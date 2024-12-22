ASUS выпустила мини-ПК для любителей ИИ

С процессорами Intel Core Ultra и Wi-Fi 7

ASUS представила NUC 14 Pro AI — мини-ПК, предназначенный для обработки данных искусственного интеллекта, игр и пограничных вычислений. Устройство работает на базе Intel Core Ultra 9 и обеспечивает до 120 TOPS для основной работы и 48 TOPS для задач искусственного интеллекта. Также в нем установлен графический процессор Intel Arc с архитектурой Xe2, обеспечивающий до 67 TOPS.