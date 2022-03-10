Почему армия России должна срочно избавиться от БМП-2

Почему армия России должна срочно избавиться от БМП-2Чем раньше, тем лучше
Мы немало уже писали о различных боевых машинах армии РФ, но хотелось бы остановиться на одной проблеме, которая кажется наиболее острой в оснащении мотострелковых и танковых формирований — БМП-2.
Несмотря на все многочисленные модернизации и огромное количество опытных моделей на замену, российская пехота (мотострелки) вынуждены полагаться главным образом на эту невероятно устаревшую машину.
При этом российская армия не только держится за БМП-2 назло своим же солдатам, но и улучшает преимущественно вооружение машины, оставляя почти нетронутым главную её проблему — неприлично плохую защищённость.
ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Почему всё сразу пошло не так
Бронирование лёгкой техники — задача порой даже более сложная, чем, например, танков, где последние десятилетия правит принцип: чем больше — тем лучше. Кстати, из-за этого принципа масса ОБТ (основной боевой танк) сегодня вплотную подошла к 70 тоннам, и будет ставить рекорды дальше.
БМП как класс — намного более многопрофильная бронетехника, к ней больше требований:
есть десантное отделение, съедающее большую часть внутреннего пространства
вооружение легче танкового, но тяжелее, чем у любой другой бронетехники — автоматические пушки, ПТУР, пулемёты (иногда ПЗРК, автоматические гранатомёты)
высокая проходимость, плавучесть (фетиш советских генералов), малая заметность и низкий силуэт
В БМП-2 воплотили машину, идеально вписанную в советскую военную доктрину: она имела мощную и «снайперски» точную автопушку 2А42, была «плоской как камбала» и могла переплывать реки без брода.
Под «плавучесть» было подогнано всё, что возможно, ещё в БМП-1 — полые катки, специальные решётки над гусеницами в задней части, которые направляли поток воды назад, да и весь корпус напоминал скорее лодку на гусеницах, чем сухопутную технику.
Самая «толстая» часть бронирования — лоб башни в 20 мм. Верхняя часть борта корпуса 5мм, что при 64˚ наклона давало эквивалент 9 мм. Защита лобовой части корпуса тоже зависела от больших углов — нижняя часть 15 мм, что при угле 56˚ и особой твёрдости сплава даёт 33,5 как бы «виртуальной» брони. У верхней лобовая детали самый крутой угол в 82˚ с дополнительными рёбрами. Всё это давало «ничтожную» (на фоне конкурентов) боевую массу меньше 15 тонн.
Все эти характеристики сделали именно такими для того, чтоб, мотострелки не особо зависели от понтонных средств при переправах и при этом могли быстро наступать по изрезанному реками европейскому ландшафту. С такой фичей и порешали, что мол, куда уж круче, мы создали идеальную БМП, поехали дальше.
Как из БМП-2 пытались сделать конфетку
В военной доктрине СССР никто не моделировал ситуацию, что быстро наступающее мотострелковое подразделение будет попадать в стычки с тяжёлыми вооружениями противника, поэтому посчитали, что много брони для БМП не нужно — достаточно хорошей противоосколочной стойкости, ну и выдерживать 12,7 (типа пулемёта Браунинг М2) на дистанциях свыше 500 метров. А на случай внезапной встречи с танками полагались на ПТУР (ПТРК Конкурс или Фагот), + благодаря низкому силуэту можно было использовать ландшафт и сладки местности для защиты от огня прямой наводкой.
Всю эту красивую теорию разбила первая настоящая война — Афганистан. Из засады можно было легко получить очередь из крупнокалиберного пулемёта ДШК с нескольких сот метров, а то и гранату из РПГ. А никакой противоминной защиты нет!
Машина в этих условиях оказалась совершенно беззащитной, десант предпочитал ехать верхом (чтобы можно быстро спрыгнуть, либо, при подрыве на мине, отделаться вывихами-переломами, но выжить). Тогда же военные стали «пованивать» в сторону плавучести — мол, а нахрена нам плавучесть, много мы рек форсируем в Афганистане? При этом защита нулевая, тогда же появилась и альтернативная юмористическая аббревиатура «Братская Могила Пехоты».
В 1981 году Советы смогли создать единственную крупносерийную модернизацию с усиленным бронированием БМП-2Д (доработанная). Да и то, бронирование усилили накладными разнесёнными экранами и усиленным днищем для защиты экипажа при подрыве. Но машина перестала быть амфибией, а это ай-яй-яй как плохо и неправильно, поэтому эта модификация так и осталась сугубо «афганской».
На сегодняшний день, в 2022 году в машинах улучшили боевой модуль, панораму и прицельный комплекс, добавили электроники, но почти ничего не сделали для усиления защиты, неадекватной реалиям сегодняшних военных конфликтов, не говоря уже о заделе на какие-нибудь годы вперёд.
Тенденции БМП к концу Холодной войны и до наших дней
Совсем иначе к принципам боевых машин пехоты отнеслись в США и странах НАТО.
Плавучесть? В войне, где есть крупная сухопутная армия, сначала бьют авиацией и высокоточным оружием. А в мелких локальных конфликтах ничего — можно и понтоны подождать, а можно и брод для переправы поискать. М2 Брэдли для этого получил подъёмный кожух из брезента и устанавливаемые плавсредства. Хотя в последующих модификациях американцы отказались и от этих фич.
Зато намного лучше решены следующие задачи:
- Бронирование — 25 мм брони из алюминиевого сплава со всех проекций, причём позднее всё это наращивалось сначала экранированием, а в последней модернизации на сегодня М2А4 получил комплект динамической защиты BUSK.
Лобовая проекция доведена до уровня защиты от 25 мм подкалиберных оперённых БОПС (бронебойный оперённый подкалиберный снаряд) с 300 м. И да, имейте в виду: несмотря на то, что к пушке 2А42 тех же у БМП-2 есть в номенклатуре боеприпасов и БОПСы, но в армии РФ о них скорее слагают легенды, чем реально кто-то когда-либо видел их в глаза.
С «амфибийностью» покончили довольно быстро, а боевая масса росла с начальных 21 тонны до 36 тонн в более современных исполнениях. Зато экипаж и десант могли не бояться ни обстрела из ДШК (и даже из КПВТ, выдержать которые БМП-2 может только на излёте с предельных дистанций), ни из РПГ-7. Ехать на броне было совершенно не нужно.
- Десант — покинуть машину можно через просторную заднюю аппарель, как в грузовом самолёте. Высота корпуса на полметра больше, чем у БМП-2 (2900 см против 2450 см), но благодаря этому пехота не сидит «в три погибели» на просиженных скамейках, а прекрасно себя чувствует на травмобезопасных сидениях — если машину подорвут даже мощным фугасом, люди уцелеют и с высокой долей вероятности сохранят боеспособность.
По тем же принципам решены и шведская Strf 90, и немецкая Мардер, и британский «Уорриор» — все давно по массе перевалили 30 т, либо чуть меньше. Ещё дальше пошли израильтяне с их тяжёлой БМП Намер на базе Меркавы, у которой бронезащита стала почти танковой, с динамическим и активным усилением.
О немецкой Пума мы писали в прошлом году, там защита эпично хороша, с вниманием на тепловую малозаметность, чтобы тепловизионное оборудование видело такие БМП только с близкого расстояния. Для чего? Чтобы был ниже риск поймать ПТУР с головкой самонаведения.
Вопрос цены
Он немаловажен в том факте, что БМП-2 остаётся основной БМП в армии РФ. Даже самая современная её модернизация обошлась всего менее 30 млн рублей, в то время как нормальной ценой для западных БМП стали суммы в 4-5 млн. долларов (400 – 600 млн. рублей по нынешнему курсу), а немецкая Пума стоит дороже даже нашего нового ОБТ Армата.
Но в вопросах, касающихся выживаемости собственных солдат на поле боя, цена не может играть решающего фактора.
БМП-3, к сожалению, не далеко ушла от предшественницы. Да броня потолще, особенно в лобовой проекции, держит КПВТ, и даже 30 мм БОПСы. Но защита от РПГ едва ли лучше. Версии с динамической защитой «Кактус» были только экспортными, а комплексы активной защиты Арена не установлены даже на танках, куда уж там БМП...
При том БМП-3 во всех модификациях — это всего лишь ~20-25% от количества БМП-2 в войсках. А с учётом того, что кое-где в качестве БМП используются МТ-ЛБ, процент и того ниже. То есть способных конкурировать с зарубежными моделями и по-настоящему современных-защищённых БМП у российских мотострелков нет совсем.
Все перспективные образцы так и остаются перспективными образцами
- Курганец-25 — платформа от Курганмаш (предприятие, создающее все БМП в РФ), не смогла решить даже вопрос задней аппарели (площадки для десантирования), хотя в плане основной защиты эта платформа уже довольно крутая и доходит до натовских образцов. И перспективная по динамическому обвесу, если убрать опцию амфибии.
Но военных не устраивает высота машины (кошмарно низкий БМП получился), ей даже дали прозвище «мечта для гранатомётчика». Как будто главной защитой от гранатомётов сегодня стал низкий силуэт, а не современные комплексы динамической защиты. В 2020x годах, где тепловизоры и летающие дроны в немалой степени решают исход боя (за примерами далеко ходить не надо), полагаться на визуальную малозаметность — чистое ретроградство в стиле «деды так воевали, значит и сегодня пойдёт». Именно на внешние преимущества машин уже везде понемножку забивают.
Минобороны РФ
- Т-15 — перспективная тяжелая БМП на платформе Армата от Уралвагонзавода. Ещё более крутая по технической части вещь. Но, во-первых, тяжёлая БМП не может стать основной, а во-вторых, сколько и когда их появится в войсках — большооооой вопрос.
- Бумеранг — колёсная платформа для БТР и БМП, пока только красуется на парадах.
Итого, в сухом остатке, российская пехота даже в 2022 году защищена от силы на уровне Первой Чеченской спецоперации, причём в обозримой перспективе ситуация не улучшится.
Виталий Кузьмин