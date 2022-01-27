Украина осталась без танков в самый важный момент, Оплота не будет

Украина осталась без танков в самый важный момент, Оплота не будетХарьковское КБ Морозова на грани краха
Ну вот, кажется «финита ля комедия» для, казалось бы, возрождающегося украинского танкостроения, и не только его — харьковское конструкторское бюро Морозова (ХКБМ) и завод имени Малышева занимались и модернизацией танков Т-64 Булат (и будущий Т-64 Краб… господи, зачем модернизировать такое старьё?), производством БТР-4 и бронеавтомобилями Дозор-Б.
И уж можно быть уверенными, что на будущем (по крайней мере, обозримом будущем) танков Оплот можно ставить крест. Не будет у армии Украины хоть сколько-нибудь серьёзного их количества.
А ведь именно это КБ во времена СССР было передовым в разработке танков в стране — почти все модернизации Т-34, Т-55, Т-62 и, наконец, первый настоящий советский основной боевой танк Т-64, который и сейчас надежда и опора украинских танковых войск.
В чём цимес?
В деньгах, а вы как думали? Работникам месяцами задерживают зарплату, а совсем недавно украинское издание Defense Express выдало статью об общем состоянии на предприятии — работников переводят на однодневную (!) рабочую неделю. Из-за того, что оплачивать труд нечем, альтернативой предлагают поработать три месяца бесплатно.
Укроборонпром отреагировал крайне агрессивно, обвинил издание в чуть ли не измене родине (сейчас на Украине модно в этом друг друга обвинять). С другой стороны, для страны на пороге возможной войны это более чем странное поведение власти — оставить одно из ключевых оборонных предприятий в подобном состоянии.
Несмотря на то, что оборонщики утверждают, якобы финансирование зажали только для сотрудников не занятых на важнейших проектах, журналисты откопали доказательства — на самом деле мера касается всех 800 действующих кадров предприятия.
Весь доход предприятия за последнее время составил 22 миллиона гривен, в основном за замену двигателей на БТР-4Е со старых добрых 3ТД-3 на немецкие дизеля Deutz. Легко догадаться, что для машиностроения, тем более в военно-промышленном комплексе, это копейки. Месячный зарплатный фонд составляет 12 миллионов, а ведь ещё есть и другие статьи расходов...
Эта ситуация, в общем, объясняет и предыдущий скандал со срывом поставок новых БТР-4Е — вместо 25 машин за 2021 год заказчику отправили только 10 единиц. Очевидно, с такими темпами насыщения армии новой техникой боеспособность Украины в военных конфликтах пострадает, при том что мы уже рассказывали о состоянии в прошлых статьях.
Анонс новых образцов так и остаётся анонсом, все надежды были на модернизацию старых образцов техники (если не сказать «архаичных»), а теперь появились трудности даже с этим.
Какую технику создавали в Харькове?
БТР-4 Буцефал
В сравнении с БТР-3, от советских транспортеров этот вариант ушёл ещё дальше и считается гордостью украинской оборонки. Боевые модули — почти копии того, что сегодня устанавливают на российские БТР-82А.
И если ходовая всё же отсылает нас к классике семидесяток и восьмидесяток, то корпус боевой машины отсылает к немецким бэтэрам Фукс — машинам качественным, но устаревшим. Заметной чертой стали большие окна в отсеке командира и мехвода.
Вокруг самих бронекорпусов разразились интриги уровня «Игры Престолов» — сталь марки 71 мог закаливать только Лозовский завод, который был негосударственным, в Харькове сделать это было невозможно. Вопрос решили закупкой европейской бронестали из Финляндии, которую, в свою очередь, отказывалась пропускать приёмка, так как имела устаревшие советские ГОСТы. А лозовские бронекорпуса не выдерживали испытаний по качеству и пулестойкости.
Ну а продажи за рубеж тоже оборачивались конфузами — в первую очередь, из-за претензий к двигателям и средствам наблюдения. Машины возвращали на Украину — Индонезия отказалась от дальнейших закупок, а Ирак вернул половину закупленных машин (они просто не заводились или не ехали).
uapress.info
Это плохие новости, ведь экспорт был способом загрузить производственные циклы. В это, во-первых, позволяло зарабатывать, во-вторых, удешевлять производство, а в-третьих — оперативно находить мелкие недочёты. Неспособная довести качество техники хотя бы до уровня «на троечку», Украина теряла репутацию на рынке, и на сегодня, надо полагать, перспективы поставок украинской техники за рубеж очень сомнительные — возиться с проблемной по надёжности военной техникой никто не хочет.
Т-64
Во-первых, это конечно «Булат» — эдакое осовременивание Т-64Б ещё в нулевые. В первую очередь оно касалось динамической защиты «Нож», которую отличала от аналогов теоретическая возможность противостоять не только кумулятивным боеприпасам, но и БОПС (бронебойным оперенным «ломикам», обладающим отменной бронепробиваемостью).
«Нож» дополнялся ещё и СУО (системой управления огнём) 1А45 от Т-80У, которая в нулевые и начале 10-х годов вполне соответствовала и лучшим российским танкам. В то же время отсутствие автомата сопровождения цели и защищённой цифровой связи в разгар гражданской войны ну Украине в 2014-2015 гг. уже было не комильфо.
Во-вторых, это Т-64БВ зр. 2017, где уже прицельный комплекс доведён до уровня российско-белорусской Сосна-У, а цифровую радиостанцию скопировали с американской Моторолы под именем «Лыбидь» К-2РБ. Так же порадовал танкистов современный (на 2017 год) тепловизор, интегрированный в СУО.
Но особо украинцы похвастались системой спутниковой навигации, а это уже элемент сетецентрических войн, на русских Т-72Б3 таких систем нет до сих пор. А ещё — цифровизация дизеля 5ТДФ, что улучшает эксплуатационные характеристики машины своевременным сбором данных о состоянии двигателя. Хотя не будем забывать, что геморная ходовая Т-64 по-прежнему на месте.
И, чтобы вы не считали украинскую технику отсталой, имейте в виду, что по многим экспертным заключениям между Т-64БВ зр. 2017 и Т-72Б3 лучшей зачастую признавали боевую колесницу незалежности.
В-третьих, Т-64 Краб — это уже значительный симбиоз старого танка с современным Т-84. Говоря языком реалистов, это эрзац «Оплота» для украинской армии, потому что наладить полноценное производство лучшей модели украинского танкостроения не вышло.
В Т-64 впихивают дизель 6ТД-1 в 1000 лошадей, что заметно улучшило ходовые качества утяжелённой бронированием машины. Но главное — наиболее продвинутое для массового оснащения СУО, с тепловизорами и возможностью пуска высокоточных ПТУР Комбат.
Улучшена и эргономика для удобства работы экипажа, но главное достижение — этот танк уже абсолютно «внутренний» и уже никак не зависит от российских комплектующих. Анонсирован танк летом 2021 года, но в связи с финансовыми проблемами, о которых мы рассказали в начале статьи, скорей всего даже «недо-Оплот» так и не дойдёт до украинской армии.
Бронеавтомобили Дозор
Ну и наконец третья гордость КБ Морозова — разведывательно-дозорные броневики Дозор-Б. Об этих машинах мы писали подробно ранее.
В сущности, это идеологическое развитие советских БРДМ-2 для новых реалий. Но постоянные пробуксовки не дают перейти на серьёзный серийный выпуск. Дозор как проект страдает с начала века, даже киевские Варты вышли на куда лучшие показатели. Украинским разведротам, вероятно, помочь может уже только импорт.
Чем крах предприятия может обернуться для Украины?
Украина прорвала блокаду поставок вооружения (ну или почти прорвала), но новый ленд-лиз не сможет полностью заменить свой военно-промышленный комплекс.
- Одно дело — техника, обучение которой требует считаных часов, типа Джавелин или NLAW. И совсем другое дело — танки и бронемашины. Даже если завтра Украине поставят Абрамсы или Леопарды, обучить экипажи на них можно просто не успеть
- Ремонтно-техническая база эффективнее работает с родной техникой, это своевременное пополнение запчастей, кадры «заводчиков», которые оперативно отреагируют на поломки и внесут коррективы в производство. Импортная техника требует годы освоения для того, чтобы надёжно встроиться в такую систему.
- Собственный ВПК, даже вторичный, это признак развитой военной державы. Он помогает разрабатывать оружие прежде всего подходящее своей армии, театру военных действий, на котором ей предстоит воевать, и, наконец, формату гипотетической войны.
В целом, жаль, что КБ имени Морозова, кузница лучших советских танков, заканчивает свои дни так. Хронические финансовые проблемы едва ли разрешимы в будущем, но то, как это аукнется для обороноспособности Украины — дело, конечно, её правительства и властных элит.