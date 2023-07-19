ASUS договорилась с Intel о выпуске мини-ПК NUC с процессорами Core 10–13 поколений

Как сообщается в пресс-релизе, ASUS получит лицензию на производство и продажу систем NUC с процессорами Intel Core с 10-го по 13-е поколение, а также на разработку будущих моделей. Для этого ASUS создаст новое бизнес-подразделение под названием ASUS NUC BU

Это сотрудничество обеспечит преемственность продукции и поддержку существующих заказчиков NUC.

Хотя конкретная дата начала продаж не называется, вице-президент Intel выразил уверенность в способности ASUS предоставить исключительные продукты и поддержку.