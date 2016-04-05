Фокус на OLED. Телевизоры LG версии 2016-го года
LG официально представила в России модельный ряд телевизоров 2016 года. Как всегда, львиную долю времени представители корейской компании уделили панелям OLED. Все без исключения устройства стали «более лучше», но другого мы и не ожидали. О ключевых особенностях новых телевизоров LG — в нашем репортаже.
Фото: Ferra.ru
Особенности новых телевизоров LG
В 2016 году у LG юбилей: исполняется 50 лет с момента выхода первого телевизора южнокорейской компании. Тогда, полстолетия назад, фирма Gold Star начинала с черно-белых «ящиков», не претендующих на звание инновационных. В 21 веке с технологией OLED корейский производитель стал передовиком в этой отрасли. Мы неоднократно тестировали телевизоры LG, из последнего — флагман линейки 2015 года 55EG960V. Действительно, OLED-матрица обладает целым рядом преимуществ перед классической ЖК-технологией. Главный плюс — бесконечная контрастность. Представители LG явно гордятся тем фактом, что только они в 2016 году выпускают телевизионные OLED-панели. Полноценная линейка источников, базирующаяся на этой матрице, появилась еще в прошлом году. В этом году она расширилась. Есть серийная модель у Panasonic, но японский производитель закупает матрицы у все той же LG. А главный конкурент — Samsung — все еще находится в стадии прототипирования, делая ставку на ЖК-телевизоры SUHD.
Теперь уж точно не придется удивляться тому, что на OLED в LG возлагают большие надежды. Все самые передовые функции и технологии присутствуют именно в телевизорах на органических светодиодах. Отныне флагманом стала плоская серия G6. В прошлом году топовым считались изогнутые версии ТВ. Это очень важный и значимый момент, на мой взгляд. G6 получил необыкновенно «воздушный» дизайн. Толщина панели (без учета блока с управляющей логикой, саундбаром и интерфейсами) составляет всего 2,57 мм. Тоньше многих смартфонов! Рекорд, конечно, но лично я никогда не понимал этот «фетиш». Ведь главное в телевизоре — это качество изображения, еще раз качество и поддержка современных стандартов. Однако за подобными рекордами гонятся все без исключения производители. Конкретнее о серии G6 поговорим чуть позже.
Толщина LG SIGNATURE G6 составляет 2,6 мм. И что?
В 2016году все OLED-новинки LG поддерживают стандарт Ultra HD. Это еще одна ставка корейского производителя. Речь идет именно о стандарте, ведь на презентации заявили о поддержке Rec. 2020. Я подробно писал об этом сертификате в одной из своих статей. Поэтому речь идет не просто о разрешения 4K (3840x2160 пикселей), но и о 10-битной глубине цвета, субдискретизации 4:2:0/4:2:2/4:4:4 и прогрессивной развертке вплоть до 120 Гц.
Основное преимущество OLED заключается в том, что каждый светодиод — это автономная единица. У матрицы нет засветов, так как управляющая логика источника изображения регулирует яркость каждого из 8 миллионов пикселей отдельно. В ЖК-технологии экран делится на несколько областей подсветки. Например, IPS-матрицы новейших телевизоров LG разделены на 150 интеллектуальных блоков.
OLED — это всегда великолепная контрастность изображения.
Как я уже говорил, только OLED обладает контрастностью, стремящейся к бесконечности. Для получения идеально черного цвета светодиод просто отключается. В этом плане у LG все стабильно, ведь с отображением черного цвета у технологии все в порядке изначально. Это про телевизоры с ЖК-матрицей каждый год слышишь одно и то же: «в этом году телевизоры нашей компании стали еще качественнее передавать черный цвет». Угадайте, что будет в 2017-м?
Артём Стрельбицкий, руководитель направления маркетинга телевизионной и IT-продукции LG в России, во время презентации указал на то, что абсолютное большинство видеоконтента, будь он снят профессионалом или любителем, в любом случае ужато до качества 8 бит на канал. Все OLED-матрицы этого года получили полную поддержку 10 бит. Следовательно, количество полутонов составляет один миллиард. Это дает определенный запас прочности, ведь 10-битного контента становится все больше.
Вступаем в 10-битную эпоху.
Отмечу, что 10-битными матрицами оснащены и флагманские телевизоры других производителей. Например, Samsung SUHD UE65JS9500.
Все телевизоры LG этого года получили поддержку расширенного динамического диапазона HDR. Если коротко, то это набор метаданных, в которых хранятся настройки изображения, а также инструкции по их воспроизведению для управляющих механизмов телевизора. Без HDR (то есть с SDR) зритель видит на экране только 25% от того, на что в действительности способно человеческое зрение. С HDR — 75%.
Поддержкой HDR обзавелись и другие производители телевизоров. Но только OLED-телевизоры LG имеют сертификат DolbyVision (да, эта ассоциация лицензирует не только звук), а также поддерживают Ultra HD Premium. Представители компании акцентируют внимание на том, что они тесно сотрудничают с разработчиками контента. В HDR заключены статические метаданные, то есть весь видеофайл воспроизводится с одним пресетом настроек. DolbyVision калибрует дисплей под каждый кадр. Палитра, контраст, свечение — все эти параметры меняются ежесекундо. При этом стандарт самостоятельно распознает тип матрицы телевизора и подстраивается под его характеристики.
Поддержка DolbyVision есть только у телевизоров LG.
Поддержкой DolbyVision уже обладает ряд кинокартин. Например, «Выживший» с Лёнчиком Ди Каприо и крайняя часть сериала «Звездных войн». Известно, что сервис NETFLIX будет использовать в своих проектах DolbyVision. Стандарт, к слову, полностью совместим с HDR. Также на презентации сообщили, что российский онлайн-кинотеатр ivi перейдет на показ фильмов в HDR-качестве. Первой «ласточкой» станет отечественная кинокартина «Герой».
К недостаткам OLED относится низкий уровень яркости — до 500 нт. У современных ЖК-матриц этот показатель вдвое больше. Однако в LG утверждают, что яркость органических светодиодов лучше поддается настройке. У OLED — больше 21 уровня, у LCD — всего 14 уровней.
ЖК-телевизорам Артём Стрельбицкий уделил минимум времени. Этот момент наглядно демонстрирует расстановку приоритетов компании. Новинки 2016 года основаны на матрице IPS. Они получили покрытие TrueBlack. Матрицы также имеют палитру с миллиардом оттенков. За равномерность подсветки, как я уже писал, отвечают сразу 150 автономных блоков. Цветовой охват матрицы увеличен на 130%.
Все телевизоры LG работают под управлением операционной системы WebOS 3.0. В новой версии в основном уделили внимание оптимизации быстродействия, а также улучшению взаимодействия со смартфонами и планшетами.
Новые модели
В итоге в 2016 году у LG есть четыре линейки OLED-телевизоров. Флагманская — G6, в нее входят плоские панели SIGNATURE с диагоналями 77 и 65 дюймов. Главная «фишка» этих двух моделей заключается в том, что матрица OLED заключена в полностью стеклянную оправу, которая, в свою очередь, вставлена в подставку-саундбар. Звуковая система разработана инженерами LG, но сертифицирована сотрудниками компании harman/kardon. Младшая модель диагональю 65 дюймов стоит 8000 долларов США. Мягко говоря, недешево. Цена 77-дюмовой SIGNATURE-панели не объявлена.
Второй по статусу значится линейка E6, в нее входят модели с диагоналями 65 дюймов и 55 дюймов соответственно. Серия схожа с G6, также выполнена из стекла. Только вот вместо звуковой системы 4.2 общей мощностью 80/120 Вт используются динамики формата 2.2 мощностью 60 Вт. Старшая модель Е6-серии стоит 7000 долларов США.
Только на третьем месте идет линейка телевизоров C6, оснащенная изогнутыми OLED-панелями. Да и вообще так называемом curved-формате на презентации не было сказано ни слова. Видимо, маркетинговая методичка больше не работает. Корейцы в 2016 году ставят на классику. Тем не менее серия C6 насчитывает две модели с диагоналями 65 дюймов и 55 дюймов соответственно. Розничные цены не объявлены.
Серия телевизоров B6 — это, если можно так выразиться, бюджетные Ultra HD OLED-телевизоры с плоскими экранами. Опять выпущено только две модели с диагоналями 55 дюймов и 65 дюймов. «Ящик» с меньшей диагональю стоит 4000 долларов США. 65-дюймовая модель — 6000 долларов США. Вот такая нынче бюджетность у OLED в 2016 году.
Единственным Full HD-телевизором с OLED-матрицей стала модель EG910V (2000 долларов США), диагональ 55 дюймов. Она вышла в продажу еще в прошлом году, но ее производство продолжится и в этом. Телевизор изогнутый. Работает на операционной системе WebOS 2.0. HDR и, тем более, DolbyVision не поддерживает.
В LG перестали акцентировать внимание покупателя на изогнутые панели.
Как видите, идеальными для 4K-разрешения в LG считают диагонали в 55 и 65 дюймов соответственно. Правильное решение. Использовать меньший размер (если только телевизор не будет использоваться в качестве монитора) нет никакого смысла.
Топовые IPS-телевизоры тоже придерживаются типоразмеров 55 и 65 дюймов. Исключения составляют модель UH955V диагональю 86 дюймов и UH780V диагональю 75 дюймов. А так серия UH950V — это 55 и 65 дюймов. Линейка UH750V — это 55, 49 и 43 дюйма соответственно. Есть еще 4K-серии UH671V, UH651V, UH630V, UH620V и UH619V/UH610V. Все — с поддержкой HDR. Как видите, список внушительный. Ставка на Ultra HD сделана. Ставок больше нет. Далее среди новинок идут Full HD-модели. Телевизоров с ЖК-технологией и изогнутым экранами не презентовано вообще.
Флагманские телевизоры LG комплектуются сразу двумя пультами дистанционного управления.
В заключение
Линейка OLED-телевизоров LG всем хороша. Наконец-то устройства получили поддержку Rec. 2020. Теперь ждем большого количества контента соответствующего качества. После презентации сразу стало ясно: доступного OLED в 2016 году не будет. Все новинки — это исключительно дорогостоящее удовольствие. Массовой технологичная продукция LG не станет. В России так точно.