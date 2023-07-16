Европейцам заблокировали доступ к новой соцсети: VPN не помогает

Компания заявила, что приняла дополнительные меры для предотвращения доступа пользователей из ЕС к приложению. Комментарии компании прозвучали на фоне сообщений нескольких пользователей, проживающих в ЕС, которые заявили о невозможности войти в приложение даже с помощью VPN.

Широкие возможности приложения по сбору данных, описанные в политике конфиденциальности Meta*, вызывают юридические и нормативные проблемы в соответствии с законодательством ЕС о защите данных.

Хотя первоначально приложение собрало более 100 млн пользователей, последние данные свидетельствуют о снижении количества ежедневных активных пользователей и времени, проведенного в приложении.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена