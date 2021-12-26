Во что превратилась армия Украины и чего ожидать от неё на войне

Итак, ситуация на востоке Украины за последние недели никак не хочет остывать, а мнения экспертов, от диванных, до тех что на зарплате, всё мрачнее — обострившийся конфликт имеет много шансов разрешиться боевыми действиями. Что это значит? Это значит, что настал новый виток диванной аналитики, поехали…

Как легко догадаться, Третьей мировой здесь не пахнет — даже наиболее лояльные украинцам США и Британия достаточно чётко дали понять, что непосредственно в военный конфликт не вмешаются, а помогать будут только экономическими санкциями (хотя, я думаю у нас с вами и без того не самые зажиточные времена, так что и санкции тоже не пустяки).

Украина должна будет расхлёбывать в одиночестве любые испытания, которые могут выпасть на её долю. И сейчас мы попробуем холодно и без пропаганды проанализировать, что на сегодня есть в арсенале страны для отражения потенциальной агрессии.

Авиация

Авиация Украины — самая больная на сегодня точка в общей оценке боеспособности. Летать над ЛДНР украинцам разонравилось в самом начале конфликта — всего за одно лето 2014 были сбиты 3 Су-25, 2 МиГ-29 и 1 Су-24, не считая потерь разведчиков и транспортников.