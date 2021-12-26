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Во что превратилась армия Украины и чего ожидать от неё на войне

Помогут ли Байрактары, или не в них дело?
Украинская армия не такая как в 2014... А какая?
Во что превратилась армия Украины и чего ожидать от неё на войне

Итак, ситуация на востоке Украины за последние недели никак не хочет остывать, а мнения экспертов, от диванных, до тех что на зарплате, всё мрачнее — обострившийся конфликт имеет много шансов разрешиться боевыми действиями. Что это значит? Это значит, что настал новый виток диванной аналитики, поехали…

Как легко догадаться, Третьей мировой здесь не пахнет — даже наиболее лояльные украинцам США и Британия достаточно чётко дали понять, что непосредственно в военный конфликт не вмешаются, а помогать будут только экономическими санкциями (хотя, я думаю у нас с вами и без того не самые зажиточные времена, так что и санкции тоже не пустяки).

Украина должна будет расхлёбывать в одиночестве любые испытания, которые могут выпасть на её долю. И сейчас мы попробуем холодно и без пропаганды проанализировать, что на сегодня есть в арсенале страны для отражения потенциальной агрессии.

Авиация

Авиация Украины — самая больная на сегодня точка в общей оценке боеспособности. Летать над ЛДНР украинцам разонравилось в самом начале конфликта — всего за одно лето 2014 были сбиты 3 Су-25, 2 МиГ-29 и 1 Су-24, не считая потерь разведчиков и транспортников.

Су-24

Су-24

Выглядит не так уж и страшно, но повстанцы неплохо вооружены ПВО, и это заставило украинское командование оглянуться на оставшийся парк в 24 Су-27, 16 МиГ-29, 12 Су-24 (боевых и ещё 9 переделанных в РЭБ) и 13 Су-25, глубоко вздохнуть и признаться, что такими темпами авиации у Украины просто не останется за считанные месяцы.

Украина не производит боевых самолётов сама, а закупать их крайне дорого. Да, указанные выше самолёты можно дополнить их учебно-боевыми версиями, и да, можно ждать передачи ещё аж чехословацких учебно-боевых L-39 Альбатрос, но это всё никак не изменит общего расклада — серьёзно работать авиацией в зоне конфликта не получится — её мало, материально-техническая база устарела, да и сами самолёты давно не проходили актуальной модернизации.

Конечно, новости о закупках Байрактаров несколько оживили повестку, но получить, судя по открытым источникам, украинцам пока удалось лишь один комплект в 6 БПЛА, и в случае интенсивного конфликта особенно рассчитывать на них не стоит, особенно если иметь дело с войсковой ПВО РФ — реализовать Карабахский сценарий, по крайней мере в том же объёме, теперь просто не дадут.

Нельзя отрицать, что партнёрство Украины с Турцией — это всерьёз и надолго, но оно только-только началось. Даже если Байрактаров по факту больше и шороху они, как обычно, наведут. Но не более того — на сегодня это явно не козырь.

Разведывательный дрон RQ-11B Raven

Разведывательный дрон RQ-11B Raven

С другой стороны, дронов-разведчиков у украинской стороны в избытке — от собственных штучных разработок, до «подаренных» стареньких американских RQ-11 Рэйвен в количестве около 70 штук. Это мелкие прички без вооружений, но они способны значительно повысить результативность артиллерии и РСЗО, а также действий тактических групп.

Для защиты же воздушного пространства у Украины из серьёзного есть некоторое количество дивизионов С-300В (это где пусковые на гусеницах), а также комплексы Оса, которые были на хранении. Понятно, что Тунгуски, Шилки и даже дивизион ЗРК Тор — это защита только войсковых подразделений в тактическом звене (от взвода до батальона), а более же важные объекты, по сути, останутся голыми.

Сухопутные силы

Даром, что мы писали о новинках украинской оборонки, бронетехника за последние годы заметно не обновилась.

Пехоту будут поддерживать 62 БТР-4 и 52 БТР-3, разбавленные более прозаичными, примерно в три сотни, БТР-80 и БТР-70 с восточноевропейских баз хранения. Ну и к этому плюсуем то, что осталось на ходу своего.

БТР-4

БТР-4

U.S. Army photo by Sgt. Alexander Rector

Military Balance утверждает о порядка 890 БМП-2, и более 200 БМП-1 (несколько десятков модернизированы до уровня БМП-1У Шквал). Учитывает ли авторитетное издание потери за прошлые годы, или просто базируется на информации о довоенных цифрах с баз хранения, не уточняется. Потери только бронетранспортёров и БМП украинской армии за период активных боевых действий составили свыше 400 единиц, а ещё свыше 2000 единиц получили различные повреждения.

Но не будем забывать, что Украина получала технику советского образца с баз хранения стран бывшего Варшавского договора, её там было много и состояние у неё вполне удовлетворительное. Хотя, конечно, о модернизации в соответствии с современными стандартами в массовом исполнении и речи нет. Это те же боевые модули 70-80-х годов.

Ну и до кучи — разрекламированные бронеавтомобили Варта до 200 машин, и до 50 штук Козак-2 и Козак-2М. Они соответствуют классу MRAP и дают бонус в ассиметричном противостоянии на растянутых коммуникациях или при отсутствии чёткой линии фронта, но это не оружие масштабных сухопутных операций.

БМП Спыс (Копьё) пока далеко не уехало

БМП Спыс (Копьё) пока далеко не уехало

Ни о новейших БТР Атаман, ни о БМП Копьё речи, очевидно, пока не идёт.

Танки

Танки Оплот так и покоятся на цифре в 5 единиц — или контракт с тайцами никак не помог танкостроению, или украинцы решили припрятать сюрпризов. Тут только гадать, но в большом количестве ни Т-84 Оплот, ни БМ Оплот можно не ждать.

Зато можно рассчитывать на модернизированные, а также, по некоторым данным, отчасти доведённые до уровня Оплота танки Т-64 Булат. Их порядка 100 штук, а плюсом к ним более старые модификации Т-64, которые и составляют основу танкового парка Украины. Но обычные Т-64 машины капризные, их и держали поближе к ремонтно-производственной базе. Тут тебе не будет динамической защиты типа Нож или Дуплет, а чаще древняя Контакт-1, не гарантирующая сегодня защиту ни от чего.

Т-64

Т-64

К украинским машинам можно добавить ещё порядка 150 Т-72, уровня Т-72Б, и около 33 Т-72АМТ, улучшенных самими украинцами. Из хранения достали также имевшиеся Т-80БВ в количестве 122 единицы, в основном на усиление морской пехоты и ВДВ.

Артиллерия

За исключением 120 мм полковых миномётов Молот, Украина на этом поприще не сделала вообще ничего. Утомлять перечислением не будем, это стандартная номенклатура полковой-дивизионной-корпусной артиллерии времён СССР — от гаубиц Д-30 до сверхтяжёлых пушек Пион и самоходных гаубиц Мста-С. Всего порядка свыше 1000 стволов.

Это солидная сила, на самом деле, но есть вопросы:

  • Сколько из этого парка реально актуальные орудия в войсках

  • Насколько справится ВС Украины с обеспечением боепитания

  • Потянет ли логистика, особенно в условиях потери господства в небе, и, как следствие, риска получить удар с воздуха уже от противника

Но не забываем про пример Карабаха, где беспилотные разведчики буквально воскресили уходящий в прошлое статус «артиллерии — бога войны». И в том конфликте Азербайджан разметал в клочья несчастные силы обороны Арцаха, по большому счёту, аналогичными артиллерийскими системами.

ОТРК Гром-2

ОТРК Гром-2

Ну а главное — у Украины нет оперативно-тактических комплексов, а это основа неядерных сил сдерживания. При этом в начале любой операции просто жизненно необходимо пройтись по противнику оперативно-тактическими, тактическими и крылатыми ракетами, чтобы разрушить инфраструктуру и системы ПВО. Да, у украинцев была попытка добавить в свой комплекс оперативно-тактических ракет Гром-2, даже рекламировали как потенциальный хит продаж в будущем, но в 2017-м проект был свёрнут, а последние упоминания о движухе вокруг амбициозного проекта стихли в 2019 году.

Море

Если сухопутные войска худо-бедно что-то представляют из себя, то в военно-морских силах ситуация едва ли лучше, чем в ВВС. Протяжённая береговая линия, открытая морским десантам противника, заставит Украину держать в таких локациях огромную группировку для сдерживания, размазывая тонким слоем и без того дефицитную бронетехнику и артиллерию.

С американскими противокорабельными ракетами Гарпун так толком ничего и не срослось, да и получи их украинцы — вряд ли это могло бы быть радикальным сдерживающим фактором. По наследству от СССР Украина ещё располагала некоторым количеством ракетных комплексов Рубеж с противокорабельной крылатой ракетой «П-15М», но догадайтесь, в каких регионах они базировались и куда делись в 2014 году.

Работа берегового комплекса Рубеж

В остальном, проданные за последние несколько лет Украине патрульные катера — вот и все военные приготовления страны к защите побережья.

Театр военных действий и сухой остаток

Он тоже не на стороне Украины. Почти вся восточная часть страны — это подарок для масштабной сухопутной операции: ни гор, ни болот или разветвлённых речных систем, никаких естественных бонусов, которые помогли бы армии Украины, опираясь на ландшафт, сформировать непреодолимую или труднопреодолимую преграду для врага, насыщенного бронетехникой и господствующего в воздухе.

• Сухопутные силы придётся значительно растягивать, что измотает логистику

• Отсутствие спутниковой разведки не позволит отслеживать группировки потенциального противника. Да, американцы могут в этом помочь, но вот насколько это будет оперативно...

• Существенное отставание от современных стандартов подавляющего большинства военной техники

• Невозможность рассчитывать на поддержку с воздуха, равно как и на надёжное прикрытие воздуха средствами ПВО

Во что превратилась армия Украины и чего ожидать от неё на войне

Большая часть иностранной поддержки до сих пор касалась только нелетальной мелочёвки, вроде медицинских средств, средств разведки и связи, транспорта. Джавелины и Байрактары — единственное, что удалось выжать для укрепления оборонки с сочувствующего и всецело поддерживающего Украину мирового сообщества.

Будем надеяться, что наш диванный обзор так на диване и останется, а до реальных боевых действий и новых жертв дело не дойдёт.

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