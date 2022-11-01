Поразительно крутой компактный Windows-ноутбук. Если уж покупать что-то вместо MacBook, то его

Поразительно крутой компактный Windows-ноутбук. Если уж покупать что-то вместо MacBook, то егоHUAWEI MateBook X Pro (2022)
Да-да, можете уже начинать написывать в комментарии, сколько вы пластмассовых тяжёлых ноутов-погремушек сможете купить по цене одного флагманского компактного ноута из металла. И ещё не забудьте написать, что вам и с настольным компьютером хорошо, а ноутбуки — не очень-то и хотелось. А у нас тут пока на обзоре ноутбук для тех, кто хочет самое быстрое «железо» и крутую автономность в лёгком весе (да, как у боксёров). И, пока модели Ryzen 7000 не доползли до продажи, удивляемся, насколько похорошели тонкие лёгкие ультрабуки при Alder Lake.
Лет пять назад наблюдать выходы ноутбуков от смартфонных марок было странно. Мало кто верил, будто выскочки типа Xiaomi, HUAWEI и HONOR вообще будут кому-нибудь нужны, кроме фанатиков этих же марок смартфонов. Ведь у нас есть солидные HP, Dell и Lenovo с богатой историей. Ну и где мы сейчас?
Во-первых, иной раз на Acer смотрят с большим подозрением, чем на китайские ноутбуки. Dell свалил в корпоративный сегмент и в категории «крутое для обычных людей» предложить может разве что XPS 13 Plus. HP c линейкой Envy (в переводе с английского — «зависть») вызывает чёт намного меньше зависти, чем их эффектные модели из прошлого. А в это же время на рынок лезут еще более молодые и наглые марки: realme (и у нас уже есть обзор Realme Book), Infinix (тоже есть обзор Inbook X2) и Tecno (обзоров пока нет, но не исключаем, что будут).
Нет, я согласен, компьютеры «смартфонных» марок — вариант не для всех. Например, у HUAWEI нет (пока?) ассортимента с десятком конфигураций для десятков моделей и где сам черт ногу сломит. Ноутбуки для киберспорта и рабочие станции они тоже не делают. Да и не в каждую корпоративно-тендерную закупку годятся.
Зато это надежный вариант, когда тебе нужно быстро и легко выбрать личный ноутбук на каждый день. Кому-то для работы, некоторым для учебы или для развлечений. И это реально удобно. Марку ты знаешь, возможно даже пользуешься их смартфоном — и от тандема получишь бонусы функциональности. Модельный ряд простой и понятный. Тебе не надо сидеть вникать, что лучше из вот тех двух ноутов, если у них различается вторая буква и шестая цифра в индексе модели.
Хочется флагманский ноутбук? Пожалуйста, HUAWEI MateBook X Pro (2022). Линейке пошел уже пятый год, за это время успели сформироваться фирменные черты типа минималистичного дизайна, необычных расцветок, внимания к весу и габаритам. В то же время отвалились спорные инженерные решения. Эксперименты — это круто, но спасибо, что веб-камеру из клавиши между F6 и F7 вернули на привычное место. Даже не представляю, как бесил на ковидной удаленке этот вечный прицел на второй подбородок во время рабочих созвонов.
Начнем знакомство с MateBook X Pro (2022) со списка технических характеристик. Ну, чтобы сначала у вас появилось общее представление что к чему, и за какие заслуги он считается не только флагманом HUAWEI, но также одним из топовых бизнес-ноутбуков в целом по рынку. А дальше будем разбираться с главным вопросом: как заявленное на бумаге работает в деле.
Технические характеристики
|Конфигурация
|Huawei MateBook X Pro 2022
|Операционная система
|Windows 11 Home
|Экран
|сенсорный глянцевый LTPS, 14.2 дюйма, 3120×2080 пикс (3:2), 90 Гц (TMX1422)
|Процессор
|Соге i7-1260P Alder Lake (4+8 ядер, до 4.7 ГГц, L3-кэш 18 МБ, TPD 25-30 Вт)
|Графика
|интегрированная Iris Xe, 1.4 ГГц
|Оперативная память
|16 (4х4) ГБ LPDDR5-5200 (распаяна)
|Накопитель
|SSD 1 ТБ NVMe PCIe (заменяемый), (Silicon Motion YM00D214)
|Беспроводные подключения
|Wi-Fi 6E (AX211, до 2.4 Гбит/c), Bluetooth 5.2, NFC (Huawei Share)
|Проводная сеть
|нет
|Разъемы
|2хThunderbolt 4/USB 3.2 Gen2 Type-C 2хUSB 3.2 Gen1 Type-C
|Аудио
|6 динамиков, 4 микрофона, мини-джек
|Веб-камера
|720p при 30 FPS с ИК-подсветкой
|Клавиатура
|мембранная, без цифрового блока, с подсветкой
|Тачпад
|120×83 мм, с HUAWEI Free Touch
|Картридер SD/microSD
|нет
|Безопасность
|распознавание лиц, сканер отпечатков
|Аккумулятор
|60 Вт-ч (5195 мАч), (NVT HB5781P1EEW-31)
|Адаптер питания
|с быстрой зарядкой 90 Вт
|Корпус (обычная версия)
|алюминий: космический серый
|Корпус (премиум версия)
|магниевый сплав: белый или чернильно-синий
|Габариты и вес (обычный)
|310 х 221 х 15.5 мм, 1.38 кг
|Габариты и вес (премиум)
|310 х 221 х 15.6 мм, 1.26 кг
|Цена (обычный/премиум)
|124 000 / 138 000 руб
Почему есть более и менее премиум?
Сам по себе MateBook X Pro — это премиальный ноутбук. Но в HUAWEI подумали: «А что если кому-то надо еще более премиальный»? И сделали улучшенную версию с длинным уточнением Micro Velvet Collection Edition. Из очевидных отличий цвета и материал корпуса, из менее понятных — экран. Он в любом случае глянцевый, но в топовой версии есть какой-то хитрый слой для уменьшения бликов. Не могу даже предположить, насколько он эффективный, если поставить рядом две версии MateBook X Pro. Предполагается, что поверить в это нужно из-за сертификата TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 у топовой модели. Но откуда нам знать, что его не заслуживает обычная. Может, ее даже не пытались сертифицировать? Лично я бы так и поступил для обеспечения бонусной привлекательности флагману.
Зато по внешнему виду нет вопросов, ради чего отдавать лишние 14 тысяч рублей. Обычный MateBook X Pro поставляется в традиционном алюминиевом корпусе и поднадоевшем темно-сером цвете, а Micro Velvet Collection Edition — в магниевом сплаве с нарядной белой, либо чернильной-синей краской. Во-первых, получается разница в 120 грамм в пользу топовой версии, потому что магний легче. Во-вторых, производственный процесс подразумевает его полное окрашивание, и для Micro Velvet Collection Edition выбрали необычное покрытие с бархатистой текстурой. В общем-то можно было догадаться из названия, но подтверждение лишним не будет: ноутбук приятный наощупь, ощущается как софт-тач.
Вот так он сконструирован
Два главных плюса магниевого сплава — малый вес и повышенная прочность. Но есть и минусы. Иногда ноутбуки с ним ощущаются слишком легкими, а материал корпуса — слишком тонким, с эффектом барабана при постукивании. Из-за этого возникает легкое чувство дешевизны, хотя на самом-то деле в магний упаковывают только дорогие модели. Инженеры HUAWEI смогли если не полностью убрать, то хотя бы минимизировать проблемные черты материала. MateBook X Pro (2022) ощущается прочным, надежным и хорошо собранным. Неприятных прогибов корпуса нет, оболочка ощущается монолитной.
Благодаря бархатистому покрытию темно-синяя версия получилась не очень маркой. Следы пальцев заметны, но не так сильно, если сравнивать с темным алюминием.Плюс довольно легко стираются. У белой версии вообще нет таких проблем, но предположу, что она может быть в целом более маркой.
Дизайн MateBook X Pro — лаконичный минимализм. Визуально он напоминает модель прошлого года, так что можно сказать про преемственность поколений. Корпус клиновидный, на крышке крупное лого производителя. Внутри полноразмерная клавиатура с перфорацией динамиков по бокам, крупный тачпад, экран с минимальными рамками. С каждой стороны по два разъема для подключения устройств, спереди — выемка для поднятия крышки (да, открывается одной рукой, угол раскрытия 145 градусов) и точки четырех микрофонов. Нижняя часть практически цельная, воздуховоды системы охлаждения находятся по краям и возле шарнира, так что если работать с ноутом на коленях, горячий воздух в ноги практически не дует.
Это что, идеальный дисплей?
Чаще всего в ноутбуках используют три основных типа экранов. В подавляющем большинстве моделей — IPS/LTPS, оптимальный по цене и качеству картинки вариант. В некоторых ASUS стоят OLED матрицы с бесконечным контрастом, но невысокой яркостью, что плохо для работы на солнце, и склонностью жрать батарею при светлой картинке на экране. В паре самых дорогих MacBook Pro — редкий формат miniLED c крайне высокой яркостью до 1000 нит, но там и цена вопроса соответствующая.
Как бы ни хотелось иначе, с текущим уровнем развития технологий и стоимостью производства, IPS или его чуть более дорогая версия LTPS — наиболее подходящий для ноутбука вариант. А будет он классным или нет, зависит от желаний и ловкости производителя.
Примерно так себя ведет антибликовое покрытие, когда экран развернут к окну
HUAWEI говорит, что в MateBook X Pro стоит практически идеальный дисплей: яркость 500 нит, контрастность 1500:1, отклонение цвета Дельта Е < 1, цветовой охват 96% палитры DCI-P3 и поддерживается стандарт HDR Vesa 400. То есть, нам обещают идеальную заводскую настройку. А вот какими получились замеры параметров экрана MateBook X Pro с разными цветовыми профилями, выбранными через фирменную утилиту.
|MateBook X Pro (2022)
|Режим
|Native
|sRGB
|P3
|Яркость
|490 кд/м2
|460 кд/м2
|470 кд/м2
|Контрастность
|1450:1
|1300:1
|1300:1
|Температура (идеал — 6500K)
|6900K
|6500K
|6600K
|Цветовой охват sRGB
|>100%
|100%
|>100%
|Гамма (идеал — 2.2)
|2.1
|2.1
|2.1
|DeltaE (меньше — лучше)
|4.28
|0.81
|3.59
Фактически мы наблюдаем тот редкий случай, когда производитель крайне точен в заявлениях: экран MateBook X Pro действительно близок к идеалу при переключении в режим sRGB и подходит для профессионального использования без дополнительной калибровки. Ну, а для повседневного пользования здорово смотрится режим Native с такими же насыщенными цветами и высокой яркостью как мы привыкли видеть в топовых смартфонах.
Разрешение 3.1К для диагонали 14.2 дюйма очень высокое, хороший запас яркости (вы не представляете, насколько 490 кд/м2, которых даже в IPS-смартфонах достаточно, яркие на 14-дюймовой матрице ноута), неплохая контрастность, правильная температура цвета. Добавьте к этому удобные для работы пропорции 3:2, а также качественное олеофобное покрытие для использования сенсорного слоя — и получается один из лучших экранов среди ноутбуков 2022 года.
Единственное, я не понял, для чего экран сделали сенсорным. В ноутбуках-трансформерах вопросов нет, там это важно и нужно. А вот в классическом форм-факторе? Ощущение, что инженеры в этот момент ставили комплектующие что называется «на все деньги». И сенсорный слой в экран добавили просто чтобы было, а не чтобы было полезно.
Про мощность и быстродействие
Процессоры Соге 12-го поколения с архитектурой Alder Lake дали ноутбукам существенный прирост производительность. Да, не всем, потому что производители все еще могут решать как именно «жарить» процессор в своем продукте и запросто могут зарубить все мощь низким TPD. Но если такие печальные сценарии не брать в расчет, Alder Lake — это очень круто.
И как раз такой процессор стоит в MateBook X Pro (2022) — двеннадцатиядерный Соге i7-1260P. Схема работы у него «смартфонного» или правильнее сказать гибридного формата: теперь часть ядер мощные, часть экономичные. В данном случае 4 относятся к первой категории и разгоняются до 4.7 ГГц, 8 ядер поспокойней, они трудятся во время простоя и нересурсоемких задач. Процессор производительный. Даже более мощный, чем ты ждешь от работы в рамках очень тонкого и легкого ноутбука, где мощный поток воздуха для охлаждения обеспечить проблематично.
Базовый TDP составляет 25 Вт, и это не так уж много с учетом максимальной границы процессора в 64 Вт, однако ее и не достигнуть без мощной системы охлаждения и просторного корпуса. Формат MateBook такое все-таки не предусматривает. Впрочем, кое что в HUAWEI смогли придумать: по сочетанию Fn+P и при условии подключения питания активируется производительный режим с повышением TPD до 30 Вт. Главное — не забывать пользоваться этой возможностью. Если закрыть крышку или отключить зарядку, ноутбук сразу возвращаться в базовый режим.
Троттлинг должен был обозначиться красной линией в нижей части графика. Но у него почему-то не получилось
Что круто, при высокой мощности процессора MateBook X Pro не имеет привычки превращаться в печку. Температура комфортная. Сильный нагрев бывает в области петли, где соединяются половинки корпуса, однако он не запредельный. Желания резко скинуть ноут с коленей — как горячую картошку — не появляется. А еще MateBook достаточно тихий. И даже при продолжительной нагрузке нет падения производительность из-за нагрева. Погоняли стресс-тест в течение 20 минут с полной загрузкой процессора — троттлинг замечен не был.
А если приспичит поиграть?
Раньше в этом классе заикаться про игры было не принято. Ну, ты уж будь добр определиться: тебе тонкий и легкий ноутбук или здоровенный игровой? Традиционный потолок развлечений — старый «Ведьмак 3» в HD разрешении, либо простенькие инди-игры. А вот с MateBook X Pro не все так однозначно. Соге i7 Alder Lake, 16 ГБ оперативки и турбо-режим по сочетанию Fn+P c повышением TPD до 30 Вт дают о себе знать.
А если бенчмарки не интересны, могу рассказать про реальный опыт c играми при условии выбора Full HD разрешения. В Forza Horizon 5 и Cyberpunk 2077 можно комфортно поиграть с около минимальными настройками графики. Control идет с хорошим FPS при качестве ближе к среднему. Horizon Zero Dawn на минималках работает терпимо: поиграть можно, но без особого удовольствия. Deathloop и God of War — вообще без шансов, я несколько минут тупо наблюдал слайд-шоу, впрочем, они могли пытаться стартовать с нативным для экрана разрешением.
Если от топовых проектов последних лет подвинуться в лигу пониже, там ситуация еще оптимистичней. Стратегии Age of Empires IV, Anno 1800 и Frostpunk можно запускать с высокими параметрами графики. League of Legends вообще идет в нативном 3K разрешении на максималках, но все равно вы поставите Full HD, чтобы не терять курсор.
Для игр MateBook X Pro далек даже от самых бюджетных геймерских ноутбуков, но все равно с ним вы получаете гораздо больше возможностей для развлечений, чем было доступно в этом сегменте раньше. Ну о каком Cyberpunk 2077 в Full HD разрешении (пусть и на минималках) можно было говорить в 2021 году при выборе ультратонкого и легкого ноутбука? А теперь смотрите как получается: между рабочими делами худо-бедно можно удовлетворить интерес к игровой индустрии.
Вот вам видос, если хотите увидеть, как будут идти современные игры на ноутбуке с Соге i7-1260P без дискретной графики
Оперативка, накопитель, апгрейд
Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ. Конфигурации поменьше нет, поставить больше нельзя. Она распаяна. Используется очень быстрая память LPDDR5x с частотой 5.2 ГГц.
Отсюда, в общем-то, и берутся приличные показатели в играх. Напомню, графический сопроцессор Iris Xe здесь с повышенной до 1.4 ГГц частотой и использует оперативную память.
Тест скорости SSD накопителя
SSD накопитель формата M.2 для MateBook X Pro (2022) производит YMTC. Он имеет объем 1 ТБ. При желании поменять можно, однако надо ли? Показатели производительности для формата ультрабука неплохие, плюс даже в стресс-тесте он не особо греется, температура болтается около 60 градусов.
Проживет ли без розетки?
Увы, автономностью MateBook X Pro (2022) не впечатляет. Но сказать, что это косяк производителя язык не поворачивается. Все-таки инженерам HUAWEI надо было искать баланс между габаритами и весом, а также прожорливостью Соге i7-1260P и экрана 90 Гц с 3.1К разрешением. К тому же, быстрая зарядка мощностью 90 Вт частично компенсирует склонность ноутбука разряжаться раньше окончания рабочего дня.
При максимальной нагрузке MateBook X Pro держится чуть больше полутора часов. В смешанном режиме — 3/5 (три пятых) рабочего дня. Но это я фанат ставить яркость на максимум. В действительности, если припрет, то 8-часовой день без розетки протянуть можно. Правда, для этого надо следить за лишними фоновыми процессами, да и яркость убрать примерно до середины. Впрочем, лучше так, чем получить задорого еле ворочающийся, но автономный ультрабук.
Разъемы, подключения, прочие мелочи
Что еще нужно знать про MateBook X Pro? В ноутбуке четыре разъема: два Thunderbolt 4/USB 3.2 Gen2 Type-C и еще два USB 3.2 Gen1 Type-C. Если нужно подключить классический USB, в комплекте есть переходник. Для карт памяти, HDMI и прочих дел придется докупить отдельные переходники или универсальный хаб.
Модули беспроводных подключений современные и самые скоростные: Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Кроме того, около тачпада есть метка NFC, она нужна для функции Huawei Share. Польза будет только если собирать устройства в экосистему, то есть пользоваться смартфонами и планшетами бренда. С другими устройствами смысла в ней нет.
Веб-камера с HD разрешением грустная. Впрочем, картинка выглядит на уровне многих других ноутбуков. Почему производители так недолюбливают видеосвязь и отказываются ставить нормальные качественные камеры, можно только гадать. Вероятно, хотят делать крышку минимальной толщины и с тонкой рамкой над экраном. Но с качеством все-таки надо что-то делать тоже.
Динамиков шесть штук. Два низкочастотных направлены вниз, четыре по бокам от клавиатуры вверх. В целом качество отличное, запас громкости большой. Принято считать, что в этом плане лучше всех MacBook, так вот могу сказать, что MateBook X Pro звучит не хуже... ну, как минимум, «прошки» 2019 года.
Блок питания небольшой, в смартфоном стиле. Нет проблем носить с собой, потому что весит мало и места занимает немного. Благодаря мощности 90 Вт первые 50% заряда аккумулятор набирает примерно за 30 минут, на полную зарядку уходит чуть больше полутора часов.
Система распознавания лиц работает хорошо, даже в темноте. Помогает ей в этом инфракрасная подсветка. Сканер отпечатков расположен в кнопке включения, быстрый и точный. Можно подключить предпочтительный вариант биометрии или выбрать оба.
Ну, а клавиатура и трекпад как?
Клавиатура обычная. Как по мне, это хорошо. Не вижу ничего правильного в том, чтобы ставить хитрые вау-клавиатуры. Знаете, это когда тебе надо поработать, а приходится сидеть привыкать. Клавиши крупные, хорошо разнесены, ход 1.5 мм. Нажатие четкое, но не шумное. Есть три сценария подсветки: выключена, включена, включена поярче. Впрочем, между вторым и третьим я особой разницы не вижу. Спроси меня, какая сейчас стоит яркость — да черт его знает.
С тачпадом поинтересней. Он сенсорный. То есть, когда ноутбук выключен, ничего не нажимается. Панель не активна и притворяется частью корпуса. При включении в дело вступает линейный привод, реалистично имитирующий вибрацией клик. Для себя я не вижу принципиальной разницы между подвижной и сенсорной реализацией, но во втором случае появляются бонусы. Например, инженеры HUAWEI придумали делать скриншот, если постучать по тачпад костяшкой пальца. Слайд по верхней границе перематывает видео, по левой меняет яркостью экрана, по правой — громкость. Вроде бы мелочи, но с ними как-то удобней.
Вот какой получился итог
В сухом остатке HUAWEI MateBook X Pro (2022) — это один из лучших сейчас ноутбуков в категории «тонкий-легкий-повседневный». Особенно, если брать старшую модель в легком магниевом корпусе и с улучшенным (надеюсь, ощутимо) антибликом.
Что меня подкупило, так это желание инженеров сделать продукт чем-то большим, нежели просто дорогой и ультрамобильный ноут. В чем это заключается? Как минимум, стоит удобный для работы экран 3:2 с высоченным разрешением и буквально идеальной калибровкой. Творческий работник? Пожалуйста, MateBook X Pro готов и к таким задачам. Тем более их поддерживает довольно мощный для этого формата Соге-i7 12-го поколения и скоростная оперативка. Надо передохнуть? Ну, без излишеств, но поиграть даже можно, что раньше особо не удавалось на ноутбуках без дискретной графики.
В общем, если громоздкие, жаркие и мощные двухкилограммовники с минимальным временем без подзарядки вам не по душе — тогда стоит присмотреться к MateBook X Pro. Вариант для покупки очень хороший.
По сочетанию качества экрана +качеству звука + производительности + материалов корпуса это один из лучших в мире ноутбуков на 2022 г.
- Приятный магниевый корпус софт-тач
- Хорошая производительность
- Один из лучших экранов
- Качественный звук из 6 динамиков
- Функциональный сенсорный тачпад
- Быстрая зарядка
- Переплата за сенсорный экран
- Разъемы только USB-C/Thunderbolt
- Веб-камера с HD-разрешением
- Средняя автономность