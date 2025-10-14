HUAWEI MatePad 12 X: прекрасная замена и «читалки», и ноутбука

HUAWEI MatePad 12 X: прекрасная замена и «читалки», и ноутбукаНу, или аналог iPad Pro по цене в 3 раза ниже, если вам так понятнее
Внешний вид
Интересно, что планшеты HUAWEI MatePad 12 X выпускаются только либо в белом, либо в зелёном («фисташковом») цветах — никаких чёрных и вообще тёмных тонов.
Сам планшет довольно лёгкий (555 г) и тонкий (5,9 мм, не считая выступающего блока камеры).
У гаджета только две кнопки: питание и «качелька» громкости. Сканер отпечатков пальцев отсутствует.
К планшету также производитель предлагает стилус HUAWEI M-Pencil Pro и чехол-клавиатуру, причём если стилус нужно докупать отдельно (хотя первым покупателям его подарят за 1 рубль), то чехол-клавиатура поставляется в комплекте!
И то, и другое крепится к планшету на магнитах и зарядка идёт от самого планшета. При этом у клавиатуры, на самом деле, есть три контакта (ответные контакты — на спинке планшета), а стилус заряжается беспроводной зарядкой.
Также стоит отметить, что магнит для удержания стилуса здесь гораздо сильнее, чем у вышедшего чуть раньше HUAWEI MatePad 11.5 2025, который я тоже недавно обозревал и сетовал там на не очень прочное крепление стилуса. Так вот, у 12 Х 2025 модели с этим гораздо лучше, хотя сам принцип крепления такой же.
Кстати, для стилуса HUAWEI M-Pencil Pro доступно три разных наконечника для создания реалистичных ощущений скольжения по бумаге карандаша, ручки или пера.
В разложенном состоянии чехол-клавиатура предлагает два варианта наклона планшета, точнее два угла. За это отвечают две выемки в клавиатурной части (там тоже магниты).
Клавиатура в целом удобная, разве что ход клавиш уж очень мягкий (зато тихий). Но всё-таки какого-то подобия клацания или ощущения 100% точно прожатой кнопки, как в ноутбуках, тут немного недостаёт.
А вот стилус прекрасен: отслеживается и степень нажатия (свыше 16 000 уровней), и поворот, а вместо кнопки производитель придумал кое-что получше: можно сжимать стилус — и тогда открывается всплывающее меню.
Чем это удобнее кнопки? Конечно, кнопку нажать чуть легче (с точки зрения прилагаемой силы), но кнопка находится где-то в конкретном месте. Стилус с кнопкой нужно подворачивать каким-то определённым образом, да ещё и держать пальцы именно на определённой высоте. А стилус HUAWEI M-Pencil Pro можно держать как вам нравится — и сжатие всё равно будет работать, да ещё и с приятной виброотдачей.
Также кнопка есть на торце стилуса (где обычно у карандашей ластик) — она уже физическая. По умолчанию эта кнопка настроена на просьбу Алисе (она тут предустановлена) определить что находится на экране (если там, например, фотография — расскажет что это и где такое взять). Но можно и перенастроить кнопку.
Экран
Как правило, матовые экраны в планшетах/смартфонах мне не нравятся. Но видимо это, как говорилось в старой рекламе, потому что я не умею их готовить. Точнее не я, а производители этих матовых экранов, которые идут по самому простому пути и предлагают пользователю просто рыхлую, размытую картинку — зато, мол, без бликов. И это ещё в лучшем случае, а в худшем просто наклеивают матовую плёнку.
Что ж, у экрана Huawei MatePad 12 X бликов нет вообще (даже если светить фонарём прямо на выключенный экран — световое пятно будет сильно размываться), но картинка при этом максимально чёткая, и дело не только в высоком разрешении 2800х1840 пикселей.
|Huawei Mate Pad 12X 2025
|Максимальный уровень яркости (макс.авто, макс. ручн./мин.)
|950/584/2,2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1200:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,72
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7000К
Фишка в самом покрытии, которое создано не плёнкой, а специальным нанотравлением, которое создаёт хаотичные (а не регулярные) микронеровности на поверхности экрана. Именно благодаря нерегулярной текстуре матовый экран не приводит к видимой дисперсии отображаемого света (она проявляется в появлении еле заметных красных и синих точек на матовых плёнках, например), а вдобавок скольжение стилуса по экрану больше напоминает скольжение по бумаге, даже шуршание получается очень похожее.
Дополнительно, в настройках можно включить режим электронной книги, в котором снижается насыщенность цветов либо вполовину, либо до 0 (оттенки серого). Так глаза гораздо меньше устают.
В общем, я от экрана HUAWEI MatePad 12 X в восторге — у него есть все преимущества типичного матового экрана (отсутствие бликов), при этом полностью отсутствуют недостатки матовых дисплеев во всех остальных планшетах (дисперсия, низкая яркость).
Функции
Для чего вообще нужен планшет в 2025 году? Как ни странно, это тоже зависит и от самого планшета. Скажем, смотреть фильмы и читать книги — это понятно, но с этим справится и какое-нибудь бюджетное устройство. Но может ли планшет заменить, скажем, ноутбук?
HUAWEI MatePad 12 X — может. Здесь даже производитель предлагает ПК-версию офисного пакета WPS Office, в дополнение к обычной, мобильной. Как видите по скриншоту ниже, инструментарий здесь практически такой же, как в ваших Office на ноутбуках. Но чем-то же ПК-версия должна быть всё равно лучше?
Ну, во-первых, у неё всё же чуть больше функций. А во-вторых, интерфейс другой: проще редактировать несколько документов одновременно. Документы можно переключать либо вкладками, либо вообще отстыковывать их как отдельные окна с типичными для ПК кнопками: минимизировать, свернуть/развернуть, закрыть. Если вы, например, редактируете текстовый документ и хотите вставить туда подготовленную таблицу из аналога Excel — удобнее, когда можно работать с несколькими окнами сразу. В остальном — вполне себе: если не стремиться открывать много окон с документами, а работать в каком-то одном, удобство печати и оформления сравнимое с ноутбуком, а иногда и чуть лучше (дисплей не бликует, с сенсорного экрана вводить часть изменений быстрее и удобнее, чем елозить по тачпаду ноутбука).
Также производитель предустановил GoPaint. Это продвинутое приложение для рисования, поддерживающее стилус HUAWEI M-Pencil Pro (в том числе работает и жест сжатия стилуса — так можно легко открыть меню инструментов). В GoPaint огромное количество (свыше 150) реалистичных кистей, можно работать со слоями, а с последним обновлением добавили возможность создавать анимацию. В том числе можно делать анимацию из прогресса рисования.
Кстати, пользователи GoPaint могут поучаствовать в конкурсе, который стартует 14 октября и продлится до 31 декабря 2025 года. В конкурсе разыграют несколько планшетов MatePad серии Pro со стилусами M-Pencil Pro, смарт-часов и TWS-наушников. Подробнее о конкурсе вы можете прочитать в нашей новости.
Ну и наконец в приложении «Блокнот» можно создавать заметки, содержащие как печатный текст, так и простые рисунки, а кроме того там поддерживается распознавание рукописного текста на русском языке.
Производительность и автономность
Планшет работает на процессоре HiSilicon Kirin T92B с графикой Maleoon 920. Производительность CPU на уровне таких процессоров как MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, а GPU сравнимо с Adreno 810 и Mali-G615 MC2.
Простыми словами: не рекорд среди всех смартфонов и планшетов современности по быстродействию, но выше среднего — быстродействия хватает всегда.
Заряжается планшет от адаптера с мощностью 66 Вт (в комплекте) — зарядка с 0 до 100% занимает всего 85 минут (это и для смартфонов не особо много, а для планшетов с их большими аккумуляторами — вообще отлично). Полного заряда хватит примерно на 12 часов в режиме просмотра контента, в том числе веб-страниц (т.е. при активном взаимодействии пользователя с экраном) или 14 часов в режиме воспроизведения видео из памяти устройства (т.е. когда пользователь просто смотрит и не взаимодействует с экраном).
Камера
Камеры в планшетах всегда уступают камерам сопоставимых по цене смартфонов, и здесь такая же ситуация — камере не хватает динамического диапазона и светосилы, хотя цветопередача по-хуавеевски неплохая. Для съёмки, скажем, документов или образцов для перерисовки её достаточно.
Конкуренты
Экраны с эффектом бумаги сегодня, помимо HUAWEI, выпускают делают только TCL и Apple, при этом 12-дюймовую версию планшета TCL почему-то сняли с производства, а 11-дюймовую мы уже рассматривали в обзоре HUAWEI MatePad 11.5 2025, буквально недавно.
|HUAWEI MatePad 12 X 2025
|iPad Pro 13'' (2024)
|Samsung Galaxy Tab S11
|Операционная система
|HarmonyOS 4.3.0
|iPadOS
|Android 16 + One UI 8
|Экран
|IPS 12", 2800x1840 пикс., 280 ppi, 120 Гц
|OLED 13'', 2752x2064 пикс., 264 ppi, 120 Гц
|AMOLED 11'', 2560x1600 пикс., 274 ppi, 120 Гц
|Процессор
|HiSilicon Kirin T92B
|Apple M4
|Mediatek Dimensity 9400+
|Графика
|Maleoon 920
|Apple GPU
|Immortalis-G925
|Оперативная память
|12 Гбайт
|8/16 Гбайт
|12 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|256/512/1024/2048 Гбайт
|128/256/512 Гбайт
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS
|Wi-Fi 802.11 ac/ax, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS
|Wi-Fi 802.11 ac/6e, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS
|Камеры
|Основная: 12,6 Мп f/1,8, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп f/2,2
|Основная: 12 Мп f/1,8, качество видео: до 2160@60 FPS, фронтальная: 12 Мп f/2,4
|Аккумулятор
|10100 мАч
|10290 мАч
|8400 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|30 Вт
|45 Вт
|Размеры
|270x183x5,9 мм
|281,6х215,5х5,1 мм
|253,8х165,3х5,5 мм
|Масса
|555 г
|579/582 г
|469/471 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|IP68
|Поддержка стилуса
|да
|да
|да (в комплекте)
|Цена
|50 тысяч рублей (базовая версия с клавиатурой) и скидка -5000 рублей в начале продаж
|от 122 тысяч рублей
|от 66 тысяч рублей
|55 тысяч рублей (PaperMatte-версия с клавиатурой)
iPad Pro 13’’ 2024
Стоит отметить, что дисплей с нанотекстурой («бумажный» на ощупь и по ощущениям от работы стилусом), схожий с HUAWEI MatePad 12 X, доступен только на топовых комплектациях iPad Pro 13’’ 2024, с памятью 1 и 2 Тбайт, тогда как версии 256/512 Гбайт имеют более «обычный» глянцевый экран с базовым антибликовым покрытием. Таким образом, если искать среди iPad конкурента именно по качеству экрана — придётся рассмотреть модели от 163 тысяч рублей — т.е. почти в 3 раза дороже, чем планшет от HUAWEI.
Конечно, у iPad Pro будет выше производительность (для всякого там видеомонтажа или аудиодиджеинга, например) и качественнее камера, но доплачивать 100+ тысяч рублей ради этого? И, кстати, клавиатуру к iPad Pro придётся докупать за отдельные деньги, как и софт для рисования, сравнимый с GoPaint.
Samsung Galaxy Tab S11
У Samsung нынче два варианта планшета: либо 11’’ либо уже 14,6’’, так что для нашего сравнения я взял 11’’.
У Samsung Galaxy Tab S11 есть два важных преимущества: у него стилус в комплекте (но клавиатуру надо докупать, т.е. ситуация обратная по отношению к HUAWEI), а также у него корпус с водозащитой по стандарту IP68. Экран здесь — AMOLED, процессор немного быстрее, чем у HUAWEI, камера тоже чуть качественнее — может снимать видео в 4K. Но при этом разряжается Samsung быстрее, а заряжается медленнее, чем MatePad.
Также, хотя у Samsung тоже есть продвинутое приложение для заметок, всё же софт для рисования и офисный пакет придётся
пиратить докупать отдельно.
Итого
HUAWEI MatePad 12 X 2025 — это не только планшет с хорошим «железом», но и с нужным программным обеспечением, доступным пользователям совершенно бесплатно. При прямом сравнении MatePad с конкурентами, гаджет от HUAWEI выигрывает в первую очередь именно по набору и качеству приложений.
К слову, укомплектовать планшет чехлом-клавиатурой — просто отличная идея. Стилус, например, нужен не всем, но я ещё не видел тех, кто использует планшет без чехла (а клавиатура в нём — приятный бонус как минимум, а то и важный рабочий инструмент как максимум). Впрочем, со стилусом в комплекте было бы, конечно, ещё лучше.
Ну и экран — это главная фишка MatePad 12 X 2025. Яркий, чёткий, матовый (без бликов) и с приятным скольжением стилуса по поверхности. В 2025 году если и ставить экран IPS вместо OLED, то только такой.
- Качественный экран без бликов
- Компактный и прочный корпус
- Есть клавиатура и стилус на магнитных креплениях
- Продвинутые ИИ-возможности
- Отличное приложение для рисования
- Офисный пакет с функциональностью ПК-приложений
- Сервисы Google не встроены по умолчанию
- Стилус надо докупать отдельно