Что умеет новая умная колонка Яндекс Станция 3, кроме музыки и ответов Алисы

Честно скажу, по качеству звука меня колонки от Яндекса обычно устраивают, как говорится, более чем полностью. Ну а учитывая запас мощности, тут и с громкостью всё в порядке — колонка способна озвучить шумную вечеринку в большой комнате.

Звук здесь хороший, глубокий, все частоты рабочего диапазона прослушиваются, так что музыка звучит достойно вне зависимости от жанра. Плюс, здесь интеллекутальная система подстройки звучания, которую производитель назвал Room Correction 2.0, но нам это мало о чём говорит, разве что у Станции 2 была первая версия этой системы.

Конкуренты

Вот вы, возможно, читаете эту статью, и думаете: «Яндекс, яндекс… Это что, рекламная статья?». Что ж, хотите верьте, хотите — нет, но в этой статье нет ни строчки рекламы.

Просто каждая умная колонка привязана к своей экосистеме умного дома и? так уж сложилось исторически, что у меня умный дом именно от Яндекса, и поэтому я автор тестов умных колонок с Алисой. А знаете почему так сложилось?

Когда-то у меня было две умных колонки: Яндекс Станция Мини и VK Капсула Мини. Обе подарили разные люди и я думал, какую себе оставить. Вообще, поначалу я склонялся к VK Капсуле — у неё были часы, а у Станции Мини первого поколения — не было. Но у колонок от VK умного ассистента зовут «Маруся», и ровно так же звали и мою кошку. И когда я просил ассистента что-то сделать — кошка тоже реагировала и её потом для успокоения приходилось как минимум чесать за ушком, а то и кормить (кошку, не колонку). И поскольку функцию переименования ассистента VK я так и не нашёл, пришлось оставить себе Алису и строить «умный дом» в экосистеме Яндекса.

К слову, колонки от Яндекса можно настроить так, чтобы вместо имени «Алиса» они откликались на «Яндекс».

Но давайте посмотрим всё же, а что предлагают конкуренты. Однако помните, что я сказал выше: умная колонка и экосистема умного дома должны совпадать.