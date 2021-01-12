Приложения
Сегодня 19:02
Создано приложение, показывающее вид тела после регулярных тренировок
Должно мотивировать заниматься спортом
Представьте, если бы вы воочию увидели улучшенную версию себя через экран телефона. Американский стартап EnvisionBody решил реализовать эту идею и создал приложение, которое показывает пользователям, как они станут выглядеть после регулярных тренировок. Цель приложения — мотивировать людей заниматься спортом.
Запуск приложения запланирован на 2021 год. Сейчас основательница стартапа веёт переговоры с компаниями в сфере здравоохранения и фитнеса. Технологию, которая позволяет увидеть спортивную версию себя, показали на выставке CES.
Стартап применяет датчики частоты сердечных сокращений, систему компьютерного зрения и алгоритмы искусственного интеллекта. Также используются данные о строении и измерении объёмов тела.
В целом, технологию можно применять не только в приложении, но и в спортивном оборудовании.