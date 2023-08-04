Apple стоит избавиться от Siri

Недавнее обновление Windows 11 фактически уничтожило Cortana, которая не получала никаких новых функций в течение двух лет. Теперь Microsoft сосредоточится на поиске Bing Search и Windows Copilot, которые работают на основе генеративного ИИ.

С другой стороны, генеральный директор Apple Тим Кук упоминал о том, что Apple уже не первый год исследует различные технологии ИИ, включая генеративный ИИ. Предполагается, что Apple может работать над технологией, конкурирующей с ChatGPT. Однако, по сравнению с Microsoft и Google, компания еще не обнародовала свои новые инструменты.

Что касается Siri, то некоторые сотрудники Apple выражают недовольство ее развитием и призывают компанию инвестировать в новые технологии. Учитывая успехи других компаний в области генеративного ИИ, возможно, Apple пора пересмотреть свою стратегию развития виртуального помощника. И наконец отойти от машинного обучения в сторону генеративного ИИ, иначе Siri просто станет рудиментом, которым никто пользоваться не будет.