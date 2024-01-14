Война между Кореями: советский хлам против современных высоких технологий?

Как вы могли прочитать в новостях, не давно обе Кореи обменялись артиллерийскими обстрелами, после чего мир снова загудел о новом очаге противостояния в мире. Опять война?

Пока не началось, оценим, что представляют собой армии обеих сторон сегодня, по каким сценариям может развиваться конфликт и что им вообще всем надо — в нашей статье.

Соотношение сил

Армия Северной Кореи почти двукратно превосходит численность Южной — 1 250 000 против 625 000. При этом северяне имеют существенный мобилизационный резерв и ещё один важный аспект, который стали ценить только в последнее время — высокоцентрализованное государство с существенным (возможно, самым большим в мире) потенциалом мобилизации экономики.

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