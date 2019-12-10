Dota 2 начала терять популярность рекордными темпами

Статистика портала показывает, что количество игроков онлайн начало уменьшаться с 25 ноября. 9 декабря пиковый показатель не превысил и 516 тысяч человек. А это, как утверждают журналисты, худший показатель с 2013 года. А именно тогда Dota 2, собственно, вышла.

Стоит отметить, что 26 ноября Valve выпустила обновление The Outlanders, которое добавило в Dota 2 лесные предметы, аванпосты и двух новых героев Void Spirit и Snapfire. На удивление, это не помогло поднять активность игроков.

Лучший же результат игра показала 4 марта 2019 года: тогда в Dota 2 онлайн находились больше миллиона пользователей.