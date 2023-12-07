После ноябрьского скандала у Google Drive появился инструмент восстановления файлов

После ноябрьского скандала у Google Drive появился инструмент восстановления файловНо есть нюанс
Помните тот ужас в ноябре, когда файлы в Google Drive начали пропадать у ряда пользователей? Не беспокойтесь, есть хорошие новости. Google наконец-то выпустил обновление, которое включает в себя инструмент восстановления для потерянных файлов.
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Как это работает:
Обновите Google Drive для ПК до версии 85.0.13.0 или выше.
Выберите "Настройки".
Нажмите "Восстановить из резервных копий".
И вуаля! Ваши пропавшие файлы должны вернуться в папку «Google Drive Recovery». Но есть одно «но»: Google не гарантирует, что этот инструмент сработает для всех.
Если у вас возникли проблемы, вот что вы можете сделать:
Отправьте отзыв через приложение Google Drive с хэштегом «#DFD84».
Убедитесь, что установлен флажок «Включить журналы диагностики».
А в ноябре пользователи Google Диска столкнулись с неожиданной и тревожной проблемой: исчезновением файлов и папок, созданных или изменённых с мая 2023 года. Этот загадочный сбой привёл к тому, что Google Диск откатился к состоянию, которое было актуально несколько месяцев назад, уничтожив при этом все последующие изменения и добавления.