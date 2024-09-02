Может ли телефон заменить тренера?

Так как же правильно начать свой путь в спорте? Как добиться прогресса? К кому обратиться за советом? Конечно же, к тренеру! Фитнес уже давно стал настоящей индустрией: сейчас почти в каждом спортзале есть тренер, а в интернете полно фитнес-коучей и курсов.

Но что делать, если нет возможности обратиться к тренеру? Простая арифметика: например, на Avito, в среднем, персональное занятие с тренером оффлайн стоит 1-2к рублей. Рядовой обыватель ходит в зал примерно 3 раза в неделю, то есть, если систематически тренироваться с наставником, то выходит 12-24 тысячи в месяц на одного только тренера. Не у всех есть желание (да и возможность) отдавать такие деньги на спорт.

В интернете, в свою очередь, развелось много инфоцыган различного калибра, поэтому люди с опаской относятся к покупке каких-либо онлайн-курсов. Быть может, обычные фитнес-приложения смогут стать хорошей альтернативой?

Какие альтернативы?

У владельцев iPhone уже есть встроенное приложение, которое так и называется — Фитнес. Бесплатная версия позволяет всего-лишь отслеживать количество пройденных шагов, но если оформить платную подписку, то потенциал приложения раскроется в полной мере: выбирайте тренировку на свой вкус и цвет, можно даже научиться танцевать, а ещё здесь представлены различные медитативные техники.

Однако, на AppStore приложение имеет весьма низкую оценку, всего 2.7 из 5: пользователи отмечают, что приложение неправильно измеряет количество шагов, частенько случаются проблемы с синхронизацией устройств и т.п.