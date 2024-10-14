А что, если вместо ноутбука на Windows + планшета на Android взять... планшет на Windows с клавиатурой?Изучаем виндовое планшетостроение на примере Ninkear T40
|Ninkear T40
|Дисплей
|14", IPS (R140NW4D R0), 1920x1200, 16:10, 160 ppi, 60 Гц, глянцевый, сенсорный
|Процессор
|Intel N100, 4 ядра, 4 потока, 10 нм, макс. частота 3.4 ГГц
|Встроенная графика
|Intel UHD Graphics 24EUs
|Оперативная память
|16 Гбайт (LPDDR5), 4.8 ГГц, распаяна, одноканальный режим работы
|Накопитель
|SSD, 512 Гбайт, M.2 SATA
|Порты и разъёмы
|2x USB Type-C, 1x Micro HDMI
|Операционная система
|Windows 11 Pro
|Сеть
|Wi-Fi 6 (Intel AX101), Bluetooth 5.2
|Аккумулятор
|встроенный несъёмный, литий-полимерный, 38 Вт*ч, 5000 мАч, в комплекте адаптер питания на 45 Вт
|Габариты
|317х215х10.2 мм
|Масса
|950 г
|Особенности устройства
|Камеры: основная 5 Мп + фронтальная 2 Мп, беспроводная Bluetooth-клавиатура и стилус (без поддержки степени нажатия) в комплекте
|Цена
|от 35 000 рублей
Лет двенадцать назад, когда Windows-планшеты только появились, я наивно представлял, что их можно будет брать с собой в школу, запускать любимые игрушки на задней парте и вообще окончательно забить на учёбу. Но вот школу я уже давно закончил, технологии шагнули вперед, а планшеты на Винде почти полностью вымерли как явление. Microsoft до каждый год пытается делать свою линейку Surface с девайсами по паре сотен рублей за штуку, китайцы вроде Lenovo раз в пару-тройку лет выпускают какой-то там «трансформер», но в остальном — тишина.
По большому счёту, уже на момент выхода Windows 10 планшеты на этой системе начали вымирать. А планшеты, которые обновились с Windows 8/8.1 до 10, стали менее удобны в использовании. Вот вам наша статья 2015 г., если хотите хапнуть ностальгии и ужаснуться, как люди изворачивались в использовании таких устройств.
И да, в китайских флагманских ноутбуках (Huawei и HONOR, например), есть сенсорный дисплей. Но в планшеты эти модели ноутбуков не развернёшь, а сенсорный дисплей там только для того, чтобы с него удалённо управлять Android на смартфоне.
А сегодня у нас на обзоре оказался среднебюджетный планшет Ninkear T40. Давайте таки поглядим-с на то, что в 2024-м году могут предложить нам китайские производители в таком необычном форм-факторе на российских маркетплейсах за 35-40 тысяч рублей. Можно ли вообще этим пользоваться? А если можно, то какие задачи на таком девайсе получится выполнять?
Ninkear, если вы впервые услышали о нём недавно — это дочерний бренд Dere. Компании, известной своими бюджетными Windows-ноутбуками и планшетами. Только Ninkear выпускает старшие по технической части устройства. Это вам не Apple MacBook и не Asus ROG, разумеется, но вот аналоги средних моделей Huawei Matebook, HONOR MagicBook или Asus Vivobook (IPS-версии, а не OLED) или Acer Extensa/Aspire 3 Ninkear выпускает уже сейчас. Модели не без нюансов (надо будет как-нибудь поподробнее о них рассказать), но нормальные по качеству.
А какие-нибудь DEXP, Echips, Lenovo IdeaPad 1, Digma Eve технически даже похуже будут. Потому что сейчас выпустить ноутбук — это не на Луну слетать и доступно не только старым производителям, а и новым. Но ладно, это голословные утверждения пока что. В обзорах ноутбуков подробнее расскажем, в чём сильные и слабые стороны. А пока у нас — вендопланшет.
Издалека и даже вблизи выглядит достойно. Корпус выполнен из приятного серого алюминия, а на задней крышке закреплена подставка для удерживания в вертикальном положении планшето-компа (или как его будет правильнее назвать?) на столе. А вот незаметно убрать её полностью не получится, поскольку на корпусе останутся отверстия для крепежа и со стороны это будет смотреться так себе.
Кстати, в одном из прошлых поколений планшета эта крышка была выполнена на магнитах и занимала практически всю заднюю часть. С моей точки зрения, выглядело это так себе, ну и, скорее всего, по опыту похожих девайсов толком даже не держалось. Стало лучше и надёжнее.
А ещё по центру сзади расположена тыльная камера на 5 мегапикселей. Камера ну... такое себе, как в смартфонах за 5-7 тысяч рублей. Если надеетесь делать хорошие фотки для соцсетей или хотя бы расслок в Ватсаппе, то забудьте. Максимум её возможностей — это ситуативно показать ваше местоположение или сфотографировать документы перед отправкой.
При этом фронтальная 2-мегапиксельная камера уже неплохая, как в ноутбуках за 30-40 тысяч рублей.
На левой грани разместились классические «планшетные» клавиши: качелька регулировки громкости и кнопка разблокировки и включения девайса. Про вентиляцию тут тоже не забыли и впихнули вспомогательные отверстия для воздуха (и динамиков, их тут четыре) на три из четырёх сторон.
Да, планшет охлаждается по-ноутбучному, вентилятором (диаметр 60 мм) и медной тепловой трубкой. С одной стороны, он и шумит под нагрузкой, как ноутбук. С другой — без вентилятора процессор был бы задушен по TDP (и быстродействию) до неприличия, а так — весьма себе хорошие результаты. Но о них поговорим ниже в соответствующем параграфе.
Самая неудачная часть дизайна устройства — точно разъёмы. Почему?
Во-первых, надписи «Type-C Full Function», во-первых, выглядят как маркетинговые мантры про «обожемой, 100x зум ульта-мега-супер-дупер-камера» на смартфонах. А во-вторых... ну да, это даёт нам понять, что порт работает в обе стороны.
На Android-планшетах вы можете только флешку подключить, или клавиатуру. А через этот USB-порт при наличии переходника можно хоть смартфоны перепрошивать, хоть веб-камеры подключать, хоть ещё что угодно делать, что можно делать через USB-порт обычного ноутбука или настольного компа.
Но... какой именно это порт? USB 2.0 или USB 3.1 (который нынче маркетологи называют 3.2 Gen 1)? HDMI поддерживает? А какой версии? А DisplayPort поддерживает? А заряжать устройства может? А каким током? Вот это надо было писать, а не Full Function. И даже на сайте производителя нет никакой ясности о быстродействии USB-разъёмов.
Заранее пардон тем, кто это читает — мы тоже оплошали и не подключили (пока) внешний SSD, чтобы протестировать, какое там быстродействие. Но потом добавим это в статью. И у производителя запросим детали.
И ещё не очень удобно, что порты очень близко расположены друг к другу. Ладно, кабели Type-C узенькие и поместятся, а вот Micro-HDMI штекеры бывают и с толстым пластиковым корпусом. Есть риск, что второй Type-C при подключенном HDMI не влезет.
Во время использования при высокой нагрузке планшет заметно так нагревается до уровня «ого, он тёплый», но руки вы точно не обожжёте и ладони не вспотеют.
Ещё в комплекте идёт достаточно компактный (телефонных размеров) адаптер питания мощностью 45 Вт Type-C разъёмом. Слава богу, Windows-планшеты ушли от убогих зарядок с USB-A или фирменными круглыми разъёмами питания. Несколько кабелей для зарядки стилуса и клавиатуры (но об этом позднее) и... переходник USB Type-C на 3.5 мм аудиоразъём. Мелочь, а приятно! И к этой же мелочи можно отнести защитную плёнку на дисплее, которая наклеена на дисплей из коробки.
Даже китайцы малоизвестных брендов уже научились в качество и нормальную сборку. Материалы корпуса нормальные, ничего не болтается и не «дышит» (видывал я ноутбуки, у которых USB-разъёмы толком не прикручены были), прорезиненный корпус подставки и беспроводной Bluetooth-клавиатуры тоже «как у взрослых», каких-нибудь планшетов Samsung или HONOR. А ту самую «китайскость» выдают уже озвученные мною абстрактные надписи у разъёмов, а ещё материалы коробки и отдельно поставляемый стилус в коробочке с надписью «Stylus Pen», подписанной шрифтом Arial.
Клавиатура и стилус
Уже слишком много было сказано про клавиатуру и стилус в абзацах про внешний вид, поэтому можно не томить вас и сразу перейти к ним.
И здесь не всё так однозначно. Давайте начнём с плюсов:
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Клавиатура очень приятно ощущается в руках. Ход клавиш достаточный, чтобы быстро набирать текст закрытыми глазами. Я ожидал, что она будет сильно хуже и буквально «дубовая», ан нет.
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ОТЛИЧНЫЙ большой тачпад, которым хочется пользоваться и он ни разу не хуже «взрослого» ноутбучного. Я бы даже сказал, что у ноутбуках стоимостью до 40 тысяч рублей тачпады хуже.
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Неплохая автономность у клавиатуры, которая точно может работать без подзаряда дня четыре при умеренном использовании.
Короче, абстрактная клавиатура в вакууме мне понравилась, но теперь давайте перейдём к нюансам, которые становятся заметны во время работы или использования самого Windows-планшета.
Вот пользуетесь вы несколько дней клавиатурой и в какой-то момент вам нужно её подзарядить. Что делать? Может быть её подзаряжать вообще не надо и тут есть магнитный разъём для подзарядки как на Android-планшетах? Или можно вставить всё тот же случайный Type-C провод и решить проблему?
Не-а! Ninkear всё сделали максимально неудобно и вывели на клавиатуре уникальный магнитный разъем, расположенный под правой. Если вы вдруг его потеряете, то я не совсем понимаю как его искать. Или если вы уехали куда-нибудь в отпуск и забыли его дома? Готовьтесь набивать текст через экранную клавиатуру планшета.
Если вы вдруг решили использовать планшет как планшет (внезапно) и хотите развернуть его «наружу» на подставке, то это сделать тоже не получится. Магнитная полоса от клавиатуры плотно фиксируется только за одну грань, одно неловкое движение — и планшет уже повис «на тоненького». В общем, это всё стабильно держится и удобно расположено на ровном столе, но вот в условном самолёте готовьтесь все аксессуары раскладывать на соседнее сиденье.
А ещё в комплекте идёт стилус. Устройство не распознаёт степень нажатия на экран, поэтому его тут можно использовать как игрушку для ребёнка в Paint или каких-то похожих задачах. Заряжается он при помощи USB Type-C кабеля, но вот комплектный провод оснащен вторым разъёмом Type-A, то есть воткнуть кабель в планшет и подзарядить стилус от планшета не получится.
Дисплей
В Ninkear T40 установлен 14-дюймовый (нифига себе, между прочим, для планшета-то!) сенсорный IPS-дисплей разрешением 1920x1200 пикселей. Он поддерживает до десяти касаний одновременно и по качеству довольно неплох. Чёрный не такой черный как на OLED-матрице, но контрастность нормальная, а углы обзора достаточные, чтобы смотреть на него из «рабочего» положения. Плотность пикселей в 160 ppi на бумаге звучит не очень, но в реальности пиксели глаз не мозолят, чёткость в пределах нормы.
Короче, для повседневного чтения новостей, работы в текстовых редакторах или просмотра роликов дисплея хватит с головой.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости
|230 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1350:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|~70%
|DeltaE (меньше = лучше)
|7.4
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7600К
А вот с показателями тестов можно немного позанудствовать. Яркость здесь «так себе» и хватает её только для работы в помещении. В яркую солнечную погоду или у окна поезда в пути — забудьте. Тем более здесь глянцевый экран, который на солнце отражает всё вокруг как зеркало.
Для серьёзной работы в Фотошопе или подготовки цветных снимков или документов в печать Ninkear T40 я посоветовать не могу. Если контрастность с показателем 1300:1 на недорогих IPS-дисплеях встречается довольно часто, то примерно 70% цветового охвата sRGB и большое значение deltaE ставят крест на этом девайсе в роли рабочей лошадки для дизайнеров.
По большому счёту это дисплей бюджетного ноутбука тысяч за 25-30. Только глянцевый. В Android-планшетах даже самсунговский PLS-дисплей (аналог IPS от корейцев) 11" в Galaxy Tab A9+ будет почти вдвое ярче при цене планшета в 24 тысячи рублей.
НО, опять же, если вам нужно сёрфить в интернете или показывать мультики ребёнку — вы точно не будете страдать.
Производительность и автономность
За работу девайса отвечает процессор Intel N100, бюджетный процессор 2023 модельного года года. Не совру, если скажу, что это «наше всё» в бюджетных ноутбуках, мини-ПК и, теперь вот и планшетах.
Идеологически это как бы современный Intel Atom (ну или Celeron, как хотите), но из-за того, что это СВЕРХСОВРЕМЕННЫЙ Atom, по производительности он примерно на уровне AMD Ryzen 3 3300U и близок к Core i3-1005G1/i5-8250U. И быстрее всякого мусора ископаемого из Core i5/i7 7000, 6000 5000 и прочих из твоего ноутбука, дед. При меньшем энергопотреблении и более высокой процессорной (но не графической, правда) производительности.
Графика UHD Graphics (Alder Lake-N), с одной стороны, «кастрирована» Интелом, насколько только можно — и вычислительных блоков здесь мало, и процессор поддерживает только одноканальный режим работы оперативной памяти (а она в интегрированной графике = видеопамять). Поэтому погонять в CS2, современные Far Cry, Ведьмака 3, Rainbow Six Siege, не говоря уже о всяких киберпанках, вы не сможете (игры запустятся, но будет слайдшоу).
По производительности это что-то уровня GeForce GT 630M, Radeon 7670M или десктопной GeForce 8600 GT. Только если на этом старье современные игры вообще не запустить, то встройка в Intel N100 поддерживает DirectX 12,
А вот GTA 5, какая-нибудь Minecraft, Fortnite, Dota 2 и World of Tanks (ой, извините, Мир Танков) играбельны вполне. Только надо будет выкрутить графику на минимум и выставить разрешение 1024x600. Ну и во всякое старьё уровня Far Cry 3, Bioshock Infinite, Assassin's Creed Black Flag, Civilizaton 5, Forza Horizon 2 (лол, при наличии актуальной пятой части, да) поиграть сможете и с более вольготными настройками. Если захотите, конечно.
© Intel N100 в играх GTA 5, CSGO, Forza Horizon 4, Skyrim, DOTA 2, Genshin Impact, Resident Evil 5, Genshin Impact, Sleeping Dogs, GRID Autosport и Minecraft
Зато эта встроенная графика начинена всеми возможными форматами видео в аппаратном ускорении. Её невозможно «нагнуть» никаким видеофайлом в пределах разрешения 4K — всё играет, при этом нагрузка на процессор во время воспроизведения будет около нуля (на то оно и аппаратное ускорение). В этом плане интеловская встроенная графика куда развитее AMDшной, где даже в Ryzen 7 5800H ютьюбовский видеокодек av1 не поддерживался (только vp9, более старый).
Лепить тексты, презентации и шариться в Chrome тоже можно довольно быстро, чего я не ожидал — на настольном компьютере с Core i5-4440 или i5-2600K, ей-богу, Chrome ворочается медленнее.
Но и быстрым этот планшет не назвать — это всего лишь скорость работы дешёвенького ноутбука. Не мусорного и не древнего, а современного, но дешёвенького. Ну или ноутбука на Core i5 образца 2017 г., если у вас такие есть в округе, чтобы оценить.
Хоть тут оперативная память и DDR5, но в одном канале она... равна DDR4 в двухканале. И всё же приложения работают с нормальной скоростью, просто довольно долго запускаются. Первое время вы будете много раз клацать на экран в надежде быстрее открыть приложение, а потом закрывать пять одномоментно появившихся вкладок. Планшетокомп будет казаться медленным и неповоротливым, но... вы к этому привыкаете! Просто примите тот факт, что девайс работает нерасторопно, но чётко и без сбоев.
Если проводить параллели с людьми, то это типичный балканец в режиме полако — он просто лишний раз не торопится делать свою работу. Вызывает ли это отвращение спустя неделю активного использования? Нет. Потому что ничего никогда не зависает и не подёргивается, а просто стабильно работает чуть медленнее, чем на современных ноутбуках с Ryzen 5 или Core i3.
Причём среди всех устройств на Intel N100 этот планшет один из самых быстрых. Не зря в нём прилепили охлаждение вентилятором! Планшет, во-первых, не перегревается никогда и ни при каких условиях. А во-вторых, что даже важнее, работает при 12 Вт TDP в долгосрочной (PL1) нагрузке. Это весьма круто — в планшетах могло быть и
ограничивается системно для красивой картинки с характеристиками на коробке и печальной реальности внутри. В тесте Cinebench R23 установленный здесь Intel N100 набирает практически максимальные показатели для этого чипа — 2600 баллов при лимите в 2900. Это очень хорошо и на уровне качественного мини-ПК. А так-то в планшетах могло быть и 6 Вт, и 7 Вт, и 10 Вт с соответствующей просадкой производительности.
Что касается памяти, то за чтение и хранение файлов отвечает SSD накопитель на 512 Гбайт (М.2 SATA). Высокие скорости здесь никто и не ожидал, поэтому результат в 530 МБ/с на чтение, и около 470 МБ/с на запись пойдёт. Ну, примерно уровня того, что нынче в ноутбуки Digma Pro устанавливают. Или что там ещё бюджетного за 30-40 тысяч аналогичного продают?..
А теперь поговорим об автономности:
Время работы от аккумулятора меня приятно, точнее НЕОЖИДАННО И ПРИЯТНО (всё по канонам!) удивило. Windows-то и на ноутбуках по сей день довольно жрущая система. А тут она ещё и в планшете (куда аккумулятор ёмкостью, как в ноутбук, не засунешь), и на x86-процессоре, а не ARM. А вот поди ж ты...
В планшетостроении таки есть прогресс, поэтому Ninkear T40 способен проработать на почти максимальной яркости (около 210 кд/м2) больше семи часов в режиме «Word, Excel, Chrome, видеосозвоны с использованием камеры». В игрушки получится играть больше трёх часов, правда, вы сами понимаете, что это будут в основном игрушки 10-12-летней давности.
Получается, что вы можете смело взять Ninkear T40 в тот же самолёт с полётом часов в пять и развлекать этим устройством своего ребёнка. Многие ноутбуки разряжаются быстрее, а тут всё это... половинке ноутбука! (ну, потому что клавиатура толщиной с чехол и в ней нет ни процессора, ни подпитывающего Windows аккумулятора).
Конкуренты
У нас сегодня будет немного нестандартное сравнение, поскольку сравнивать примерно одинаковые китайские планшетокомпы на Windows не имеет большого смысла. Поэтому мы найдём классического конкурента, а второй будет похож по форм-фактору, но с Andoroid «под капотом».
Chuwi Hi10 Max
Чуть меньший размер (12 дюймов против 14), дисплей разрешением 2880х1920 (3К, но при этом всё ещё IPS), наличие 3.5 мм разъёма для наушников и USB Type-А разъёма и чуть более качественные камеры (основная на восьмь и фронталка на пять мегапикселей) есть у Chuwi Hi10 Max. В остальном же это примерно такой же планшетокомп на таком же процессоре Intel N100, стилусом и клавиатурой. А вот оперативной памяти тут явно меньше — 12 Гбайт против 16 Гбайт у Ninkear T40.
А теперь следите за руками. Ninkear продаётся в Росссии официально (увидите на Ozon магазин 3C-ноутбук — это официальный магазин дистрибьютора в России), с доставкой до ближайшего пункта выдачи он обойдётся вам в 37 тысяч рублей на сегодняшний момент. Причём клавиатура со стилусом будут сразу идти в комплекте.
Chuwi тоже открыл своё российское подразделение, но ещё и завёз устройства во все крупные сетевые магазины. «Голый» Chuwi Hi10 Max в DNS обойдётся вам в 32 990 рублей, причём сверху надо будет докупить фирменную клавиатуру тысяч за шесть и стилус при необходимости. Совершим простые математические манипуляции и посчитаем, что полный комплект будет стоить примерно тысяч сорок.
НО! Если зайти на официальный сайт бренда, то абсолютно такой же планшет с такими же характеристиками и комплектом поставки вам любезно продадут за... 54 000 рублей! Как говорится, бей клиентов, пытающихс купить напрямую!
HONOR Pad 9
Этим летом мы рассказывали про бюджетный HONOR Pad 9 с клавиатурой и... это вполне себе конкурент. Хотите спросить почему?
Форм-фактор аналогичен Ninkear T40. Планшет с клавиатурой, правда работает он не под управлением Windows 11, а всего лишь обычного Android. Я пытался пользоваться такими планшетами в роли заменителя ноутбуков, но как-то... не особо это удобно, положа руку на сердце. Ощущается оно скорее как большой телефон, а мобильные версии тех же офисных программ всё ещё остаются убогими. Нет типичного проводника и менеджера файлов, поэтому приходится каждый раз долго в них рыться. Но вот брать его для записи лекций вместо тетрадки — это идеальный вариант. Тем более у HONOR стилус НАМНОГО продвинутее: он и рукописный текст распознает, и заметки позволяет делать в удобном приложении с синхронизацией в смартфон.
Цена. Тут всё сложно. Сам планшет без клавиатуры можно найти тысяч за 27-28 рублей. С клавиатурой же он продаётся на десять дороже — примерно 37 000 рублей. Но... в комплекте всё ещё нет стилуса, без которого весь кайф от использования пропадает. Фирменный «карандаш» HONOR CHOICE Pencil стоит аж целых пять тысяч рублей.
По итогу ты покупаешь не самый топовый планшет на Андроиде, ещё пятнадцать тысяч отдаешь сверху за прибамбасы и уже после трат в 52-55 тысяч рублей можешь пользоваться им как ноутбуком. Правда вот тачпад здесь не завезли, поэтому придётся постоянно махать руками на сенсорном дисплее в случае поиска информации в интернете, работе с видео и так далее по списку.
Памяти меньше, но такой планшет и легче. Экран тоже не такой большой (12.1" против 14" у Ninkear), но и без подзарядки он живёт на пару часов дольше. Камера позволяет делать сносные снимки не только документов, но и себя любимого.
Поэтому здесь я даже не могу выбрать что лучше: потратить чуть больше денег, но завязать свои девайсы на экосистеме Android (а то и вообще самого HONOR), либо же пожертвовать «мобильными» фичами и остаться при классическом ноутбуке в формате планшета, да ещё и денег немного сэкономить.
Тут скорее нужно отталкиваться от предназначения. Если вам поработать — берите планшет на Windows. Если сайты читать (а не писать на них) и видео смотреть — хватит и Андроида.
Выводы
Начиная писать и тестировать, я думал, что это будет буквально отстойный девайс и немного с ухмылкой смотрел на него. Зачем, мол, покупать этот гибрид ужа и ежа за 35 тысяч рублей, когда можно взять планшет с клавиатурой за такие же деньги и бед не знать? Но оказалось, что Ninkear реализация-то вполне нормальная. Конкурентов за те же деньги не то чтобы много, а если и есть, то в любом случае надо идти на какие-то компромиссы.
Автономность нормальная, корпус и клавиатура качественные. Скорость работы — ну, на четвёрку, может с небольшим минусом. Как я говорил, программы долго запускаются, но если уж запустились — работают с нормальной скоростью. А возможность открыть десктопные приложения не в классическом ноуте или персональном компьютере так-то дорогого стоит. Потому что весит планшет 0.95 кг. Это меньше сверхлёгких топовых ноутбуков, кстати.
К сожалению, есть мелочи, которые выглядят ну уж очень «по-китайски». Например, заряжающаяся только от фирменного разъёма клавиатура и отсутствие магнитной зарядки той же клавиатуры на самом корпусе девайса. Запасайтесь вторым зарядным проводом для клавиатуры, на всякий случай! Потом планшет снимут с производства, стандартный провод сломается — и досвидос.
Из минусов только малый запас яркости — её хватает, если вы не находетесь под солнечными лучами, но совсем уж на тоненького.
По большому счёту, такой планшет — это всё ещё игрушка за свои 37 тысяч рублей. Либо для тех, кому нужен именно планшет по работе — бегать к станкам с развёрнутым ноутбуком, как официант с блюдом, довольно глупо, если можешь взять планшет с кабелем, а настройку провести с сенсорного дисплея.
Либо просто под рецепт «Windows в лёгком устройстве, чтобы вдали от дома лениво поковырять Word и Chrome, но в основном смотреть фильмы или запускать ретро-игры». И чтобы это ещё и весило умеренное количество грамм.
Для всего остального есть вполне себе «взрослые» ноутбуки на Ryzen 5 5500 за +5 тысяч рублей. С 14" дисплеем (матовым), неплохими аккумуляторами, NVMe SSD, полноразмерными разъёмами и даже большей игровой производительностью. Но магии «приколись, управляю Windows 11 без физической клавиатуры, с сенсорного экрана!» в них уже не будет.
- Хорошая автономность
- Клавиатура и стилус в комплекте (у конкурентов надо докупать всё отдельно и это дороже)
- Всё в порядке с качеством сборки и стабильностью работы
- Процессор работает в полную силу, как на ноутбуках
- Дисплей не особо-то яркий
- Клавиатура и стилус заряжаются отдельно от планшета и подключаются разными проводами
- Шумит тоже как ноутбук