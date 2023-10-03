Украина начнёт воевать Абрамсами: какие они бывают и какие получит ВСУ

Украина начнёт воевать Абрамсами: какие они бывают и какие получит ВСУВсе эти буковки неспроста
Сегодня вспоминаем разновидности американских танков и прикидываем, что ожидать от модификаций, которыми вооружат армию Украины.
Не успела закончиться эпопея Леопардов и Челленджеров на вооружении ВСУ, как на повестке у нас Абрамсы, которые поступают на территорию страны прямо сейчас.
Новостные порталы визжат по этому поводу давно и громко, но смысл говорить об этом инфоповоде появился только сейчас — когда появилась более конкретная информация, какие именно машины будут поставлены. От этого зависит оценка того объема военной мощи, который получит Украина и того, какие это может иметь последствия.
Большинство людей, поверхностно разбирающихся в военной тематике, спешит указать только саму машину, упуская её полный индекс — все эти дополнительные буковки и циферки, которые пишутся после основного индекса. Например, Т-90А и Т-90М — это очень разные по возможностям боевые машины, а между Т-72А и Т-72Б3 образца 2016 года просто целая пропасть.
Сегодня мы чуточку коснемся истории танка Абрамс, чтобы понять эволюцию этой машины и её роль, изучим вопрос поставок Украине, и определим, помогут ли эти танки ВСУ после того, как немецкие Леопарды не справились.
С чего всё начиналось
На начало 70-х годов в НАТО серьёзно назрел «танковый вопрос», который был связан с рядом проблем.
Во-первых, СССР с быстрыми темпами наращивал бронемассу группы войск в Германии, а кроме того вооружал и страны Варшавского договора. Основным танком тогда был Т-62, а за ним ожидались и более продвинутые машины Т-64, а ещё позднее — Т-72 и Т-80. Боевые возможности советских танков серьёзно росли.
Во-вторых, армия США переходила с призывного на контрактный способ комплектования, а вслед за ней эту практику планировали перенять и другие члены НАТО. Нужна была высокотехнологичная машина, а не мобилизационный танк, в который обычно сажали наспех обученных призывников.
В итоге содержать армаду танков против СССР было невозможно, как по экономическим соображениям, так и по стратегическим.
Министр обороны США тех лет, Макнамара, предложил создать новый перспективный танк в кооперации со всеми крупными членами альянса, чтобы ускорить разработку и производство. Особенно это касалось ФРГ, которая в случае Третьей мировой принимала на себя удар первой.
ФРГ уже вплотную приблизилась к разработке прорывного Леопард-2, поэтому на него изначально и делали ставку. А новую программу планировали назвать MBT-70, в неё вкачали четверть миллиарда долларов, но проект так и не взлетел, хотя подарил массу новых конструктивных находок.
Из-за провала впопыхах пришлось конструировать новый танк, теперь уже только для армии США, при этом бюджет сократился до четверти миллиона, в 1000 раз. В программу заложили следующие аспекты.
Танк должен был превосходить по возможностям все советские машины, чьи ТТХ были уже известны американскому командованию
Танк должен был сохранять преимущества и над перспективными советскими разработками
Иметь гибкую конструкцию с модульными элементами для недорогой и простой модернизации танка в будущем
Пришлось отказаться от автомата заряжания, проекта реактивной динамической защиты (стандарт советских машин) и мощной пушки от немецкой Рейнметалл в 120 мм (с сохранением возможности её установки в будущем, что и произошло).
М1 Абрамс
В конструкции новой машины уже изначально закладывалась масса существенно выше основных на тот момент американских танков М60, и масса у Абрамсов составляла 46 тонн. А чуть позже решение вопросов защиты довело актуальную массу до 52 тонн (хотя в итоге превзошли и её).
При этом новый танк должен был превосходить советские машины не только по защите, но и по скорости, поэтому внимание обратили на новый тип двигателя — газотурбинный (ГТД). Этот принцип уже применялся в вертолётостроении, но для танков такое решение выглядело очень дорогим.
Газотурбинный двигатель выдаёт больше лошадиных сил при схожих габаритах, он более тихий, потребляет гораздо меньше масла, даёт высокие киловатты на низких оборотах, проще в управлении для водителя. Его можно кормить разными топливными смесями — практически всем, что есть под рукой — без моментальных проблем для двигателя.
При этом в то же время такой двигатель кратно дороже, очень сложен в ремонте и обслуживании и потребляет гораздо больше топлива.
Бронезащита решалась сложной композитной бронёй. Это не сплошной толстый слой бронестали, формирующий корпус машины. Теперь это броневой корпус, имеющий как бы карманы, в такие карманы укладываются слои из разных материалов — алюминий, резина, пластик, керамика, армированное стекловолокно.
Бронебойные пенетраторы или кумулятивные струи получают дополнительное воздействия проходя эти слои, а их эффективность снижается. Кумулятивные струи размываются, а пенетраторы меняют курс (из-за чего вынуждены прошивать лишние толщины) или вовсе разрушаются. Изначально США использовали британские технологии «брони Чобхема», основанной, как предполагается, на керамических элементах.
Система управления огнем (СУО) дополняется лазерным дальномером до 10 км дистанции и погрешностью около 5 метров на пределе. Датчики ветра, атмосферного давления вносят корректировки в баллистический вычислитель давая снайперскую точность огню из гладкоствольной пушки. А баллистический вычислитель сам рассчитывает упреждение, колебания ствола при выстреле и исходное положение танка.
Командир и наводчик располагают тепловизорами, для круглосуточного и всесезонного наблюдения за полем боя практически без помех. Системы определения типа целей, великолепная стабилизация и прочая и прочая.
Абрамсы — какими они бывают
Первая крупная модернизация машины произошла ещё до первого серьёзного применения в бою, с этого момента машины постоянно совершенствовались. Этот процесс не прекращается до сих пор, поэтому у Абрамсов есть десятки вариаций, но мы обозначим наиболее существенные вехи в развитии этой платформы.
M1A1 — получил 120 мм пушку от немецкой Rheinmetall, которая в американской лицензии называется М256, и является стандартом для почти всех Абрамсов. На этих танках озадачились усилением бронирования и на модификациях А1 впервые начались эксперименты с урановыми вставками.
M1A2 — глубокая модернизация машины в 1992-1993 году. В первую очередь, системы управления огнём — танк получил независимый тепловизионный канал панорамы командира, водительский тепловизор. В конструкции начали использовать урановые вставки уже на полную катушку, перейдя на урановую броню 2-го поколения.
Ещё одно особенное улучшение — боевая информационно-управляющая система (БИУС) IVIC. Во-первых, это графически выведенная на дисплей информация о боевой машине, связанная в единую систему множеством датчиков. Во-вторых, это объединение в сеть нескольких машин для обмена разведданными и ситуационной осведомлённостью.
Всё это — элемент сетецентрической войны, позволяющей максимизировать коэффициент полезного действия от применения боевой техники, минимизировать потери или дружественный огонь, моментально получать информацию об изменяющейся ситуации и новые вводные.
На сегодня M1A2 — это основные Абрамсы на вооружении армии США. Позже эта платформа получает изменения пакетами обновлений (как ваша Винда, при условии что она активированная). Пакеты имеют аббревиатуру SEP (System Enhancement Package — дословно «пакет улучшений») и версию — SEP v.2 или SEP v.3.
- SEP — главное в этом пакете — информационная система FBCB2. Система из различных программных и аппаратных компонентов, которая оптимизирует обмен данными, навигацию и управление. Дециметровая спутниковая связь, новый картографический движок, прокачка дисплеев и т. п.
Это уже коммуникация не на уровне взвод-рота, а на уровне бригад и оперативно-тактических соединений, куда вовлечены разведмашины, пешие подразделения, вертолёты, БПЛА, то есть все основные компоненты бригады или дивизии тесно взаимодействуют друг с другом. В общем, удобство и осведомлённость о бое в целом, как на экране Red Alert или Civilization. Не вылезая из машины.
Кроме того, это переход на тепловизионные матрицы нового поколения и урановую броню 3-го поколения.
SEP v.2 — продолжение обновлений боевой информационно-управляющей системы, также совершенствование ходовой и подвески. Попытки решить проблемы высокого расхода горючего и зависимости от дорогого и постоянного обслуживания. Так же начинается решение проблем массы, которая перевалила критическую отметку в 63 тонны.
SEP v.3 — аппаратная модернизация и совершенствование системы управления огнём для использования выстрелов нового поколения с программируемым подрывом. Речь о кумулятивно осколочных многоцелевых снарядах ХМ1147 и бронебойных подкалиберных кинетических пенетраторов (БОПС) M829E4.
Обновление тепловизоров высоким разрешением и увеличение их дальности.
- SEP v.4 — к очередной прокачке уже имеющихся компонентов добавят аппаратуру управления БПЛА.
Прочие модернизации и версии
- M1A1 AIM — ограниченная модернизация устаревших танков. Это стандартная практика, когда при появлении нового танка (да и любой другой техники), прежние машины (которых очень много) получают максимально возможную прокачку в короткий срок. Это даёт количественное усиление войскам, пока новые машины медленно поступают на вооружение.
Благодаря такой практике экипажи учатся работать с новой аппаратурой до получения новых машин, а армия получает «синицу в руке» и повышает общую боеспособность до того, как новые машины достаточно насытят подразделения.
AIM (Block I, Block II, FEP) предполагает капитальный ремонт и модернизацию танков M1A1. Включает прокачку тепловизионных камер на уровне M1A2, добавляет тепловизор для командирского пулемёта 50-го калибра (12,7мм), добавляются компоненты IVIC и FBCB2. Block II предполагает замену урановых вставок на 3-е поколение, а FEP — то же самое, но для оснащения танковых батальонов Корпуса Морской Пехоты США.
- TUSK — отдельная модернизация Абрамсов предполагающая установку не характерных для натовских танков блоков реактивной динамической защиты (но очень характерной для наших танков). В основном использовалась уже имевшаяся для БМП М2 Бредли система BRAT
в чём сила, брат, так как тонкая броня БМП не способна самостоятельно выдержать попадание кумулятивных боеприпасов, даже самых простых от РПГ-7.
Дополняется вторым пулемётом 50-го калибра на маске пушки, щитками для командира и заряжающего при движении в открытых люках, внешней гарнитурой для общения с прикрывающей пехотой.
Такая модификация предназначена для городских боёв, появилась она из-за высоких потерь Абрамсов в войне в Ираке в 2003 году, когда на тесных улочках машины жгли из различных РПГ или СПГ. Так как основные решения по бронированию происходили в лобовой проекции (только там урановые вставка), бока и корма танка оставались очень уязвимыми для оружия, которые уже и не рассматривались как серьёзное противотанковое средство.
В перечень мы не включали экспортные версии, ограниченные модификации для отработки в войсках новых боевых компонентов и перспективные М1А3 и Абрамс Х.
Абрамсы для Украины
Информация о том, что Украина получит батальонный комплект этих танков, появилась ещё в прошлом году. Речь шла о 31 машине, но долго не было информации, о каких именно Абрамсах.
Сейчас новостные порталы и даже профильные издания очень нечётко дают информацию, но можно более-менее уверено говорить об М1А1. То есть довольно старых машинах. Некоторое количество (уже замененных на новое поколение) М1А1 FEP получила Польша, как компенсацию за переданные Украине Т-72М и их польские модернизации.
Так как большинство новых танков США делает из капитального ремонта старых, а их количество уже расписано для Польши и Тайваня (самых крупных покупателей Абрамсов на сегодня) то действительно можно сказать, что наскребли по сусекам.
Поэтому речь не о «голых» М1А1, конечно, но и вероятно не о М1А1 AIM, потому что на эти танки ставится много оборудования, которое США не желало бы видеть российскими трофеями. Скорее всего, это ограниченная версия, модифицированная специально для Украины, на ней имеются современные тепловизоры, относительно современные СУО с датчиками и на этом, вероятно, всё.
Урановые вставки 3-го поколения, актуальная действующим в ВС США система управления огнём, а так же компоненты системы боевого управления FBCB2 на украинских Абрамсах едва ли стоит ожидать.
По своим боевым характеристикам ближайший наш аналог таким машинам Т-72Б3, а при учете ходовых - скорее Т-80БВМ. При этом наверняка американские машины будут лучше в плане оптики и особенно тепловидения. Однако маловероятно ожидать на украинских Абрамсах полного комплекта элементов сетецентрической войны, которые могли бы дать более серьёзные преимущества.