Это телевизор 55" 4K без всемирно известного бренда, без высокой цены и почти без недостатков

Телевизоростроение попёрло к верху ещё быстрее, чем смартфоны: если бы несколько лет назад, вы кому-то тихо шепнули на ухо, что при нынешнем курсе рубля можно будет свободно зайти в магазин и купить нормальный телик, обязательно во всю стену, да ещё и по цене какого-нибудь смартфона Samsung Galaxy A-класса, я бы фиг поверил в это. Но в итоге на свет появились пачки малоизвестных китайских брендов, а с ними и «российские» локализаторы китайской техники под своими шильдиками.

И хотя этих новых производителей принято ненавидеть за, зачастую, поганое качество, именно благодаря им «зажравшихся» по ценам LG и Samsung, а потом и Xiaomi (если вы думаете, что телевизоры Xiaomi — это дёшево, вы давно не открывали интернет-магазины. Дёшево это только при доставке из Китая, если телик без Google-сервисов и без русского языка). И конкурировать с ними пришли «профильные» китайцы в виде TCL, Haier и Hisense, которые, как видите, тоже не наглеют с ценами теперь. Просто потому, что их есть кому подвинуть «снизу», в самых ходовых ценовых сегментах до 50 тысяч рублей.

Часть «российских» брендов (Hartens, DEXP, topdevice, Starwind и др.) привозят телики каждый раз от разных производителей: с кем договорились по цене и устройло качество — того и производство. Это как у производителей китайских SSD, где у вас может быть Netac, а может быть и Fanxiang, но внутри одни и те же чипы памяти YMTC, а иногда и контроллер памяти такой же.

KIVI в этом плане устроен чуть проще:

Есть китайский город Шэньчжэнь

В нём есть производитель электроники Shenzhen MTC (не путать с российским оператором сотовой связи). Теперь уже Shenzhen AMTC. Выпускают не только телики, но телики — одно из главных направлений

Есть бренд теликов KIVI, под которым эти телики продаются вне Китая

Два года назад, в августе 2021 г. телики KIVI были одним из вариантов по минимальной цене за 55" 4K. При этом с неплохим по качеству экраном и более-менее шевелящимся железом (Android TV, 1.5 ГБ оперативки, нормально работающий, в отличие от каких-нибудь бюджетных Irbis, вайфай). Прошло пару лет — и вот у нас опять KIVI в обзоре. Тот же самый? С виду — да, но на самом деле по характеристикам уже немного другой:

Технические характеристики