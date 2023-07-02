Илон Маск нашел виновного в радикальных ограничениях соцсети

Неверифицированные (не заплатившие соцсети) аккаунты теперь будут ограничены 600 сообщениями/постами в день, а новые неверифицированные аккаунты смогут получать доступ только к 300 сообщениям в день.

Верифицированные аккаунты, включая тех, кто подписан на Twitter Blue, будут иметь максимальный лимит в 6 000 сообщений в день.

Позже Маск написал в Твиттере, что эти ограничения скоро увеличатся до 8 000 для верифицированных пользователей, 800 для неверифицированных пользователей и 400 для новых неверифицированных аккаунтов.