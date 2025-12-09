Что умеет новая умная колонка Яндекс Станция 3, кроме музыки и ответов Алисы

Что умеет новая умная колонка Яндекс Станция 3, кроме музыки и ответов АлисыНапример, которая слушает шёпот и умеет управлять всей квартирой
Внешний вид
Яндекс Станция 3 — умная аудио-колонка с довольно приличными габаритами: высота 20,1 см, а ширина и глубина — 13,2 см. Масса — аж 1,76 кг, что в два раза больше, чем у компактной Яндекс Станции Миди и на 260 г больше, чем у Яндекс Станции 2.
Внешне Станция 3, как мне кажется, гораздо интереснее предшественницы. Станция 2 выглядела так, будто её сверху перерубили катаной.
При этом у Станции 3 уже появился дисплей с часами. Лично я вообще уже не воспринимаю умные колонки без часов.
Во-первых, такие часы очень удобны. Яркость дисплея автоматически подстраивается под внешнее освещение, поэтому время прекрасно видно и днём, и в темноте, при этом ночью оно не слепит и не мешает спать. Я пробовал как-то найти просто в магазине электронные часы на полку, чтобы время ночью смотреть, и замучался искать такие, чтобы светили не сильно.
Во-вторых, чем-то же надо занять это огромный корпус? Тем более дисплей отображает не только часы, но и, скажем, погоду, если вы спросите у Алисы прогноз. Причём на Яндекс Станции 3 сделали прям красивые анимации, после отображения температуры показывается иконка, символизирующая обстановку на улице (облако, солнце и т.п.). Дисплей содержит 252 сегмента (что-то вроде пикселей).
Также есть анимации при воспроизведении музыки и в различных других ситуациях.
Ну и главное изменение в Станции 3 — подсветка. Она теперь на верхнем «срезе», как была у Станции 2, она по периметру верхней грани, а также, что гораздо важнее, — сзади, столбиком.
«В чём же смысл» — спросите вы? О! Это потрясающая штука, я просто влюбился. Называется «эмбиент-подсветка»: она светит не вам в глаза, а на стену позади, чем создаёт именно то самое мягкое и не напрягающее освещение. Во всяком случае, если стены светлые — я тестировал Станцию 3 в спальне, где у меня бело-кремовые (или как там этот цвет называется?) обои.
В итоге Яндекс Станция 3 на время тестирования заменила мне ночник. Я просто говорю «Алиса, включи подсветку «Cвеча» — и колонка создаёт такой приятно оранжевый плавно колеблющийся свет, идеально для подготовки ко сну.
Также доступны и другие оттенки: романтический розово-фиолетовый, или хоть все цвета радуги. Поддерживается 16 млн цветов.
Управлять Станцией 3 можно не только голосом, но и с помощью сенсорных зон. Видите это углубление по кругу? Знаете, зачем оно? Подсказка: вспомните iPod.
Если водить пальцем по этой канавке, то будет меняться громкость. Крутим против часовой стрелки — уменьшается громкость, по часовой — увеличивается.
Если нажать на центральную зону с логотипом «Алисы», то начнёт играть случайная музыка (ну не прям случайная, а из ваших предпочтений). А чуть выше находится рифлёная чёрточка — если нажать её, включится подсветка. Ну а если вы хотите, чтобы колонка перестала вас постоянно слушать, то можно выключить микрофон кнопкой сзади, сверху.
Функции
Если вы уже знакомы с умными колонками, можете пропустить данный параграф. В целом, не считая подсветки, Яндекс Станция 3 — это типичная умная колонка, которая требует подключения к интернету по Wi-Fi (реализована поддержка 802.11 a/b/g/n/ac) и позволяет общаться с ней обычными человеческими командами, для чего колонка постоянно слушает всё вокруг себя с помощью шести микрофонов.
Можно сказать (или даже прошептать) «Алиса, какая сейчас погода?» или «Алиса, сколько ехать до Твери?» — и колонка ответит. Причём на шёпот ответит шёпотом. Можно попросить рассказать анекдот или сказку детям, узнать какие-то новости и даже что-то обсудить — ИИ-ассистенты постоянно совершенствуются, поэтому даже старые умные колонки сегодня умеют плюс-минус то, что умеет «Алиса» в целом (это умный ассистент от Яндекс, который так-то можно полноценно использовать и с вашего телефона).
Дополнительно колонка позволяет подключать источник звука по Bluetooth 5.0. Так что её можно использовать и как домашнюю аудиосистему. Разве что аккумулятора в ней нет, работает колонка только от розетки (если вам всё же нужна умная колонка с аккумулятором — можете посмотреть мои обзоры Яндекс Станции Стрит или Яндекс Станции Мини 3 Про).
Ну и, наконец, колонка может управлять умным домом. Разумеется, раз колонка от Яндекса, то и умный дом должен быть от Яндекса (ну либо от поддерживаемых Яндексом устройств партнёров). Устройства умного дома можно подключать по протоколам Wi-Fi, Zigbee и Matter. При этом через Wi-Fi устройства подключаются к вашей домашней точке доступа (роутеру) и для работы с ними требуется интернет, а Zigbee и Matter — это подключение напрямую к Яндекс Станции (ну либо к хабу соответствующих протоколов) и интернет тут уже не нужен.
Звук
По сравнению с Яндекс Станцией 2, в Станции 3 звуковую систему прокачали по полной. Если раньше в колонке было всего два динамика, общая мощность которых составляла 30 Вт, то теперь здесь 5 динамиков и мощность — 50 Вт. Из этих пяти, три — высокочастотные динамики и два низкочастотных. Плюс есть два пассивных излучателя.
Диапазон воспроизводимых частот остался прежним: 65 Гц — 20 кГц.
Честно скажу, по качеству звука меня колонки от Яндекса обычно устраивают, как говорится, более чем полностью. Ну а учитывая запас мощности, тут и с громкостью всё в порядке — колонка способна озвучить шумную вечеринку в большой комнате.
Звук здесь хороший, глубокий, все частоты рабочего диапазона прослушиваются, так что музыка звучит достойно вне зависимости от жанра. Плюс, здесь интеллекутальная система подстройки звучания, которую производитель назвал Room Correction 2.0, но нам это мало о чём говорит, разве что у Станции 2 была первая версия этой системы.
Конкуренты
Вот вы, возможно, читаете эту статью, и думаете: «Яндекс, яндекс… Это что, рекламная статья?». Что ж, хотите верьте, хотите — нет, но в этой статье нет ни строчки рекламы.
Просто каждая умная колонка привязана к своей экосистеме умного дома и? так уж сложилось исторически, что у меня умный дом именно от Яндекса, и поэтому я автор тестов умных колонок с Алисой. А знаете почему так сложилось?
Когда-то у меня было две умных колонки: Яндекс Станция Мини и VK Капсула Мини. Обе подарили разные люди и я думал, какую себе оставить. Вообще, поначалу я склонялся к VK Капсуле — у неё были часы, а у Станции Мини первого поколения — не было. Но у колонок от VK умного ассистента зовут «Маруся», и ровно так же звали и мою кошку. И когда я просил ассистента что-то сделать — кошка тоже реагировала и её потом для успокоения приходилось как минимум чесать за ушком, а то и кормить (кошку, не колонку). И поскольку функцию переименования ассистента VK я так и не нашёл, пришлось оставить себе Алису и строить «умный дом» в экосистеме Яндекса.
К слову, колонки от Яндекса можно настроить так, чтобы вместо имени «Алиса» они откликались на «Яндекс».
Но давайте посмотрим всё же, а что предлагают конкуренты. Однако помните, что я сказал выше: умная колонка и экосистема умного дома должны совпадать.
|Яндекс Станция 3
|SberBoom
|VK Капсула Про
|Подключение
|Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, Matter
|Bluetooth, Wi-Fi
|Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee
|Микрофон
|да, 6 штук
|да, 4 штуки
|да, 4 штуки
|Экосистема умного дома
|Яндекс
|Sber
|VK
|Голосовой помощник
|Алиса
|Салют
|Маруся
|Дисплей
|да, монохромный
|нет
|да, цветной
|Подсветка
|да, сверху и эмбиент-подсветка сзади
|да, сверху
|да, снизу
|Количество динамиков
|5
|2
|3
|Кодеки
|SBC
|SBC
|SBC
|Стерео
|да
|нет
|нет
|Мощность
|50 Вт
|40 Вт
|65 Вт
|Диапазон частот
|65 Гц – 20 кГц
|35 Гц – 20 кГц
|Объединение в стереопару
|да
|да
|да
|Габариты
|132х132х201 мм
|150x150x198 мм
|130х131х259 мм
|Масса
|1760 г
|1300 г
|2340 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Цена
|27 тысяч рублей
|8 тысяч рублей
|9,6-14 тысяч рублей
SberBoom
Главные преимущества этой колонки от Сбера — низкая цена и потрясающий, «космический» внешний вид (хотя, тут уже субъективно — в целом, Яндекс Станции выглядят более по-домашнему). Главные минусы: отсутствие дисплея с часами и протоколов Zigbee/Matter. Т.е. управлять умными устройствами можно только через Wi-Fi. Зато звук тоже вполне мощный. Причём, учитывая низкую цену, можно купить сразу две колонки SberBoom и получить стереопару общей мощностью 80 Вт.
VK Капсула Про
У VK есть две больших Капсулы, но я выбрал для сравнения ту, которая помощнее и имеет дисплей с часами. Тут, опять же, крайне низкая цена (то, что Яндекс, мягко говоря, лютует с ценами, я отмечал ещё в обзоре Яндекс Камеры) и круче характеристики звука: диапазон низких частот аж от 35 Гц и общая мощность динамиков 65 Вт. Правда, и габариты соответствующие — колонка значительно выше и массивнее, чем Яндекс Станция 3. Также здесь нет поддержки Matter, только Wi-Fi и Zigbee.
Зато вы посмотрите на этот экран! Полноценный интерактивный сенсорный дисплей, как в смартфонах. Правда, он работает не так плавно, как современные мобильники, а ещё для ночных часов это не особо хороший вариант.
Итого
Единственное, чего я не понимаю в умных колонках Яндекса — так это почему они такие требовательные к питанию? В комплекте поставляется блок питания на 65 Вт, а от обычного USB-C колонка работать не хочет. Почему? Что там за «железо» такое? И почему учитывая немаленькие габариты и вес, нельзя было встроить аккумулятор?
Вот есть та же Яндекс Станция Стрит — по сути, обычная портативная Bluetooth-колонка. Она работает от аккумулятора, а заряжается от любого USB-порта. А почему Яндекс Станция 3 так не может? Было бы гораздо удобнее, если бы для включения Станции 3 не требовалась бы вот прям именно розетка (чур, зарядные станции не предлагать). Подключил бы её, скажем, в один из портов консоли Xbox, и она работает себе.
В остальном не знаю, к чему тут ещё придраться, кроме высокой цены. Звук отличный, функций — море, эмбиент-подсветка заменяет собой ночник… Ну давайте скажем, что вообще-то могли таких полосок с подсветкой и побольше поставить — по бокам, например. И чтобы можно было включать либо все, либо конкретные. И беспроводную зарядку бы добавили ещё на верхнюю грань, чтобы телефон на ночь класть и доставать уже заряженным. Уж за такие-то деньжищи!
- Отличный звук
- Крутая эмбиент-подсветка
- Все необходимые протоколы умного дома
- Информативный дисплей
- Цена значительно выше, чем у конкурентов
- Встроенного аккумулятора не хватает