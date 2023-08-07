Это телевизор 55" 4K без всемирно известного бренда, без высокой цены и почти без недостатков

Это телевизор 55" 4K без всемирно известного бренда, без высокой цены и почти без недостатковKIVI 4K 55" (2023)
Клоуны из секты свидетелей «продажных обзорщиков» в комментариях никогда в это не поверят, но телик в целом неплохой. Много экрана (нормального по качеству) по вменяемой цене, полноценный Google TV, 4K-апскейлинг и звук «типа доработанный» JVC. Даже если дорабатывали обычные китайцы, а от JVC только этикетка, качество получилось лучше, чем у остальных «мелких» брендов. Другой вопрос, будет ли цена перекрывать китайцев из «крупных» всемирно известных контор...
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Телевизоростроение попёрло к верху ещё быстрее, чем смартфоны: если бы несколько лет назад, вы кому-то тихо шепнули на ухо, что при нынешнем курсе рубля можно будет свободно зайти в магазин и купить нормальный телик, обязательно во всю стену, да ещё и по цене какого-нибудь смартфона Samsung Galaxy A-класса, я бы фиг поверил в это. Но в итоге на свет появились пачки малоизвестных китайских брендов, а с ними и «российские» локализаторы китайской техники под своими шильдиками.
И хотя этих новых производителей принято ненавидеть за, зачастую, поганое качество, именно благодаря им «зажравшихся» по ценам LG и Samsung, а потом и Xiaomi (если вы думаете, что телевизоры Xiaomi — это дёшево, вы давно не открывали интернет-магазины. Дёшево это только при доставке из Китая, если телик без Google-сервисов и без русского языка). И конкурировать с ними пришли «профильные» китайцы в виде TCL, Haier и Hisense, которые, как видите, тоже не наглеют с ценами теперь. Просто потому, что их есть кому подвинуть «снизу», в самых ходовых ценовых сегментах до 50 тысяч рублей.
Часть «российских» брендов (Hartens, DEXP, topdevice, Starwind и др.) привозят телики каждый раз от разных производителей: с кем договорились по цене и устройло качество — того и производство. Это как у производителей китайских SSD, где у вас может быть Netac, а может быть и Fanxiang, но внутри одни и те же чипы памяти YMTC, а иногда и контроллер памяти такой же.
KIVI в этом плане устроен чуть проще:
Есть китайский город Шэньчжэнь
В нём есть производитель электроники Shenzhen MTC (не путать с российским оператором сотовой связи). Теперь уже Shenzhen AMTC. Выпускают не только телики, но телики — одно из главных направлений
Есть бренд теликов KIVI, под которым эти телики продаются вне Китая
Два года назад, в августе 2021 г. телики KIVI были одним из вариантов по минимальной цене за 55" 4K. При этом с неплохим по качеству экраном и более-менее шевелящимся железом (Android TV, 1.5 ГБ оперативки, нормально работающий, в отличие от каких-нибудь бюджетных Irbis, вайфай). Прошло пару лет — и вот у нас опять KIVI в обзоре. Тот же самый? С виду — да, но на самом деле по характеристикам уже немного другой:
Технические характеристики
|KIVI 4K 55" 55U750NB
|Дисплей
|DLED, 55", 4K UltraHD 3840 × 2160 п., 60 Гц, 16:9
|Контрастность
|5600:1
|Процессор
|4 ядра Cortex-A55 по 1,5 ГГц + Mali-G52
|Оперативная память
|2 ГБ
|Встроенная память
|4 ГБ
|Цифровые тюнеры
|DVB-C, DVB-T2
|Аналоговое ТВ
|PAL, SECAM DK, I, BG, L
|Интерфейсы
|4 × HDMI (2.1), 2 × USB, mini AV, 3.5 мм, Optical, RJ45, CI+
|Мощность динамиков
|24 Вт, Dolby Audio
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, Bluetooth LE 5.0
|Операционная система
|Android TV 11
|Габариты
|1230 × 710 × 65 мм
|Вес
|12,6 кг
|Габариты с подставкой
|1244 × 7 × 261 мм
|Вес с подставкой
|11,5 кг
|Цена
|36-40 тыс. рублей
Внешний вид
Телевизор умудрился отхватить себе ну, если не дорогой дизайн спереди, то, по крайней мере, очень минималистичный и актуальный. Рамок сверху и по бокам минимум (по 2 мм), стекло там доходит почти до самых краев. В чёрной расцветке это не сильно видно, а вот в белой заметно.
Снизу полоска матового пластика тоже не очень большая по высоте — всего 1,5 см. На фоне диагонали 55”, лишние полтора сантиметра снизу не кажутся чем-то значительным. На ней расположились два логотипа: самой KIVI и партнера по звуку в этой модели — японской JVC. Под панелью находится единственная на весь телевизор физическая кнопка, которая отвечает за питание. Ну а больше и не надо — все можно сделать при помощи пульта или смартфона.
С оснащенностью портами все здорово, одних только HDMI четыре штуки, при этом три из них вынесены разъемами вниз, а один из них расположен на боковой грани для более удобного и быстрого подключения устройств. Там же находится слот для подключения сетевой карты и один USB-порт формата Type-A. Вот как выглядит набор разъемов целиком:
- 4x HDMI версии 2.1;
- 2х USB;
- 1х композитный mini AV;
- 1х выход на наушники;
- 1х S/PDIF (оптический);
- 1х слот для CI/PCMCIA ;
- 1х RJ45.
Вообще, перед покупкой лучше заранее удостовериться, что места под телевизор вам хватит. Если вы вдруг решите оставить его стоять на комплектных ножках, то имейте в виду, что далеко не каждая телевизионная тумба готова такое принять. И более узкого крепления ножек в телике не предусмотрено.
Сами ножки крепкие, но если вы собираетесь ставить телевизор куда-то чуть выше пола, то для большей надежности лучше используйте VESA-крепление и вешайте телевизор на стену. Благо, что самих креплений в таком формате сегодня хоть отбавляй: есть и обычные кронштейны, есть вертикальные подставки, и даже найти VESA-крепление в виде мольберта можно, по любой цене.
Комплектный пульт сразу готов к использованию — батарейки в комплекте есть, за это спасибо. Сам пульт представляет собой пятнадцать сантиметров белого приятного пластика и кучи прорезиненных кнопок сверху. Чем-то похож на пульт от сертифицированных Google-приставок, наподобие Xiaomi Mi Box, но немного отличается. Подключается он к телевизору через «синезуб», а это значит, что ИК-датчик телевизора может быть перекрыт чем угодно — один раз включили, дальше телик ловит пуль по блютузу и пуль работает даже вне прямой видимости.
С его помощью можно голосом обращаться к Google Ассистенту, вводить поисковые команды в этих ваших ютубах. А еще им можно пользоваться как указкой (встроенный гироскоп). Нажимаете на кнопку с иконкой курсора, и вот на экране появляется (вы не поверите!) курсор, который можно перемещать по экрану лишь движениями руки. Несложная в исполнении вещь, но использование делает в разы приятнее.
В принципе, если этот пульт вам не по нраву, можете воткнуть другой — Android это позволяет. Есть пульты как с радиопередатчиком USB 2.4 ГГц (как в беспроводных мышках), так и Bluetooth.
Звук
Короче, к этому телевизору можно не покупать саундбар. Если хочется нормального (не офигительного, но и не «пластикового» или неразборчивого) звука во время просмотра фильмов, достаточно просто прибавить громкости: эквалайзер настроен так, что на громкости от средней и выше откуда-то тут же появляются и объём, и даже низкие частоты. Не в бесконечном количестве, конечно, но этого хватает для того, чтобы не городить к телевизору внешнюю акустику. Это то новшество, которое отличает новые телики KIVI от старой 710-й серии.
За аудио в телевизоре отвечает система из двух динамиков от JVC по 12 Вт каждый. Вроде и не так много, если смотреть на «голые» числа, но если сравнить с каким-нибудь недорогим саундбаром от Xiaomi, то разница в пользу «оранжевых» китайцев будет всего в районе пары Ватт.
Но музыку всё-таки я бы советовал слушать... нет, тоже не через саундбар, а через домашний кинотеатр формата 5.1. Ну или хотя бы приличную Bluetooth-колонку по воздуху подключите к телику.
Дисплей
Сразу отвечая на главный вопрос — да, для консольно-компьютерных игрищ телевизор более-менее сгодится. Задержку, правда, почему-то производитель не стал указывать ни в каких технических характеристиках. А зря, потому что она в пределах нормы. Любители онлайн-шутеров, конечно, начнут сразу плеваться, но для неприхотливого прохождения всяких хорроров со стелс-механиками экрана хватит.
Я не зря упомянул хорроры, как подходящий жанр. И нет, не только по причине медлительности игрового процесса, из-за которого задержка может быть почти незаметна. Все дело в темных цветовых палитрах и нуарных локациях, где все «нутро» телевизора будет сразу же видно пользователю. Ну, не «нутро», а то, как телевизор работает с цветом. Точнее, с черным цветом. А, работает, надо признать, хорошо.
|KIVI 4K 55”
|Максимальный уровень яркости
|440/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|5600:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|105%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,2
|Гамма (идеальная — 2.2)
|2,5
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8500K
Контрастность 5600:1 — это то, чего вам не могут дать даже дорогие IPS-мониторы. А тут такая относительно бюджетная махина выдает глубокий черный цвет. Правда, производитель наобещал совсем уж какие-то космические 7000:1 (может они и достижимы в определённых сценариях при определённом процентном соотношении белого и чёрного цветов на экране, но мы не стали извращаться). И всё-таки даже то, что нам удалось намерить редакционным колориметром, тянет на неплохой результат.
Достижение таких показателей контрастности на отличных от OLED панелях стало возможным с появлением VA-матриц (именно такая используется и в герое обзора). В общем, если телики на IPS вам кажутся тускловатыми, это хорошая альтернатива. Из-за специфической конструкции чёрные пиксели VA-матрицы пропускают заметно меньше света, чем собратья из IPS-матрицы.
HDR в телевизоре есть, но на практике эффект от функции ощущается слабо. Тут HDR это, скорее, игра с контрастом и насыщенностью, а не разгоном подсветки отдельных участков экрана. Для такого уже нужна и матрица другая, 10-битная, а такие ставят только в очень дорогие телевизоры. Немного не наш случай. Да и яркости тут не хватает для нормального отображения HDR. Нужно как минимум 600 кд/м2, а тут всего четыре сотни с хвостиком.
Но 440 кд/м2 для телевизора таких размеров — значение, на самом деле, нормальное. Я не могу придумать ситуацию, в которой вам захочется добавить ещё больше яркости. Днем ползунок яркости можно запросто устанавливать на половину, а ночью, когда света вокруг мало, яркость можно снизить и до минимума — глазам так будет явно комфортнее. Ну а за «премиальным пользовательским опытом», где экранное солнце будет буквально бить вам прямо в глаз, лучше идти к Sony, LG и прочим корейцам. Только не тем, которые за 40 тысяч рублей продаются, а раза в два дороже.
Android TV
Android для ТВ — это, пожалуй, лучшее, что случалось с современными телевизорами. Нет, серьезно. Куча приложений в Google Play, можно превратить свой телевизор во что угодно. А самое главное — сюда можно поставить даже Steam Link и подключаться прямо с ТВ ко всем компьютерам в локальной сети.
Поддержка 5 ГГц Wi-Fi у героя обзора есть (если и этого мало по каким-то причинам, можете воткнуть в телик еще и Ethernet-кабель для надёжности. Только Wi-Fi может перешагивать за 100 Мбит/с, а Ethernet этим порогом ограничен, но стабильнее), есть и возможность подключить к нему геймпад от того же Xbox One напрямую без каких-либо проблем. Всё почти бесшовно.
И вот вы получаете возможность подключенным к телевизору геймпадом управлять своим компьютером или ноутбуком, который может стоять хоть в соседней комнате. И все это с интерфейсом Steam Big Picture, который ничем не уступает оформлению современных консолей. Красиво, все понятно, ещё и работает быстро. Ну да ладно, это гиковские извращения уже.
А в остальном, это точно такая же система без надстроек, как и на всех других Android-телевизорах. Конкретно в нашем случае речь идет об 11-й версии Android TV. И, знаете, даже визуальных отличий между этой версией и, например, девятой, нет. Такая же логика управления и навигации, те же иконки на главном экране.
Единственная обидная вещь во всем этом — отрисовка всего интерфейса системы в Full HD. Хотелось бы, конечно, чтобы в 4K выводилось вообще всё в оформлении системы, а не только видеозаписи или картинки. Но виной всему ограничения Google. На любых телевизорах, хоть 8K, интерфейс Android TV отрисовывается в нативных 1920х1080. Что-то иное есть только в ТВ-боксах (Android приставках), да и то не всех.
Конкуренты
Открываете Яндекс.Маркет, выбираете в списке фильтров нужную диагональ, и видите перед собой кучу телевизоров. Ну, чем не конкуренты герою обзора? А не конкуренты они по одному из ведущих показателей — яркости. За такую же цену, которую просят за этот KIVI, другие производители без доли стеснения предлагают к покупке модели с 270 кд/м2. То есть, почти в два раза меньше яркости. Окей, может, стоит взглянуть на другие варианты? Вот, уже и с 350 кд/м2 что-то появляется, но и цена становится чуть выше.
Хорошая альтернатива — телик TCL серии C645. У него там QLED, 500 кд/м2 и тоже 5000:1 контрасности примерно.
Звук, правда, хуже. И, как вы можете видеть по истории цены, ещё в конце июля его продавали за 49999, то есть за 50 тысяч рублей. Не очень понятно, надолго ли задержится ценв в 40 тысяч.
Выводы
Нормальный недорогой телик (можете уже ныть, что«да какой, нафиг, недорогой, за 40 тысяч рублей?»). Не, бывают 55" 4K телики и за 28 тысяч рублей — Витязи-Ирбисы какие-нибудь и подобные. Но ничего не продаётся дешевле просто так — в некоторых телевизорах нет Bluetooth (то есть ни наушники или колонку подключить, и пульт нужно направлять строго в определённую точку телика, чтобы срабатывал), в некоторых колонки совсем паршивые. В некоторых оперативной памяти мало и поэтому онлайн-фильмы 25+ ГБ подвисают при перемотке. У кого-то Wi-Fi глючный и медленный.
Здесь настолько явных косяков нет, хотя нет и шика — это не самый мощный по процессору и не самый укомплектованный по объёму встроенной памяти телевизор. Но экран хороший, звук тоже весьма даже, с более ярким экраном бывают только TCL (по акции и временно), либо Hisense (но у этих недо-система вместо нормального Android).
Вы, Фомы неверующие, один фиг будете думать, что я тут продался и нахваливаю хрен пойми что. Ну просто сходите в какую-нибудь Эльдораду или Ситилинк и вживую гляньте на этот телевизор, чтобы во всём убедиться. А от себя могу сказать, что вариант нормальный. И если вокруг по акции-скидке ничего более породистого с экраном VA нет, KIVI достоин покупки.
- Яркая матрица с глубоким черным цветов
- Низкая цена
- Хороший и мощный встроенный звук от JVC
- Высокая цветовая температура экрана
- Снизу и сверху на сером фоне видны небольшие засветы от подсветки