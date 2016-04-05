Фокус на OLED. Телевизоры LG версии 2016-го года

ЖК-телевизорам Артём Стрельбицкий уделил минимум времени. Этот момент наглядно демонстрирует расстановку приоритетов компании. Новинки 2016 года основаны на матрице IPS. Они получили покрытие TrueBlack. Матрицы также имеют палитру с миллиардом оттенков. За равномерность подсветки, как я уже писал, отвечают сразу 150 автономных блоков. Цветовой охват матрицы увеличен на 130%.

Все телевизоры LG работают под управлением операционной системы WebOS 3.0. В новой версии в основном уделили внимание оптимизации быстродействия, а также улучшению взаимодействия со смартфонами и планшетами.