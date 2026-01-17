«Зона смерти» на 50 км: как дроны превратили СВО в подобие Первой мировой

Kill zone, или «киллзона» или «зона поражения» стала распространяться в терминологии военных в зоне СВО пару лет назад. В принципе, многое в военной терминологии перекочевало в учебники из жаргона, ничего нового. Не новый и сам термин kill zone, скорее он переосмыслен на новом уровне.

Что это такое, как работает, как меняет подходы к ведению боевых действий на тактическом и оперативном уровне — пытаемся разобраться и объяснить.

Kill zone

Вполне официальный термин из англоязычной военной теории, относящийся к организации засад — это можно трактовать как зону поражения, или уже как «огневой мешок». В этой зоне группа противника подвергается наиболее смертоносному и эффективному огню засадной группы. Обычно при атаке колонн на марше эта зона создаётся, когда подбиваются или подрываются первая и последняя машины — тем самым колонна становится обездвиженной.