Почему армия России должна срочно избавиться от БМП-2

Мы немало уже писали о различных боевых машинах армии РФ, но хотелось бы остановиться на одной проблеме, которая кажется наиболее острой в оснащении мотострелковых и танковых формирований — БМП-2.

Несмотря на все многочисленные модернизации и огромное количество опытных моделей на замену, российская пехота (мотострелки) вынуждены полагаться главным образом на эту невероятно устаревшую машину.

При этом российская армия не только держится за БМП-2 назло своим же солдатам, но и улучшает преимущественно вооружение машины, оставляя почти нетронутым главную её проблему — неприлично плохую защищённость.