Впервые в бою: какое оружие получило боевое крещение на Украине

Впервые в бою: какое оружие получило боевое крещение на УкраинеИ каковы результаты
Как реально показали себя Джавелины? Как проявила себя новая российская техника? Это оружие впервые проверили на прочность — и сегодня вы узнаете результаты его боевого применения.
Фото: Mil.ru
Если вы вдруг ещё это не осознавали, конфликт на Украине — это крупнейшие военные действия со времён Второй мировой в Европе. Само собой, он когда-нибудь закончится, а военные всего мира будут будут изучать его буквально по атомам и делать выводы, а военное дело будет меняться. Нас же во всём этом интересуют техника и оружие.
Есть образцы, которые применяются впервые, а есть и оружие, которое хоть и не дебютировало в боевых действиях, но ранее применялось или ограниченно, или не совсем по прямому профилю в локальных конфликтах. Мы сделаем краткий обзор, и оценим первые результаты, как натовских вооружений, так и российских.
Джавелины и NLAW
Эти противотанковые комплексы (ПТРК) стали уже нарицательными, и, наверное, ничто не могло быть лучшим полигоном для них, чем война с Россией — больше ни у одной страны нет такого количества танков и прочей бронетехники.
FGM-148 или Джавелин применялся в Ираке, Афганистане и Сирии. Но там им противостояли морально устаревшие советские танки 40-60-х годов и их китайские вариации. Опробовать эффективность против машин с другим поколением пассивной брони и динамической защиты (против которых их, вообще-то, и создавали) довелось впервые.
NLAW — это, по сути, новый класс противотанкового оружия, занявший нишу между противотанковым гранатомётом (для коротких дистанций) и ПТРК 3-го поколения (автоматическое наведение).
Оценки в официальных источниках диаметрально противоположны. Если верить украинским источникам, то ими танковый парк РФ уничтожается чуть ли не по третьему кругу. Если российским — барахло от тупых пиндосов ничего не может сделать безаналоговой бронетехнике и всё как в тупой рекламе на сайтах — достаточно использовать проверенный советский…
Истину узнаем позже, а пока можем довольствоваться независимыми источниками.
По независимой оценке военного портала 19fortyfive.com, из 300 выпущенных ракет 280 поразили цель на 2 марта 2022 года. Пентагон также указывает на примерно 95% эффективность в поражении. Однако сама украинская сторона заявляла о расходе 500 ракет в сутки в первые дни конфликта, так что доверять этим данным в полной мере тоже нельзя.
NLAW, по оценкам украинской стороны, помог уничтожить 30-40% от всего российского танкового парка, ликвидированного по украинским же данным. А ещё некоторые западные СМИ приводили аргументы украинских военных, что эта британо-шведская система является самым «предпочтительным оружием», потому что оно пока лучшее по соотношению «простота-эффективность».
NLAW в действии
К осени 2022 года оценки расхода этих систем — до 8000 ракет к Джавелин и свыше 4000 пусковых (они одноразовые) NLAW. Производители систем планируют удвоить производство, ведь их запасы у стран-поставщиков вооружений Украине тают с критической скоростью. При этом, кроме этих двух, по российским танкам работают и украинские/советские ПТРК, ПТРК других стран, ПТРК более старых типов, гранатомёты, дроны, да и сами танки тоже.
При эффективности в 95% показатели потерь превышают даже самые пессимистичные для РФ цифры. А это уже наталкивает на мысль, что западные оценки кратно завышены. Но стоит признать, что эти системы сыграли ключевую роль в остановке темпов продвижения российских войск и насытили эффективным противотанковым средством даже наспех собранные и брошенные в бой украинские подразделения территориальной обороны. А подвижные группы разведчиков-истребителей стачивали наиболее боеспособные ударные танковые и мотострелковые части.
Вывод: в завышенной эффективности, помимо пропаганды стоит «винить» низкий уровень подготовки мобилизованных и ряда подразделений, которые не были достаточно обучены обращению в первую очередь с относительно непростыми Джавелинами.
Ремонт подбитых российских машин с разбором повреждений
Ну и не забывайте, что на более-менее современных российских танках срабатывала динамическая защита. Боевая часть ракет обеих систем кумулятивная, а это значит, что поражающий эффект достигается не только за счёт струи, пробивающей броню, но и осколков и элементов самой брони, «вымытой» взрывом. При верхней атаке в сравнительно тонкую крышу это не создаёт достаточного эффекта для летального поражения экипажа или гарантированной детонации боезапаса.
То есть, много подбитых российских машин и раненых экипажей удаётся вернуть в строй. Однако против лёгких ББМ – БМП, БТР, БМД, такой расклад менее вероятен. В них наоборот — из-за неудовлетворительно тонкой брони, в результате которой экипаж и десант больше страдают от могущества боеприпаса (кумулятивная струя почти не тратит энергию на пробитие) и выше вероятность детонации или пожара боевой машины.
Высокий спрос ВСУ на подобные системы говорит о том, что России не стоит и недооценивать эффективность этого оружия.
Российские новинки
От России дебютировало на порядок больше техники — тут и БМД-4М, ИСДМ Земледелие, БМПТ Терминатор. Да и, откровенно говоря, и для БМП-3 или дронов Орлан-10 это тоже был дебют.
О результативности инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» мы пока говорить не можем из-за скудности источников. Да и оружие это довольно специфическое и узкопрофильное, кое-что вы о нём можете прочитать в нашей статье.
БМД-4М ранее в боевых действиях не применялась, а БМП-3 применялась крайне ограниченно — в «первую чеченскую», а также ОАЭ в Йемене. Вполне логично сделать по ним общие выводы, потому что такие машины используют один и тот же боевой модуль Бахча-У, а ещё БМД-4М унифицирована с БМП-3, так как производится уже не в Волгограде (как БМД-4), а в Кургане. За счёт этого в них используется один двигатель, некоторые элементы ходовой и очень похоже бронирование.
Модуль Бахча-У — гордость российской оборонки: 100 мм орудие с достаточно мощными фугасными боеприпасами и управляемыми противотанковыми ракетами «Аркан», автопушка 2А72 для работы по лёгкой бронетехнике и низколетящим вертолётам, ну а с пулемётами и так ясно. Система управления огнём получила также двухплоскостную стабилизацию, тепловизоры и лазерный дальномер.
По огневой мощи с этим модулем не может сравниться ни один аналог иностранной легкобронированной техники, так что можно гордиться по праву. Оба образца сравнивают с лёгкими танками, из-за того, что они решают гораздо более широкий спектр огневых задач, чем их предшественники —например, БМП-2 или БМД-2.
В сравнении с танками у спаренных стволов (30 мм пушка соединена муфтой с основным орудием для повышения точности) намного выше потолок стрельбы (60˚ против 13˚ у танков), поэтому БМП-3 и БМД-4М стали незаменимыми при боях в застройке.
Но есть и ложка дёгтя. Нужно признать, что всё же заменой танков эти боевые машины не являются. Мощность фугасного снаряда меньше, чем у танкового, почти в 2 раза. Противотанковая ракета неэффективно пробивает лобовую защиту даже далеко не новых украинских Т-64.
Но главная боль этой техники — бронирование. С ним уже поздно говорить о недостатках, это трагедия отечественной лёгкой бронетехники. БМД-4М даже после всех совершенствований защиты наделён лишь с противопульной стойкостью, и только лобовая проекция способна противостоять огню 30 мм с дальних дистанций.
По сути, технику можно поражать чем угодно, в зависимости от обстоятельств — начиная от калибра 12,7. О стойкости к РПГ нет смысла даже зарекаться. У БМП-3 с этим дела обстоят заметно лучше — это, в общем, лучшая по защите БМП в российской армии. Даже боковые проекции машины хорошо могут противостоять и тяжёлым пулемётам, и 30 мм снарядам украинских автопушек БМП-2 или БТР-4 Буцефал (но всё же с довольно больших дистанций).
При этом комплексно даже в самых совершенных российских «БМП» не решили вопросы противоминной стойкости — потери из-за мин в этом сегменте очень болезненные. Несмотря на качественные СУО и мощные вооружения, без тактических преимуществ выйти победителями из дуэлей с танками и БМП противника довольно сложно, как раз из-за слабой защиты.
Ситуация сложилась таким образом, что этим пришлось тянуть на себе очень много боевой работы. И качество выполнения такой работы страдает из-за устаревших представлениях российских военных о стандартных требованиях к массе (и авиадесантируемости БМД-4). Пора уже заканчивать смеяться над западными машинами, которые в среднем в два раза тяжелее российских аналогов , потому что они, вообще-то, в такой же пропорции лучше защищены.
Орлан-10
На этой птичке завязано ещё больше, ведь это самый освоенный БПЛА на вооружении российских войск, страдающих от нехватки беспилотной авиации. Орланы решают широчайший спектр задач.
Эти машинки обеспечивают высокую точность огня гаубиц Мста-С, особенно на предельных дистанциях в 30 км, или при использовании «умных» снарядов типа «Краснополь». Современная артиллерия, можно сказать, слепа без дронов-разведчиков и корректировщиков.
Помимо этого Орланы сопровождают колонны бронетехники и ищут засады ВСУ, что позволяет не подставлять под ПЗРК собственные вертолёты, которые выполняли эти же задачи ранее.
Кроме того, Орлан-10, несмотря на то, что это «безоружный» дрон, применялся и для точечных атак. Его слабым местом остаётся импортная элементная база, которая в текущей ситуации становится всё более дорогой и всё менее качественной.