Бывают подходящие для работы ноутбуки, а этот для неё создан
ThinkPad помню, IdeaPad тоже помню. Yoga помню. А это ещё что такое?
Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике, когда ThinkPad’ы выпускались компанией IBM и успешно летали в космос, мало кто мог подумать, что право на производство этой линейки продадут китайцам из Lenovo. Опасений, что тогда ещё неопытный в собственных разработках Китай “вывезет” выпуск новых бизнес-компов на должном уровне, были очень велики. В итоге, как оказалось, Lenovo многое умеют угробить на ровном месте (свою в прошлом успешную линейку смартфонов, а ещё добить и без того умирающую Motorola), но в случае с ноутбуками, что бы ни говорили скептики, престиж мундира сохранили, а ThinkPad по-прежнему котируются как самые подходящие для рабочих условий ноутбуки, помимо Apple MacBook Pro.
А маркетинг, как вы знаете, не дремлет. И уже давно так повелось, что любая вещь с шильдиком “устройство бизнес-класса” продаётся лучше, чем эта же вещь без этикетки. Это как с постным маслом “без холестерина” или помидорами “без ГМО”.
Да и по объективным причинам чистокровные ThinkPad любителям ноутбуков, созданных "на серьёзных щах", малополезны — вот эти все отдельные защищённые хранилища для цифровых ключей сети и авторизации, поддержка бешеного количества внешних мониторов, 4G-модемов внутри (тарифы сейчас и без того дорогие, чтобы кормить отдельную сим-карту ещё и в ноутбуке), защита от раскрытия через Кенсингтонский замо́к, док-станция и прочая мандула очень полезны для рабочих пространств, но не важны для работы с текстом, каким-нибудь бухгалтерскими программами и прочей рутиной, которой занимаются большинство покупателей ноутбуков для использования их в качестве домашнего/рабочего устройства.
И вот поэтому появился ThinkBook, в котором нам обещают нестареющий дизайн, более дешёвые, но качественные материалы (алюминий вместо дорогого сплава магния или углеволокна, как у старших моделей) прочность и эргономику старших ThinkPad совместить с дружелюбием к новичкам, как у Yoga, но без всех этих молодёжных, извините, "понтов". Это в теории. А на практике ThinkBook просто стали продолжением линейки недорогих упрощённых ThinkPad E.
Что же мы получили в итоге?
Внешний вид и удобство использования
Начнем с того, что Thinkbook 13S — это ультрабук. Компактный и легкий, его можно кинуть в рюкзак и забыть о том, что ты с собой несешь, вообще-то, почти что полноценный ноут с немалым, по современным мерам, количеством портов и полноразмерным HDMI для внешнего монитора (обычно для этого с собой таскают док-станции, владельцы новых MacBook и каких-нибудь ASUS ZenBook не дадут соврать).
Хочется шутить о том, что дизайн ThinkBook заключается в том, что у ноутбука нет дизайна — после игровых устройств с разноцветной подсветкой в стиле флага ЛГБТ и откровенно хипстерских Yoga здесь тебя никто не пытается обрадовать или развлечь. И это, блин, прекрасно! Зато дизайн нестареющий, по ноутбуку нельзя определить на вид год его выпуска, да и цену, знаете ли, установить сложно — эталонный алюминиевый ноут среднего класса, каким он должен быть.
Логотипы Lenovo и Thinkbook никуда не делись, при этом они не выглядят навязчиво или слишком ярко. Но вот логотипы Lenovo снаружи и внутри крышки — это уже перебор и "Не забывай свои корни, помни!" из девяностых. Надо бы и меру знать.
Отдельного упоминания заслуживают петли ноутбука, немного выступающие из корпуса. Судя по заявлениям производителя, они выдерживают довольно большую нагрузку, но лично я этого не проверял. Зато проверял, что крышку можно раскрыть на 180 градусов, то есть не будет ситуации, когда хотелось бы раскрыть экран ещё чуть-чуть, а уже нельзя (у Huawei MateBook Pro X и HP EliteBook Folio, например, встречаются такие проблемы).
В отличие от многих современных ноутбуков, у ThinkBook всё хорошо с набором портов — два полноразмерных USB 3.0, Type-C, полноразмерный HDMI 1.4. Примерно такие же порты предлагает, скажем, Xiaomi Mi Notebook Air 13.3". Только у Lenovo этот факт перекрывается некоторым конструктивным идиотизмом из-за того, что зарядный порт у ноутбука фирменный. Есть универсальный Type-C, но заряжать при помощи него нельзя. Либо жадность (с Type-C вы можете купить любое зарядное устройство на Aliexpress от 45 Вт и быть счастливым, а фирменное зарядное Lenovo стоит дороже), либо глупость.
Разъёма для проводного интернета нет, да и чёрт с ним — вот уж это можно подключать и через внешний адаптер, потому что редко пригождается, да и с ним ноутбук был бы толще. Тем более, что встроенная сетевая карта (Intel Wireless AC 9560) свободно гоняет Wi-Fi интернеты на скорости до гигабита, а по факту — до 700 Мбит/с. Этого хватает.
И ещё не хватает кард-ридера, ну хотя бы microSD, а не полноразмерного! Это вроде бы и минус (у близкого по цене и возможностям HP ProBook G6 полноразмерный кард-ридер есть), а вроде и не очень (у Xiaomi Mi NoteBook Air, Huawei MateBook 13 и даже новых макбуков кард-ридера нет, а HP ProBook G6 толще и тяжелее).
Клавиатура и тачпад
К нам на обзор попал ноутбук без русской раскладки, поэтому слепая печать в данном случае — один из самых оптимальных методов тестирования удобства. Я, честно говоря, любитель клавиатуры Apple MacBook Air, но даже после неё у меня не было никаких проблем с набором текста, потому что клавиши расположены в привычных местах (идиотизма с расположением Fn левее, чем Ctrl, как иногда любит делать Lenovo, здесь не наблюдается), а небольшая загвоздка возникла лишь с клавишей Enter, над которой неожиданно оказался левый слеш. В первое время неудобно, но затем к этому привыкаешь и не испытываешь проблем. Почти. Буду честен, палец иногда так и норовит промахнуться и нажать на эту клавишу.
Ход у клавиш, на мой взгляд, оптимальный, ложных нажатий нет, подсветка клавиатуры равномерная и ее вполне хватает в темное время суток. Сканер отпечатков пальцев (для входа в Windows и подтверждения всяких там действий по автозаполнению паролей) быстрый и удобный. Кстати, клавиатура не боится воды и без проблем может выдержать до 60 миллилитров пролитой жидкости.
На то, что это все-таки бизнес-устройство, намекает ряд функциональных клавиш, где кроме привычных кнопок отключения микрофона и камеры, есть еще и специальные клавиши, которые позволяют принять и отклонить звонок в Skype или Microsoft Teams. Для удаленной работы в условиях карантина очень пригождалось!
Что касается тачпада, то я бы хотел видеть панель чуть больше. Если в мобильной индустрии все молятся на Apple и “воруют” даже вырезы над экраном, когда это не особо нужно, то в компьютерной отрасли брать лучшие идеи и наработки купертиновцев, похоже, считается дурным тоном. Другое объяснение маленьким тачпадам, на которых фиг что сделаешь, найти трудно. Так что беспроводные мыши — наше всё. Благо, их здесь есть куда подключать.
Звук
Использовать ноутбук как устройство для воспроизведения музыки через встроенные динамики — занятие немного странное, потому что Bluetooth-колонка средней паршивости всё равно будет звучать лучше. И чтобы хоть как-то дать вам возможность насладиться любимыми треками без дополнительной акустики, в Lenovo прибегли к сотрудничеству с брендом Harman. Очередная маркетинговая уловка? Ну, почти.
По бокам от клавиатуры места маловато, поэтому динамики поют из днища устройства. И ладно, если вы решили поработать за столом. А вот если работаете на диване, то динамики частично будут прижаты к поверхности, и почти весь звук заглушается.
Качество звука нормальное, уровень громкости выше всяких похвал. Однако зачастую не хватает низких частот, от которых я бы не отказался. И это даже не проблема именно этого устройства. Это болезнь всех компактных ноутов, потому что для нормальной акустики неплохо иметь много свободного места в корпусе, а с этим у ультрабуков всегда проблемы — они же обязаны быть компактными.
Экран
Никаких жутких TN-матриц с низким разрешением и инвертированием цветов по всем осям. Хороший IPS-дисплей на матрице Innolux N133HCE-EN2 (такую лепят в часть других 13-дюймовых Lenovo). Глянцевый, но таковы реалии 2020 года.
|Результаты теста дисплея Lenovo Thinkbook 13S
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|280/1,9 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1484:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|95%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,5
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6800К
Размер стандартный на сегодняшний день — 13,3”. Full HD-разрешение, Dolby Vision HDR, максимальные углы обзора, неплохая яркость и нормальные показатели при тестировании. Подсветка матрицы равномерная, но хотелось бы, чтобы эта подсветка была ярче. Хотя бы на 100 кд/м2, чтобы не страдать, если угораздит поработать летом на улице.
Производительность
У Lenovo Thinkbook 13S есть огромное количество модификаций, рассказывать обо всех сразу будет затруднительно. Из-за того, что нам было лень и некогда выпускать этот обзор (вы же любите читать не про ноутбуки, а про мобилочки, вот и все силы уходят на них), в этом обзоре мы крутили ThinkBook с процессором Intel i5-8565U при 8 Гб оперативной памяти и интегрированной графикой UHD Graphics 620.
Четыре ядра, восемь потоков, стереотипнейший процессор среднего класса для ультрабуков. Сейчас в ThinkBook 13S ставят уже Core i5-10210U, в котором изменилось... угадайте насколько много? Правильно — нифига в нём не изменилось, потому что Intel настолько же ленивые, как и мы. Всё те же четыре ядра, 15 Вт, теоретически более высокие 4.2 ГГц максимальной частоты вместо 3.9 ГГц в 8265U, но на практике из-за того, что Lenovo не меняла систему охлаждения ThinkBook 13S, производительность такая же. Если вкратце — для просмотра видео в любом качестве, не очень дотошной обработки фотографий, беготни по сайтам с большим количеством вкладок и офисных программ — хороший вариант. А какие-нибудь игры 2010-2012 гг. пойдут даже на максимальной детализации. Новые — на минимальной, если это что-то соревновательное (World of Tanks или Counter-Strike: Global Offensive), и в режиме паршивой GIF-анимации, если это что-то более графонистое.
Как всё это работает? Работает, честно говоря, странно. Под экстремальной нагрузкой бенчмарками процессор роняет частоту до 1.2-1.4 ГГц ещё до того, как температура успевает дойти до 80 градусов (не говоря уже о критических 90-95). В общем, система (на Windows, а та, что ближе к железу и управляется из UEFI) панически спасает ноутбук от перегрева снижением производительности процентов так на 40. Правда, вы не почувствуете этого нигде, кроме случаев, когда будете конвертировать какой-нибудь 1.5-часовый фильм из одного формата в другой, поэтому не знаю, придираться уж или нет.
Чего-то радикально более крутого за эти же 50-60 тысяч рублей вы не получите. Даже непорочный, да святится имя его, да будет царствие его, Xiaomi Mi Notebook Air 13.3" 2019 оснащён примерно таким же i5-8250U. А с более мощным AMD Ryzen 5 в этом бюджете есть разве что HP Envy 13 x360, но он тоже греется как чёрт, и в итоге работает не быстрее.
Зато круто то, что ThinkBook 13S, в отличие от ноутбуков Xiaomi, Huawei или даже многих ASUS и HP, допускает модернизацию даже оперативной памяти! Это очень круто, потому что условные Core i7 и Ryzen 5 зачастую работают на уровне Core i5 и Ryzen 3 (из-за плохого охлаждения в ноутбуках) и покупать более дорогие версии смысла нет. Но если у многих других производителей эти версии приходится покупать из-за 16 Гбайт оперативной памяти (которая распаяна и в младших версиях 8 Гбайт с вами до гроба), то здесь можно снять крышку, выкинуть слот на 8 Гбайт и поставить на 16. Продаём старую за 2 тысячи рублей, покупаем новую за 4.5 тысяч. Цена апгрейда — две тыщи. Это ли не круто?
Точно так же можно менять SSD (стандартный неплох, но бывает много быстрее) на любую доступную ёмкость для стандарта M.2 2280, PCIe NVMe, и даже Wi-Fi/Bluetooth-модуль (тут, правда, вряд ли будет радикальный прирост в скорости, потому что антенны останутся старыми, а они зафигачены в рамку дисплея и апгрейду не подлежат). Заменить аккумулятор на новый? Тоже без проблем — от трёх тысяч (неоригинал) до 4.5 тысяч рублей на Aliexpress и в России. В этом счастье владения китайским ноутбуком в отличие от тех же MacBook, где во многих случаях при ремонте можно просто пойти в задницу, даже если вы преодолели подлости в виде специальных отвёрток и "мин" в разборке, а Apple не подаст на вас в суд за то, что вы посмели отремонтировать их "интеллектуальную собственность".
С автономностью всё просто: в зависимости от выставленной яркости, можно рассчитывать на 9-10 часов потокового видео от батареи на 45 Втч. Все как и у конкурентов, без каких-то потрясающих показателей. Неизвестно только, насколько быстро начнет деградировать аккумулятор, потому что заряжать вы его будете часто. Не будете же вы выходить из дома с 60 процентами заряда, верно?
Итоги
ThinkBook 13S не назовёшь самым выгодным ноутбуком с нормальным набором разъёмов и возможность апгрейдить оперативную память — есть в таком стиле ASUS VivoBook 15 X512U за 45-50 тысяч. Правда, у него SSD медленнее (хоть и M.2, но SATA) и корпус дешёвый-пластиковый, а яркость дисплея процентов на 20 меньше.
Все остальные конкуренты примерно на таком же уровне, если не хуже (в основном, по возможности апгрейда или удобству корпуса, как угла раскрытия, так и наличию разъёмов). Да, в стресс-тесте процессор снижает частоту, но, по большому счёту, такой идиотизм происходит везде, кроме каких-нибудь крутых Asus ExpertBook B9450FA, Lenovo ThinkPad X1 Carbon и Huawei MateBook X Pro. В ноутбуках дешевле 100 тысяч просто никто не доводит систему охлаждения под требования безостановочной работы десятками минут при полной загрузке ядер (это происходит, повторюсь, крайне редко и только у любителей конвертировать видосы или компилировать Linux Gentoo. Чаще ноутбук быстро выполняет задачу и сразу нормализует температуру после падения нагрузки). Ноуты за 60 тысяч примерно одинаковы по особенностям работы системы охлаждения, увы.
Сюда бы зарядку через Type-C вместо фирменного разъёма, да кард-ридер — был бы шедевр. Но и без этого перед нами один из самых качественных и продуманных ноутбуков для работы, с качественным корпусом, неплохим дисплеем, удобной клавиатурой, кучей разъёмов, удобством модернизации и ремонта, и дешёвыми запчастями. Не для игр, а для того, чтобы работал долго и всегда была возможность подтянуть быстродействие объёмом оперативки. Определённо не шедевр в нынешней кондиции, но достоин покупки как "универсальный солдат" для дома и офиса.
- Качественный алюминиевый корпус
- Хорошая цветопередача экрана
- Много разъёмов
- Просто и недорого заменить SSD, Wi-Fi, аккумулятор и оперативную память (!)
- Нет слота для карт памяти
- Фирменный разъём зарядки вместо универсального Type-C
- Под максимальной нагрузкой не держит заявленную частоту процессора