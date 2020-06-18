ferra.ru

Бывают подходящие для работы ноутбуки, а этот для неё создан

Lenovo Thinkbook 13S
8
/10
Оценка по версии Ferra
Lenovo Thinkbook 13S
Если вы когда-нибудь интересовались тем, что происходит на рынке ноутбуков, то, уверен, хотя бы раз сталкивались с легендарными ThinkPad от Lenovo. Брутальными, неубиваемыми, дорогими нафаршированными нужными только в корпорациях разъёмами. А теперь китайцы создали Thinkbook 13S — для тех, кто не ходит на работе в костюме, но хочет более дешёвый ноутбук в том же духе.

ThinkPad помню, IdeaPad тоже помню. Yoga помню. А это ещё что такое?

Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике, когда ThinkPad’ы выпускались компанией IBM и успешно летали в космос, мало кто мог подумать, что право на производство этой линейки продадут китайцам из Lenovo. Опасений, что тогда ещё неопытный в собственных разработках Китай “вывезет” выпуск новых бизнес-компов на должном уровне, были очень велики. В итоге, как оказалось, Lenovo многое умеют угробить на ровном месте (свою в прошлом успешную линейку смартфонов, а ещё добить и без того умирающую Motorola), но в случае с ноутбуками, что бы ни говорили скептики, престиж мундира сохранили, а ThinkPad по-прежнему котируются как самые подходящие для рабочих условий ноутбуки, помимо Apple MacBook Pro.

ThinkPad'ы на МКС. Тысячи их...

А маркетинг, как вы знаете, не дремлет. И уже давно так повелось, что любая вещь с шильдиком “устройство бизнес-класса” продаётся лучше, чем эта же вещь без этикетки. Это как с постным маслом “без холестерина” или помидорами “без ГМО”.

Да и по объективным причинам чистокровные ThinkPad любителям ноутбуков, созданных "на серьёзных щах", малополезны — вот эти все отдельные защищённые хранилища для цифровых ключей сети и авторизации, поддержка бешеного количества внешних мониторов, 4G-модемов внутри (тарифы сейчас и без того дорогие, чтобы кормить отдельную сим-карту ещё и в ноутбуке), защита от раскрытия через Кенсингтонский замо́к, док-станция и прочая мандула очень полезны для рабочих пространств, но не важны для работы с текстом, каким-нибудь бухгалтерскими программами и прочей рутиной, которой занимаются большинство покупателей ноутбуков для использования их в качестве домашнего/рабочего устройства.

И вот поэтому появился ThinkBook, в котором нам обещают нестареющий дизайн, более дешёвые, но качественные материалы (алюминий вместо дорогого сплава магния или углеволокна, как у старших моделей) прочность и эргономику старших ThinkPad совместить с дружелюбием к новичкам, как у Yoga, но без всех этих молодёжных, извините, "понтов". Это в теории. А на практике ThinkBook просто стали продолжением линейки недорогих упрощённых ThinkPad E.

Что же мы получили в итоге?

Внешний вид и удобство использования

Начнем с того, что Thinkbook 13S — это ультрабук. Компактный и легкий, его можно кинуть в рюкзак и забыть о том, что ты с собой несешь, вообще-то, почти что полноценный ноут с немалым, по современным мерам, количеством портов и полноразмерным HDMI для внешнего монитора (обычно для этого с собой таскают док-станции, владельцы новых MacBook и каких-нибудь ASUS ZenBook не дадут соврать).

Lenovo Thinkbook 13S

Хочется шутить о том, что дизайн ThinkBook заключается в том, что у ноутбука нет дизайна — после игровых устройств с разноцветной подсветкой в стиле флага ЛГБТ и откровенно хипстерских Yoga здесь тебя никто не пытается обрадовать или развлечь. И это, блин, прекрасно! Зато дизайн нестареющий, по ноутбуку нельзя определить на вид год его выпуска, да и цену, знаете ли, установить сложно — эталонный алюминиевый ноут среднего класса, каким он должен быть.

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Больше логотипов богу логотипов!

Логотипы Lenovo и Thinkbook никуда не делись, при этом они не выглядят навязчиво или слишком ярко. Но вот логотипы Lenovo снаружи и внутри крышки — это уже перебор и "Не забывай свои корни, помни!" из девяностых. Надо бы и меру знать.

Lenovo Thinkbook 13S

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Lenovo Thinkbook 13S

Отдельного упоминания заслуживают петли ноутбука, немного выступающие из корпуса. Судя по заявлениям производителя, они выдерживают довольно большую нагрузку, но лично я этого не проверял. Зато проверял, что крышку можно раскрыть на 180 градусов, то есть не будет ситуации, когда хотелось бы раскрыть экран ещё чуть-чуть, а уже нельзя (у Huawei MateBook Pro X и HP EliteBook Folio, например, встречаются такие проблемы).

В отличие от многих современных ноутбуков, у ThinkBook всё хорошо с набором портов — два полноразмерных USB 3.0, Type-C, полноразмерный HDMI 1.4. Примерно такие же порты предлагает, скажем, Xiaomi Mi Notebook Air 13.3". Только у Lenovo этот факт перекрывается некоторым конструктивным идиотизмом из-за того, что зарядный порт у ноутбука фирменный. Есть универсальный Type-C, но заряжать при помощи него нельзя. Либо жадность (с Type-C вы можете купить любое зарядное устройство на Aliexpress от 45 Вт и быть счастливым, а фирменное зарядное Lenovo стоит дороже), либо глупость.

Разъёма для проводного интернета нет, да и чёрт с ним — вот уж это можно подключать и через внешний адаптер, потому что редко пригождается, да и с ним ноутбук был бы толще. Тем более, что встроенная сетевая карта (Intel Wireless AC 9560) свободно гоняет Wi-Fi интернеты на скорости до гигабита, а по факту — до 700 Мбит/с. Этого хватает.

И ещё не хватает кард-ридера, ну хотя бы microSD, а не полноразмерного! Это вроде бы и минус (у близкого по цене и возможностям HP ProBook G6 полноразмерный кард-ридер есть), а вроде и не очень (у Xiaomi Mi NoteBook Air, Huawei MateBook 13 и даже новых макбуков кард-ридера нет, а HP ProBook G6 толще и тяжелее).

Клавиатура и тачпад

К нам на обзор попал ноутбук без русской раскладки, поэтому слепая печать в данном случае — один из самых оптимальных методов тестирования удобства. Я, честно говоря, любитель клавиатуры Apple MacBook Air, но даже после неё у меня не было никаких проблем с набором текста, потому что клавиши расположены в привычных местах (идиотизма с расположением Fn левее, чем Ctrl, как иногда любит делать Lenovo, здесь не наблюдается), а небольшая загвоздка возникла лишь с клавишей Enter, над которой неожиданно оказался левый слеш. В первое время неудобно, но затем к этому привыкаешь и не испытываешь проблем. Почти. Буду честен, палец иногда так и норовит промахнуться и нажать на эту клавишу.

Lenovo Thinkbook 13S

Ход у клавиш, на мой взгляд, оптимальный, ложных нажатий нет, подсветка клавиатуры равномерная и ее вполне хватает в темное время суток. Сканер отпечатков пальцев (для входа в Windows и подтверждения всяких там действий по автозаполнению паролей) быстрый и удобный. Кстати, клавиатура не боится воды и без проблем может выдержать до 60 миллилитров пролитой жидкости.

А еще тут есть быстрый сканер отпечатков пальцев

На то, что это все-таки бизнес-устройство, намекает ряд функциональных клавиш, где кроме привычных кнопок отключения микрофона и камеры, есть еще и специальные клавиши, которые позволяют принять и отклонить звонок в Skype или Microsoft Teams. Для удаленной работы в условиях карантина очень пригождалось!

Что касается тачпада, то я бы хотел видеть панель чуть больше. Если в мобильной индустрии все молятся на Apple и “воруют” даже вырезы над экраном, когда это не особо нужно, то в компьютерной отрасли брать лучшие идеи и наработки купертиновцев, похоже, считается дурным тоном. Другое объяснение маленьким тачпадам, на которых фиг что сделаешь, найти трудно. Так что беспроводные мыши — наше всё. Благо, их здесь есть куда подключать.

Звук

Использовать ноутбук как устройство для воспроизведения музыки через встроенные динамики — занятие немного странное, потому что Bluetooth-колонка средней паршивости всё равно будет звучать лучше. И чтобы хоть как-то дать вам возможность насладиться любимыми треками без дополнительной акустики, в Lenovo прибегли к сотрудничеству с брендом Harman. Очередная маркетинговая уловка? Ну, почти.

Еще один логотип!

По бокам от клавиатуры места маловато, поэтому динамики поют из днища устройства. И ладно, если вы решили поработать за столом. А вот если работаете на диване, то динамики частично будут прижаты к поверхности, и почти весь звук заглушается.

Взгляд снизу

Качество звука нормальное, уровень громкости выше всяких похвал. Однако зачастую не хватает низких частот, от которых я бы не отказался. И это даже не проблема именно этого устройства. Это болезнь всех компактных ноутов, потому что для нормальной акустики неплохо иметь много свободного места в корпусе, а с этим у ультрабуков всегда проблемы — они же обязаны быть компактными.

Экран

Никаких жутких TN-матриц с низким разрешением и инвертированием цветов по всем осям. Хороший IPS-дисплей на матрице Innolux N133HCE-EN2 (такую лепят в часть других 13-дюймовых Lenovo). Глянцевый, но таковы реалии 2020 года.

Иображение выглядит цельным, без излишней зернистости

Результаты теста дисплея Lenovo Thinkbook 13S
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)280/1,9 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1484:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)95%
DeltaE (меньше = лучше)4,5
Гамма (идеальная — 2,2)2,1
Цветовая температура (идеальная = 6500K)6800К

Размер стандартный на сегодняшний день — 13,3”. Full HD-разрешение, Dolby Vision HDR, максимальные углы обзора, неплохая яркость и нормальные показатели при тестировании. Подсветка матрицы равномерная, но хотелось бы, чтобы эта подсветка была ярче. Хотя бы на 100 кд/м2, чтобы не страдать, если угораздит поработать летом на улице.

Производительность

У Lenovo Thinkbook 13S есть огромное количество модификаций, рассказывать обо всех сразу будет затруднительно. Из-за того, что нам было лень и некогда выпускать этот обзор (вы же любите читать не про ноутбуки, а про мобилочки, вот и все силы уходят на них), в этом обзоре мы крутили ThinkBook с процессором Intel i5-8565U при 8 Гб оперативной памяти и интегрированной графикой UHD Graphics 620.

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Результаты тестирования в Cinebench

Четыре ядра, восемь потоков, стереотипнейший процессор среднего класса для ультрабуков. Сейчас в ThinkBook 13S ставят уже Core i5-10210U, в котором изменилось... угадайте насколько много? Правильно — нифига в нём не изменилось, потому что Intel настолько же ленивые, как и мы. Всё те же четыре ядра, 15 Вт, теоретически более высокие 4.2 ГГц максимальной частоты вместо 3.9 ГГц в 8265U, но на практике из-за того, что Lenovo не меняла систему охлаждения ThinkBook 13S, производительность такая же. Если вкратце — для просмотра видео в любом качестве, не очень дотошной обработки фотографий, беготни по сайтам с большим количеством вкладок и офисных программ — хороший вариант. А какие-нибудь игры 2010-2012 гг. пойдут даже на максимальной детализации. Новые — на минимальной, если это что-то соревновательное (World of Tanks или Counter-Strike: Global Offensive), и в режиме паршивой GIF-анимации, если это что-то более графонистое.

Как всё это работает? Работает, честно говоря, странно. Под экстремальной нагрузкой бенчмарками процессор роняет частоту до 1.2-1.4 ГГц ещё до того, как температура успевает дойти до 80 градусов (не говоря уже о критических 90-95). В общем, система (на Windows, а та, что ближе к железу и управляется из UEFI) панически спасает ноутбук от перегрева снижением производительности процентов так на 40. Правда, вы не почувствуете этого нигде, кроме случаев, когда будете конвертировать какой-нибудь 1.5-часовый фильм из одного формата в другой, поэтому не знаю, придираться уж или нет.

Чего-то радикально более крутого за эти же 50-60 тысяч рублей вы не получите. Даже непорочный, да святится имя его, да будет царствие его, Xiaomi Mi Notebook Air 13.3" 2019 оснащён примерно таким же i5-8250U. А с более мощным AMD Ryzen 5 в этом бюджете есть разве что HP Envy 13 x360, но он тоже греется как чёрт, и в итоге работает не быстрее.

Зато круто то, что ThinkBook 13S, в отличие от ноутбуков Xiaomi, Huawei или даже многих ASUS и HP, допускает модернизацию даже оперативной памяти! Это очень круто, потому что условные Core i7 и Ryzen 5 зачастую работают на уровне Core i5 и Ryzen 3 (из-за плохого охлаждения в ноутбуках) и покупать более дорогие версии смысла нет. Но если у многих других производителей эти версии приходится покупать из-за 16 Гбайт оперативной памяти (которая распаяна и в младших версиях 8 Гбайт с вами до гроба), то здесь можно снять крышку, выкинуть слот на 8 Гбайт и поставить на 16. Продаём старую за 2 тысячи рублей, покупаем новую за 4.5 тысяч. Цена апгрейда — две тыщи. Это ли не круто?

Как поменять аккумулятор, оперативную память, SSD и Wi-Fi модуль в Lenovo ThinkBook 13S

Точно так же можно менять SSD (стандартный неплох, но бывает много быстрее) на любую доступную ёмкость для стандарта M.2 2280, PCIe NVMe, и даже Wi-Fi/Bluetooth-модуль (тут, правда, вряд ли будет радикальный прирост в скорости, потому что антенны останутся старыми, а они зафигачены в рамку дисплея и апгрейду не подлежат). Заменить аккумулятор на новый? Тоже без проблем — от трёх тысяч (неоригинал) до 4.5 тысяч рублей на Aliexpress и в России. В этом счастье владения китайским ноутбуком в отличие от тех же MacBook, где во многих случаях при ремонте можно просто пойти в задницу, даже если вы преодолели подлости в виде специальных отвёрток и "мин" в разборке, а Apple не подаст на вас в суд за то, что вы посмели отремонтировать их "интеллектуальную собственность".

Результаты тестирования SSD в CrystalDiskMark

С автономностью всё просто: в зависимости от выставленной яркости, можно рассчитывать на 9-10 часов потокового видео от батареи на 45 Втч. Все как и у конкурентов, без каких-то потрясающих показателей. Неизвестно только, насколько быстро начнет деградировать аккумулятор, потому что заряжать вы его будете часто. Не будете же вы выходить из дома с 60 процентами заряда, верно?

Итоги

ThinkBook 13S не назовёшь самым выгодным ноутбуком с нормальным набором разъёмов и возможность апгрейдить оперативную память — есть в таком стиле ASUS VivoBook 15 X512U за 45-50 тысяч. Правда, у него SSD медленнее (хоть и M.2, но SATA) и корпус дешёвый-пластиковый, а яркость дисплея процентов на 20 меньше.

Lenovo Thinkbook 13S

Все остальные конкуренты примерно на таком же уровне, если не хуже (в основном, по возможности апгрейда или удобству корпуса, как угла раскрытия, так и наличию разъёмов). Да, в стресс-тесте процессор снижает частоту, но, по большому счёту, такой идиотизм происходит везде, кроме каких-нибудь крутых Asus ExpertBook B9450FA, Lenovo ThinkPad X1 Carbon и Huawei MateBook X Pro. В ноутбуках дешевле 100 тысяч просто никто не доводит систему охлаждения под требования безостановочной работы десятками минут при полной загрузке ядер (это происходит, повторюсь, крайне редко и только у любителей конвертировать видосы или компилировать Linux Gentoo. Чаще ноутбук быстро выполняет задачу и сразу нормализует температуру после падения нагрузки). Ноуты за 60 тысяч примерно одинаковы по особенностям работы системы охлаждения, увы.

Сюда бы зарядку через Type-C вместо фирменного разъёма, да кард-ридер — был бы шедевр. Но и без этого перед нами один из самых качественных и продуманных ноутбуков для работы, с качественным корпусом, неплохим дисплеем, удобной клавиатурой, кучей разъёмов, удобством модернизации и ремонта, и дешёвыми запчастями. Не для игр, а для того, чтобы работал долго и всегда была возможность подтянуть быстродействие объёмом оперативки. Определённо не шедевр в нынешней кондиции, но достоин покупки как "универсальный солдат" для дома и офиса.

8
/10
Оценка по версии Ferra
Lenovo Thinkbook 13S
Плюсы
  • Качественный алюминиевый корпус
  • Хорошая цветопередача экрана
  • Много разъёмов
  • Просто и недорого заменить SSD, Wi-Fi, аккумулятор и оперативную память (!)
Минусы
  • Нет слота для карт памяти
  • Фирменный разъём зарядки вместо универсального Type-C
  • Под максимальной нагрузкой не держит заявленную частоту процессора
Останови меня!