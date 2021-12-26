Во что превратилась армия Украины и чего ожидать от неё на войне

Во что превратилась армия Украины и чего ожидать от неё на войнеПомогут ли Байрактары, или не в них дело?
Итак, ситуация на востоке Украины за последние недели никак не хочет остывать, а мнения экспертов, от диванных, до тех что на зарплате, всё мрачнее — обострившийся конфликт имеет много шансов разрешиться боевыми действиями. Что это значит? Это значит, что настал новый виток диванной аналитики, поехали…
Как легко догадаться, Третьей мировой здесь не пахнет — даже наиболее лояльные украинцам США и Британия достаточно чётко дали понять, что непосредственно в военный конфликт не вмешаются, а помогать будут только экономическими санкциями (хотя, я думаю у нас с вами и без того не самые зажиточные времена, так что и санкции тоже не пустяки).
Украина должна будет расхлёбывать в одиночестве любые испытания, которые могут выпасть на её долю. И сейчас мы попробуем холодно и без пропаганды проанализировать, что на сегодня есть в арсенале страны для отражения потенциальной агрессии.
Авиация
Авиация Украины — самая больная на сегодня точка в общей оценке боеспособности. Летать над ЛДНР украинцам разонравилось в самом начале конфликта — всего за одно лето 2014 были сбиты 3 Су-25, 2 МиГ-29 и 1 Су-24, не считая потерь разведчиков и транспортников.
Выглядит не так уж и страшно, но повстанцы неплохо вооружены ПВО, и это заставило украинское командование оглянуться на оставшийся парк в 24 Су-27, 16 МиГ-29, 12 Су-24 (боевых и ещё 9 переделанных в РЭБ) и 13 Су-25, глубоко вздохнуть и признаться, что такими темпами авиации у Украины просто не останется за считанные месяцы.
Украина не производит боевых самолётов сама, а закупать их крайне дорого. Да, указанные выше самолёты можно дополнить их учебно-боевыми версиями, и да, можно ждать передачи ещё аж чехословацких учебно-боевых L-39 Альбатрос, но это всё никак не изменит общего расклада — серьёзно работать авиацией в зоне конфликта не получится — её мало, материально-техническая база устарела, да и сами самолёты давно не проходили актуальной модернизации.
Конечно, новости о закупках Байрактаров несколько оживили повестку, но получить, судя по открытым источникам, украинцам пока удалось лишь один комплект в 6 БПЛА, и в случае интенсивного конфликта особенно рассчитывать на них не стоит, особенно если иметь дело с войсковой ПВО РФ — реализовать Карабахский сценарий, по крайней мере в том же объёме, теперь просто не дадут.
Нельзя отрицать, что партнёрство Украины с Турцией — это всерьёз и надолго, но оно только-только началось. Даже если Байрактаров по факту больше и шороху они, как обычно, наведут. Но не более того — на сегодня это явно не козырь.
С другой стороны, дронов-разведчиков у украинской стороны в избытке — от собственных штучных разработок, до «подаренных» стареньких американских RQ-11 Рэйвен в количестве около 70 штук. Это мелкие прички без вооружений, но они способны значительно повысить результативность артиллерии и РСЗО, а также действий тактических групп.
Для защиты же воздушного пространства у Украины из серьёзного есть некоторое количество дивизионов С-300В (это где пусковые на гусеницах), а также комплексы Оса, которые были на хранении. Понятно, что Тунгуски, Шилки и даже дивизион ЗРК Тор — это защита только войсковых подразделений в тактическом звене (от взвода до батальона), а более же важные объекты, по сути, останутся голыми.
Сухопутные силы
Даром, что мы писали о новинках украинской оборонки, бронетехника за последние годы заметно не обновилась.
Пехоту будут поддерживать 62 БТР-4 и 52 БТР-3, разбавленные более прозаичными, примерно в три сотни, БТР-80 и БТР-70 с восточноевропейских баз хранения. Ну и к этому плюсуем то, что осталось на ходу своего.
U.S. Army photo by Sgt. Alexander Rector
Military Balance утверждает о порядка 890 БМП-2, и более 200 БМП-1 (несколько десятков модернизированы до уровня БМП-1У Шквал). Учитывает ли авторитетное издание потери за прошлые годы, или просто базируется на информации о довоенных цифрах с баз хранения, не уточняется. Потери только бронетранспортёров и БМП украинской армии за период активных боевых действий составили свыше 400 единиц, а ещё свыше 2000 единиц получили различные повреждения.
Но не будем забывать, что Украина получала технику советского образца с баз хранения стран бывшего Варшавского договора, её там было много и состояние у неё вполне удовлетворительное. Хотя, конечно, о модернизации в соответствии с современными стандартами в массовом исполнении и речи нет. Это те же боевые модули 70-80-х годов.
Ну и до кучи — разрекламированные бронеавтомобили Варта до 200 машин, и до 50 штук Козак-2 и Козак-2М. Они соответствуют классу MRAP и дают бонус в ассиметричном противостоянии на растянутых коммуникациях или при отсутствии чёткой линии фронта, но это не оружие масштабных сухопутных операций.
Ни о новейших БТР Атаман, ни о БМП Копьё речи, очевидно, пока не идёт.
Танки
Танки Оплот так и покоятся на цифре в 5 единиц — или контракт с тайцами никак не помог танкостроению, или украинцы решили припрятать сюрпризов. Тут только гадать, но в большом количестве ни Т-84 Оплот, ни БМ Оплот можно не ждать.
Зато можно рассчитывать на модернизированные, а также, по некоторым данным, отчасти доведённые до уровня Оплота танки Т-64 Булат. Их порядка 100 штук, а плюсом к ним более старые модификации Т-64, которые и составляют основу танкового парка Украины. Но обычные Т-64 машины капризные, их и держали поближе к ремонтно-производственной базе. Тут тебе не будет динамической защиты типа Нож или Дуплет, а чаще древняя Контакт-1, не гарантирующая сегодня защиту ни от чего.
К украинским машинам можно добавить ещё порядка 150 Т-72, уровня Т-72Б, и около 33 Т-72АМТ, улучшенных самими украинцами. Из хранения достали также имевшиеся Т-80БВ в количестве 122 единицы, в основном на усиление морской пехоты и ВДВ.
Артиллерия
За исключением 120 мм полковых миномётов Молот, Украина на этом поприще не сделала вообще ничего. Утомлять перечислением не будем, это стандартная номенклатура полковой-дивизионной-корпусной артиллерии времён СССР — от гаубиц Д-30 до сверхтяжёлых пушек Пион и самоходных гаубиц Мста-С. Всего порядка свыше 1000 стволов.
Это солидная сила, на самом деле, но есть вопросы:
Сколько из этого парка реально актуальные орудия в войсках
Насколько справится ВС Украины с обеспечением боепитания
Потянет ли логистика, особенно в условиях потери господства в небе, и, как следствие, риска получить удар с воздуха уже от противника
Но не забываем про пример Карабаха, где беспилотные разведчики буквально воскресили уходящий в прошлое статус «артиллерии — бога войны». И в том конфликте Азербайджан разметал в клочья несчастные силы обороны Арцаха, по большому счёту, аналогичными артиллерийскими системами.
Ну а главное — у Украины нет оперативно-тактических комплексов, а это основа неядерных сил сдерживания. При этом в начале любой операции просто жизненно необходимо пройтись по противнику оперативно-тактическими, тактическими и крылатыми ракетами, чтобы разрушить инфраструктуру и системы ПВО. Да, у украинцев была попытка добавить в свой комплекс оперативно-тактических ракет Гром-2, даже рекламировали как потенциальный хит продаж в будущем, но в 2017-м проект был свёрнут, а последние упоминания о движухе вокруг амбициозного проекта стихли в 2019 году.
Море
Если сухопутные войска худо-бедно что-то представляют из себя, то в военно-морских силах ситуация едва ли лучше, чем в ВВС. Протяжённая береговая линия, открытая морским десантам противника, заставит Украину держать в таких локациях огромную группировку для сдерживания, размазывая тонким слоем и без того дефицитную бронетехнику и артиллерию.
С американскими противокорабельными ракетами Гарпун так толком ничего и не срослось, да и получи их украинцы — вряд ли это могло бы быть радикальным сдерживающим фактором. По наследству от СССР Украина ещё располагала некоторым количеством ракетных комплексов Рубеж с противокорабельной крылатой ракетой «П-15М», но догадайтесь, в каких регионах они базировались и куда делись в 2014 году.
В остальном, проданные за последние несколько лет Украине патрульные катера — вот и все военные приготовления страны к защите побережья.
Театр военных действий и сухой остаток
Он тоже не на стороне Украины. Почти вся восточная часть страны — это подарок для масштабной сухопутной операции: ни гор, ни болот или разветвлённых речных систем, никаких естественных бонусов, которые помогли бы армии Украины, опираясь на ландшафт, сформировать непреодолимую или труднопреодолимую преграду для врага, насыщенного бронетехникой и господствующего в воздухе.
• Сухопутные силы придётся значительно растягивать, что измотает логистику
• Отсутствие спутниковой разведки не позволит отслеживать группировки потенциального противника. Да, американцы могут в этом помочь, но вот насколько это будет оперативно...
• Существенное отставание от современных стандартов подавляющего большинства военной техники
• Невозможность рассчитывать на поддержку с воздуха, равно как и на надёжное прикрытие воздуха средствами ПВО
Большая часть иностранной поддержки до сих пор касалась только нелетальной мелочёвки, вроде медицинских средств, средств разведки и связи, транспорта. Джавелины и Байрактары — единственное, что удалось выжать для укрепления оборонки с сочувствующего и всецело поддерживающего Украину мирового сообщества.
Будем надеяться, что наш диванный обзор так на диване и останется, а до реальных боевых действий и новых жертв дело не дойдёт.