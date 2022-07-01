Что это ВСУ сбрасывают на российские танки? Украина воюет игрушками?

Но вы не забывайте, что Байрактар — это дроны, которые летают как самолёты: им нужны взлётно-посадочные полосы, для того, чтобы подняться в воздух и сесть, масса у них солидная, да и нужна приличная скорость на взлёте. Одна полезная (хотя это кому как, хехе) нагрузка у ударно-разведывательных дронов исчисляется в 150-300 кг.

А вот запускаемые с рук, или отстрелом из специальных пусковых (миномёт, артсистема, РСЗО тоже подойдут) беспилотники могут только разведывать/наводить. А вот наносить удары они не могут, если, конечно, не спроектированы как дроны-камикадзе.

Квадрокоптеры (гексакоптеры, октокоптеры), давно и прочно завоевавшие гражданский рынок, ранее популярные для видеосъёмки, в экологической разведке и прочих полезных вещах — у военных пока не особо котируются. Хотя, казалось бы, преимуществ полно: