Asus выпустит 540-герцевый OLED-монитор

Монитор получит покрытие TrueBlack Glossy, которое устраняет эффект «тумана» и делает изображение более чётким и насыщенным. Ожидается поддержка технологий G-SYNC, FreeSync Premium Pro и DisplayHDR True Black 500. Для подключения будут доступны DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1.

Пока не раскрыты цена и точное название модели, но её релиз ожидается в конце 2025 года — возможно, на Gamescom или CES 2026.