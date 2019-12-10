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Dota 2 начала терять популярность рекордными темпами
Количество игроков онлайн снизилось до уровня года выхода игры
Портал Steamdb.info поделился статистикой по количеству игроков в онлайне Dota 2. Оказалось, что с ноября их число начало резко сокращаться. Показатели достигли шестилетней давности.
Статистика портала показывает, что количество игроков онлайн начало уменьшаться с 25 ноября. 9 декабря пиковый показатель не превысил и 516 тысяч человек. А это, как утверждают журналисты, худший показатель с 2013 года. А именно тогда Dota 2, собственно, вышла.
Стоит отметить, что 26 ноября Valve выпустила обновление The Outlanders, которое добавило в Dota 2 лесные предметы, аванпосты и двух новых героев Void Spirit и Snapfire. На удивление, это не помогло поднять активность игроков.
Лучший же результат игра показала 4 марта 2019 года: тогда в Dota 2 онлайн находились больше миллиона пользователей.
Steamdb.info