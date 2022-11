Поразительно крутой компактный Windows-ноутбук. Если уж покупать что-то вместо MacBook, то его

А если бенчмарки не интересны, могу рассказать про реальный опыт c играми при условии выбора Full HD разрешения. В Forza Horizon 5 и Cyberpunk 2077 можно комфортно поиграть с около минимальными настройками графики. Control идет с хорошим FPS при качестве ближе к среднему. Horizon Zero Dawn на минималках работает терпимо: поиграть можно, но без особого удовольствия. Deathloop и God of War — вообще без шансов, я несколько минут тупо наблюдал слайд-шоу, впрочем, они могли пытаться стартовать с нативным для экрана разрешением.