Чем вам грозит покупка большого 4K-телевизора на Android по минимальной цене? Мы проверили на себе

В отличие от смартфонов, где каждый бренд действует лично от себя, «из первых рук» (кроме перекупленных китайцами Nokia и Motorola, разве что), в телевизорах на марку производителя полагаться уже давно не стоит. Немецкие телевизоры Grundig и японские JVC уже давно выпускают турки из Beko, «голландские» телевизоры Philips — в действительности китайские телевизоры TP Vision (не путайте с TP-Link), телевизоры Toshiba принадлежат китайцам из Hisense… Короче, если вы не знаете всех этих перестановок наизусть, как обзорщики техники, лучше не лезьте выбирать телевизор по этикетке.

А по каким критериям тогда вообще выбирать телевизоры?

Сугубо по техническим. Это вам тоже не даст 100% гарантию качества телика (лучше ищите и читайте обзоры перед покупкой), но, как и выбор смартфона исходя из модели процессора + сенсора главной камеры, даст хоть какие-то гарантии качества.

Итак, в теликах стоит обращать внимание на:

Тип дисплея

Запомните два слова «IPS» и «MVA» (если вы богатый дофига, то можете ещё запомнить «OLED» и «QLED»). Во всех конфигураторах сначала ищите пункт «тип матрицы» и выделяйте эти слова, и всякие производные, типа «H-IPS», «VA», «PVA» и так далее.

Зачем? Так вы избежите покупки телевизора на дисплейной матрице TFT TN. Это те самые экраны, как в древних офисных мониторах, в которых при взгляде напротив экран тускловат, а при взгляде сбоку не видно нихрена, потому что картинка инвертируется (как говорят в народе, «уходит в негатив»). Мы тут все с вами не олигархи, но такую дрянь из подбора в 2021 году, с вашего позволения, исключаем сразу же. Кстати, «SVA» дисплеи тоже избегайте — под них маскируют те же TN, только под более модным словом, чтобы те, кто слышал о крутости MVA, перепутали и купили.

Это к вопросу о том, что кто-то сейчас нажал на заголовок и такой: «ВЫ ТАМ ОБНАГЛЕЛИ?! А ГДЕ МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА?!». А она минимальная (ниже будут доказательства), просто заведомо хлам мы из выборки исключили сразу же.