Штурм Харькова армией РФ и почему он вряд ли состоится

На повестке военкоров по обеим сторонам стоит Харьков, а точнее потенциал его потери для одних и овладения для других.

В украинском сегменте с начала весны тиражируются опасения о грядущей «битве за Харьков». Российская информационная среда подобные гипотезы озвучивает редко, да и существенных поводов для этого пока нет.

Конкретных подтверждений со стороны военных верхов и быть не может, так как конфликт продолжается и оперативную информацию просто никто не выдаст не в те руки, даже если они предельно лояльны.