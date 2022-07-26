БТР-82 против всех: какой БТР самый топовый в мире сегодня

Вы ведь тоже посматриваете эти видеоролики самизнаетеоткуда с яростной схваткой лёгкой бронетехники, как между собой, так и против танков. Иными словами, бэхи и бэтеры воюют на полную катушку, всем чем есть — штурмы посёлков, городские бои. Что показывает, насколько это важный элемент сухопутных сил, а не просто маршрутка для мотопехоты.

На фоне событий мы решили сравнить наиболее популярные, и представленные в армиях Европы и мира БТР, схватки которых друг с другом сегодня выглядят не такими уж маловероятными. Станет ясно, кто рекламил фуфло, а кто тихонечко делал адские станки смерти.

Как сравнивать, если все слишком разные

Но для начала дадим пояснение — сегодня в лёгкой бронетехнике классы стали сильно размываться. Раньше более-менее было ясно: если на колёсах, это скорее всего БТР, а на гусеницах — скорее всего БМП. И даже там, американский гусеничный БТР М113 портит эту малину. БТР были легче и хуже защищены чем БМП, а главное — ощутимо слабее в вооружении.