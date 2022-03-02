Netflix вернул оплату подписки для российских пользователей

Пару дней назад пользователи рунета сообщили, что при попытке оплатить подписку на сервисе Netflix они получали сообщение: “Платёж не прошёл”. Если и вы лицезрели подобное сообщение, то у нас для вас есть хорошая новость – онлайн-кинотеатр возобновил платежи на территории РФ.

Пользователи сообщают, что можно оплатить любыми банками, наша редакция смогла сделать это через “Тинькофф” и “Альфа” банки.

Если у вас имеются определенные проблемы при оплате с помощью Google Pay или Apple Pay, мы подготовили для вас небольшой гайд для подключения SberPay, а если вы используете карту “МИР”, то мы также писали о том, как подключить бесконтактную оплату через телефон и для этой платежной системы.