Таким мы хотели видеть MacBook Air. Быстрый обзор ультрабука ASUS ZenBook 13 UX333FA

Памяти в ASUS ZenBook 13 UX333FA может быть только 8 ГБ. Программистам на таких площадях развернуться будет тяжело, но, например, для обработки фотографий такого потенциала вполне хватает. Жаль, что как во многих других 13-шках ультрабуках, увеличить объём оперативной памяти нельзя. 16 ГБ доступно только среди модификаций другой модели — ZenBook 13 UX333FN с i7-8565U и NVIDIA GeForce MX150 Max-Q, но это будет уже по другой цене. Память в любом случае LPDDR3 2133 МГц — производительная и экономичная, то, что доктор прописал для долгой автономной работы. Накопители — только быстрые SSD ёмкостью 256, 512 и 1024 ГБ. Этот SSD, в отличие от оперативной памяти, как раз-таки можно заменить, благо он не распаян, а стоит в отдельном M.2-слоте.

В нашей конфигурации установлен процессор i7-8565U поколения с 4 ядрами и частотой 1800 МГц. В режиме Turbo Boost частота может подниматься более чем вдвое — до 4600 МГц. Правда, очень ненадолго, потому что тогда он начинает «кушать» очень много батареи и выделять очень много тепла — гораздо больше, чем готова выдержать небольшая система охлаждения даже толстого 13,3-дюймового ноутбука, не говоря уже об ультрабуках. Именно поэтому нет смысла переплачивать за 4-ядерный Core i7 в компактном ноуте — они просто не созданы друг для друга. В некоторых 15-дюймовых тонких моделях ситуация обратная, вы даже можете немного разогнать комплектный процессор, но с 13-шками пока приходится мириться с тем, что выше i5 ноутбуки по итогам замеров почти не прыгают.

Наш тестовый ASUS ZenBook 13 UX333FA показал в Cinebench R15 527 баллов, при конвертации видео с кодеком h.264 в бенчмарке x264 HD Benchmrak 4.0 — 28 кадров в секунду, а рендеринг тестового изображения в Blender 2.79 занял чуть больше 16 минут. Всё это хорошие результаты для такой компактной 13-шки, но, как я говорил, i7-8565U работает в полную силу только в 15-дюймовых ноутбуках.