realme привезли в Россию свой самый крутой телик. Как он после LG и Samsung, стоит ли покупать

На первый взгляд, может показаться, что результаты далеки от идеала. Ну да, телевизор с OLED экраном обеспечит яркость от 380 нит и бесконечный контраст, а QLED из актуального модельного ряда выдает от 450 нит и контрастность более 6000:1. Но это все продукты с ценой примерно в два раза выше, чем нужно заплатить за телевизор realme. Спустимся с небес на землю и прикинем, что дают в ценовом сегменте около 60 000 рублей. Разброс качества будет довольно большой, но стоит иметь ввиду, что за эти деньги запросто можно вляпаться в историю с экраном яркостью менее 300 нит и контрастом 1500:1. На этом фоне realme Smart TV SLED 4K смотрится весьма прилично.

А вот — впечатления от экрана

Чем хороша VA-матрица, так это очень высокой контрастностью изображения. Если включить какое-то мрачное кино, не придется вглядываться в грязно-серую кашу на экране и гадать, что же там пытается показать режиссер. Черный цвет на экране действительно похож на черный. Равномерность подсветки приличная. Цветовая температура и точность цветопередачи в порядке. Поддерживается HDR10 и формат HLG, также есть отвечающая за точность цветопередачи технология ChromaBoost и сертификация TÜV Rheinland, касающаяся защиты зрения.