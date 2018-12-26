5 лучших ноутбуков 2018 года — на любой кошелёк и вкус

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Сегодня найдётся немало людей, которые считают ноутбуки бессмысленной тратой денег, и всё же они — эти переносные компьютеры — не выходят из моды. Потому что с каждым годом они становятся всё удобнее для людей, которым полноценный комп нужен повсюду, а не только за рабочим столом. Пару лет назад ноутбуки получили видеокарты, которые по сей день почти не уступают по производительности аналогам в настольных ПК, а в 2018 году — намного более мощные процессоры, чем раньше. Сейчас даже супертонкие ноутбуки — не просто дорогая безделушка, чтобы выпендриться, а вполне себе серьёзный рабочий инструмент и универсальный развлекательный комплекс. Но за удовольствие приходится платить: цены на те же «макбуки» заметно дорожают от поколения к поколению. Но мы постарались не раздавать награду «лучший» ноутбук только флагманским машинам, ведь одно из немаловажных качеств — соотношение функциональности и цены устройства. Поэтому мы выбрали ноутбуки из самых разных ценовых категорий.
А что-нибудь вообще изменилось за последний год в этой сфере, и почему я должен менять текущий ноутбук на новый? Об этом мы рассказали подробно не так давно в материале «Итоги 2018 года — ноутбуки и планшеты»
Бюджетный ноутбук на все случае жизни — один из немногих с адекватной производительностью по разумной цене
Несмотря на то, что со времён Большого Падения Рубля в 2014 году цены на ноутбуки увеличились, по меньшей мере, в 2 раза, даже в Москве большинство купленных ноутбуков по-прежнему стоят 20-30 тысяч рублей. И это больно, потому что хороших ноутбуков по такой цене в природе нет. Ничего из того, что вы купите дешевле 30 000 рублей, не будет быстрым, не будет с хорошим экраном, не будет выносливым.
Можно ругать производителей, продавцов, политиков, вселенскую несправедливость и т.д., но факт останется фактом и его нужно принять — цена на хороший ноутбук, как правило, стартует с 40 тысяч рублей. Но мы нашли отличный вариант, который на данный момент в среднем стоит 37 000 рублей — ноутбук от HP с прекрасно запоминающимся названием — 15-db0375ur. У него 15,6-дюймовый экран, поэтому за ним удобнее работать, чем за походными «тринашками», при этом он весит всего 2 кг, поэтому и возить его с собой не особо обременительно. Обратите внимание, что экран не мутный, как у большинства дешёвых моделей с 1366x768 точками, а полноценный Full HD — 1920х1080 пикселей.
Процессор у HP 15-db0375ur, что также немаловажно, не какой-нибудь грустный двухъядерный Intel Core i3 уровня «лишь бы Word тянул и менее минуты тратил на запуск Google Chrome», а свежий-сочный-мощный AMD Ryzen 5 2500U — тот, которого мы долго ждали, надеясь на освобождение от монополии Intel. Для справки — это уровень Intel Core i5-8250U, то есть круче, чем процессор в том MacBook Air, ради которого ваши знакомые влезли в кредиты.
С таким процессором ноутбук за 37 000 рублей брать уже не страшно. Правда, узким местом всё еще остаётся жёсткий диск. Он хоть и сразу на 1000 ГБ, что хорошо, но всё-таки будет тормозить всю систему. В общем, для того, чтобы полностью раскрыть потенциал ноутбука, желательно сменить HDD на SSD хотя бы ёмкостью 256 ГБ (цена вопроса — 2600-3000 рублей), а освободившийся жёсткий диск использовать как «файлопомойку». И это единственное, что нужно будет доводить до ума, потому что оперативной памяти у HP 15-db0375ur — сразу 8 гигабайт. Прямо как у взрослых серьёзных ноутбуков.
Есть, конечно, и недостатки: не самый быстрый Wi-Fi-модуль, не самый ёмкий аккумулятор — 41 Вт*ч, а также отсутствие предустановленной операционной системы. Правда, последнее для многих только плюс — не нужно доплачивать за Windows 10, которую можно бесплатно влепить с флешки (или установить Linux).
Средний по цене универсальный ноутбук для всего
Если вы хотите что-то более серьёзное, но всё еще не планируете раскошеливаться на Apple MacBook в размере 150 000 рублей, то более чем универсальную модель можно найти даже за 56 000 рублей — Dell G3 15 3579.
Что значит универсальную? Пойдём по порядку. Это снова ноутбук с 15,6-дюймовым экраном, поэтому он годится и для домашнего использования, и для поездок. Видеокарта в нём уже не встроена в процессор, а раздельная и очень быстрая — NVIDIA GeForce GTX 1050 с 4 ГБ видеопамяти. Любые современные игры будут работать достаточно быстро на среднем качестве графики.
Процессор тоже очень бодрый, из последнего поколения, а именно Intel Core i5-8300H. Не шестиядерный, но всё еще очень быстрый — раньше такие ставили в самые дорогие игровые ноутбуки. Правда, для серьёзных задач нужно также много оперативной памяти, а у Dell G3 15 3579 в этой модификации «с собой» только 8 ГБ впритык. Но есть и хорошая новость — их можно расширить вплоть до 32 ГБ, но за свой счёт, естественно.
Ноутбук уже не такой лёгкий — 2,5 килограмма каждый день носить на себе вам будет лень, но время от времени, либо часто, но на общественном/личном транспорте — всё еще без проблем. Зато помимо жёсткого диска на терабайт, как у вышеупомянутой модели, у Dell G3 15 3579 есть и SSD на 128 ГБ. Да, это всё еще немного, только для операционной системы и каких-нибудь первостепенных программ, но даже это сделает вашу жизнь намного приятнее за счёт быстрой загрузки ОС и этих самых программ. Игры, правда, к ним не относятся, так как при их современных размерах — жить им придётся на жёстком диске.
Эта модель, опять-таки, идёт без предустановленной операционной системы (хотя вы можете установить её сами, либо же найти модификацию этого ноутбука, где всё уже сделали за вас). Один из недостатков (который, правда, применим к подавляющему числу ноутбуков) — заметный перегрев, если ноутбук загрузить по полной программе. Поэтому либо смиритесь с тем, что в инженерных расчётах и видеомонтаже процессор работает не "на все деньги", либо меняйте термопасту и ковыряйте напряжение CPU и GPU.
Ультрабук с хорошим запасом мощности и дешевле "макбуков"
Может быть вам не нужна «пятнашка», а нужен компактный ноутбук в стиле MacBook Air (но не сам Air, потому что он стоит много, а по мощности и качеству экрана уже не устраивает)? Чтобы можно было прямо на коленках в проходе быстро обработать фотографии, переписать программный код, допилить чертёж в AutoCAD — всё это в наши дни можно успешно делать даже на ноутбуке с 13,3-дюймовым экраном. Но, конечно, не на каждом. Есть дешёвые и медленные и дорогие и медленные «тринашки», но, слава богу, немало в этой категории и по-настоящему толковых ноутбуков. Например, ASUS ZenBook 13 UX331UN. Что в нём хорошо?
Он стоит на данный момент 74 000 рублей и намного более быстрый, чем новенький MacBook Air. При этом это всё еще компактная машинка — «Зенбук» весит всего 1,1 кг, так что затеряется в вашем рюкзаке — даже не вспомните о нём. Он и не особо толстый — всего 1,4 см. Но из-за этого у него уже не шибко игровая видеокарта. Хотя кое-какой отдельный видеочип всё же есть — NVIDIA GeForce MX150. Чтобы в Доку 2 поиграть хватит. Или в более-менее современные игры, но на минимальной детализации графики.
Зато процессор — процессор загляденье! Не двухъядерный, как это было в ультрабуках еще недавно, а с четырьмя ядрами и скоростью работы, которая еще пару лет назад была у толстых игровых ноутбуков. В общем, не только, чтобы на письма в почте отвечать.
А еще у модификации ASUS ZenBook 13 UX331UN за 74 000 рублей в качестве основного и единственного накопителя — SSD сразу на 500 ГБ. За эти деньги — редкость. Правда, мы не замеряли его по скорости работы, и может оказаться, что это не самый быстрый SSD среди себе подобных на рынке. Но в любом случае любой SSD гораздо быстрее жёстких дисков по быстродействию в реальной жизни, так что разница так или иначе будет заметна. Его, кстати, можно будет заменить на более быстрый или более ёмкий, есть вдруг вам правда не хватит полтерабайта, а вот оперативную память никак расширить нельзя.
Да, вы намертво прикованы к 8 ГБ до самого конца владения этим ультрабуком. И это неплохо, если только вы не собираетесь монтировать на нём видео или запускать виртуальные машины (чем не занимается подавляющее большинство пользователей), но, всё-таки, за уже не копеечную сумму хотелось бы бы иметь 16 ГБ ОЗУ. И да, можно найти ультрабук с 16 ГБ ОЗУ, но это будет заметно дороже. Другими словами, лучше бы в этой модели был отдельный слот для дополнительной планки оперативки... которого нет.
Наконец, я рад, что в этой модификации разрешение экрана 1920х1080 пикселей, а не 4К. На 13,3-дюймовых дисплеях, на мой взгляд (но не на взгляд многих производителей), разница между Full HD и 4K-картинкой не так заметна, как разница между автономностью ноутбуков с такими матрицами.
Чтобы хорошо "шли" все игры
Наконец, наш выбор в категории «хочу играть в игоры на высоких настройках недорого без смс» — Acer Predator Helios 300. Это уже полноправный игровой ноутбук, но за который не нужно отдавать полцарства (большинство игровых моделей в эпоху вялого рубля ещё дороже). Чтобы вы не дай бог не забывали, что этот ноутбук игровой, по старой клоунской традиции производитель раскрасил его в — чёрный цвет с вкраплениями красного тут и там. И обязательно красной подсветкой клавиатуры, куда без этого.
В выбранной нами модификации стоит такой же 4-ядерный процессор последнего поколения, как и в вышеупомянутом Dell G3 15 3579, а конкретно Intel Core i5-8300H. Да, не супер-пупер шестиядерник, но главное другое: во-первых, он прекрасно будет работать в тандеме с имеющейся в этом ноутбуке видеокартой и не станет слабым звеном в играх, во-вторых, я всё-таки старался найти игровую машину стоимостью ниже психологической отметки в 100 000 рублей. О более дорогом ноутбуке мы поговорим ниже.
А сейчас вернёмся к Acer Predator Helios 300, на борту которого можно найти игровую графику NVIDIA GeForce 1060 с 6 ГБ оперативной памяти — любые игры будут "летать" на высоких или максимальных настройках. Оперативной памяти у этого ноутбука — 16 ГБ, и этого предостаточно, но можно добавить еще столько же.
С внутренней памятью всё не так радужно в этой ценовой категории — Acer Predator Helios 300 за 92 000 рублей предлагает всё тот же терабайт на жёстком диске, и бюджетные 128 ГБ на SSD. Жить можно, но для сверхбыстрого запуска игр можно будет потом докупить более ёмкий SSD. Тем более, что SSD в этой модели достаточно легко заменить в сравнении с некоторыми другими моделями Acer, где, чтобы добраться до SSD, нужно перетряхнуть к лешему все потроха несчастного ноутбука.
В общем, для игр на высоких за не заоблачную цену — Acer Predator Helios за 92 000 рублей.
Одинаково крутой в работе и играх ноутбук с тонким корпусом
Теперь поговорим о по-настоящему классной, но всё еще стоящей разумных денег, машине. А именно о тонком, но очень мощном ноутбуке MSI GS73 8RF Stealth. Хорошо, разумные деньги — это, конечно, относительно характеристик и возможностей, а не относительно средних зарплат по стране. Потому что MSI GS73 8RF Stealth в конфигурации, которую я сейчас опишу, стоит аж 180 тысяч рублей.
Много? Бешено много. Но не забывайте, что где-то, пока вы мирно ходите на работу и занимаетесь своими делами, люди в кедах и зауженных брюках покупают «макбуки» с Intel Core i9 за полмиллиона рублей. На этом фоне 180 тысяч за быстрый и тонкий MSI GS73 8RF Stealth уже не кажутся такой большой суммой.
Потому что характеристики оправдывают эту цену. Нужно заметить, что это ноутбук с самым большим экраном среди перечисленных в этой статье. Диагональ дисплея у MSI GS73 8RF Stealth — 17,3 дюйма. Но, так как он весит всего 2,4 кг и по толщине всего 2 см, то его легко можно перепутать и с «пятнашкой». Зато как приятно работать за таким большим экраном ! Тем более, что на такой диагонали его 4К-разрешение уже смотрится гораздо лучше, чем на моделях с 13,3-дюймовыми матрицами.
Но такой экран и разрешение здесь не только для фотографий и фильмов — мощности MSI GS73 8RF Stealth с запасом хватит на куда более тяжёлые задачи. Ведь у него стоит серьёзный шестиядерный процессор Intel Core i7-8750H и сразу 32 ГБ оперативной памяти — с таким набором уже можно с лёгкостью заниматься видеомонтажом где бы вы ни были. Наконец, для игр тут можно найти NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q. Мощности запасом на любые настройки качества при 1920x1080 пискелей, а вот при 3840x2160 нужно будет снижать детализацию до среднего уровня. Да, это не топовая GTX 1080, зато в очень тонком ноутбуке.
Наконец, здесь много постоянной памяти: не только жёсткий диск на терабайт, но и SSD на 512 ГБ — на него хотя бы поместится несколько игр. Вишенкой на торте служит клавиатура с разноцветной настраиваемой подсветкой.