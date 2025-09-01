Сравнение ноутбуков HONOR 2025 года: разбираем плюсы и минусы каждой модели

Сравнение ноутбуков HONOR 2025 года: разбираем плюсы и минусы каждой моделиКакой ноутбук подойдёт для работы, игр или учёбы
Прежде, чем перейти к рассказу про конкретные модели, чтобы, как говорится, два раза не вставать, опишу, чем характерны вообще все ноутбуки HONOR, по крайней мере, по версии 2025 года.
Во-первых, это, как правило, одни из самых лёгких моделей в своей категории. Не всегда они же самые тонкие, но лёгкие — это точно, достаточно сравнить с прямыми конкурентами.
Во-вторых, у всех HONOR весьма удобная и надёжная клавиатура. Даже у стартового по цене среди всех моделей HONOR MagicBook X16 AMD, там разве что подсветки нет. Тихий, но чёткий ход клавиш, удобная раскладка – лично я не встречаю никаких проблем и неудобств набирая текст на современных HONOR'ах. Даже на недорогих, с которых я и начну эту подборку.
В-третьих, ноутбуки у HONOR тихие. Ясное дело, что в какой-нибудь ААА-игре, да с включённым RTX на дискретной видеокарте (на HONOR MagicBook Pro 16 Hunter, например), вентиляторы дадут о себе знать — но и тогда не оглушат. А в процессе типичной офисной работы ни один из упомянутых ниже ноутбуков вы, скорее всего, вообще никогда не услышите.
В-четвёртых, HONOR активно продвигает свою экосистему, облегчающую взаимодействие с другими устройствами бренда (смартфоны, планшеты), в которой постоянно появляются новые функции. Например, недавно они наконец исправили проблему с российскими аккаунтами — теперь не придётся выбирать регион Казахстан при регистрации (у Казахстана и России одинаковый телефонный код +7). Теперь такие функции, как MagicRing легко доступны и российским пользователям: все устройства, на которых вы залогинились со своим HONOR ID, объединяются в этакое «кольцо», внутри которого можно свободно передавать файлы, совместимые приложения, транслировать экран смартфона на экран ноутбука и т.п.
Самый доступный, но мощный и большой — HONOR MagicBook X16 AMD
Пару лет назад я и не мог себе представить, что в подборке ноутбуков (любых, отобранных по любому принципу) самой доступной моделью будет что-то с 16-дюймовым экраном. Обычно самыми дешёвыми в модельной линейке производителей ставят пластмассовые ноутбуки с диагональю 15,6’’ — толстые, с автономностью в 2 часа максимум и с процессорами типа Intel Celeron N или Pentium G. Брать их можно было только если вы постоянно переезжаете (причём, кочуя исключительно по бабушкиным однушкам, где комната чуть больше кухни, а кухня размером с современные санузлы), при этом у вас мало денег и нужен ну хоть какой-нибудь переносной компьютер просто чтобы он был.
HONOR MagicBook X16 AMD по версии 2025 года — это весьма лёгкий по меркам 16" (1,74 кг) и тонкий (19,9 мм) ноутбук с полноценным, а не урезанным процессором AMD Ryzen 5 6600H с TDP 35–40 Вт. Это не только достойная рабочая машинка, но на нём и поиграть можно (во что-то нетребовательное), т.к. встроенные GPU у AMD всегда получались хорошо. Экран здесь Full HD с частотой обновления 60 Гц, цветопередача среднестатистическая, как и у других ноутбуков по этой цене, а запаса яркости в 300 нит хватит для работы в помещении. Здесь также 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и накопитель со скоростью чтения свыше 6300 Мбайт в секунду, что уже неплохо.
При всех своих достоинствах, HONOR MagicBook X16 AMD стоит не прям бюджетно, но вменяемые 50 тысяч рублей за младшую версию до 60 тысяч за старшую. А на маркетплейсах иногда и за 36 тысяч его можно найти, мониторьте скидки на том же Pepper для этого, например.
Главные особенности
Мощный, полноценный процессор — на это указывает индекс H в названии процессора, приличный по ноутбучным меркам теплопакет (35–40 Вт), ну и цифры в бенчмарках. В некоторых флагманских и дорогущих десктопах ещё 3-5 летней давности процессоры были слабее, чем тут.
Хороший быстрый SSD — если те задачи, для которых вы покупаете ноутбук, требуют шустрый накопитель, то HONOR MagicBook X16 AMD вам хватит с запасом. У прямых конкурентов накопители в 1,5-2 раза медленнее. Впрочем, это актуально для копирования или записи больших файлов, на быстродействие в играх и программах пиковые скорости SSD влияют слабо.
Минусы
Автономность могла бы быть и получше — в специализированных бенчмарках HONOR MagicBook X16 AMD проработал не более 5 часов, это не так уж много по современным меркам (подробнее можете прочитать в обзоре).
Корпус из пластика — это, впрочем, влияет больше на внешний вид. Да, металл выглядит солиднее. Ну, тут придётся решать — вам шашечки или ехать. Если судить по внешней крышке, то там больше само напыление краски отдаёт этакой дешевизной, но у некоторых конкурентов и металл покрашен не лучше, а то и хуже. Вот нижняя часть — там уже очевидный пластик, но… Вы же не собираетесь часто туда заглядывать?
Мало портов — два полноразмерных USB-порта (в 16" бывает и больше), один USB-C используемый также для зарядки, HDMI и выход на наушники. Впрочем, все USB-порты имеют стандарт USB 3.1.
Идеальное соотношение цены и качества (но если всё же деньги не безлимитные) — HONOR MagicBook X16 Plus
Если автономность в HONOR MagicBook X16 AMD вас всё-таки смущает, да и хочется экран чуть получше, чем FHD и 60 Гц (на 16 дюймах разрешение уже имеет значение) — то обратите внимание на HONOR MagicBook X16 Plus. Приставка «Плюс» тут прям намекает, что это тот же X16, но улучшенный. И он, конечно же, чуть дороже: от 70 тысяч за младшую версию. Всё ещё дешевле макбука, впрочем.
Здесь уже 16-дюймовый экран имеет разрешение 2560x1600 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Также увеличилась и автономность: ноутбук теперь работает аж до 11 часов в тех же тестах, где HONOR MagicBook X16 AMD показывал лишь 5 часов. Ну как вам? Правда ведь можно потерпеть утяжеление на 50 грамм? Тем более, что ноутбук стал чуть тоньше — на два миллиметра.
Наш обзор данного ноутбука — по этой ссылке.
Главные особенности
Очень качественный и яркий экран — серьёзно, кто ещё у нас из производителей ноутбуков так беспокоится, какой экран установить и как его откалибровать? Apple? Все эти Lenovo, Asus, MSI — им экран вообще до лампочки, пока речь не зайдёт хотя бы о шестизначной цене за ноутбук. Да и там больше маркетингового хвастовства, мол, 100500 Гц, 1 мс время отклика (забывая добавить, что при таком отклике нередко просто лютейший гостинг — т.е. остаточное изображение).
У HONOR стоит отличный экран с 100% покрытия цветового диапазона sRGB, с почти идеальной цветопередачей, откалиброванный на заводе под приятную глазу «температуру» белого 6500К.
Минусы
SSD — не подумайте ничего плохого, в HONOR MagicBook X16 Plus стоит весьма шустрый накопитель со скоростью чтения выше 5000 Мбайт/с и примерно такой же скоростью записи. Но в более дешёвом HONOR MagicBook X16 AMD почему-то накопитель почему-то быстрее: скорость чтения там выше 6300 Мбайт/с, а записи — около 5700 Мбайт/с. Конечно на деле разница не такая существенная как «на бумаге», но всё равно не понятна логика, по которой ноутбуки комплектуют накопителями разного уровня производительности. Да-да, мы понимаем, что на безбуферных накопителях важнее другие метрики, но всё же.
Китайский, полуигровой — HONOR MagicBook X16 Plus с Ryzen 7 8745HS
P.S. а ещё существует MagicBook X16 Plus на базе Ryzen 7 8745HS, в китайской версии. Он не дёшев, как правило (60-70 тысяч, с учётом таможенной пошлины), но зато по такой цене вам отгружают 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ на SSD. И это не главное: главное — у него довольно мощная интегрированная графика Radeon 780M, которая приближает его по игровой производительности к младшим игровым ноутбукам.
Главные особенности
Ну, то есть Stalker 2, Wukong и Battlefield 6 не потянет, но в
FIFA EA Sports FC 25 в 1080p сможете поиграть хоть на ультра-настройках, CS2 на средней детализации в 1080p будет работать уверенно при 60-95 кадрах в секунду, даже Cyberpunk 2077 на низких настройках в 1920x1080 будет играбелен. И т.д.
С другой стороны, за 60-70 тысяч рублей можно взять какой-нибудь чистокровный игровой ноутбук с RTX 4060 и играть на более высоком качестве графики. Но это будет САМЫЙ дешёвый игровой ноутбук, то есть с паршивеньким экраном, плохим звуком, толстый, быстро разряжающийся. А у полуигрового X16 Plus на мощной встройке прикол в том, что с виду это обычный тонкий 16" ноут, вообще не выглядящий хоть сколько-нибудь игровым. Да и, опять же, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ на SSD вкупе с крутой автономностью (тут 75 Вт*ч аккумулятор, в основном у других ноутбуков аккумы меньше) кроют почти всё, даже без учёта игровой производительности?
© Неплохо, для не-игрового ноутбука-то?
Минусы
Ну, вам придётся прикреплять переходник с китайской вилки на российскую к заряднику, наносить кириллицу гравировкой (+1500-2000 рублей) на клавиатуру и переустановить китайскую Windows на российскую.
Так что процедура не для всех, но если вы хотите «обмануть систему» и купить универсальный (для игр и работы) долгоиграющий тонкий 16” ноут с хорошей автономностью — вот вам рецепт. Сами решайте, возиться с этим всем, либо переплатить и взять что-то готовое в российских магазинах.
Игровой ноутбук на все деньги — HONOR MagicBook Pro 16 Hunter
В 2025 году в HONOR решили, что линейку игровых ноутбуков они всё-таки будут продолжать, и представили модель с процессором Intel Core Ultra 9 и видеокартой NVIDIA RTX 5060 Laptop. Причём, TDP видеокарты аж до 115 Вт, т.е. это не бравада и не пыль в глаза, а реально весьма мощная и при этом довольно тихая, а главное — очень компактная машина.
До того, как ко мне на тест попала данная модель, моим основным ноутбуком был HONOR MagicBook Pro 16 2024 (DRA-54). Тоже весьма годный и мощный компьютьер, но без дискретной видеокарты. И каково же было моё удивление, когда мне на тест привозят игровой (!) ноутбук от HONOR, в... буквально таком же корпусе! Расположение портов, габариты, почти всё такое же. Разве что, Hunter чуть тяжелее и сосем чуточку толще.
Конечно, я не раз видел ухищрения производителей якобы игровых ноутбуков, куда ставят дискретную видеокарту только чтобы написать об этом крупными буквами на коробке и в рекламных материалах, а на деле душат её производительность устанавливая низкий теплопакет, который просто не даёт видеокарте работать в полную силу. А пользователь потом удивляется, почему у приятеля Васи ноутбук с вроде бы точно такой же видеокартой, а частота кадров в тех же играх при тех же настройках в 1,5 раза выше.
HONOR MagicBook Pro 16 Hunter я проверил в самых современных и навороченных играх (Blackmyth: Wukong, Monster Hunter Wilds, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered), и везде смог добиться плавной картинки на высоких, а то и максимальных настройках. Не без включения DLSS, впрочем (но кто в 2025 году играет без DLSS на разрешении выше Full HD?).
Мой обзор данного ноутбука можете прочитать тут.
Главные особенности
Тишина и компактность — игровой HONOR MagicBook Pro 16 Hunter сделан практически в таком же корпусе, как и HONOR MagicBook Pro 16 со встроенной видеокартой. Он тонкий, относительно лёгкий, и при этом — да-да! — всё ещё тихий. Разумеется, не в играх, но там-то понятно. В остальное время даже при рендеринге видео ноутбук шумит не больше (ну или не сильно больше) чем мой MacBook Pro на процессоре M1 Pro (да, макбуки тоже умеют шуметь).
Топовая производительность — конечно, сама по себе видеокарта RTX 5060 — не вершина гейминга, но процессор Intel Core Ultra 9 285H идеально годится для монтажа видео, например. То есть, да, HONOR MagicBook Pro 16 Hunter — это не ноутбук для каких-то задротов-геймеров или мамкиных киберспортсменов, это многофункциональный рабочий инструмент в том числе.
Минусы
Цена — конечно, лично я всё равно считаю цену HONOR MagicBook Pro 16 Hunter оправданной, учитывая и всё железо, и компактность, и тишину работы. Но человек, которому просто нужна крутая видеокарта в ноутбуке со мной не согласится. Действительно, можно найти ноутбук с видеокартой даже RTX 5070, а иногда и 5070 Ti с ценой сильно меньше 200 тысяч рублей, которые просит HONOR. Но буквально всё: от перегрева процессора до габаритов, качества экрана и шума системы охлаждения там будет хуже, чем у HONOR MagicBook Pro 16 Hunter.
Windows 11 Домашняя — объективности ради хочется всё же немного пожурить производителя. У вас тут крутейший навороченный ноутбук за 200 тысяч рублей, а винду предустановили самую базовую. Видал я дешёвые «печатные машинки» с Windows 11 Pro (например, у Digma или Ninkear), а тут… Жаль. Всё-таки Core Ultra 9 намекает, что такой ноутбук и в офисных задачах будет использоваться, а для подключения к офисным сетям зачастую нужны функции, которые есть в Windows 11 Pro, но нет в Windows 11 Home.
Лучший экран в своей категории — HONOR MagicBook Pro 14
HONOR MagicBook Pro 14 стоит рассмотреть по двум причинам: вам хочется модель компактнее, чем 16-дюймовые «монстры» (хотя, у HONOR они очень даже изящные, но и 14,6-дюймовый HONOR MagicBook Pro 14 тоже соответствует с его массой 1,37 кг и толщиной 16,9 мм), ну или вам просто милее OLED-экран.
Да, страшно представить, сколько стоил бы 16-дюймовый OLED-экран, учитывая, что HONOR MagicBook Pro 14 начинается от 120 тысяч рублей — и это скидка! А так «номинальная» цена данного ноутбука — 150 тысяч рублей.
Главные особенности
OLED-экран — и этим всё сказано. И не стоит переживать за выгорание: во-первых, современные OLED-ы уже не те, что раньше, во-вторых, выгорание тем страшнее, чем дольше экран работает на максимальной яркости (поэтому телефоны у таксистов, которые используются в качестве навигатора, выгорают быстрее всего — особенно если погода на улице ясная), в-третьих, ноутбук это даже не монитор. Закрыть его — дело двух секунд, да и режимы энергосбережения затеняют экран в случае неактивности.
Полноценный компьютер в компактном корпусе — 14,6-дюймовые MagicBook Pro строятся на процессорах Intel Core Ultra 5 225H и Intel Core Ultra 9 285H,т.е., как и самый навороченный HONOR MagicBook Pro 16 Hunter. Конечно, дискретной видеокарты здесь уже нет — чтобы сохранить тишину работы.
Если вам нужен самый тонкий и лёгкий ноутбук — HONOR MagicBook Art 14
К сожалению, в 2025 году модель HONOR MagicBook Art 14 не получила обновления, но и вариант от 2024 года всё ещё остаётся актуальным. При массе 1 кг и толщине 1,3 см этот 14,6-дюймовый ноутбук буквально тоньше и легче всех прямых конкурентов. Причём, ещё тоньше сделать его нельзя, ну либо придётся отказываться от HDMI-разъёма (а мне лично нравится, когда этот разъём всё-таки есть).
При этом, здесь тоже OLED-экран, как и у HONOR MagicBook Pro 14, и достойные процессоры — Core 5 Ultra 125H и Core 7 Ultra 155H.
Спрашиваете, откуда такое название — Art? Лично мне кажется, что это слово просто похоже на Air. Ну да, как MacBook Air, вот только нынешние MBA хоть и тоньше, но тяжелее аж в полтора раза (15-дюймовые, а 13,6-дюймовые - в 1,24 раза), и это при более слабой батарейке и всего лишь IPS-экране.