Сравнение ноутбуков HONOR 2025 года: разбираем плюсы и минусы каждой модели

HONOR MagicBook X16 AMD по версии 2025 года — это весьма лёгкий по меркам 16" (1,74 кг) и тонкий (19,9 мм) ноутбук с полноценным, а не урезанным процессором AMD Ryzen 5 6600H с TDP 35–40 Вт. Это не только достойная рабочая машинка, но на нём и поиграть можно (во что-то нетребовательное), т.к. встроенные GPU у AMD всегда получались хорошо. Экран здесь Full HD с частотой обновления 60 Гц, цветопередача среднестатистическая, как и у других ноутбуков по этой цене, а запаса яркости в 300 нит хватит для работы в помещении. Здесь также 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и накопитель со скоростью чтения свыше 6300 Мбайт в секунду, что уже неплохо.

При всех своих достоинствах, HONOR MagicBook X16 AMD стоит не прям бюджетно, но вменяемые 50 тысяч рублей за младшую версию до 60 тысяч за старшую. А на маркетплейсах иногда и за 36 тысяч его можно найти, мониторьте скидки на том же Pepper для этого, например.

Главные особенности

Мощный, полноценный процессор — на это указывает индекс H в названии процессора, приличный по ноутбучным меркам теплопакет (35–40 Вт), ну и цифры в бенчмарках. В некоторых флагманских и дорогущих десктопах ещё 3-5 летней давности процессоры были слабее, чем тут.

Хороший быстрый SSD — если те задачи, для которых вы покупаете ноутбук, требуют шустрый накопитель, то HONOR MagicBook X16 AMD вам хватит с запасом. У прямых конкурентов накопители в 1,5-2 раза медленнее. Впрочем, это актуально для копирования или записи больших файлов, на быстродействие в играх и программах пиковые скорости SSD влияют слабо.

Минусы

Автономность могла бы быть и получше — в специализированных бенчмарках HONOR MagicBook X16 AMD проработал не более 5 часов, это не так уж много по современным меркам (подробнее можете прочитать в обзоре).

Корпус из пластика — это, впрочем, влияет больше на внешний вид. Да, металл выглядит солиднее. Ну, тут придётся решать — вам шашечки или ехать. Если судить по внешней крышке, то там больше само напыление краски отдаёт этакой дешевизной, но у некоторых конкурентов и металл покрашен не лучше, а то и хуже. Вот нижняя часть — там уже очевидный пластик, но… Вы же не собираетесь часто туда заглядывать?

Мало портов — два полноразмерных USB-порта (в 16" бывает и больше), один USB-C используемый также для зарядки, HDMI и выход на наушники. Впрочем, все USB-порты имеют стандарт USB 3.1.

Идеальное соотношение цены и качества (но если всё же деньги не безлимитные) — HONOR MagicBook X16 Plus

Если автономность в HONOR MagicBook X16 AMD вас всё-таки смущает, да и хочется экран чуть получше, чем FHD и 60 Гц (на 16 дюймах разрешение уже имеет значение) — то обратите внимание на HONOR MagicBook X16 Plus. Приставка «Плюс» тут прям намекает, что это тот же X16, но улучшенный. И он, конечно же, чуть дороже: от 70 тысяч за младшую версию. Всё ещё дешевле макбука, впрочем.