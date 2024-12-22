ASUS выпустила мини-ПК для любителей ИИ

Опубликовано 22 декабря 2024, 15:001 мин.
ASUS выпустила мини-ПК для любителей ИИС процессорами Intel Core Ultra и Wi-Fi 7
ASUS представила NUC 14 Pro AI — мини-ПК, предназначенный для обработки данных искусственного интеллекта, игр и пограничных вычислений. Устройство работает на базе Intel Core Ultra 9 и обеспечивает до 120 TOPS для основной работы и 48 TOPS для задач искусственного интеллекта. Также в нем установлен графический процессор Intel Arc с архитектурой Xe2, обеспечивающий до 67 TOPS.
© Asus
NUC 14 Pro AI имеет компактный корпус объемом 0,6 литра и высотой 34 мм. Он оснащен Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и двумя портами Thunderbolt 4. Система также предлагает распознавание отпечатков пальцев.
Благодаря памяти LPDDR5x объемом до 32 ГБ и опциям хранения данных с поддержкой SSD NVMe емкостью до 2 ТБ, устройство не «обидит» любителей большого объема памяти.
Цены и доступность будут объявлены позже.