Украина осталась без танков в самый важный момент, Оплота не будет

Ну вот, кажется «финита ля комедия» для, казалось бы, возрождающегося украинского танкостроения, и не только его — харьковское конструкторское бюро Морозова (ХКБМ) и завод имени Малышева занимались и модернизацией танков Т-64 Булат (и будущий Т-64 Краб… господи, зачем модернизировать такое старьё?), производством БТР-4 и бронеавтомобилями Дозор-Б.

И уж можно быть уверенными, что на будущем (по крайней мере, обозримом будущем) танков Оплот можно ставить крест. Не будет у армии Украины хоть сколько-нибудь серьёзного их количества.

А ведь именно это КБ во времена СССР было передовым в разработке танков в стране — почти все модернизации Т-34, Т-55, Т-62 и, наконец, первый настоящий советский основной боевой танк Т-64, который и сейчас надежда и опора украинских танковых войск.