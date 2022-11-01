Поразительно крутой компактный Windows-ноутбук. Если уж покупать что-то вместо MacBook, то его

Лет пять назад наблюдать выходы ноутбуков от смартфонных марок было странно. Мало кто верил, будто выскочки типа Xiaomi, HUAWEI и HONOR вообще будут кому-нибудь нужны, кроме фанатиков этих же марок смартфонов. Ведь у нас есть солидные HP, Dell и Lenovo с богатой историей. Ну и где мы сейчас?

Во-первых, иной раз на Acer смотрят с большим подозрением, чем на китайские ноутбуки. Dell свалил в корпоративный сегмент и в категории «крутое для обычных людей» предложить может разве что XPS 13 Plus. HP c линейкой Envy (в переводе с английского — «зависть») вызывает чёт намного меньше зависти, чем их эффектные модели из прошлого. А в это же время на рынок лезут еще более молодые и наглые марки: realme (и у нас уже есть обзор Realme Book), Infinix (тоже есть обзор Inbook X2) и Tecno (обзоров пока нет, но не исключаем, что будут).

Нет, я согласен, компьютеры «смартфонных» марок — вариант не для всех. Например, у HUAWEI нет (пока?) ассортимента с десятком конфигураций для десятков моделей и где сам черт ногу сломит. Ноутбуки для киберспорта и рабочие станции они тоже не делают. Да и не в каждую корпоративно-тендерную закупку годятся.