Что это ВСУ сбрасывают на российские танки? Украина воюет игрушками?Новая тактика, и насколько она может быть эффективна
Байрактар, Байрактар, только и слышим про Байрактар. Вообще начиная с последних лет, после Сирии, Карабаха и теперь Украины, кажется, что поле боя принадлежит беспилотникам — и тот сильнее, у кого их больше.
Но вы не забывайте, что Байрактар — это дроны, которые летают как самолёты: им нужны взлётно-посадочные полосы, для того, чтобы подняться в воздух и сесть, масса у них солидная, да и нужна приличная скорость на взлёте. Одна полезная (хотя это кому как, хехе) нагрузка у ударно-разведывательных дронов исчисляется в 150-300 кг.
А вот запускаемые с рук, или отстрелом из специальных пусковых (миномёт, артсистема, РСЗО тоже подойдут) беспилотники могут только разведывать/наводить. А вот наносить удары они не могут, если, конечно, не спроектированы как дроны-камикадзе.
Квадрокоптеры (гексакоптеры, октокоптеры), давно и прочно завоевавшие гражданский рынок, ранее популярные для видеосъёмки, в экологической разведке и прочих полезных вещах — у военных пока не особо котируются. Хотя, казалось бы, преимуществ полно:
Лёгкость запуска — взлетает и садится где и как угодно
Тихоходны, крейсерская скорость у средних по уровню и мощности двигателя порядка 35-70 км/ч
Вкупе с тихоходностью, легки и миниатюрны, а значит, если обычно БПЛА трудно обнаружить средствами ПВО, то коптеры по сути невидимы вообще
Способны зависать над объектом, а не барражировать. То есть передавать устойчивую, статичную картинку, а ещё залетать в здания и облетать улицы в застройке на сверхмалых высотах
Но есть и недостатки, которые мешают раскрыть таланты — небольшая дальность пуска из-за ограниченного заряда или топлива (бывают электрические и механические двигатели), довольно маленькие машинки не могут похвастаться временем в полёте.
А ещё коптеры сильно ограничены в грузоподъемности, поэтому подвеска вооружений на них исключена… почти.
Коптеры-бомбардировщики
Как у бомбардировщика, у коптера есть весомое преимущество — он может зависнуть над целью, а значит не требуется сложных расчётов при бомбометании, это можно делать почти на глаз. Помогает этому небольшая высота — миниатюрный коптер едва заметен на высоте от 100-200 метров и выше.
Ключевая проблема — грузоподъемность. Она колеблется в наиболее мощных машинках в районе 1500 – 2000 грамм. Всё зависит от мощности двигателя, размера лопастей и материала изготовления.
Но ещё в Сирии коптеры стали эффективным боевым средством различных вооружённых группировок — на них подвешивали импровизированные бомбы, переделанные из ВОГ (боеприпасы для подствольных или автоматических гранатомётов) или гранаты. Большого урона они нанести не могут, зато коптеры могут найти противника в укрытии и сбросить микро-бомбу на скопление живой силы, не ожидающей такого подвоха — на высоте коптер можно не увидеть и не услышать, либо не успеть разбежаться или спрятаться.
Масса Вог-17 составляет 350 грамм, гранаты Ф-1 — 600 грамм, а РГН — 310 граммов, РКГ (кумулятивная противотанковая граната) — 1070 грамм. Даже гражданский коптер может взять несколько таких боеприпасов в качестве бомбовой нагрузки. Заказывая на Алиэкспресс комплектующие к квадрокоптерам, те же игиловцы (ИГИЛ — запрещённая на территории РФ организация) создавали такие тактические микро-бомбардировщики.
Да, рассчитывать на большой урон трудно, но внезапность и регулярность таких атак сковывает противника, заставляя его действовать куда аккуратнее. Особенно это важно в боях в городской застройке — в перестрелке на близкой дистанции вы не услышите жужжание «бомбардировщика» и вам будет не до мониторинга неба. Потери от таких боеприпасов — много легко раненных, которые станут обузой остальным и на какое-то время будут выключены из боевых действий.
Украинские ударные коптеры
Подобная тактика, на самом деле, уже давно освоена в боевых действиях на территории ЛДНР, причём с обеих сторон. Ограниченные военные бюджеты заставляют много импровизировать, а на коптеры для войск часто скидываются сочувствующие гражданские через волонтёров.
С их помощью стороны проводили небольшие диверсии вблизи линии соприкосновения (залететь глубже в оборону коптер не может из-за слабых аккумуляторов) — поражали огневые точки, расчёты миномётов, земляные укрепления. А ещё проводили разведку боем — с её помощью можно понять, сколько у противника сил и в какой готовности они находятся.
Украинцы оценили такое средство ввиду скромного военного бюджета (до недавних пор, как вы помните, каких-либо поставок современного оружия не было) и решили расширить область применения коптеров — из тревожащего оружия в полноценно ударное.
На вооружении инженерных войск СССР существовали кумулятивные заряды КЗ-6. Их использовали подразделения самых разных типов — диверсанты могли с их помощью повреждать дорожное полотно или взлётно-посадочные полосы; саперы обезвреживали тяжёлые мины и шпуры (углубления в грунте для размещения зарядов).
Во времена холодной войны с помощью КЗ-6 планировали ликвидировать ядерные мины на границе ФРГ-ГДР в случае Третьей мировой (такие подготавливали для подрыва мостов и прочих важных сооружений). Масса такого заряда — 3 кг (4,8 кг с утяжелителями для фиксации), масса взрывчатки — 1,8 кг, пробиваемость: 215 мм танковая броня, 550 мм железобетонные конструкции, 800 мм мерзлый грунт.
На базе КЗ-6 украинцы создали боеприпас КЗ-4800, список доработок — новый контактный взрыватель и оперение для стабилизации свободного падения… сделанное тупо на 3D-принтере.
Но есть и оружие не хуже — кумулятивные гранаты РКГ, масса которых едва больше 1 кг, а пробиваемость от 170 до 220 мм. Их схожим методом переделывают в свободнопадающие бомбы.
Специализированный противотанковый дрон-октокоптер R18, разработанный под такие гранаты-бомбы, может брать на борт до 4 штук. Для поражения одного танка, как правило, сбрасывают по две. Итого — за вылет он способен посредить до двух танков (в случае успешного попадания, конечно). Точность метания с 300 метров доведена до 1 м². Если дрон попадёт снарядом в моторно-трансмиссионное отделение, машина может быть уничтожена пожаром и последующей детонацией боекомплекта.
Коптер, даже мощный и грузоподъёмный (масса под 5 кило — это заметно больше средних значений по грузоподъемности в 2 кг) стоит... ну, под 17-25 тысяч долларов. Дорого? А вот теперь прикиньте для сравнения, что комплекс Байрактар из 6 птичек и пункта управления обходится в $70 млн. Коптер можно снабдить недорогим тепловизором для более тщательной разведки местности, и вуаля — почти незаметный охотник за танками готов.
Кроме того, с помощью КЗ-4800 можно атаковать подготовленную оборону и противника, засевшего в укрытия.
По имеющейся в открытых источниках информации, такое оружие стало неприятным сюрпризом для российских войск — средств противодействия ему практически нет. При этом по себестоимости он настолько дешев, что промах или даже потеря птички не критичны — цена такого комплекса во много-много раз ниже тех же ракет Джавелин и сопоставима с пусковой NLAW или ПТРК Стугна. Но, в отличие от них, способна атаковать без входа расчёта в зону видимости вообще, а падение такой бомбы нельзя заметить никакими средствами активной защиты танков.