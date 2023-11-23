Google удалит неактивные аккаунты Gmail в декабре: что делать, чтобы вас это не коснулось

Начиная с декабря Google планирует уничтожить все учетные записи, которые не используются в течение двух лет. Попрощайтесь с Gmail, Google Photos, Drive и другими сервисами, если ваш аккаунт посчитают неактивным.

Интересно, когда же наступит время «цифровой гильотины»? Хотя компания Google не назвала конкретную дату, будьте готовы к тому, что это может произойти и 1 декабря. Чистке будут предшествовать многочисленные предупреждения.

Что такое «неактивный»? Любая учетная запись, не тронутая в течение последних двух лет, ожидает мрачная судьба. Чтобы избежать удаления, совершите совсем немного действий - отправьте электронное письмо, посмотрите видео с кошкой на YouTube, создайте любой документ в Drive или погуглите свежие мемы.