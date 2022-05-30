Старику не сидится на пенсии: для чего древние танки Т-62 начнут применять на Украине?

Танки Т-62 устарели ещё в 80-е годы, но, несмотря на это, смогли вполне активно повоевать в Афганистане, а ещё в обеих Чеченских войнах. Например, 160-й гвардейский танковый полк, которым во Второй Чеченской войне командовал печально известный полковник Юрий Буданов, воевал именно на Т-62М.

Теперь в сети завирусились видео с эшелонами, нагруженными такими машинами, держащими направление… сами знаете куда (если верить источникам, их публикующим). Разумеется, инфа никак официально не комментируются — есть версии, что танки сняты с хранения (они с начала 2000-х находились в таком статусе) для усиления группировки вна Украине. Чуть более правдоподобно звучат версии, что дедовской техникой будут оснащать новые воинские формирования народных милиций на новых территориях.

Мы решили напомнить, что это за танк, как появился, что может и насколько будет эффективен на современном поле боя.