Бывший гендиректор Twitter взял на себя ответственность за увольнение Маском половины штата

Дорси занимал пост генерального директора Twitter два раза. После отстранения от этой роли в 2007 году он вернулся на пост генерального директора в 2015 году, а в ноябре прошлого года окончательно покинул свой пост. Он поручил бывшему техническому директору Twitter Парагу Агравалу занять его место и поддержал предложение Маска о поглощении платформы.

"Илон - единственное решение, которому я доверяю", - писал Дорси в апреле. Дорси также сохранил 2,4% акций Twitter, когда Маск стал владельцем компании, согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Ранее Маск уволить около 50% сотрудников Twitter, включая 15% команды, отвечающей за модерацию контента. Он также уволил Агравала и ряд других руководителей, включая финансового директора Неда Сигала и руководителя отдела политики Виджая Гадде.