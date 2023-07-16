Приложения
12:45, 16 июля 2023
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Европейцам заблокировали доступ к новой соцсети: VPN не помогает

Слишком много информации собирает о пользователях

Meta* подтвердила, что активно блокирует доступ к своему приложению Threads* (даже через VPN) в странах ЕС. Приложение, запущенное на прошлой неделе, в настоящее время недоступно в большинстве европейских стран из-за «соображений конфиденциальности».

Компания заявила, что приняла дополнительные меры для предотвращения доступа пользователей из ЕС к приложению. Комментарии компании прозвучали на фоне сообщений нескольких пользователей, проживающих в ЕС, которые заявили о невозможности войти в приложение даже с помощью VPN.

Широкие возможности приложения по сбору данных, описанные в политике конфиденциальности Meta*, вызывают юридические и нормативные проблемы в соответствии с законодательством ЕС о защите данных.

Хотя первоначально приложение собрало более 100 млн пользователей, последние данные свидетельствуют о снижении количества ежедневных активных пользователей и времени, проведенного в приложении.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена

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