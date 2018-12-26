5 лучших ноутбуков 2018 года — на любой кошелёк и вкус

Сегодня найдётся немало людей, которые считают ноутбуки бессмысленной тратой денег, и всё же они — эти переносные компьютеры — не выходят из моды. Потому что с каждым годом они становятся всё удобнее для людей, которым полноценный комп нужен повсюду, а не только за рабочим столом. Пару лет назад ноутбуки получили видеокарты, которые по сей день почти не уступают по производительности аналогам в настольных ПК, а в 2018 году — намного более мощные процессоры, чем раньше. Сейчас даже супертонкие ноутбуки — не просто дорогая безделушка, чтобы выпендриться, а вполне себе серьёзный рабочий инструмент и универсальный развлекательный комплекс. Но за удовольствие приходится платить: цены на те же «макбуки» заметно дорожают от поколения к поколению. Но мы постарались не раздавать награду «лучший» ноутбук только флагманским машинам, ведь одно из немаловажных качеств — соотношение функциональности и цены устройства. Поэтому мы выбрали ноутбуки из самых разных ценовых категорий.

А что-нибудь вообще изменилось за последний год в этой сфере, и почему я должен менять текущий ноутбук на новый? Об этом мы рассказали подробно не так давно в материале «Итоги 2018 года — ноутбуки и планшеты»

Бюджетный ноутбук на все случае жизни — один из немногих с адекватной производительностью по разумной цене