть необходимость слышать звуки (например, ждёшь, когда твою фамилию назовут в очереди в поликлинике, или ждёшь объявления своей остановки в автобусе), достаточно коснуться пальцем и удержать его у любого из наушников. Ну или просто можно болтать друг с другом, не снимая наушников.

Продолжаем о конкурентах. Samsung Galaxy Buds Live стоят сопоставимых денег и звучат тоже очень хорошо. Но шумоподавление в них очень хреновое в сравнении с Huawei. А если оно не нужно, то, получается, вы переплачиваете за наушники на ровном месте — покупайте простые Xiaomi AirDots Pro за 2500 рублей, а не вот это всё за 6000-8000, и будете довольны. В общем, дорогие (относительно) наушники Samsung с шумоподавлением, в которых это шумоподавление работает тяп-ляп — ну, я не знаю. Лучше предпочесть Huawei. А если хочется достойные наушники Samsung TWS — раскошеливайтесь уже на Buds Pro за 11-12 тысяч рублей. Дорого, зато всё на флагманском уровне.

Из Самсунгов в конкуренты годятся только флагманские Galaxy Buds Pro, потому что у более дешёвых «фасолин» Buds Live плохое шумоподавление

Oppo Enco W51? Если отбросить тот факт, что автономности у них впритык, то по большинству свойств это аналог Huawei Freebuds 3i/Honor Magic Earbuds. То есть наушники с хорошим шумоподавлением и хорошими микрофонами, но звук немного грязноват.

Напомню: Freebuds 3i в сравнении с 4i звучат чуть более глухо (как-то многовато компрессии — вот этого всего «dolbit normalno», переизбыток низких частот и мало места для средних), не настолько чётко и с… металлическим, блин, оттенком слегка. Это такой эффект, будто вы поместили дорогую всесторонне крутую Bluetooth-колонку в «люминиевую кастрюлю». Даже если она не дребезжит, звук будет со странноватым и чуть режущим слух оттенком.

А вот что в сравнении с Freebuds 3i смущает — это то, что для приложения «Huawei AI Life», где в наушниках настраиваются функции на клавишах (отдельно правого, отдельно левого наушников) и обновляется прошивка, модели Freebuds 4i не существует! Или я чего-то не понимаю, или это раздолбайство и срамота — не добавлять возможность настройки наушников, которые уже давно в свободной продаже (даже в России, а уж в Китае их выпустили ещё раньше).

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Ну и где тут, нафиг, Freebuds 4i? Ни прошивку обновить, ни кнопки на наушниках не перенастроить

Короче говоря, Huawei молодцы в том плане, что выводы из критики старой модели сделали, и Freebuds 4i… вряд ли что-то серьёзно изменилось аппаратно в динамиках, но звук в мелочах подправили на такой, который не утомляет и не даёт веских поводов для придирок. Записи болтунов голосовыми сообщениями или расшифровку откровений маркетологов с диктофона тоже прекрасно слышно.

А большего от маленьких вакуумных «затычек» без кодеков aptX HD и LDAC и ожидать не следует — если вы ищете наушники, чтобы слушать дома более-менее проработанный звук или например, для компьютерных игр-шутеров, где важно понимать, подкрадываются ли к тебе сзади с ножом, лучше берите для этого полноразмерные Sony WH-1000XM4 или Huawei FreeBuds Studio. А TWS’ки нужны для нормального качества звука во всех ситуациях, когда вы не хотите носить мандолу с обручем и большими динамиками с массивными амбушюрами, от которых на улице потеет голова. Не говоря уже о том, что выглядеть на улице сбитым лётчиком с полноразмерными наушниками сегодня стесняются даже хипстеры.

Давай выводы, а то ты уже заколебал

Из всего этого длинного текста (мог быть ещё длиннее, но мне лень) намекаю, что:

  • Huawei сделали самые «правильные» наушники в ценовой категории «менее 10 тысяч рублей». Заметьте, я не говорю «самые максимальные» — Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro со своими более крупными габаритами, ценой на 25% выше и кейсов настолько же крупнее будут «максимальнее» (термин выглядит издевательством над русским языком, но так и задумано). Только вот это уже специализированное оружие задротского поражения. Как смартфоны с 7000 мАч — круто, но мало кому нужно на деле. Потому что в реальной жизни важнее другое:
  • Freebuds 4i — самые выносливые наушники с активным шумоподавлением в работе от одного заряда. Тот случай, когда заряда хватит и по пути на работу, и на рабочий день (если вы не раб и у вас есть обеденный перерыв, конечно). И на дорогу в тренажёрный зал, и на всю тренировку (включая продолжительное кардио). Спортсмены, которым приходится откладывать среди тренировки TWS-наушники и «пыхтеть» в тишине или под дегенеративную музыку, которую включает администрация «качалки», поймут, насколько ценны TWS’ки с хорошей автономностью.
  • Общечеловеческие ценности не пострадали. Если кинуть наушники в кейс, за 10 минут они зарядятся на 4 часа автономности (очень много). Качество звука нормальное. Три размера амбушюр в комплекте.
  • Можно найти очень дёшево с учётом уровня реализации и конкурентов. Напоминаю вам, что равные по возможностям этим наушникам конкуренты (Jabra Elite 75t, Xiaomi Air 2 Pro, Samsung Galaxy Buds Pro) стоят 9.5 — 12 тысяч рублей. Официальная цена Freebuds 4i — 8 тысяч рублей. А в эльдорадах-связных по предзаказу цена составляет 6500 рублей. Если за 8 тысяч ещё можно подумать, добавлять ли на бешено автономную «Сяому», то за 6500 точно ничего лучше нет.
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За 8 тысяч кто-то скажет «подожду ответа конкурентов, может ещё круче будет по такой цене», а за 6500 при нынешнем рубле ничего лучше в 2021 г. точно не ждите

Не забывайте о минусах, конечно: хрен чего настроишь по клавишам в приложении (временно?), кейс разряжается быстро (но при первой разрядке это не так заметно, потому что аккум в самих наушниках ого-го, заметно при последующих), на ходу доставать/складывать в кейс наушники не очень удобно — слишком плотная компоновка. Если вас эти минусы не смущают, покупайте — разочарованы не будете.

Лучшие наушники по соотношению цены и качества для всех, кроме любителей ходить в тайгу с TWS Bluetooth-музыкой без Power Bank

9
/10
Оценка по версии Ferra
Huawei Freebuds 4i
Плюсы
  • Супер-выносливые в работе от одной зарядки
  • За 10 минут заряжаются на 4 часа автономности
  • Компактный кейс
  • Хороший звук
  • Эффективное (по меркам TWS-моделей) шумоподавление
Минусы
  • Автономность кейса самого по себе посредственная
  • Сложно доставать и сложно складывать наушники в кейс на ходу