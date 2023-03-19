Впервые в бою: какое оружие получило боевое крещение на Украине

Если вы вдруг ещё это не осознавали, конфликт на Украине — это крупнейшие военные действия со времён Второй мировой в Европе. Само собой, он когда-нибудь закончится, а военные всего мира будут будут изучать его буквально по атомам и делать выводы, а военное дело будет меняться. Нас же во всём этом интересуют техника и оружие.

Есть образцы, которые применяются впервые, а есть и оружие, которое хоть и не дебютировало в боевых действиях, но ранее применялось или ограниченно, или не совсем по прямому профилю в локальных конфликтах. Мы сделаем краткий обзор, и оценим первые результаты, как натовских вооружений, так и российских.

Джавелины и NLAW

Эти противотанковые комплексы (ПТРК) стали уже нарицательными, и, наверное, ничто не могло быть лучшим полигоном для них, чем война с Россией — больше ни у одной страны нет такого количества танков и прочей бронетехники.