Старику не сидится на пенсии: для чего древние танки Т-62 начнут применять на Украине?Пока тупые подростки пишут в комментариях: «Ахаха, докатились!», разберёмся в вопросе по существу
Танки Т-62 устарели ещё в 80-е годы, но, несмотря на это, смогли вполне активно повоевать в Афганистане, а ещё в обеих Чеченских войнах. Например, 160-й гвардейский танковый полк, которым во Второй Чеченской войне командовал печально известный полковник Юрий Буданов, воевал именно на Т-62М.
Теперь в сети завирусились видео с эшелонами, нагруженными такими машинами, держащими направление… сами знаете куда (если верить источникам, их публикующим). Разумеется, инфа никак официально не комментируются — есть версии, что танки сняты с хранения (они с начала 2000-х находились в таком статусе) для усиления группировки вна Украине. Чуть более правдоподобно звучат версии, что дедовской техникой будут оснащать новые воинские формирования народных милиций на новых территориях.
Мы решили напомнить, что это за танк, как появился, что может и насколько будет эффективен на современном поле боя.
kolesa.ru
Т-62 тоже первый
По существу, 62-ка была развитием советских средних танков серий Т-54/Т-55. По советской классификации это средний танк, а по натовской — уже вполне себе основной боевой танк первого поколения. В целом машина довольно уникальная, потому что попала в разлом поколений — с одной стороны, уже не послевоенная, разработка танка мало опиралась на опыт Второй мировой. С другой стороны — не такая уникальная как Т-64, который произвёл революцию в советском танкостроении.
А ещё это первая собственная (ну, почти) разработка Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле (завод №183). Т-62 стал развитием харьковского Т-54, но куда более глубоким, чем Т-55, который вошёл в эксплуатацию на три года раньше.
В чём был смысл снова искать новый танк? Как обычно, гонка вооружений — англичане глубоко модернизировали свои танки Центурион и перевооружили их на пушки Royal Ordnance L7.
L7 стала лучшей пушкой на тот момент и, можно сказать, пределом развития нарезных орудий — на неё быстро начали переходить повсеместно в НАТО, а американцы производили её по лицензии для новых танков М60, которыми заменяли устаревшие М48 Паттон. Главное — она давала существенное преимущество натовским машинам в противостоянии с Т-54/55, поражая их лобовую броню с дистанций, в то время как сами натовские танки оставались в относительной безопасности от советских танковых пушек Д-10Т2С.
Объект 430 конструкции Морозова советскую армию не устроил за счёт 100 мм нарезной пушки Д-54, пусть и с новым механизмом выброса гильз (сильно облегчало работу заряжающего), и хорошим на то время стабилизатором Молния. Не устроил конкретно дульный тормоз, который часть пороховых газов уводил прямо в грунт. А это демаскировало танк и мешало визуально оценивать результат стрельбы из-за поднятой пыли и сора.
Куда больше военных заинтересовала машина «Объект 166» Карцева. Новый танк мало чем отличался от танков Т-55 (немного иные габариты и небольшие различия в ходовой), за исключением новой пушки — У-5ТС Молот (индекс ГРАУ 2А20). На самом деле это была прежняя Д-54, но перекалиброванная за счёт отказа от нарезов как таковых. Ствол стал гладким, что увеличило калибр до 115 мм.
Для чего канал ствола сделали гладким? Ведь, на первый взгляд, идея так себе — нарезы уже почти век обеспечивали артиллерии точность. Но нет, это было не возвращение во времена Бонапарта. Просто гладкий ствол позволял использовать новый тип снарядов — БОПС, бронебойный оперенный подкалиберный снаряд, который, за счёт гладкого ствола и снижения трения становился примерно в 2 раза быстрее, чем бронебойные в прежних пушках Д-10 (1650 м/с против 897 м/с)
Точность повышали стабилизаторы снаряда после выхода из канала ствола. Полезным новшество оказалась не только за счёт этого: в номенклатуре появилось управляемое вооружение типа 9М117 Кастет — управляемая противотанковая ракета. Сюда добавим кумулятивные снаряды... и получим широчайший спектр вооружений для борьбы с самыми современными на тот момент танками противника.
Ложкой дёгтя послужило снижение точности для осколочно-фугасных снарядов, но увеличение дальности до 4000 метров успокоило советское командование — терпимо, пойдёт.
Т-62 на сегодня
Но это мы про 60-е годы — тем событиям уже исполнилось 60 лет, а ведь даже последние 30 лет привели к целому ряду серьёзных технологических прорывов в танкостроении. Танки типа М60 сегодня остаются на вооружении армий стран, как бы помягче выразиться, «3-го дивизиона», да и то, чаще во второй линии. Хотя кое-где, например, в Турции, их модернизируют для локальных конфликтов. Вооружения Т-62 не дают ему никаких преимуществ против машин уровня Т-64/72/80/90. Тем более, если говорить об их поздних модификациях.
Виталий Кузьмин
На 2018 год проскакивала информация о том, что часть наиболее работоспособных Т-62 на хранении улучшат, в том числе установкой новой пушки. Подразумевалось, что данные машины пойдут на вооружение сирийской армии, лояльной Асаду, и формированиям генерала Хафтара в Ливии. Там эти машины активно используются в боях, в стране много умеющих воевать на них танкистов… и их не так жалко.
А вот для современных конфликтов у этих танков есть ряд серьёзных недостатков, хотя правильнее говорить о моральной устарелости.
пушка 2А20 непригодна для использования современной номенклатуры боеприпасов для пушек 2А46 (основная пушка российских танков), которые актуальны современным задачам — раз, и активно производятся и в больших количествах хранятся — два
бронирование танка неудовлетворительно в стойкости даже для боеприпасов к РПГ-7, потому что предполагалось противодействие более традиционным в 1950-1970-м годам средствам — противотанковой буксируемой артиллерии и танковым пушкам того времени
слабая защита вообще. В 80-е годы прошло несколько модернизаций с наращиванием бронирования и установкой динамической защиты (и даже активных систем Дрозд, но очень немного). В основном это касается машин уровня Т-62М и моложе, но они активно использовались в последних конфликтах и продавались/передавались союзникам и партнерам позднее
отсутствие современной системы управления огнём. Последняя модернизация касалась СУО Волна: появились лазерный дальномер КДТ-2, полуавтоматический баллистический вычислитель БВ-62. Это позволило вдохнуть смысл в использование машины на поле боя, но речь, повторюсь, о стандартах 1980-х годов
На такие танки не ставились тепловизоры, у них нет современных средств наблюдения для командира и особо обделён механик-водитель. Ходовые возможности тоже сильно отстают — после установки дизеля В-46-5м удельная мощность варьировалась порядка 16 лошадей на тонну, поэтому маневренность у Т-62 очень так себе для современного поля боя, где нормой считается 23-24 и больше лошадок на тонну.
Модернизации Т-62 в 21 веке
Hellfire555
При работе над статьёй я нашёл довольно много информации по модернизации Т-62 после распада СССР. На самом деле про танк не забывали — те же американские М60 с их лицензированными местными версиями довольно активно модернизируют и сегодня.
С 2018 года была информация об установке даже современного (ну, относительно современного) тепловизора в новом же прицельном комплексе с современной стабилизацией орудия. Устанавливали динамическую броню Контакт-5 (прежде в Т-62М+ ставили Контакт-1). Только вот ничего, кроме анонсов, за этим не следовало — осовремененные Т-62 либо делали для демонстраций единично, либо продавали третьим странам.
В целом, заявленная дальность видимости теплака для Т-62 ночью — 2000 метров. Это меньше, чем у Т-72Б3, которая, по разным данным, пригодна для 3-5 км, но и это далеко от современных стандартов в 7-8 км. Контакт-5 — защита, всё-таки, малоактуальная в условиях боёв на Украине и в реалиях современных противотанковых средств, Не говоря уже о том, что на базах хранения в основном находятся «голые» в плане оснащения танки.
А вообще, как вы можете заметить, наметилась новая тенденция в создании танков для локальных, или, как принято сегодня говорить, ассиметричных конфликтов. Т-62 и М60 — крайне дешёвые в эксплуатации машины, поэтому применять их против противников без современных противотанковых средств не лишено смысла. Их можно передавать союзникам в региональных разборках, о чем уже указано выше — танки дешёвые, так что и союзнику полезно, и самим не накладно.
Т-62 в спецоперации
То, что масштабы конфликта разрастаются и требуют вовлечения больших средств — понятно и логично. Но даже Т-62 поздних модификаций, пусть и с недавними модернизациями, слишком сомнительное оружие для современного поля боя. В первую очередь, проблема в низкой живучести машины (на кадрах «слитых» видео с эшелонами едут абсолютно «голые» 62-ки, не похожие даже на Т-62М).
Но для вооружения вспомогательных соединений, на направлениях которых у ВСУ нет высокой концентрации танковых соединений и натовской артиллерии, а также почти нет Джавелинов и NLAW, стандартные задачи общевойскового боя такие танки выполнять смогут. И вполне возможно, что довольно хорошо выполнять — пригодятся на второстепенных участках, в активной обороне во второй и третьей линиях. Другой вопрос, кого в эти танки сегодня можно посадить.