Пять причин, почему России срочно нужен новый танк

Для армии страны это скорее плохой расклад, чем победа, и вся новостная повестка из разряда «в войска поступили образцы новой модификации…» является лишь констатацией факта — военно-промышленный комплекс пока не способен выдать по-настоящему современную платформу, иными словами — концептуально новый танк.

Почему танки семейства Т-72 безнадёжно устарели, мы попробуем объяснить в нашей статье.

Двигатель

Мы могли бы начать с ключевой темы критики танков этой компоновки — автомат заряжания, но для начала начнём с не банального. Итак, двигатель.

Подавляющее большинство машин Т-72 оснащены В-84-1 (840 л.с.), и только в поздних версиях Т-72Б3 началась установка штатного для Т-90х В-92-1 (на 1000 л.с.). При этом стандарты современных танковых движков давно вышли на мощность в 1500 л.с., что касается не только газотурбинных Абрамсов, но и турбо-дизельных Леопард-2. Отставание движков отчасти нивелируются массой в 46 тонн российских машин против 60+ натовских тяжеловесов.