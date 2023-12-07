После ноябрьского скандала у Google Drive появился инструмент восстановления файлов

Как это работает:

Обновите Google Drive для ПК до версии 85.0.13.0 или выше.

Выберите "Настройки".

Нажмите "Восстановить из резервных копий".

И вуаля! Ваши пропавшие файлы должны вернуться в папку «Google Drive Recovery». Но есть одно «но»: Google не гарантирует, что этот инструмент сработает для всех.

Если у вас возникли проблемы, вот что вы можете сделать:

Отправьте отзыв через приложение Google Drive с хэштегом «#DFD84».

Убедитесь, что установлен флажок «Включить журналы диагностики».

А в ноябре пользователи Google Диска столкнулись с неожиданной и тревожной проблемой: исчезновением файлов и папок, созданных или изменённых с мая 2023 года. Этот загадочный сбой привёл к тому, что Google Диск откатился к состоянию, которое было актуально несколько месяцев назад, уничтожив при этом все последующие изменения и добавления.