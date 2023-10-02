Искусство переобувания: какие бренды «ушли, но остались» в России

Geely

Если вы вдруг не разбирались в сортах китайского автопрома, одной из самых удачных машин из КНР за последние годы была Geely Coolray — мини-кроссовер размером с Hyundai Creta или Renault Duster, но более «легковой» и более весёлый за счёт роботизированной трансмиссии и турбодвигателя. Фанаты Geely говорят, что «не обошлось без технологий Volvo!», но кто его знает. В любом случае, машина удачная и популярная, с 2020 года её собирали на заводе под Минском… а теперь, когда Белоруссию начали всё активнее «щемить» санкциями, китайцы изъяли свой шильдик с этих автомобилей!

Поэтому Geely Coolray… превращается… превращается Geely Coolray… в элегантный Belgee X50! Бельгия тут ни при чём — это просто перевод на латиницу российского названия совместного китайско-белорусского предприятия «Белджи» (Белоруссия + Джили).

Официальное объяснение — белорусская сторона выкупила расширенную лицензию на Coolray. История похожа на ту, когда всякие уже снятые с производства в Китае и Корее кроссоверы Chery Tiggo и Fora и SsangYong Korando и Musso начали выпускать под именами Vortex Tingo, Vortex Estina, Tagaz Tager и Tagaz Road Partner (даже вспомнить страшно).

Но в 2023 году для китайцев это ещё и способ откреститься от того, что автомобили Geely выпускаются в подсанкционной Республике Беларусь. Следите за пальцами: предприятие-то по документам не особо китайское, автомобили по всем документам — Belgee, а не Geely, ну какие ещё санкции против нашего китайского бренда, товарищ комиссар?

С одной стороны, не нам бы роптать в нынешних условиях, что китайцы крутятся, вертятся и «прикрывают тылы», чтобы продолжить выпускать свои автомобили в РФ. Но с другой… а как же «Китай не поддержал санкции»? А как же «мы вам продажи и миллионный авторынок — вы нам полноценную торговлю вашими новинками, как в Китае»?

И если уж китайцы «переобуваются» на безопасные и якобы не причастные к ним бренды, что уж говорить о европейских и американских брендах…