Бывают подходящие для работы ноутбуки, а этот для неё создан

А маркетинг, как вы знаете, не дремлет. И уже давно так повелось, что любая вещь с шильдиком “устройство бизнес-класса” продаётся лучше, чем эта же вещь без этикетки. Это как с постным маслом “без холестерина” или помидорами “без ГМО”.

Да и по объективным причинам чистокровные ThinkPad любителям ноутбуков, созданных "на серьёзных щах", малополезны — вот эти все отдельные защищённые хранилища для цифровых ключей сети и авторизации, поддержка бешеного количества внешних мониторов, 4G-модемов внутри (тарифы сейчас и без того дорогие, чтобы кормить отдельную сим-карту ещё и в ноутбуке), защита от раскрытия через Кенсингтонский замо́к, док-станция и прочая мандула очень полезны для рабочих пространств, но не важны для работы с текстом, каким-нибудь бухгалтерскими программами и прочей рутиной, которой занимаются большинство покупателей ноутбуков для использования их в качестве домашнего/рабочего устройства.

И вот поэтому появился ThinkBook, в котором нам обещают нестареющий дизайн, более дешёвые, но качественные материалы (алюминий вместо дорогого сплава магния или углеволокна, как у старших моделей) прочность и эргономику старших ThinkPad совместить с дружелюбием к новичкам, как у Yoga, но без всех этих молодёжных, извините, "понтов". Это в теории. А на практике ThinkBook просто стали продолжением линейки недорогих упрощённых ThinkPad E.

Что же мы получили в итоге?

Внешний вид и удобство использования

Начнем с того, что Thinkbook 13S — это ультрабук. Компактный и легкий, его можно кинуть в рюкзак и забыть о том, что ты с собой несешь, вообще-то, почти что полноценный ноут с немалым, по современным мерам, количеством портов и полноразмерным HDMI для внешнего монитора (обычно для этого с собой таскают док-станции, владельцы новых MacBook и каких-нибудь ASUS ZenBook не дадут соврать).