Украина начнёт воевать Абрамсами: какие они бывают и какие получит ВСУ

Не успела закончиться эпопея Леопардов и Челленджеров на вооружении ВСУ, как на повестке у нас Абрамсы, которые поступают на территорию страны прямо сейчас.

Новостные порталы визжат по этому поводу давно и громко, но смысл говорить об этом инфоповоде появился только сейчас — когда появилась более конкретная информация, какие именно машины будут поставлены. От этого зависит оценка того объема военной мощи, который получит Украина и того, какие это может иметь последствия.

Большинство людей, поверхностно разбирающихся в военной тематике, спешит указать только саму машину, упуская её полный индекс — все эти дополнительные буковки и циферки, которые пишутся после основного индекса. Например, Т-90А и Т-90М — это очень разные по возможностям боевые машины, а между Т-72А и Т-72Б3 образца 2016 года просто целая пропасть.

Сегодня мы чуточку коснемся истории танка Абрамс, чтобы понять эволюцию этой машины и её роль, изучим вопрос поставок Украине, и определим, помогут ли эти танки ВСУ после того, как немецкие Леопарды не справились.