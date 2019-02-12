Таким мы хотели видеть MacBook Air. Быстрый обзор ультрабука ASUS ZenBook 13 UX333FA

Возможно, вы помните малыша ASUS ZenBook 3 UX390UA, про которого мы писали в 2016 году? Это был безумно тонкий и лёгкий ноутбук с полноценным 2-ядерным 15-ваттным процессором Intel Core 7-го поколения. Диагональ его дисплея была всего 12,5-дюймов, но для поездки это был идеальный вариант. Потому что весил он всего 910 граммов, но давал возможность не только тексты строчить, но и ворочать умеренно тяжёлый софт. Новая модель, о которой сегодня пойдёт речь, на 300 граммов тяжелее и на 5 мм толще, зато она получила намного более мощный процессор — 4-ядерный i7-8565U — и больше места для работы, а именно 13,3-дюймовый экран. Но инженеры ASUS убрали привычно широкие рамки дисплея, поэтому новый ноутбук такой же ширины и длины, как и его сверхкомпактный 12,5-дюймовый предшественник. Вдумайтесь — глубина ZenBook UX333FA даже меньше, чем ширина листа бумаги формата А4.
|ASUS ZenBook UX333FA
|Dell XPS 13 9370
|Huawei MateBook X Pro
|Экран
|13,3 дюйма, 1920х1080, 16:9, глянцевый
|13,3 дюйма, 1920х1080 точек, 16:9, глянцевый
|13,9 дюйма, 3000x2000, IPS, глянцевый, сенсорный
|Процессор
|Intel Core i7-8565U (4/8 ядра/потоков, 1,8/4,6 ГГц, 15 Вт)
|Intel Core i5-8250U (4/8 ядра/потоков, 1,6/3,4 ГГц, 15 Вт)
|Intel Core i5-8250U (4/8 ядра/потоков, 1,6/3,4 ГГц, 15 Вт)
|Оперативная память
|8 ГБ (LPDDR3 2133 МГц, распаяна)
|8 ГБ (LPDDR3, 1866 МГц, распаяна)
|8 ГБ (LPDDR3, 2133 МГц, распаяна)
|Видеочип процессора
|Intel HD Graphics 620 (300/1150 МГц)
|Intel HD Graphics 620 (300/1100 МГц)
|Intel HD Graphics 620 (300/1100 МГц)
|Дискретная видеокарта
|нет
|нет
|NVIDIA GeForce MX150, 2 Гбайт GDDR5
|SSD
|1 ТБ (Samsung Pro PM981 MZVLB1T0HALR, NVMe, PCIe 3.0 x4, слот M.2)
|256 ГБ (NVMe, PCIe 3.0, слот M.2)
|256 ГБ (NVMe, PCIe 3.0, распаян)
|Порты и разъёмы
|1x HDMI, 1x USB 3.1 Type-C, USB 3.1 Type-A, кард-ридер microSD, 3,5 мм аудиоразъём
|2x Thunderbolt 2, USB 3.1 Type-C, 3,5 мм аудиоразъём, кард-ридер microSD
|USB 3.0 Type-A, USB 3.1 Type-C, Thunderbolt 3, 3,5 мм аудиоразъём
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0
|Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1
|Wi-Fi 802.11ac (Intel 8265) + Bluetooth 4.2
|Аккумулятор
|50 Вт*ч
|52 Вт*ч
|57,4 Вт*ч
|Размеры (ШхГхВ)
|302х189х17 мм
|302x199x12 мм
|304x217x15 мм
|Вес
|1,19 кг
|1,21 кг
|1,33 кг
|Цена
|n/a
|93 000 рублей
|95 000 рублей
Внешний вид
В ноутбуках ZenBook ASUS ещё с давних времён выбирает синие оттенки и, в некоторых моделях, вкраплениями золотого. Не оторвался от корней и ZenBook UX333FA — он выполнен в том же тёмно-синем, а разбавляет его золотистая полоска над клавиатурой. Но есть и другая расцветка — серебристая. Видимо, для тех, кто любит классику или боится потерять ноутбук в темноте. Металлическая крышка, как водится, украшена аккуратным узором в виде концентрических колец — узнаваемой чертой многих ноутбуков ASUS. На мой взгляд она гораздо лучше, нежели пластиковая и глянцевая как у прошлогоднего ASUS ZenBook 13 UX331UN. При этом новая крышка явно толще, чем у ASUS ZenBook 3 UX390UA, а значит меньше шансов повредить матрицу, если вы запихнёте ноутбук в набитую вещами сумку или рюкзак.
У нашей модели дисплей поддерживает работу со стилусами ASUS Pen, что может быть очень кстати, если вы у мамы художник. Дисплей глянцевый, но сильно не бликует. А вот ноутбук без поддержки стилусов продают с матовым покрытием экрана.
Из необычного — любопытный механизм открытия крышки под названием ErgoLift. Когда вы открываете крышку ноутбука, нижний её край упирается в стол (или то, на чём еще вы расположили ноутбук) и приподнимает заднюю часть ноутбука на несколько миллиметров. Это помогает ему не лежать прямиком на вентиляционных отверстиях, да и просто преподносится тайваньцами, как фирменная особенность ZenBook.
Очень круто смотрятся тонкие рамки дисплея. Со всех сторон их толщина составляет примерно 3 мм. При этом ASUS довела дело до конца, а не как некоторые производители, у которых «подбородок» под экраном всё еще огромной ширины, хотя остальные рамки тонкие. Также ASUS не пришла в голову безумная идея убрать куда-то веб-камеру с её привычного места — она всё там же наверху посередине (что хорошо). Но и (что плохо) с тем же качеством — 720p. Зато поддерживает распознавание лица, причём даже при плохом освещении, поэтому вам уже не надо будет всё время вводить пин-код для разблокировки системы. Жаль только, что сканера отпечатка пальца ноутбук не получил.
Дисплей и звук
Раз уже я все равно уже много рассказал про дисплей, то здесь просто продолжу. В этой модели ASUS не стала гнаться за предельным разрешением экрана, остановившись на проверенном Full HD. И тут мнения разделяются: одним этого мало (“Я привык к максимальной чёткости, а это что?”), другим 4К и даром не нужно на 13,3-дюймовом экране. Так что тут всё зависит от вас. Лично на мой взгляд, Full HD для такой диагонали вполне подходит.
|Результаты теста дисплея ASUS ZenBook UX333FA
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|272/5,5 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1664:1
|Цветовой охват (sRGB)
|91 %
|Цветовой охват (AdobeRGB)
|70%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,27
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8300
Контрастность у экрана, на радость, высокая. Яркость по смартфонным меркам уже не очень, для ноутбуков — среднестатистическая. Можно поработать и на улице, но при комнатном освещении всё же будет удобнее. Цветопередача у дисплея очень хорошая, но есть типичное для многих отклонение в холодные оттенки (белый цвет чуть синеватый) их-за высокой цветовой температуры. С первого взгляда можно подумать, что золотистая полоска над клавиатурой — решётка динамиков. Но при более близком рассмотрении оказывается, что это вовсе и не решётка, и уж тем более там нет динамиков. А расположены они по бокам ближе к передней части ноутбука. Звук мне понравился, он яркий и без хрипения, но вот максимальная громкость — её бы мне хотелось побольше.
Клавиатура и тачпад
Несмотря на компактность ASUS ZenBook 13 UX333FA, клавиатура у него очень удобная. Совсем без компромиссов, правда, не удалось обойтись. Например, правый Shift получился очень короткий, приходится тренировать мизинец попадать в него вслепую с первой попытки. Мне понравилось, что у клавиш достаточно глубокий ход для ультрабука, и заметное сопротивление нажатию. По умолчанию клавиши F1-F12 выполняют мультимедийные функции, а не системные, но переназначить их обратно проще простого — достаточно нажать Fn и Esc одновременно. Правда, после этого маленький светодиод на кнопке Fn будет светиться всегда.
Тачпад у ноутбука среднего размера, отзывчивый, нареканий не вызывает. У нас на тестировании был предсерийный экземпляр, но в «магазинных» будет одна интересная фича — сенсорный цифровой блок прямо на тачпаде. Это очень удобно, если вам часто приходится набирать цифры. На компактных ноутбуках он обычно не помещается, но ASUS смогла найти выход из ситуации.
Порты
С портами немного противоречивая ситуация. С одной стороны, здесь их много разных, что для многих важно. Сразу два полноразмерных USB Type-A, один USB Type-C, опять-таки полноразмерный HDMI, разъём для наушников и кард-ридер. Но кард-ридер только для microSD вместо полноразмерных SD, один из крупных USB — версии 2.0, а быстрых и крутых Thunderbolt 3 нет совсем. Для зарядки здесь отдельный чисто-асусовский порт. Лучше был это был, конечно, Type-C, хотя давайте признаем, что и Type-C зарядников с мощностью от 45 Вт и выше не так много вокруг, чтобы выбирать такой зарядный порт по соображениям совместимости.
Кстати, как и у подавляющего большинства компактных ноутбуков, у ASUS ZenBook 13 UX333FA нет разъёма RJ-45 для проводного подключения к сети, зато в комплекте есть переходник на него. И пусть это не самая частая необходимость, но иногда бывают ситуации, когда по проводу всё же быстрее, либо когда это вообще единственный вариант.
Производительность
В теории ASUS ZenBook 13 UX333FA существует во многих конфигурациях, в наших же российских реалиях выбор чуть менее широкий. Например, на официальном сайте числится среди доступных три процессора последнего на сегодняшний день поколения — Whiskey Lake, а именно: Intel Core i3-8145U, i5-8265U и i7-8565U. А в продаже я пока вижу только конфигурацию с i5-8265U. Что, на самом деле, и хорошо — это, на мой взгляд, самый оптимальный выбор.
Памяти в ASUS ZenBook 13 UX333FA может быть только 8 ГБ. Программистам на таких площадях развернуться будет тяжело, но, например, для обработки фотографий такого потенциала вполне хватает. Жаль, что как во многих других 13-шках ультрабуках, увеличить объём оперативной памяти нельзя. 16 ГБ доступно только среди модификаций другой модели — ZenBook 13 UX333FN с i7-8565U и NVIDIA GeForce MX150 Max-Q, но это будет уже по другой цене. Память в любом случае LPDDR3 2133 МГц — производительная и экономичная, то, что доктор прописал для долгой автономной работы. Накопители — только быстрые SSD ёмкостью 256, 512 и 1024 ГБ. Этот SSD, в отличие от оперативной памяти, как раз-таки можно заменить, благо он не распаян, а стоит в отдельном M.2-слоте.
В нашей конфигурации установлен процессор i7-8565U поколения с 4 ядрами и частотой 1800 МГц. В режиме Turbo Boost частота может подниматься более чем вдвое — до 4600 МГц. Правда, очень ненадолго, потому что тогда он начинает «кушать» очень много батареи и выделять очень много тепла — гораздо больше, чем готова выдержать небольшая система охлаждения даже толстого 13,3-дюймового ноутбука, не говоря уже об ультрабуках. Именно поэтому нет смысла переплачивать за 4-ядерный Core i7 в компактном ноуте — они просто не созданы друг для друга. В некоторых 15-дюймовых тонких моделях ситуация обратная, вы даже можете немного разогнать комплектный процессор, но с 13-шками пока приходится мириться с тем, что выше i5 ноутбуки по итогам замеров почти не прыгают.
Наш тестовый ASUS ZenBook 13 UX333FA показал в Cinebench R15 527 баллов, при конвертации видео с кодеком h.264 в бенчмарке x264 HD Benchmrak 4.0 — 28 кадров в секунду, а рендеринг тестового изображения в Blender 2.79 занял чуть больше 16 минут. Всё это хорошие результаты для такой компактной 13-шки, но, как я говорил, i7-8565U работает в полную силу только в 15-дюймовых ноутбуках.
И тут непонятно, кто виноват — Intel или производители ноутбуков? Все, да и я в том числе, привыкли винить последних, что почти никто сейчас не делает адекватную систему охлаждения. С другой стороны, последние процессоры Intel получились очень горячими. Несмотря на заявление 15 Вт тепловыделения, они могут выдавать намного-намного больше «жары» — возьмут от системы охлаждения ровно всё, что она только может дать. А на сегодняшний день процессоры более холодных линеек совсем уж унылые.
Так что имеет то, что имеем. Intel ведь регулярно ругали за скромную «10-процентую» прибавку производительности от одного поколения CPU к другому, вот компания и выдала наконец процессоры, которые чуть не вдвое быстрее прошлых. А системы охлаждения для них не выдала. Вот и приходится либо брать чемоданообразный ноутбук, либо мириться с тем, что самые последние процессоры в тонких ноутбуках не работают на все деньги.
Иные пользователи стараются взять дело в свои руки и заняться тонкой настройкой процессора с помощью специальных и, кстати, бесплатных программ. Можно понизить напряжение на CPU, ограничить TDP и максимальные частоты — это, если верить интернету, делает их более холодными, менее прожорливыми и, на удивление, помогает процессорам дольше поддерживать стабильную частоту. В случае ASUS ZenBook 13 UX333FA мне не удалось добиться сногсшибательной разницы, но при понижении напряжения и ограничении TDP температуры стали ниже, а показатели в бенчмарках — чуть выше. Но не настолько, чтобы было заметно на глаз в реальных приложениях.
Встроенную видеокарту я тестировал не стал, так как она почти не меняется от поколения к поколению, да и поиграть на ней можно лишь в устаревшие игры, либо, с горем пополам, на минимальной детализации во что-то свежее. А вот твердотельный накопитель порадовал. Правда, у нашего экземпляра он был сразу на терабайт, а значит — максимальный не только по ёмкости, но и по производительности. И это был Samsung Pro PM981 — бодрая модель, которую Samsung поставляет производителям. В бенчмарке он показал заявленные производителем скорости линейного чтения и записи, которые у него весьма и весьма неплохи — 3200 и 2400 Мбайт/с соответственно. Что любопытно, таких можно добиться только в конфигурации, в которой идёт терабайтный SSD. В конфигурациях попроще к разъёму M.2 подведено вдвое меньше линий PCI Express 3.0 — две вместо четырёх.
Автономная работа
Несмотря на небольшие размеры, в корпусе ASUS ZenBook 13 UX333FA уместился аккумулятор на 50 Вт*ч. Без максимальной нагрузки этот ноутбук может работать очень долго. Изучать интернет можно приблизительно 8 часов и 24 минуты, а смотреть фильмы в Full HD разрешении — 8 часов и 58 минут. Более сложные задачи сильно сократят время работы по описанным выше причинам — процессоры Intel 8-го поколения умеют выходить далеко за рамки своего типичного энергопотребления, если хорошенько их нагрузить.
Конкуренты
Dell XPS 13 9370
Именно такой же конфигурации ZenBook 13 UX333FA, как была у нас на тесте, я в продаже пока не нашёл, возможно она появится позже. А вот всё то же самое, но с SSD на 512 ГБ и Intel Core i5-8265U обойдётся в среднем в 86 тысяч рублей.
Один из самых известных в категории «тонкая и стильная 13-шка» — Dell XPS 13 — обойдётся в 93 000 рублей. Разница между ним и нашим ASUS символическая: у обоих тонкие рамки дисплея, сам дисплей прекрасный, один и тот же процессор и объём памяти — 8 ГБ — которую у обоих нельзя расширить. Dell XPS 13 чуть тоньше, а UX333FA — меньше в глубину. Они разве что сильно отличаются по разъёмам. Например, в XPS 13 9370 вообще не вставишь привычный USB Type-A, зато у ZenBook 13 UX333FA нет Thunderbolt 3. У Dell XPS 13 меньше SSD, только на 256 ГБ (что за почти сто тысяч — бессовестно), но у обоих ноутбуков его можно заменить на более ёмкий. Наконец, у XPS веб-камера расположена ниже дисплея — и ваш собеседник по видеосвязи будет смотреть на вас с самого неудачного ракурса. Многие ругают за это Dell не первый год, и только в ожидающейся в продаже модели, которую только что показали на CES, инженеры наконец вспомнили про здравый смысл и вернули камеру наверх.
Huawei MateBook X Pro
Другой конкурент стоит еще больше, но очень хорош. Правда, его логичнее было бы сравнивать с ZenBook 13 UX333FN, потому что у MateBook X Pro есть отдельная графика NVIDIA GeForce MX150. В нём настолько хорошая система охлаждения, что MateBook X Pro просто нельзя не посоветовать. Но для меня огромнейшим минусом стало то, что в «Мейтбуке» распаян даже SSD. То есть, если вы купите ноутбук за 100 000 рублей всего с 256 ГБ памяти, так и будете ходить с таким вот обрубком, пока не продадите его. Конечно, если вам только тексты писать, то хватит и 256 ГБ, но тогда можно найти и менее дорогую модель тысяч за 60-70 рублей. Что касается разъёмов, то у MateBook X Pro всё оптимально и сбалансировано — есть и привычный USB Type-A, и Thunderbolt 3, так что и с обратной совместимостью всё в порядке, и задел на будущее есть.
В заключение
В итоге у ASUS получилось хорошее обновление знакомого нам не первый год «Зенбука». Модель не просто получила новый процессор, но и вышла с улучшенным корпусом, при этом стала компактнее. Мне очень нравится внешний вид, тем более, что вернули назад металлическую крышку. Но на всякий случай в комплекте всё равно идёт чехол, и это очень помогает сохранить товарный вид ноутбука. Отлично, что практически нет рамок вокруг дисплея — ни одной из четырёх. При этом веб-камера в удобном месте и не заглядывает вам в ноздри. Да и сам дисплей оставляет только положительные эмоции. Производительность на уровне, но жаль, что 16 ГБ оперативной памяти есть только в модели ZenBook 13 UX333FN с видеокартой. Память, как и почти у всех, распаяна, а вот SSD можно менять на другой с M.2 PCI Express.
У ZenBook 13 UX333FA очень удобная клавиатура, набирать тексты, строчить программный код или какие-нибудь расчёты на ней очень комфортно. Хотя из-за небольшого размера некоторые клавиши находятся в непривычно тесной близости. Приятно, что можно подключить к UX333FA самые разные устройства без переходников. А вот отсутствие Thunderbolt 3 — упущение, ведь у многих конкурентов есть один-два таких порта.
Если вы ищете, куда убежать с все более дорогих и менее качественных MacBook Pro, то это может быть достойный вариант. К сожалению, у ASUS нет отдельных драйверов для ОС семейства Linux, но в той же Linux Mint можно без чрезмерных усилий заставить работать всё как надо.
В целом, для использования в дороге ноутбук подходит идеально — лёгкий, но при этом не создаётся впечатления, будто он сделан из картона. По площади даже меньше, чем лист А4. При этом с мощным процессором и возможностью поставить SSD хоть на терабайт. И, как и любой «Зенбук», он очень красивый.