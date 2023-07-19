Почему ВСУ пошли напролом через минные поля? Дело не в глупости

Таким образом армии удаётся поставить небольшие минные поля тактического назначения. Например, чтобы остановить (замедлить) движение рейдовой группы противника на тактической глубине, предотвратить прорыв обороны и выход на оперативный простор, а ещё ограничить перемещения сил и техники уже на вражеской территории.

С одной стороны, такие мины плохо замаскированы, с другой — падают довольно рассредоточено, а само поле появляется буквально из ниоткуда и сразу. Силы инженерной разведки не могут заблаговременно их обнаружить, найти проходы или обезвредить в достаточном количестве из-за того, что боевые действия в таких случаях носят очень активный характер — техника и люди носятся как угорелые.

Преодоление минных полей

В обеих мировых войнах это была сложная задача, всегда требовавшая нетривиальных решений. В первую очередь потому, что изначально сильно минированные зоны рассматривались обороняющейся стороной как непроходимые. И противник при виде минных полей на них не совался, предпочитая атаковать более удобные для наступления участки.

Поэтому способы быстрого разминирования и преодоления минных полей ценились на вес золота. В разных источниках доводилось читать об «артиллерийском разминировании», когда проходы в полях плотно расстреливались артиллерией, формируя проходы. Только вот:

это приводило к значительному перерасходу боеприпасов, которые вообще-то пригодятся, чтобы вести огонь по противнику

противник в свою очередь был заранее предупреждён такой артподготовкой о том, где враг планирует прорываться

кроме того, противник хорошо видел будущие проходы и понимал, где сосредоточить огонь

В итоге ничего не оставалось кроме как… брать минные поля пехотой.

Дело всё в том, что как мы указали выше, солдат на противотанковой мине не может подорваться — не хватает веса, поэтому противотанковые мины пехоте нипочём. В результате особого толка в сугубо противотанковых, или противопехотных минных полях не было — их всегда стремились смешивать.