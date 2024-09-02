Может ли телефон заменить тренера?Изучаем российские альтернативы этим вашим Apple Fitness и другим спортивным приложениям
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Спорт— это дорого?
О спорт, ты — мир! Все, кто системно занимался спортом, согласятся с этой фразой Кубертена, потому что физические нагрузки полезны не только для тела, но и для психики.
Быть красивым и сильным — мечта большинства людей, но, к сожалению, многие из нас плохо знают своё собственное тело (увы, но те знания, которые мы получили на уроках физкультуры в школе, слишком поверхностны и не раскрывают подлинной сути спортивных тренировок).
Так как же правильно начать свой путь в спорте? Как добиться прогресса? К кому обратиться за советом? Конечно же, к тренеру! Фитнес уже давно стал настоящей индустрией: сейчас почти в каждом спортзале есть тренер, а в интернете полно фитнес-коучей и курсов.
Но что делать, если нет возможности обратиться к тренеру? Простая арифметика: например, на Avito, в среднем, персональное занятие с тренером оффлайн стоит 1-2к рублей. Рядовой обыватель ходит в зал примерно 3 раза в неделю, то есть, если систематически тренироваться с наставником, то выходит 12-24 тысячи в месяц на одного только тренера. Не у всех есть желание (да и возможность) отдавать такие деньги на спорт.
В интернете, в свою очередь, развелось много инфоцыган различного калибра, поэтому люди с опаской относятся к покупке каких-либо онлайн-курсов. Быть может, обычные фитнес-приложения смогут стать хорошей альтернативой?
Какие альтернативы?
У владельцев iPhone уже есть встроенное приложение, которое так и называется — Фитнес. Бесплатная версия позволяет всего-лишь отслеживать количество пройденных шагов, но если оформить платную подписку, то потенциал приложения раскроется в полной мере: выбирайте тренировку на свой вкус и цвет, можно даже научиться танцевать, а ещё здесь представлены различные медитативные техники.
Однако, на AppStore приложение имеет весьма низкую оценку, всего 2.7 из 5: пользователи отмечают, что приложение неправильно измеряет количество шагов, частенько случаются проблемы с синхронизацией устройств и т.п.
Также не стоит забывать, что это продукт компании Apple, у которой с российским потребителем отношения так себе: RuStore на айфон не поставить, банковские приложения запретили, Apple Pay тоже не работает. В общем, иностранные приложения не надёжны, но есть ли достойные российские аналоги?
Например, Fintess Online — одно из крупнейших российских фитнес-приложений, а опций здесь — вагон и маленькая тележка. Тут вам и сборник упражнений, и мессенджер, где можно пообщаться с тренером или другими пользователями, и тренировочный дневник, и ликбез по спортивным добавкам и фармакологии. Все упражнения анимированы: можно увидеть технику выполнения и понять, какие группы мышц задействованы.
FKN , оно же «Фитнес как наука». Приложение очень удобное и интуитивно понятное, а приятный интерфейс радует глаз. В проект вовлечены действующие врачи, поэтому помимо трекера питания и программы тренировок здесь можно послушать или почитать актуальные научные статьи о здоровье. Огромный плюс приложения в том, что оно абсолютно бесплатное и не требует от пользователя никаких вложений.
Российский разработчик RARUS-SOFT предлагает на выбор различные фитнес-приложения, каждое из которых нацелено на разные виды тренировок. Например, приложение ХИИТ подходит тем, кто предпочитает высокоинтенсивные тренировки. У них есть приложения для домашнего фитнеса или занятий в спортзале и своё отдельное приложение специально для женщин.
Так могут ли приложения заменить тренера?
Фитнес-приложения могут стать отличной альтернативой личным тренировкам с персональным наставников: они помогут вам подобрать наиболее подходящий вариант тренировок. А у каждого фитнес-гуру свой подход, который может не подойти клиенту, а денег в поисках того самого придётся потратить куда больше.
Они помогают следить за прогрессом в любое время – главное выбрать качественное приложение, которое будет соответствовать вашим целям и предпочтениям. Не нужно тратить кучу денег на тренеров и онлайн-курсы, когда у вас под рукой есть современные технологии. Главное — начать и не сдаваться! Удачи в достижении спортивных вершин!