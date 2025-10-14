HUAWEI MatePad 12 X: прекрасная замена и «читалки», и ноутбука

Также кнопка есть на торце стилуса (где обычно у карандашей ластик) — она уже физическая. По умолчанию эта кнопка настроена на просьбу Алисе (она тут предустановлена) определить что находится на экране (если там, например, фотография — расскажет что это и где такое взять). Но можно и перенастроить кнопку.

Экран

Как правило, матовые экраны в планшетах/смартфонах мне не нравятся. Но видимо это, как говорилось в старой рекламе, потому что я не умею их готовить. Точнее не я, а производители этих матовых экранов, которые идут по самому простому пути и предлагают пользователю просто рыхлую, размытую картинку — зато, мол, без бликов. И это ещё в лучшем случае, а в худшем просто наклеивают матовую плёнку.

Что ж, у экрана Huawei MatePad 12 X бликов нет вообще (даже если светить фонарём прямо на выключенный экран — световое пятно будет сильно размываться), но картинка при этом максимально чёткая, и дело не только в высоком разрешении 2800х1840 пикселей.