Чем вам грозит покупка большого 4K-телевизора на Android по минимальной цене? Мы проверили на себе

Чем вам грозит покупка большого 4K-телевизора на Android по минимальной цене? Мы проверили на себеС учётом того, что и бренд будет не из «всемирно раскрученных»
В отличие от смартфонов, где каждый бренд действует лично от себя, «из первых рук» (кроме перекупленных китайцами Nokia и Motorola, разве что), в телевизорах на марку производителя полагаться уже давно не стоит. Немецкие телевизоры Grundig и японские JVC уже давно выпускают турки из Beko, «голландские» телевизоры Philips — в действительности китайские телевизоры TP Vision (не путайте с TP-Link), телевизоры Toshiba принадлежат китайцам из Hisense… Короче, если вы не знаете всех этих перестановок наизусть, как обзорщики техники, лучше не лезьте выбирать телевизор по этикетке.
А по каким критериям тогда вообще выбирать телевизоры?
Сугубо по техническим. Это вам тоже не даст 100% гарантию качества телика (лучше ищите и читайте обзоры перед покупкой), но, как и выбор смартфона исходя из модели процессора + сенсора главной камеры, даст хоть какие-то гарантии качества.
Итак, в теликах стоит обращать внимание на:
Тип дисплея
Запомните два слова «IPS» и «MVA» (если вы богатый дофига, то можете ещё запомнить «OLED» и «QLED»). Во всех конфигураторах сначала ищите пункт «тип матрицы» и выделяйте эти слова, и всякие производные, типа «H-IPS», «VA», «PVA» и так далее.
Зачем? Так вы избежите покупки телевизора на дисплейной матрице TFT TN. Это те самые экраны, как в древних офисных мониторах, в которых при взгляде напротив экран тускловат, а при взгляде сбоку не видно нихрена, потому что картинка инвертируется (как говорят в народе, «уходит в негатив»). Мы тут все с вами не олигархи, но такую дрянь из подбора в 2021 году, с вашего позволения, исключаем сразу же. Кстати, «SVA» дисплеи тоже избегайте — под них маскируют те же TN, только под более модным словом, чтобы те, кто слышал о крутости MVA, перепутали и купили.
Это к вопросу о том, что кто-то сейчас нажал на заголовок и такой: «ВЫ ТАМ ОБНАГЛЕЛИ?! А ГДЕ МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА?!». А она минимальная (ниже будут доказательства), просто заведомо хлам мы из выборки исключили сразу же.
Разница между оставшимися двумя «годными» типами:
- IPS. Идеальные углы обзора, но средняя яркость и контрастность. Иными словами, в одном углу телик, а в другом углу окно, сквозь которое без штор шарашит солнце, иной раз яркости будет хотеться поболее. Но сама картинка чёткая, с идеальными цветами, как в хороших современных смартфонах, и при взгляде сбоку не меняется в качестве.
- MVA. Яркие, сочные, цветастые, с огромной контрастностью — выглядят как OLED/AMOLED, знакомый вам по смартфонам Samsung. Но… при взгляде сбоку или «очень сверху»/«прилично так снизу»… нет, не «уходят в негатив», как TN, но картинка становится бледнее и желтее. Вряд ли вы будете с задранной верх башкой стоять строго под висящим на стене телевизоре и снизу вверх смотреть телепередачи, просто помните, что для MVA важно, чтобы телик был на расстоянии от вас. Или перед носом, но тогда уже строго на уровне головы. Иначе магия рискует улетучиться.
Тип операционной системы
Тут всё ещё проще: по возможности выбирайте Android TV. Всё остальное — как Lada Vesta на фоне Volkswagen Polo или Hyundai Solaris: вроде маленький, но гордый производитель и молодец, что старается городить собственные технологии, и даже примерно тот же уровень, но на зарубежных обкатанных платформах четырёхколёсные повозки получаются как-то надёжнее и стабильнее по качеству.
Вот так и с теликами: есть самсунговский Tizen, есть элджишный WebOS — прекрасные системы, вроде всё необходимое в наличии. Но… у Самсунга был Tizen, например, в умных часах. А потом проходят годы и вдруг Samsung такой «ну не, я устал заставлять сторонних разработчиков клепать приложения на мою личную систему для часов, поэтому пусть мои новые часы будут на системе от Google — Wear OS».
Собственные системы для Самсунга и LG — игрушки и игра в независимость, о которой, если Samsung и LG очень кушать захочется, благополучно забудут и перейдут на Android, оставив пользователей у разбитого корыта. Так почему бы вам сразу не брать телевизор на Android? Тем более, что он, в отличие от смартфонов, где оболочки разные, на всех телевизорах абсолютно одинаковый.
К чему вы там всё клоните?
К теме обзора. Мы зашли в Яндекс.Маркет, отметили в пунктах конфигуратора:
И отсортировали результаты от меньшей цены к большей. Вот что получили:
Перед вами самые доступные 4K-телевизоры с большим и заведомо качественным экраном и полноценной системой (Android). TCL за 35990 на тест мы пока не достали (товарищи-коммунисты из TCL, если вы нас читаете, постучитесь к нам — мы не против сделать обзор этой модели).
А вот Kivi 55U710KB 55" стоимостью 36990 рублей как раз сегодня будем крутить и разбираться, отличаются ли ожидания от реальности. Мы ведь всё правильно выбрали в конфигураторе Яндекса, значит и телик должен быть достойным по качеству? Или нет?
Выглядит нормально
Самый идиотский параграф обзора. Во-первых, «ещё бы он, нафиг, не выглядел нормально при цене в 37 тысяч рублей». Во-вторых, давно ли вы видели телевизоры, которые выглядят плохо? Вот чтобы прям уж0с? Отправляйте картинки с такими в комментарии, очень любопытно посмотреть, что можно испортить во внешности агрегата, 90% площади которого занимает плоский экран.
Короче, рассказывать особо не о чем: всё матовое, «блестяшек» и «рояльного лака» производитель нигде на корпусе не влепил, и спасибо ему за это. По поводу материала для ножек — мнения редакции разделились. Кто-то считает, что это стилизованный пластик, кто-то — что бюджетный металл. В любом случае, под весом телика они не гнутся, руками их даже при желании пополам не сломаете, крепятся к корпусу при помощи инструмента (руками болты не закрутить, а жаль — у конкурентов обычно встречаются винты с барашковой головкой, которую можно ухватить пальцами и прикрутить без ковыряния шестигранником, который хоть и в комплекте, но до переезда телевизора в новую квартиру 100% потеряется).
Сзади — верхняя часть корпуса металлическая, нижняя — пластик с бороздами под стиль «пацаны, смотрите, как я со светофора стартанул». А пацанам нет никакого дела, потому что после подключения кабелей на эту сторону будет смотреть либо стена, либо настенный кронштейн VESA. У этого телика крепление VESA стандарта 400x200, что означает стоимость кронштейна от 1000 до 2000 рублей, выбор какой-то конкретной модели будет зависеть от вашей самооценки и элитарности этих ваших гипсокартоновых стен в «человейниках».
Что можно подключить по воздуху и по кабелю
Да практически всё:
- Проводные «интернеты» через разъём RJ-45 (угу, как на ноутбуках и настольных компьютерах). Если ваша многоэтажка загажена соседскими вайфаями и по воздуху всё работает не очень быстро, пробросить кабель к телевизору = гарантированно всегда высокая скорость.
- HDMI — четыре штуки стандарта HDMI 2.0, один из них с поддержкой ARC (из него можно «пробросить» звук на внешнюю аудиосистему «на выход», в отличи от остальных HDMI, которые работают только «на вход», чтобы использовать ваш телик в роли монитора).
- USB. Три штуки, стандарта 2.0. С одной стороны, вроде бы алярма (достопочтенные джентльмены выбирают USB 3.0 уже много лет подряд), с другой — USB 2.0 умеет считывать файлы на скорости до 480 Мбит/с. Много вы видели фильмов в 4K, которые хотя бы 300 Мбит/с суммарного потока аудио и видео выжимали?
- Wi-Fi 802.11ac, 2.4 и 5 ГГц. Что в переводе на человеческий язык означает «примерно такой же Wi-Fi, как в современных смартфонах за 15-20 тысяч рублей». Вполне достаточно.
- Bluetooth. С учётом того, что здесь Android, через него можно и файлы кидать (от фотографий и видео до приложений и игр в .apk), и клавиатуры/мыши подключать, и геймпады для игры с эмуляторы этих ваших Dendy, Sega и Sony PlayStation, и ещё много чего. Но чаще всего вы захотите его использовать для подключения Bluetooth-наушников TWS (это те, которые как Apple AirPods выглядят), чтобы смотреть фильмы на здоровенном экране в полной тишине для соседей и детей/супруги.
- А можно звук вывести и по проводам. От обычного разъёма 3.5 мм для «просто наушников» до оптического выхода S/PDIF. Зачем — абсолютно не понятно, но аудиофилы сейчас нам всё пояснят, я верю.
- Из приятного, но не особо нужного. Есть разъём классических «тюльпанов» на случай, если вам приспичит подключить древний кассетный «видак» или DVD-плеер. Есть поддержка аналоговых «дедушкиных» антенн, поддержка цифрового эфирного телевидения DVB-T2 (того самого, которое в России вещают после отключения аналогового). Подключаются они через переходник «3-в-1» (кабель 3.5 мм, как для наушников, разветвляется на три разъёма для кабелей-тюльпанов).
- Из приятного, что может пригодиться. Разъём CI (PCMCIA). Это такой слот, как под дискету, но не под неё, а для того, чтобы засовывать модулем карты доступа «Триколора» и НТВ+. Короче говоря, чтобы вы могли смотреть спутниковое платное телевидение напрямую с телевизора и управлять им с телевизионного пульта, а не через HDMI при помощи теле-приставки-«посредника».
Ах да, пульт — ничего особенного в нём нет, но работает он, как и полагается современным пультам, по Bluetooth (целиться в экран телика не нужно — под любым углом и даже сквозь препятствие в виде стены кнопки будут срабатывать), кнопок мало, все они по делу, громкость и каналы + голосовой поиск (вы пробовали печатать буквами название видеороликов в YouTube с пульта телика? Это жесть! Лучше уж голосом) расположены рядом, кнопки паузы/перемотки видео и переключения между USB/HDMI/встроенной оболочкой тоже легко найти. Короче говоря, удобно.
Качество экрана и звука
Начнём, наверное, с яркости и контрастности? Как я и говорил, по такой цене выбирать приходится между IPS и MVA. Типичный дисплей MVA в ценовой категории до 40 тысяч рублей — это что-то с яркостью порядка 270-320 кд/м2 и контрастностью 4000:1 (Hisense U7QF, например). Типичный IPS за 35-40 тысяч рублей — базовая яркость порядка 260 кд/м2 (нет, я не шучу — посмотрите сами обзор LG 55UN70006LA и убедитесь) в режиме SDR и 420-450 кд/м2 в HDR. И контрастность порядка 1000:1 или 1200:1.
Что предлагает Kivi? 420 кд/м2 яркости при 1000:1 контрастности. Пока я не посмотрел на конкурентов, мне казалось, что это «ну, такое, не плохо, но и хвастать особо нечем», но получается, что это золотая середина.
Скажем так — экран будет ярче и приятнее, чем у Samsung и LG по такой цене, если вы смотрите не HDR-видео (специальные фильмы или промо-видеоролики), а SDR (телеканалы, почти все видеоролики YouTube, фильмы, которые вышли до 2017 году). Другой вопрос, что полноценной широкой-крутой цветопередачи в HDR такой экран вам тоже не подарит (для HDR-видео нужна матрица 10 бит, а у Kivi только 8 бит). Понятное дело, что если вы запустите фильм в HDR, цветопередача в нём будет чуть лучше, чем в SDR, и уж точно не будет «странных оттенков», как если запустить HDR на компьютере с монитором без поддержки широкой цветопередачи.
С другой стороны, телики, способные выдать цветопередачу «того самого, подлинного» HDR с такой же 55” диагональю стоят… угадайте сколько? Не угадайли — от 85 тысяч рублей (Samsung QE55Q80TAU, например) и дороже. А мы сейчас говорим о телевизоре за 37 тысяч. Ну или о’кей, если хотите «не полноценный HDR, но понажористее», выбирайте что-то за 50 тысяч на матрице MVA. Надеюсь, что заметите разницу и доплата будет стоить того.
Кстати, раз уж мы заговорили о цветопередаче — с ней всё в пределах нормы. «Морды лица» на экране нормального цвета, термоядерной картинки, как на MVA (когда прямо берёшь, лезешь в настройки и убавляешь насыщенность, чтобы не тошнило от мультяшных цветов), нету — всё выглядит прилично. Разве что баланс белого в изначальных настройках смещён в чуть синие оттенки (8500K, что довольно «борщ»), но это Android, поэтому прямо в настройках дисплея штатным образом можете сделать белый цвет более нейтральным, как вам захочется.
И, чтобы два раза не вставать, здесь же напишу о звуке — как выражаются обзорщики, «не хрипит, не свистит», громкости хватает с приличным запасом на комнату размером 20 квадратных метров, на какую-нибудь бездонную гостиную в загородном доме — уже без запаса. Поэтому, если хотите, чтобы «дубасило», подключайте внешние колонки через HDMI ARC, оптический выход или даже Bluetooth (наушники и колонки любой размерности с поддержкой Bluetooth можно подключить без проблем и поставить даже на расстоянии, Android же!), и будет вам счастье. Ну и в целом, если будете крутить на телике много музыки, внешняя акустика не помешает — стандартные динамики здесь, хоть и не раздражают звуком, но более для «YouTube-болтологии» и фильмов сделаны, а не чтобы отрабатывать ударные инструменты с «напором», или выдавать какую-то там стереобазу от акустических гитар.
Ведроид
Такой же, как на сотнях моделей телевизоров под управлением Android TV других моделей и марок. Андроид на теликах о-ди-на-ко-вый. Особенно на теликах 2019-2021 года. В данном случае у нас Android TV на базе Android 9.0. Такая же версия установлена на TCL 55P717, который вы видели на скриншоте из Яндекс.Маркета в начале этого обзора. И в Sharp 65BL2EA, который стоит немного дороже.
Есть ли у кого-нибудь Android TV десятой версии? Разве что у Xiaomi Redmi Smart TV X, но эти модели пока продают только индусам на их исторической родине.
С чем сравнить ещё? Не знаю: у Samsung и LG свои системы, у которых своя нумерация. А Android везде Android, и на девятой версии все приложения будут работать ещё лет пять минимум — на сегодня (вторая половина 2021 года) Google снял с поддержки только версию Android 5, до девятой ещё жить и жить.
Теперь поговорим о конкретной реализации Android в Kivi 55U710KB: процессор Mstar MSD6886NQHA-8-00H8 (офигеваете от индексов? Я тоже — это вам не Снапдрагоны трёхзначные запоминать из мобильников), четыре ядра Cortex-A55 по 1.4 ГГц каждое, 1.5 ГБ оперативной памяти, графика Mali-470 MP. Примерно на этой же платформе построены современные телевизоры Haier (Smart TV HX, Smart TV BX, Smart TV DX, Smart TV MX, Smart TV AX и прочие), а у телевизоров Hisense на базе Android, каких-нибудь 55P815 процессор медленнее — 1.1 ГГц на ядро.
Что всё это значит в переводе на человеческий язык? Это значит, что по производительности перед вами телевизор класса «выше бюджетного» — если проводить параллели со смартфонами, то что-то в стиле смартфонов на Snapdragon 690/720/730. Называть супер-мощным было бы излишне, но Android TV на четырёх ядрах A55 ворочается неплохо. Не подвисает, но и не «летает», обычный телик.
Разве что современные игры вы на него не напялите никак. Конечно, процессор + графика позволяют вам запускать игры уровня Real Racing 3 или Subway Surfers, но памяти для установки приложений и игр в телике всего 4 ГБ, поэтому лучше потратьте её на приложение, чтобы смотреть YouTube без рекламы, какие-нибудь Okko, HD Videobox, LazyMediaPlus, красивое приложение с прогнозом погоды, файловый менеджер или видеоплеер для запуска любых, даже «неподъёмных» фильмов всех форматов файлов, YouTube Gaming для просмотра игровых трансляций… ну, не мне вас учить.
А для игр либо подключайте трансляцию экрана со смартфона, либо покупайте отдельную консоль и втыкайте её в HDMI-разъём.
Что тут добавить: Android — это свобода и, как говорит солист группы «Кровосток» — «если ты не знаешь, для чего тебе свобода, значит она тебе не нужна». А если знаешь, добавлю я, то после телевизора или смартфона на полноценной системе альтернатив не захочется.
P.S. перевод пунктов меню в Android TV всегда радует. Умом-то я понимаю, что DNR — это Digital Noise Reduction, но не вспомнить об украинцах с «калашами» в Луганске и Донецке уже не могу.
Я задолбался читать, можно выводы уже?
А знал бы ты, как я задолбался это печатать…
Выводы, если вкратце, следующие:
- Телевизор своих денег стоит. Если вы не из людей, которые покупают втридорога б/ушный iPhone, потому что «приличные люди с китайской техникой не ходят!», вас уже не излечить, хватайте LG или Samsung по аналогичной цене (их телики собирают в России, поэтому, в отличие от других «породистых» брендов, Самсунго-Лыжи в России более-менее стоят своих денег), и будьте счастливы. А я чуть ниже по тексту расскажу, что вам даёт покупка телевизора от малоизвестного бренда по аналогичной (или чуть меньшей) цене:
- Полноценный Android. С которым, во-первых, ваш телевизор «съест и не подавится» абсолютно любой видеофайл, от записей с кнопочных телефонов до каких-то через задницу собранных UHD-Rip’ов с торрентом. На телевизорах без Android поддержка экзотических файлов — лотерея. Может сработать, а может и не сработать. Ну и, толсто намекну, что на Android можно смотреть бесплатно и без рекламы то, что на других телевизорах с рекламой или только за деньги. Через приложения (если знаете, где искать).
Да и с подписками вы можете выбирать среди любых сервисов фильмов (Okko, Amediateka, ivi, Кинопоиск HD, Megogo, Kion, Netflix, тысячи их), а не только тех, у которых разработчикам было не влом сделать приложение под диковинную систему (например, Яндексу было лень делать приложение КиноПоиска под телевизоры Hisense с системой VIDAA, и поэтому вы со своей подпиской на Кинопоиск HD в таком случае ступаете лесом. И так далее).
- Чуть более яркий дисплей. Примерно на 40% ярче, чем у LG 55UN70006LA в режиме SDR и на равных в режиме HDR, на 40-50% ярче, чем у Samsung UE55TU7002U (у этого Самсунга с яркостью вообще беда, не советуем покупать, пока не увидите экран вживую и не поймёте для себя, что такое 260 кд/м2 на максимальном уровне). Да, цветопередача в HDR у «корейцев» чуть более широкая, но тоже неполноценная, а здесь хотя бы IPS с тоже приличными характеристиками, но на Android.
Недостатки
- Для HDR-кино телик «подходит», но именно «подходит», а не «предназначен». Крутить фильмы будет, но уровень, при котором вы начнёте понимать, «что это за манерные козлы там рассуждают, что без HDR кино смотреть уже не хочется?!» и стать одним из них (не козлом, а ценителем HDR) у вас получится только в более дорогих телевизорах. Желательно на базе MVA, а лучше — крутом IPS/OLED под 70-80 тысяч рублей.
- Хотите крутить музыку — подключайте внешние колонки. Через стандартные это будет звучать, будто играет большой, громкий, но плоский «планшет» без баса.
- Для игр на PlayStation 5 или Xbox Series S/Series X лучше тоже предпочесть более крутую модель телевизора. Пожалуй, LG 55UN70006LA с его 5-10 мс времени отклика здесь будет предпочтительнее, чем Kivi с его 10-14 мс. Для «стрелялок» и «гонок» уж точно.
Итого получаем телевизор с хорошим ярким дисплеем и безграничным в удобстве настройки для себя Android. Без существенных недостатков для любителей, прежде всего, YouTube и прочих видеороликов. И фильмов, но без зацикленности на широту цветопередачи HDR, а скорее с хотелками, чтобы ради телевизора не приходилось зашторивать комнату или садиться с «правильной стороны», как в случае с MVA с их, зачастую, ограниченными углами обзора.
- Яркий качественный дисплей с хорошей цветопередачей
- Android TV позволяет ставить любые приложения, запускать любые файлы, менять почти любые настройки
- Три года гарантии
- Динамикам недостаёт баса
- HDR выглядит недостаточно HDR'исто
- Для современных консолей (PS5, Xbox SX) дисплей недостаточно быстр