Создано приложение, показывающее вид тела после регулярных тренировок

Запуск приложения запланирован на 2021 год. Сейчас основательница стартапа веёт переговоры с компаниями в сфере здравоохранения и фитнеса. Технологию, которая позволяет увидеть спортивную версию себя, показали на выставке CES.

Стартап применяет датчики частоты сердечных сокращений, систему компьютерного зрения и алгоритмы искусственного интеллекта. Также используются данные о строении и измерении объёмов тела.

В целом, технологию можно применять не только в приложении, но и в спортивном оборудовании.