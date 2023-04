Какие видеокарты нормально тянут The Last of Us: сравнение всех современных моделей

Эксперты сравнили их в 1080p, 1440p и 4К

В одном из выпусков на YouTube-канале Benchmark PC Tech специалисты узнали, какую производительность в игре The Last of Us способны обеспечить 13 моделей видеокарт. Среди них были RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 3090 Ti, 3090, 3080, 3070, 3060, RX 7900 XTX, 7900 XT, 6900 XT, 6800 XT, 6700 XT.