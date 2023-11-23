Google удалит неактивные аккаунты Gmail в декабре: что делать, чтобы вас это не коснулось

Google удалит неактивные аккаунты Gmail в декабре: что делать, чтобы вас это не коснулосьИ какие критерии «отбора»
В следующем месяце компания Google намерена уничтожить неактивные учетные записи в Gmail, Photos и не только. Если вы не входите в систему, ваш драгоценный аккаунт может исчезнуть в цифровом небытии. 9to5Google поделилась порядком действий, чтобы вы смогли спасти свой аккаунт.
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Начиная с декабря Google планирует уничтожить все учетные записи, которые не используются в течение двух лет. Попрощайтесь с Gmail, Google Photos, Drive и другими сервисами, если ваш аккаунт посчитают неактивным.
Интересно, когда же наступит время «цифровой гильотины»? Хотя компания Google не назвала конкретную дату, будьте готовы к тому, что это может произойти и 1 декабря. Чистке будут предшествовать многочисленные предупреждения.
Что такое «неактивный»? Любая учетная запись, не тронутая в течение последних двух лет, ожидает мрачная судьба. Чтобы избежать удаления, совершите совсем немного действий - отправьте электронное письмо, посмотрите видео с кошкой на YouTube, создайте любой документ в Drive или погуглите свежие мемы.