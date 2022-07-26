БТР-82 против всех: какой БТР самый топовый в мире сегодня

БТР-82 против всех: какой БТР самый топовый в мире сегодняТонкокожие проигрывают
Вы ведь тоже посматриваете эти видеоролики самизнаетеоткуда с яростной схваткой лёгкой бронетехники, как между собой, так и против танков. Иными словами, бэхи и бэтеры воюют на полную катушку, всем чем есть — штурмы посёлков, городские бои. Что показывает, насколько это важный элемент сухопутных сил, а не просто маршрутка для мотопехоты.
На фоне событий мы решили сравнить наиболее популярные, и представленные в армиях Европы и мира БТР, схватки которых друг с другом сегодня выглядят не такими уж маловероятными. Станет ясно, кто рекламил фуфло, а кто тихонечко делал адские станки смерти.
Как сравнивать, если все слишком разные
Но для начала дадим пояснение — сегодня в лёгкой бронетехнике классы стали сильно размываться. Раньше более-менее было ясно: если на колёсах, это скорее всего БТР, а на гусеницах — скорее всего БМП. И даже там, американский гусеничный БТР М113 портит эту малину. БТР были легче и хуже защищены чем БМП, а главное — ощутимо слабее в вооружении.
Теперь мы уже имеем дело и с колёсными БМП, и уже третьей массовой разновидности легкой бронетехники — MRAP (броневики с противоминным усилением), у которых часто есть десантное отделение, броня, вооружение, но всё равно это как бы не БТР. БМП последних лет по массе догоняют танки, защищены и вооружены всё сильнее, а многие из них вполне могут достойны названия «десантный танк».
Сегодня всё чаще используют международный термин «боевая бронированная машина», а колёсная или гусеничная — лишь уточнение. Они модульные, поэтому в рамках одной модели могут быть модификации сильно отличающиеся по бронезащите, вооружению и начинке полезными прибамбасами. Во многом, в топе нам придётся сравнивать платформы в целом. Поэтому, на берегу обозначим критерии:
В данном соревновании мы сравниваем:
Колёсные машины по формуле 8х8
С десантным отделением
С вооружением, начиная от пулемётов калибра 12.7
Краткое представление участников:
Stryker — колёсная платформа для серии БТР и специальных бронированных машин (США)
БТР-82А — развитие советских колёсных БТР-80 (Россия)
Boxer — модульная платформа колёсных машин (Германия-Нидерланды)
Patria AMV (Rosomak) — модульная платформа колёсных машин (Финляндия-Польша)
VBCI — колёсная БМП (Франция)
Pandur II — многоцелевая колёсная ББМ (Австрия + основные операторы Португалия и Чехия)
Самый стойкий
Противопульная (винтовочная пуля 7.62) и противоосколочная защита от осколков мин и снарядов есть у всех, это стандарт. А вот дальше начинаются существенные различия.
Базово, самый защищённый — это французский VBCI. Его характеристики засекречены, но круговое бронирование (то есть обстрел в любую проекцию) держит 14.5 мм (КПВТ) с 200 метров (STANAG 4569 уровень 4), а с модулем OPEX речь идёт о 30 мм бронебойных к пушке 2А72 (БМП-3, БМД-4, БТР-82). Но здесь есть важная поправка — француз официально относят к БМП, и его масса в зависимости от модуля составляет 28-32 тонны. Он самый тяжёлый в топе, так как конкуренты в базовом бронировании достигают +- около 20 тонн. У него нет лёгких версий, иными словами.
Явный аутсайдер в этой группе — БТР-82А. Он защищён хуже всех — лоб 10 мм, борт 7-9 мм, вдобавок у русского БТР ещё и никакая противоминная стойкость, в отличие от любой другой колёсной машины в подборке. Бронепробиваемость Браунинг М2, от 19 до 25 мм (зависит от пули) с дистанции 100 метров — это такой стандартный в НАТО пулемёт в калибре 12.7. Очевидно, БТР-82 прошивается в лоб с дистанции 200 метров, а в борта — сильно дальше 300 метров из-за небольших углов наклона брони.
Лобовая проекция (60˚) любой машины, кроме российской, в базе держит 14.5 мм с 200 метров. При этом остальные проекции обеспечены только защитой от 7.62 мм (кроме француза, но он читер). Но главная угроза для БТР — это даже не попадания из тяжёлых пулемётов и автоматических пушек, куда фатальнее могут быть гранатомёты с кумулятивными боеприпасами.
Все машины в подборке оборудованы внутренними панелями или обшивкой из арамидных волокон, которые в случае пробития ловят элементы пробитой брони (а она и используется как основной поражающий элемент). А вот полностью защитить экипаж и десант от удачливого гранатомётчика может только американский Stryker с плитами динамической защиты SRAT (смейтесь-смейтесь, попади вы на войну — молились бы на такую штуку).
Но даже SRAT обеспечивает надёжную защиту только от устаревших боеприпасов типа ПГ-7В к советским РПГ-7, а вот тандемные боеприпасы к нему, а тем более к РПГ-29 Вампир он уже не держит. Потому, что динамическая (реактивная) броня американских БТР всё же не такая, как у танков или БМП.
У немецкого Боксера есть варианты усиления брони и покруче француза, но масса машины вырастает под 40 тонн, а это уже ближе к танку, чем БТР. Поэтому наиболее сбалансированным претендентом тут станет Patria AMV, с установкой модулей пассивной брони от 30 мм, она остаётся в относительно приемлемой массе 27 тонн.
Лидер — Boxer, VBCI, Patria
Аутсайдер — БТР-82А
Stryker стоит поставить в серединку за счёт наличия динамической реактивной брони.
Огненный смерч
Самое лёгкое вооружение у Stryker — крупнокалиберный пулемёт или автоматический гранатомёт (и только в отдельных спецификациях ПТРК Джавелин). То же самое Patria AMV, но у созданной на её базе польской Rosomak вооружение погуще — 30 мм Mk44 Bushmaster, который способен использовать боеприпасы с программируемым подрывом, а также подкалиберные «ломики», прошивающие 60 мм брони под углом в 60 градусов с 2000 метров. Всё это позволяет на близких дистанциях поражать даже танки, как минимум, прошлых поколений (ну и конечно в кормовые/бортовые проекции).
Но Mk44 это только «семечки» — боевой модуль Росомахи дополнен ПТРК Спайк (на раннем этапе хотели устанавливать Джавелин). Правда, именно таких вариантов машин в войска пока ограничены, эту модификацию только приняли. А вот австрийский Pandur II (в версии KBVP) гоняет с аналогичным комплектом уже давно, так как этот комплекс входит в базовую модификацию. Спайк — одна из самых совершенных ПТРК 3-го поколения, что даёт серьёзные возможности по борьбе с современными танками.
Российский БТР-82 располагает 30 мм пушкй 2А72, но в её номенклатуре только обычные бронебойные снаряды, а вот «ломиков» (БОПС — бронебойный оперённый подкалиберный) нет по факту. Ххотя в природе они существуют, но до войск не дошли, потому что дорого. О программируемых боеприпасах мрачно промолчим.
Работа Mk44 с БТР LAV 30
О пушке отзываются по-разному, но чаще ругают — невысокая кучность из-за схемы с подвижным стволом для снижения отдачи (за счёт этого её и поставили на лёгкую колёсную платформу), а кроме того вопросы к надёжности и много неудобств в эксплуатации. ПТРК БТР-82 не положен, поэтому россиянин скорее проходит на фоне конкурентов здесь выглядит «ни рыбой, ни мясом».
Существуют версии Boxer c 30-мм пушкой и ПТРК Spike LR, но известно, что их закупила только армия Литвы в количестве 88 единиц для наиболее боеспособной бригады «Железный волк». Очевидно, что дуэт Бушмастера и Спайка станет стандартом для оснащения тяжёлых БТР и БМП повсеместно. Но раньше всех появился с таким вооружением сегодня Pandur II KBVP. Правда, эта версия массово есть только на вооружении Чехии (102 штуки).
Лучший — Pandur II KBVP
Худший — Stryker
Французский VBCI-2 может сильно изменить игру с 40 мм автопушкой и двумя пусковыми с ПТУР, но такая версия лишь экспортная, и пока их никто не покупает, а армия использует более простые с пушкой 25 мм и без ПТРК, которые уже на одном уровне с БТР-82.
Хозяин полей, и вообще что по проходимости
Самый мощный движок стоит, конечно, на немце — очевидный лидер тут Boxer, с турбодизелем на 700 лошадиных сил. Это делает его лидером по удельной мощности даже в тяжёлых версиях на 33 тонны (21,5 л. с. на тонну). Второе место займёт француз VBCI с дизелем Рено на 550 лошадей, который в новых поставках сменил 600-сильный Вольво.
Boxer также лидирует с большим отрывом по запасу хода в 1050 км (!), ближайший к нему Patria AMV даёт 800 км. Ну и «боксёр» славится способностью преодолевать брод в 1,5 метров, тогда как у прочих неамфибий 1,2 метра.
Плавучестью обладают БТР-82А, Pandur II и Patria AMV (но только в версиях до 22 тонн). А вот по преодолению стенк лучшие показатели у Stryker в 60 см, в то время как все прочие держатся стандарта в 50 см. При этом Боксер заявляет о преодолеваемости аж в 80 см по версии производителя, но независимые источники пишут о 50 см. Либо кто-то врёт, либо кто-то невнимателен.
А вот Pandur II, хоть не ставит рекорды по ходовым возможностям, оснащён не только автоматической коробкой передач, но и системой автоматического управления трансмиссией ADM — автомат сам управляет блокировкой дифференциала. И, стоит признать, ADM в этом плане способен справляться лучше любого водителя — реактивный крутящий момент остаётся сравнительно низким, что заметно уменьшает динамические нагрузки и снижает шансы поломок в неподходящий момент.
- Очевидный лидер в этой номинации — Boxer
Откровенных слабаков нет, но худший по удельной мощности — БТР-82А, а по запасу хода — VBCI, при этом их отставания некритичны.
Мнение о лидере
В целом по трём показателям лидером стоит назвать немецкий БТР Boxer. Это подтвердят и продажи — им вооружаются 5 стран, а ещё несколько на очереди. И это при огромной цене окло 4 млн долларов, которая варьируется в зависимости от модификации. Ещё немец выигрывает в модульности — он не просто лидер, но лидер в целом ряде спецификаций, где есть всё от КШМ (штабные) до медицинских.
Но невероятно удачная финская Patria AMV наступает ему на пятки, завоёвывая рынок стран с небольшими бюджетами на оборонку. Правда, наиболее боевитой она является только в польской Rosomak.
В итоге наиболее сбалансированной оказывается Pandur II. Steyr оказалась мастеровитой не только в штурмовых и снайперских винтовках, но и в таком неожиданном амплуа. Подводят Пандуры маркетологи, поэтому покупает их только Португалия (лёгкие версии) и Чехия (тяжёлые версии), и пока, видимо, больших поставок куда-либо не предвидится. Но как выбор редакции, лучшим БТР в подборке будет Pandur II.
Явный отстающий — БТР-82А, он сильно проигрывает в бронировании, а вооружение следует считать если не устаревшим, то устаревающим (нет БОПС и программируемых боеприпасов). При этом мы не оценивали начинку и эргономику, хотя тут наш БТР тоже бы проиграл — у всех его конкурентов есть травмобезопасные сидения, задняя аппарель для десанта и более продвинутые системы пожаротушения.
Единственное где он лидер — масса. Он самый лёгкий, менее 16 тонн, но это не даёт ему ходовых преимуществ, ведь даже плавучесть есть в том числе и у машин тяжелее. Ближе к современным БТР находится российская платформа Бумеранг, но за много лет демонстрации на парадах, она так и не добралась до войск, и, судя по всему, уже не доберётся в обозримом будущем.