А что, если вместо ноутбука на Windows + планшета на Android взять... планшет на Windows с клавиатурой?

Начиная писать и тестировать, я думал, что это будет буквально отстойный девайс и немного с ухмылкой смотрел на него. Зачем, мол, покупать этот гибрид ужа и ежа за 35 тысяч рублей, когда можно взять планшет с клавиатурой за такие же деньги и бед не знать? Но оказалось, что Ninkear реализация-то вполне нормальная. Конкурентов за те же деньги не то чтобы много, а если и есть, то в любом случае надо идти на какие-то компромиссы.

Автономность нормальная, корпус и клавиатура качественные. Скорость работы — ну, на четвёрку, может с небольшим минусом. Как я говорил, программы долго запускаются, но если уж запустились — работают с нормальной скоростью. А возможность открыть десктопные приложения не в классическом ноуте или персональном компьютере так-то дорогого стоит. Потому что весит планшет 0.95 кг. Это меньше сверхлёгких топовых ноутбуков, кстати.

К сожалению, есть мелочи, которые выглядят ну уж очень «по-китайски». Например, заряжающаяся только от фирменного разъёма клавиатура и отсутствие магнитной зарядки той же клавиатуры на самом корпусе девайса. Запасайтесь вторым зарядным проводом для клавиатуры, на всякий случай! Потом планшет снимут с производства, стандартный провод сломается — и досвидос.

Из минусов только малый запас яркости — её хватает, если вы не находетесь под солнечными лучами, но совсем уж на тоненького.

По большому счёту, такой планшет — это всё ещё игрушка за свои 37 тысяч рублей. Либо для тех, кому нужен именно планшет по работе — бегать к станкам с развёрнутым ноутбуком, как официант с блюдом, довольно глупо, если можешь взять планшет с кабелем, а настройку провести с сенсорного дисплея.

Либо просто под рецепт «Windows в лёгком устройстве, чтобы вдали от дома лениво поковырять Word и Chrome, но в основном смотреть фильмы или запускать ретро-игры». И чтобы это ещё и весило умеренное количество грамм.

Для всего остального есть вполне себе «взрослые» ноутбуки на Ryzen 5 5500 за +5 тысяч рублей. С 14" дисплеем (матовым), неплохими аккумуляторами, NVMe SSD, полноразмерными разъёмами и даже большей игровой производительностью. Но магии «приколись, управляю Windows 11 без физической клавиатуры, с сенсорного экрана!» в них уже не будет.