Почему ВСУ пошли напролом через минные поля? Дело не в глупости

Почему ВСУ пошли напролом через минные поля? Дело не в глупостиОдин очевидный факт забыли учесть при планировании
Минные поля? А что это вообще за оружие? Статья о том, что вы вроде бы все знаете, но на самом деле — не совсем.
Мины, некоторые их даже за оружие не считают, а тем временем это главный спутник войн в 20-м, и очевидно в 21-м веке. Только на первый взгляд кажется, что тема лежащих в земле упаковок с взрывчаткой, дожидающихся невезучих пехотинцев или мехводов, устарела и смехотворна.
В целом, мины — это часть более крупной системы вооружений, которая называется инженерными заграждениями. Большинство полагает что минное поле — это такая площадь натыканная теми самыми минами и по ней невозможно ни пройти, не проехать. В значительной степени это так и есть, но всё гораздо сложнее, поэтому переходим сразу к делу.
Мины и какими они бывают
В первую очередь отсечем артиллерийские мины — тип боеприпасов для нарезной или гладкоствольной артиллерии, предназначенный для ведения огня по крутой навесной траектории с высоким могуществом боевой части. Мы говорим о тех минах, которые скрыто устанавливаются для внезапного поражения противника.
Классификация мин достаточно обширная, мы не будем переписывать Википедию, а обозначим главные моменты
- Мины по назначению делятся на противотанковые и противопехотные, что говорит о различиях само за себя
Противотанковые мины имеют, как правило, высокий порог нажимного действия (если у них механическая детонация) поэтому пехотинец на такой подорваться не может (для этого ему нужно весить 180-300 кг). Это делается для того, чтобы не расходовать боеприпас на неудачливого солдата, а дождаться рыбы покрупнее.
Да, существуют ещё морские мины, противодесантные (береговые) и даже противовоздушные, но это всё же отдельная тема и дальше они нам не пригодятся.
- Мины так же делятся по типу срабатывания на нажимные (вытяжные, когда мина срабатывает после убирания с детонатора ноги или колеса), управляемые (по проводу или радиокомандой). А также по иным принципам: например, срабатывающие через магнитное поле не по колесу (гусенице), а по днищу техники кумулятивной струёй.
В принципе, на этом большинству будет достаточно информации.
Мины управляемые, или с таймером относятся скорее к специальным средствам — засады, диверсии. А вот нажимного действия более простые по устройству и дешёвые в производстве уже, как правило, используют для минирования крупных площадей. Это общий класс наземных мин, дальше мы в основном будем говорить про них.
Минные поля
Минные поля или минные заграждения, вопреки многим стереотипам, не существуют сами по себе. За исключением случаев, когда минируются подступы к сверхсекретным объектам, минные заграждения — это всегда лишь часть инженерных заграждений.
Поэтому они комбинируются с танковыми ежами или противодесантными надолбами, эскарпами и контрэскарпами, рвами, колючей проволокой, импровизированными заграждениями. Плюс-минус, по возможностям конечно, потому что оперативная обстановка на войне бывает разной. Иногда случается и так, что инженерные заграждения — это в основном минные заграждения.
При этом неправильно полагать, что и на этом всё. Важная деталь — за минами прячутся оборонительные позиции. Даже если перед вами большое минное поле, его всё равно прикрывают силы противника. Иначе нет смысла, ведь тогда в системе заграждения довольно быстро создаются проходы средствами инженерного разграждения, и толку от минного поля не будет никакого.
© НИКАКИХ СКРИМЕРОВ! Но согласитесь без этого видео никуда. Подробный рассказ о действии "прыгающих" мин, использующих преемущественно осколочное поражение, а не фугасное, как например, классическая противопехотная ПМН
Поэтому вопрос, а какой в нём смысл?
Ответ — смысл в том, что таким образом можно закрыть от противника большой периметр и оборонять его малыми силами. Если враг сунется напролом — потеряет кучу техники и солдат. Если попытается пустить инженерные машины — их легко подобьют уже активными средствами обороны.
Разумеется, это не универсальное средство, ведь для подготовки таких заграждений требуется уйма времени. Поэтому системы минных полей сопутствуют крупным военным операциям, которым предшествовала оперативная пауза.
С 1950-х годов практикуются и быстрые системы постановки минных заграждений — специальные авиабомбы, артиллерийские снаряды и РСЗО. Сегодня в армии РФ есть даже специализированная Инженерная Система Дистанционного Минирования (ИСДМ) Земледелие, которая работает по принципу условно РСЗО Ураган, только в ракетах упакованы мины.
Таким образом армии удаётся поставить небольшие минные поля тактического назначения. Например, чтобы остановить (замедлить) движение рейдовой группы противника на тактической глубине, предотвратить прорыв обороны и выход на оперативный простор, а ещё ограничить перемещения сил и техники уже на вражеской территории.
С одной стороны, такие мины плохо замаскированы, с другой — падают довольно рассредоточено, а само поле появляется буквально из ниоткуда и сразу. Силы инженерной разведки не могут заблаговременно их обнаружить, найти проходы или обезвредить в достаточном количестве из-за того, что боевые действия в таких случаях носят очень активный характер — техника и люди носятся как угорелые.
Преодоление минных полей
В обеих мировых войнах это была сложная задача, всегда требовавшая нетривиальных решений. В первую очередь потому, что изначально сильно минированные зоны рассматривались обороняющейся стороной как непроходимые. И противник при виде минных полей на них не совался, предпочитая атаковать более удобные для наступления участки.
Поэтому способы быстрого разминирования и преодоления минных полей ценились на вес золота. В разных источниках доводилось читать об «артиллерийском разминировании», когда проходы в полях плотно расстреливались артиллерией, формируя проходы. Только вот:
это приводило к значительному перерасходу боеприпасов, которые вообще-то пригодятся, чтобы вести огонь по противнику
противник в свою очередь был заранее предупреждён такой артподготовкой о том, где враг планирует прорываться
кроме того, противник хорошо видел будущие проходы и понимал, где сосредоточить огонь
В итоге ничего не оставалось кроме как… брать минные поля пехотой.
Дело всё в том, что как мы указали выше, солдат на противотанковой мине не может подорваться — не хватает веса, поэтому противотанковые мины пехоте нипочём. В результате особого толка в сугубо противотанковых, или противопехотных минных полях не было — их всегда стремились смешивать.
Да, наступающая армия в итоге несла потери при такой тактике, однако они чаще оказывались меньшими, чем, если бы войска штурмовали серьёзные оборонительные позиции, даже после артподготовки по системам обороны. Также такая атака давала наиболее оптимальный результат в сравнении с любыми другими способами «безопасного прохода».
Пехота и сапёры стремительно шли через минное поле, выбивали оборону противника, после чего инженерные средства проделывали проходы для основных сил. Вопреки распространенным мнениям, что это была только черта Красной армии, такими методами не брезговали ни немцы, ни даже американцы, что косвенно подтверждается рядом источников. Но мы не об этом.
В целом… быть пехотинцем во Второй мировой войне — это очень тяжёлая доля.
Как пройти минные поля в наше время
Как вы поняли, просто так взять и расчистить минное поле специальными машинами (тралы и иная техника и приспособления) нельзя — вы просто потеряете технику, если не сможете обеспечить полное подавление противника заранее. В наши дни это осложняется большим спектром вооружений — дальнобойные и точные ПТРК, БПЛА, дроны-камикадзе.
© Работа УР-77
В середине 20 века СССР и Великобритания разработали системы линейно-дистанционного разминирования. Представляет такая система собой длинный, начинённый взрывчаткой капроновый кабель, который мгновенно на всю длину растягивается пуском пороховой ракеты. После этого происходит взрыв на всю длину, который и расчищает проход.
В Российской армии это система УР-77 Метеорит (на армейском слэнге «Змей Горыныч»), способная так расчистить коридор шириной 6 метров и 90-100 метров в длину. Её ближайший американский аналог — M58 MICLIC — делает проход шириной 8 метров и 100 метров длиной. Ну а самая эффективная машина — британский Python (Питон), он может делать проходы 7,3 метра шириной на длину до 180-200 метров.
Российская система, уступая по возможностям зарубежные аналоги, несколько превосходит их по скорости, так как представляет собой самоходку, а натовские аналоги ездят на буксире — это сказывается на времени развёртывания и скорости создания проходов. УР-77 может выпустить два заряда разминирования за 3-5 минут и перезарядиться за 40-50 минут.
© M58 MICLIC
Кроме того, в армии США есть более компактные системы с аналогичным принципом — APOBS. Её могут обслужить два человека и сделать пеший проход 1 на 45 метров.
Тем не менее, новые мины создаются с учётом противодействия таким машинам — используются взрыватели, требующие плавного и длительного воздействия, а в случае резкого срабатывает блокировка.
Так что всё зависит от оснащения. Если у противника современные мины, даже Змей Горыныч может быть бесполезен.
Минные поля и контрнаступление ВСУ
Ну, вы понимаете — именно эта тема навела нас на эту статью, поэтому мы вам вкратце рассказали, как это всё работает. Сегодня уже ясно, что действия инженерных подразделений (и всех прикомандированных к ним) сыграли одну из решающих ролей в сдерживании украинского наступления на юге.
Мы об этом рассказывали чуть раньше, но, конечно, никто не мог предсказать, что ВСУ пойдут напролом без конкретного плана или хитростей. Тем более, что раньше украинская сторона отличалась весьма современными и изобретательными тактиками. Тем более [2] в наступлении были задействованы подготовленные на Западе и хорошо оснащённые (главным образом западным же оружием и техникой) части.
Что можно об этом сказать сейчас? Трудно обвинять инженерную разведку — с помощью дронов и украинцы, и их западные партнёры были очень даже в курсе, насколько плотные и серьёзные минные заграждения установила Россия. Настолько хорошо установила, что, в общем-то, об этом говорили СМИ по обеим сторонам.
Было ли это плохое качество наземной разведки, не выявившей проходы в полях (их оставляют сами минёры для обслуживания заграждений и прохода своих сил)? Или же это нехватка мобильных средств быстрого разминирования? Наверное, точно об этом скажут военные историки в будущем.
Украина точно получала некоторое количество американских M58 MICLIC, но вероятно или их очень мало прислали, чтобы покрыть весь фронт наступления. Или они были частично уничтожены, либо просто не эффективно отработали. Пока об этом тоже рано говорить
И, конечно, мы видим ещё один фактор политизированности украинского контрнаступления, которое имеет очень много черт поспешности, слабой подготовки и в итоге острой нехватки технических средств. Как результат — всё это оборачивается концом статуса непобедимости ВСУ, которое активно нагнетали многие СМИ, тяжёлыми потерями, и, возможно, большей готовности президента Зеленского к будущим переговорам.