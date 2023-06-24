Илон Маск признался, что следил за ситуацией с мятежом ЧВК «Вагнер» всю ночь

В Штатах сейчас 6 утра, и если обратить внимание на мем, который Маск скинул в Twitter, можно подумать, что он не спал всю ночь. Вместо этого он «мониторил» ситуацию вокруг мятежа ЧВК «Вагнер», которой владеет Евгений Пригожин и против которого, кстати, азвели уголовное дело.