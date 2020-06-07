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Игры
Сегодня 20:07

Sega предложила использовать простаивающие аркадные автоматы для облачного стриминга игр

Возможно, в классические аркады можно будет играть, не выходя из дома
Компания-производитель видеоигр Sega предложила использовать простаивающие аркадные автоматы для облачного стриминга игр. Это будет лежать в основе её собственного сервиса Fog Gaming.

Стоит отметить, что аркадные автоматы всё ещё очень распространены в Японии. Сама Sega владеет десятками игровых центров с ними. Большинство автоматов входят в сеть Sega ALL.Net, которая позволяет игрокам делиться своими достижениями с любой машиной в сети.

В Sega считают, что поскольку автоматы не работают около восьми часов каждый день, в это время можно было бы использовать их мощности CPU и GPU.

Каким конкретно будет облачный сервис Sega ещё не вполне ясно. Либо компания будет стримить аркадные игры на домашние ПК, либо использовать мощности для более традиционного облачного сервиса наподобие Google Stadia.

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