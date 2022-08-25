realme привезли в Россию свой самый крутой телик. Как он после LG и Samsung, стоит ли покупать

realme привезли в Россию свой самый крутой телик. Как он после LG и Samsung, стоит ли покупатьrealme Smart TV SLED 4K
Для зануд начнём с технических характеристик сразу же
|Модель телевизора
|realme RMV2001 SLED TV 55
|Операционная система
|Android TV 9
|Диагональ экрана
|55 дюймов
|Тип матрицы
|VA SLED
|Частота обновления
|60 Гц
|Разрешение
|3840x2160 (4K)
|Технология изображения
|Chroma Boost
|Поддержка HDR
|Есть
|Процессор
|Четыре ядра, MediaTek 1.2 ГГц
|Графический ускоритель
|Mali 470MP3
|Оперативная память
|1.5 ГБ
|Накопитель
|16 ГБ
|Динамики
|4 х 6 Вт
|Dolby audio
|Есть
|Wi-Fi
|2.4ГГц/5ГГц
|Bluetooth
|5.0
|ИК-порт
|Есть
|HDMI
|3
|AV
|1
|Tuner
|1
|USB
|2
|LAN
|1
|Аудио выход
|COAX
|Крепление
|VESA 200x200
|Размеры (без подставки)
|1299 х 713 х 66 мм
|Размеры (с подставкой)
|1299 х 770 х 223 мм
|Вес
|12.6 кг
|Цена
|60 тысяч рублей
SLED? Вы первой буквой не ошиблись?
Фишка телевизора realme Smart TV в том, что это редкий представитель жанра SLED или, если более длинно и правильно, подсветки Spectral Power Distribution LED. Нет, это не имеет ничего общего ни с органическим OLED (преимущественно от LG), и также отличается от квантово-точечных QLED (разработки Samsung). Впрочем, с последними принцип работы все-таки схож, поэтому стоит копнуть немного глубже в теорию и сравнения.
Суть технологии QLED в том, что вместо классической белой подсветки за экраном расположили синюю подсветку и слой с квантовыми точками, которые под действием светового потока сами начинают светиться. Оба световых потока (от базовой подсветки и слоя-посредника) поляризуются, смешиваются и образуют белый свет. Он-то и поступает на ЖК-матрицу. Если в экране с обычной белой подсветкой происходит потеря изначальной яркости, то QLED компенсирует это за счет добавления второго светового потока. Результат? Изображение выглядит лучше.
А что если не усложнять конструкцию за счет лишних слоев и синей (не очень-то полезной для глаз) подсветки? Так у инженеров realme и специалистов лаборатории SPD Technology появилась идея выпустить телевизор с третьим типом подсветки: RGB, который сразу будет давать красный, зеленый и синий свет. Ну, и конечно же этому решению пришлось дать какое-то особое название, чтобы подчеркнуть фишку телевизора и выделиться на фоне прочих. Так и получился realme Smart TV SLED 4K.
Измеряем характеристики экрана
На официальном сайте маркетологи бренда почему-то решили не делиться показателями экрана в сухих числах, но если порыться в интернете, найдутся вот какие данные: тип матрицы: VA Direct LED, яркость: 400 кд/м2, контрастность 1:4000, цветовой охват 108% палитры NTSC. Наш редакционный колориметр практически подтверждает эту информацию, правда с небольшой поправкой в меньшую сторону:
|Дисплей
|realme Smart TV SLED 4K
|Тип матрицы:
|VA
|Подсветка:
|Direct LED
|Разрешение:
|3840 х 2160 (4K)
|Частота обновления:
|60 Гц
|Яркость (SDR):
|347 кд/м2
|Контраст:
|1:3800
|Цветовой охват (sRGB):
|≈115%
|Температура (фильм):
|6800К
На первый взгляд, может показаться, что результаты далеки от идеала. Ну да, телевизор с OLED экраном обеспечит яркость от 380 нит и бесконечный контраст, а QLED из актуального модельного ряда выдает от 450 нит и контрастность более 6000:1. Но это все продукты с ценой примерно в два раза выше, чем нужно заплатить за телевизор realme. Спустимся с небес на землю и прикинем, что дают в ценовом сегменте около 60 000 рублей. Разброс качества будет довольно большой, но стоит иметь ввиду, что за эти деньги запросто можно вляпаться в историю с экраном яркостью менее 300 нит и контрастом 1500:1. На этом фоне realme Smart TV SLED 4K смотрится весьма прилично.
А вот — впечатления от экрана
Чем хороша VA-матрица, так это очень высокой контрастностью изображения. Если включить какое-то мрачное кино, не придется вглядываться в грязно-серую кашу на экране и гадать, что же там пытается показать режиссер. Черный цвет на экране действительно похож на черный. Равномерность подсветки приличная. Цветовая температура и точность цветопередачи в порядке. Поддерживается HDR10 и формат HLG, также есть отвечающая за точность цветопередачи технология ChromaBoost и сертификация TÜV Rheinland, касающаяся защиты зрения.
Если захочется кастомизации изображения, доступен вполне стандартный для Android TV 9 комплект настроек и опций, начиная предустановленными сценариями типа кино, игр или режима повышенной яркости с холодным балансом белого и заканчивая ручными регулировками параметров для более придирчивых пользователей. Меня вполне устроила заводская калибровка в режиме «Фильм», пользуюсь ей для всего. Да и в целом realme Smart TV SLED 4K порадовал качеством изображения. Хотел бы я пользоваться этим телевизором постоянно? Ответ утвердительный.
Про дизайн и эргономику
Обычно мы жалуемся, что смартфоны спереди выглядят одинаково и скучно, но рынок телевизоров пошел еще дальше. Невозможно выделяться, когда около 95% лицевой поверхности занимает экран, а рамкам по периметру достается менее 1 см толщины. По сути, все актуальные телики — это экран на ножках, обрамленный еле заметной рамкой. Чтобы хоть чуть-чуть удивить покупателя, можно сделать периметр белым или выбрать серебристый материал под металл. Но все это «удивление» закончится в первую же неделю использования. Что бы ни придумывали дизайнеры, вскоре ты перестаешь обращать на это внимание. В исключения можно записать разве что интерьерные серии Samsung и люксовые марки типа Loewe, но вряд ли вы бы сейчас читали про realme, если готовы выложить деньги за дизайнерскую модель телевизора.
Спинку обычно мы видим только при распаковке, так что внешний вид нас мало интересует. Важно только расположение портов, но с этим вышла эргономическая промашка. Как обычно есть две интерфейсные зоны: одна смотрит вниз, вторая в сторону. Увы, все три HDMI расположены на первой, то есть втыкаются снизу вверх. Это не доставляет проблем, если телевизор подвешен на стену, однако если поставить его на тумбу, получить доступ к портам непросто. Чуть-чуть отодвинуть телевизор от стены недостаточно, придется развернуть его так, чтобы левый край был на весу — и вот тогда уже можно втыкать HDMI. А еще все разъемы довольно плотно сгруппированы, что не добавляет легкости их использования, особенно, когда ты делаешь все один: держишь развернутый телевизор и пытаешься воткнуть кабель.
Пульт. И еще пульт
В комплекте с телевизором вы найдете сразу два пульта управления: компактный и минималистичный, как это бывает у свежих умных телевизоров и классический полноразмерный с цифрами, стрелочками на джойстике и кучей кнопок с подписями. Как по мне, это идеальный расклад для покупателей разных возрастов. Молодым, конечно, понравится первый вариант управления, а вот моей пожилой маме лучше подойдет классическая версия. Да и мне, если что, куда проще будет ей что-то объяснять, на примере пульта с подписанным кнопками, где у каждой есть какая-то своя функциональность.
Кстати, вот еще какой момент. На пультах есть брендированные кнопки быстрого запуска: Netflix, Amazon Prime и YouTube. При желании можно скачать на Android TV приложение Button Mapper и переназначить их действия на более полезные для России сервисы. Правда, готовьтесь, повозиться: действовать придется по сложной инструкции из-за отсутствия в телевизоре нужной опции универсального доступа.
Из минусов, почему-то дизайнерам realme понравилась идея сделать оба пульта клиновидной формы. Возможно, так они хотели подчеркнуть их элегантность и стройность. Однако с компактным пультом это сыграло злую шутку в плане балансировки. Первое время меня постоянно преследовало ощущение, что пульт хочет свалить из руки: «Чувак, я не тактильный, трогай меня поменьше!» Все из-за того, что уменьшающаяся к переду толщина и тяжелый батарейный отсек создают ощущение, что пульт постепенно выскальзывает из руки. Впрочем, это дурацкое чувство пропало к концу первой недели использования и я привык к форме.
Аудио. Здесь четыре динамика
По 6 Вт каждый, то есть несложный арифметический трюк позволяет вычислить суммарную мощность акустической системы телевизора равную 24 Вт. Будучи пользователем прекрасного саундбара Sonos (а вот обзор), обычно я стараюсь не слушать звук динамиков телевизора дольше минуты. Это делает ушам неприятно, а мне становится грустно за людей без приличной акустики. За покупателей realme Smart TV SLED 4K мне не так грустно. Для ценового сегмента 60 000 рублей звук встроенных динамиков оказался на удивление хорошим: запас громкости большой и даже есть намек на объем. Для небольшого помещения — отлично.
Клипы на YouTube звучат задорно, разговорные жанры вполне разборчивые, просмотр боевичка динамики телевизора тоже тянут нормально. Не то чтобы я был готов выдернуть кабель HDMI Arc и сказать, что «переезжаю» на встроенную акустику, но если бюджет не позволяет докупить к телевизору саундбар или колонки, звучание realme Smart TV более чем удовлетворительное. У многих телевизоров аналогичного класса будет хуже. Кстати, отдельно замечу, что нормальный звук получилось сделать без всяких сомнительных партнерств и переплаты за нанесение логотипа «престижного» аудиобренда на корпус.
Ультракороткий итог
Хороший телевизор, можно брать.
Итог подлиннее
Если денег на покупку телевизора не слишком много (а 60 000 рублей — это сейчас средний класс), то я бы не стал смотреть в сторону именитых и отдал предпочтение молодым и дерзким. По соотношению потраченного к полученному они дадут куда более приятный результат. В России realme Smart TV SLED 4K очевидно будет пытаться откусить долю рынка у Samsung, LG и Sony. А напрямую конкурировать — с продуктами Xiaomi, TCL и других демократичных марок. Как и в смартфонах, realme пришли на рынок с весьма интересным предложением.
Телевизор предлагает хорошее качество изображения, актуальный дизайн, необычную подсветку SLED, довольно шуструю аппаратную платформу с запасом на будущее, а также весьма приличное звучание встроенных динамиков для тех, кто не готов на дополнительные траты.
Если пофантазировать о следующем поколении этой модели, я бы попросил инженеров подумать о повышении яркости, более удобном расположении портов HDMI и посоветовал немного прокачать эргономику пульта. Как видите, список желаний не очень большой, так что и в своем нынешнем виде realme Smart TV SLED 4K станет отличным выбором для тех, кто ищет себе хороший неигровой телевизор. Кстати, первым покупателям сейчас дают бонус: 3 месяца подписки ivi.
- Хорошее качество изображения
- Достаточно высокая яркость
- Контрастный экран
- Приятный минималистичный дизайн
- Android TV без лишних приложений
- 4 динамика с неплохим звуком
- Клиновидный пульт требует привыкания
- Неудобно расположены разъемы HDMI
- Нельзя отключить звук нажатия кнопок пульта
- Нет поддержки Dolby Vision